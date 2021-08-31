ЗСУ відпрацьовують плани з відбиття повномасштабного наступу, але це завдання не лише армії, а всієї країни, - Залужний
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Україна має бути готова до повномасштабного вторгнення країни-агресора. На сьогодні в Збройних силах відпрацьовують відповідні плани і завдання.
Про це сказав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в ефірі телеканалу "Дом", передає Цензор.НЕТ.
"Дійсним складом Збройних сил сьогодні відпрацьовуються плани та завдання. Плюс, у нас є плани та програми, які дозволяють у найкоротший термін наростити боєздатність армії, я маю на увазі й у чисельному, і в якісному співвідношенні, які забезпечать виконання завдань відбиття широкомасштабної агресії", — наголосив Залужний.
При цьому він зауважив, що широкомасштабна агресія — це не тільки завдання армії, а всієї країни. Зокрема, економіки, суспільства тощо.
"Збройні сили будуть готові. Вони до цього готуються постійно, щодня. Цьому присвячена вся наша діяльність — підготовці до відбиття широкомасштабного наступу", — зазначив головнокомандувач.
Він також нагадав, що Росія не зупиняє проведення інформаційно-психологічної операції на території України.
"Збройні сили виконують свої завдання в умовах безперервної інформаційно-психологічної операції, мета якої — розвалити їх зсередини", — наголосив Залужний.
На його думку, суспільство має також протистояти пропаганді РФ, відрізняти фейки від правди й передовсім вірити своїй армії.
Будь ласка, зачекайте...
https://mm-v.livejournal.com/186229.html
Резюмируя:
Первую тяжелую войну в столетии следует ожидать в период с 2018,12 года (февраль 2018) по 2022,02 год (январь 2022).
Вторую тяжелую войну в столетии - в период с 2036,34 года (апрель 2037) по 2040,32 год (май 2040).
Статистическая точность прогнозов - ±3 года.
Насколько эти войны будут тяжелыми и будут ли они успешными? Когда мы выделяли зависимость, на основании которой и построен прогноз, то главными критериями были угроза для независимости страны и величина потерь поэтому и войны, прогнозируемые на основе этих данных, будут адекватны этим критериям. Можно предполагать, что для России это будут главные и наиболее тяжелые войны в XXI столетии.
Швейцарська модель давно придумана, не треба винаходити велосипед.
Наших воинов ежедневно руSSня убивает на фронте, а Залужный думает, как бы все свалить на простых граждан. ПОЗОР.