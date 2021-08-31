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ЗСУ відпрацьовують плани з відбиття повномасштабного наступу, але це завдання не лише армії, а всієї країни, - Залужний

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство Війна в Україні

ЗСУ відпрацьовують плани з відбиття повномасштабного наступу, але це завдання не лише армії, а всієї країни, - Залужний

Україна має бути готова до повномасштабного вторгнення країни-агресора. На сьогодні в Збройних силах відпрацьовують відповідні плани і завдання.

Про це сказав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в ефірі телеканалу "Дом", передає Цензор.НЕТ.

"Дійсним складом Збройних сил сьогодні відпрацьовуються плани та завдання. Плюс, у нас є плани та програми, які дозволяють у найкоротший термін наростити боєздатність армії, я маю на увазі й у чисельному, і в якісному співвідношенні, які забезпечать виконання завдань відбиття широкомасштабної агресії", — наголосив Залужний.

При цьому він зауважив, що широкомасштабна агресія — це не тільки завдання армії, а всієї країни. Зокрема, економіки, суспільства тощо.

"Збройні сили будуть готові. Вони до цього готуються постійно, щодня. Цьому присвячена вся наша діяльність — підготовці до відбиття широкомасштабного наступу", — зазначив головнокомандувач.

Він також нагадав, що Росія не зупиняє проведення інформаційно-психологічної операції на території України.

"Збройні сили виконують свої завдання в умовах безперервної інформаційно-психологічної операції, мета якої — розвалити їх зсередини", — наголосив Залужний.

На його думку, суспільство має також протистояти пропаганді РФ, відрізняти фейки від правди й передовсім вірити своїй армії.

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"Суспільство має вірити своїм Збройним силам. Має вірити в свою перемогу. Суспільство має саме, ось в цій кампанії, у боротьбі проти брехні та дезінформації, стати бійцем. Це справа кожного. Не тільки Збройних сил. І наскільки ми чинитимемо опір усі разом, настільки будемо міцнішими", — акцентував головнокомандувач ЗСУ.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Я в Днепре!!!! Никто ничего не отрабатывает!!!!! Просто НИЧЕГО!!!!!!
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31.08.2021 14:54
+3
Суспільство повинно бути готове не тільки до протидії дезінформації, а до збройної протидії в умовах чисельної переваги ворога.
Швейцарська модель давно придумана, не треба винаходити велосипед.
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31.08.2021 14:55
+3
Страна устала то войны, да, путлеру расскажи а не стране. Четверть страны - вата, к окурку припасть мечтают, чиновники, прокуроры, судейские... льготники, якобы"элита", пофиг какая власть, чем хоже - для них лучше.
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31.08.2021 16:13
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Я в Днепре!!!! Никто ничего не отрабатывает!!!!! Просто НИЧЕГО!!!!!!
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31.08.2021 14:54 Відповісти
Війна з Мордором буде за місяць чи за рік, але буде. Важка та кровопролитна. Готуватись треба було з 2014 року. Але...

https://mm-v.livejournal.com/186229.html




Резюмируя:
Первую тяжелую войну в столетии следует ожидать в период с 2018,12 года (февраль 2018) по 2022,02 год (январь 2022).
Вторую тяжелую войну в столетии - в период с 2036,34 года (апрель 2037) по 2040,32 год (май 2040).
Статистическая точность прогнозов - ±3 года.
Насколько эти войны будут тяжелыми и будут ли они успешными? Когда мы выделяли зависимость, на основании которой и построен прогноз, то главными критериями были угроза для независимости страны и величина потерь поэтому и войны, прогнозируемые на основе этих данных, будут адекватны этим критериям. Можно предполагать, что для России это будут главные и наиболее тяжелые войны в XXI столетии.
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31.08.2021 15:14 Відповісти
Суспільство повинно бути готове не тільки до протидії дезінформації, а до збройної протидії в умовах чисельної переваги ворога.
Швейцарська модель давно придумана, не треба винаходити велосипед.
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31.08.2021 14:55 Відповісти
Чим гірша ізраїльська? Випробувана десятиліттями і чотирма війнами.
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31.08.2021 16:15 Відповісти
Зважаючи на ситуацію в Ізраїлі із його успішним існуванням серед численних ворогів, то однозначно, що не гірша. Але детально я про неї не знаю.
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31.08.2021 18:45 Відповісти
Страна устала от войны!!! Главнокомандующий так сказал!!
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31.08.2021 15:00 Відповісти
Оттяпали 25% Украины - это еще не полномасштабная? ВСУ отрабатывают планы по отражению полномасштабного наступления, но это задача не только армии, а всей страны, - Залужный - Цензор.НЕТ 1214
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31.08.2021 15:07 Відповісти
Бла бла бла,терплячі телепні кабінетні.
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31.08.2021 15:13 Відповісти
Страна устала то войны, да, путлеру расскажи а не стране. Четверть страны - вата, к окурку припасть мечтают, чиновники, прокуроры, судейские... льготники, якобы"элита", пофиг какая власть, чем хоже - для них лучше.
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31.08.2021 16:13 Відповісти
Маннергейм до 1939 говорил , что войска , армия будет сражаться , если будет что защищать ! финны с 1918 до 1939 создали государство , которое хотели защищать .... а украинцы за 30 лет много создали , хотят защищать ворованную собственность олигархов , которые "равняются " на восточного соседа ??? вот так то !!!
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31.08.2021 18:11 Відповісти
отрабатывают!!!! через сутки, после того, как вам сепаратня наваляла......хоть бы не позорились.....
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31.08.2021 19:02 Відповісти
Главком,вначале хоть локальные обстрелы от орков заткни,а затем отрабатывай свои генеральные планы и задачи..
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31.08.2021 20:39 Відповісти
Выплаты военным для начала начните платить
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31.08.2021 21:43 Відповісти
Должна, но готова не будет, ибо нельзя со связанными руками и преступными приказами не открывать огонь в ответ противодействовать врагу.
Наших воинов ежедневно руSSня убивает на фронте, а Залужный думает, как бы все свалить на простых граждан. ПОЗОР.
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31.08.2021 23:49 Відповісти
 
 