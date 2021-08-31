ЗСУ відпрацьовують плани з відбиття повномасштабного наступу, але це завдання не лише армії, а всієї країни, - Залужний

Україна має бути готова до повномасштабного вторгнення країни-агресора. На сьогодні в Збройних силах відпрацьовують відповідні плани і завдання.

Про це сказав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в ефірі телеканалу "Дом", передає Цензор.НЕТ.

"Дійсним складом Збройних сил сьогодні відпрацьовуються плани та завдання. Плюс, у нас є плани та програми, які дозволяють у найкоротший термін наростити боєздатність армії, я маю на увазі й у чисельному, і в якісному співвідношенні, які забезпечать виконання завдань відбиття широкомасштабної агресії", — наголосив Залужний.

При цьому він зауважив, що широкомасштабна агресія — це не тільки завдання армії, а всієї країни. Зокрема, економіки, суспільства тощо.

"Збройні сили будуть готові. Вони до цього готуються постійно, щодня. Цьому присвячена вся наша діяльність — підготовці до відбиття широкомасштабного наступу", — зазначив головнокомандувач.

Він також нагадав, що Росія не зупиняє проведення інформаційно-психологічної операції на території України.

"Збройні сили виконують свої завдання в умовах безперервної інформаційно-психологічної операції, мета якої — розвалити їх зсередини", — наголосив Залужний.

На його думку, суспільство має також протистояти пропаганді РФ, відрізняти фейки від правди й передовсім вірити своїй армії.

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"Суспільство має вірити своїм Збройним силам. Має вірити в свою перемогу. Суспільство має саме, ось в цій кампанії, у боротьбі проти брехні та дезінформації, стати бійцем. Це справа кожного. Не тільки Збройних сил. І наскільки ми чинитимемо опір усі разом, настільки будемо міцнішими", — акцентував головнокомандувач ЗСУ.