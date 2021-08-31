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Пенсійний фонд (254) пенсія (922)

Половині майбутніх пенсіонерів не вистачить стажу для виходу на пенсію в 60 років, - Пенсійний фонд. ІНФОГРАФІКА

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Половині майбутніх пенсіонерів не вистачить стажу для виходу на пенсію в 60 років, - Пенсійний фонд. ІНФОГРАФІКА

В Україні половині майбутніх пенсіонерів не вистачить офіційного трудового стажу для виходу на пенсію у віці 60 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Дзеркало тижня" із посиланням на Пенсійний фонд України.

За даними видання, аналітика ПФУ чітко вказує, що кількість осіб, які матимуть право на призначення пенсійних виплат при досягненні пенсійного віку, визначеного законодавством, постійно знижуватиметься через відсутність у них необхідного страхового стажу. Так, з усіх наразі застрахованих осіб у середньому 53% жінок і 65,5% чоловіків не матимуть права на пенсію при досягненні 60 років (див. рис. 1). Тобто більш як половині майбутніх пенсіонерів доведеться працювати довше, ніж вимагає законодавство, і здебільшого вони самі собі підняли свій пенсійний вік, бо головна причина відсутності необхідного стажу — неофіційна зайнятість.

Половині майбутніх пенсіонерів не вистачить стажу для виходу на пенсію в 60 років, - Пенсійний фонд 01

Як нагадує видання, "впроваджуючи чергову пенсійну реформу, уряд Володимира Гройсмана страшно тішився, що йому вдалося уникнути електорально непопулярного підвищення пенсійного віку. Та це була дуже сумнівна перемога, адже під час реформи страховий стаж (необхідну умову виходу на пенсію) підвищили з 15 до 25 років. Тобто якщо до цього людина могла піти на пенсію у 60 років за наявності 15 років сплати страхових внесків, то зараз потрібно принаймні 25 років пропрацювати офіційно, ретельно сплачуючи ЄСВ, аби претендувати на пенсію. На той момент не було розрахунків, для якої ж кількості осіб фактично буде піднято пенсійний вік через відсутність необхідного стажу. Натомість нам показували так званий гнучкий коридор пенсійного віку і розказували про можливість за необхідності "докупити" роки стажу, яких не вистачає. Що ж, тепер ми маємо чітке розуміння, що значна частина наших співвітчизників навіть зайти у цей коридор не зможе, та й "докупка" буде малоймовірною, бо не від хорошого життя люди здебільшого погоджуються на зарплати в "конвертах". І що справді було необхідним після впровадження цих змін, то це чітка комунікація із населенням про те, що робота в "тіні" фактично прирікає їх на роботу до скону".

"Тінізація" зарплат уже зараз негативно впливає на ситуацію. Співвідношення кількості платників єдиного внеску до економічно активного населення становить приблизно 70%, а серед чоловіків 25–50 років — узагалі майже 60%. Що ще гірше, до 2040 року прогноз ПФУ не покращується (див. рис. 2).

Половині майбутніх пенсіонерів не вистачить стажу для виходу на пенсію в 60 років, - Пенсійний фонд 02

За даними ПФУ, відношення зайнятого населення до економічно активного найнижче у віковій групі 15–25 років. І тут ідеться як про молодіжне безробіття, коли молодій людині важко отримати необхідний досвід роботи, бо кожен роботодавець шукає персонал виключно з цим досвідом, так і про неофіційне працевлаштування молоді, яка, природно, ще не переймається питаннями необхідного стажу та майбутньої пенсії. Але і серед чоловіків віком від 36 до 50 років платників єдиного внеску наразі лише 63%, решта, зважаючи на наш помірний рівень безробіття, вочевидь працює в "тіні". І це безумовно вплине на їхній страховий стаж і позбавить права на страхові пенсійні виплати із солідарної пенсійної системи, яка насправді вже давно далека і від солідарності, і від системності.

"Значне покращення пенсійного забезпечення осіб похилого віку, що вийшли на пенсію, в нинішній фінансовій ситуації є вкрай проблематичним... — це пряма цитата із аналітики ПФУ. — У зв’язку із зниженням темпів зростання власних доходів солідарна система пенсійного забезпечення втрачає свою страхову складову, так як фінансування пенсій все більше залежить від надходжень коштів з державного бюджету". Ні про яку солідарність давно не йдеться.

Збільшення видатків державного бюджету на фінансування пенсій відбулося 2016 року при зменшенні ставки єдиного внеску і, відповідно, відрахувань до бюджету Фонду майже в два рази. При цьому значної детінізації зайнятості і заробітної плати не відбулося. Від зниження тарифу перш за все виграв великий бізнес і суб’єкти господарювання, які і до цього своєчасно сплачували кошти до бюджету Фонду. Лише за 2020 рік бюджет ПФУ з цієї причини втратив суму, що перевищує надходження з державного бюджету на покриття дефіциту пенсійних коштів. Утім, коли ЄСВ зменшували, про це мало хто думав, усі сподівалися на міфічну детінізацію. На катастрофічну демографію в Україні взагалі не зважали.

Наразі в Україні трохи менше 11 мільйонів пенсіонерів. А платників ЄСВ — близько 12,8 мільйона. Другі утримують перших за рахунок відрахування ЄСВ. Оскільки мінімальний ЄСВ у нас 1320 гривень, або 22% від мінімальної заробітної плати, зрозуміло, що підтримка ця не може бути значною.

При цьому видатки на пенсії в Україні вперто наближаються до 12% ВВП. Суми величезні, і якщо не враховувати наших витрат на повернення боргів, то пенсії — найбільша видаткова частина бюджету країни і становить 495,5 млрд грн, більш як половин з яких — це взагалі не ЄСВ, а додаткове фінансування з держбюджету. За таких величезних видатків пенсії у більшості залишаються маленькими, бо пенсіонерів у нас майже стільки ж, скільки й працюючих, які сплачують внески до Пенсійного фонду.

"За обрахунками ПФУ, рівень заміщення пенсійними виплатами заробітної плати знижуватиметься аж до 16,2% у 2030 році. Все правильно, вийшовши на пенсію після 2030-го, ви отримаєте лише 16% від вашої зарплати. Проживете? Для розуміння, зараз середня пенсія в Україні становить 3778 грн при середній зарплаті у 14 313, тобто майже 26,5%. Але вже сьогодні очевидно, наскільки різко погіршується життя людини в момент виходу на заслужений відпочинок. 

Якщо ви не прокурор, депутат чи суддя і не попіклувалися про власний пенсійний план, покладаючись виключно на державу, ви приречені на злидні у старості. Вже зараз пенсії вище 10 тис. грн в Україні отримують менш як 4% пенсіонерів (див. рис. 3), більшість виживає на значно менші суми, ба більше, у 15% пенсіонерів виплати не дотягують навіть до 2 тис. грн. І це зараз, а буде гірше. За таких перспектив мотивувати людей до "детінізації" їхніх заробітків украй важко. Ще важче публічно визнати, що солідарна система давно померла, адже альтернатив їй досі немає. Як і джерел для підвищення пенсійних виплат", - йдеться в статті.

Половині майбутніх пенсіонерів не вистачить стажу для виходу на пенсію в 60 років, - Пенсійний фонд 03

Водночас Пенсійний фонд України у своєму аналізі вважає, що ситуації могли б зарадити такі кроки:

  • встановлення адекватності, обґрунтованості та прийнятності рівня фіскального навантаження на фонд оплати праці;
  • скорочення кількості пенсіонерів-пільговиків;
  • посилення стимулів для участі у страховій пенсійній системі та боротьба із "тінізацією" зарплат;
  • створення нових робочих місць, зниження рівня безробіття, розвиток дрібного підприємництва;
  • підтримка розвитку недержавних (приватних, корпоративних, професійних) пенсійних фондів і запуск обов’язкового другого накопичувального рівня;
  • покращення методів контролю за надходженням єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування;
  • економічне виховання молоді та населення працездатного віку щодо прав та обов’язків участі в солідарній пенсійній системі, переваг запровадження обов’язкового накопичувального пенсійного страхування.

Нагадаємо, Кабмін планував у 2021 році почати впровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи.

Прем'єр Шмигаль заявив, що запуск в Україні накопичувальної пенсійної системи в найближчі 10-15 років дозволить залучити інвестиційний ресурс у розмірі до 50 млрд дол.

У липні цього року Кабмін затвердив Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку як орган ліцензування в системі накопичувального пенсійного забезпечення.

3 серпня 2021 року Шмигаль заявив про те, що в Україні планується введення соціальних пакетів з накопичувальними пенсіями з 2023 року.

17 серпня 2021 року було оприлюднено проєкт запуску накопичувальної пенсії.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+27
Можно подумать, что сейчас стаж играет большую роль. Что ты проработал сорок лет, пахал, что прогулял, вот тебе две тысячи и хватит…
..
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31.08.2021 14:59
+20
С вами ублюдками зелёными хер до неё доживешь... Все за что беретесь в дерьмо превращается
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31.08.2021 14:59
+20
Половине будущих пенсионеров не хватит стажа для выхода на пенсию в 60 лет, - Пенсионный фонд - Цензор.НЕТ 9441

Половине будущих пенсионеров не хватит стажа для выхода на пенсию в 60 лет, - Пенсионный фонд - Цензор.НЕТ 5152
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31.08.2021 15:04
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В России пенсионный возраст подняли. А в Украине пенсий вообще не будет.
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31.08.2021 15:23 Відповісти
Нє будєт расєі, коцап... Половині майбутніх пенсіонерів не вистачить стажу для виходу на пенсію в 60 років, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 5662
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31.08.2021 19:02 Відповісти
Накопительную систему если и нужно вводить, то во всяком случае не при зелени этой рукожопой и воровитой.
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31.08.2021 15:30 Відповісти
Всё чего касается Зеля превращается в гαμно. Как легендарный царь Мидас!
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31.08.2021 21:43 Відповісти
Как-то однобоко освещена проблема, ни слова не сказано об изменении законодательства для миллионов граждан фактически задним числом, когда за оставшееся время до теоретического выхода на пенсию уже никак не заработать нехватающий страховой стаж, не заработанный до изменения законодательства, ведь люди вынуждены были выживать кто как мог, а далеко не всем удавалось разворовывать страну после распада совка. Из окончательного варианта закона убрали упоминание о дате рождения людей, которых затронут изменения.
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31.08.2021 15:31 Відповісти
Это "патриот! Украины Порошенко так постарался приняв с потолка неподъёмный стаж, а сам тем временем чистит карманы украинцев.
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31.08.2021 15:32 Відповісти
Если бы не Порошенко, ты бы жил в ДНР с мусорки.
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01.09.2021 08:04 Відповісти
Государственный долг Греции в 2016 году составлял 33 миллиарда евро, но минимальная пенсия в Греции 800 евро!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ибо греки быстро чистят рожи тем, кто пытается им снизить пенсии.
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31.08.2021 15:38 Відповісти
Если мне уже не будет хватать на стаж, какой резон мне хоть копейку сейчас отдавать в пенсионный фонд, если я оттуда ничего не получу вообще никогда?
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31.08.2021 15:43 Відповісти
Можешь купить стаж. За год 50 000.
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31.08.2021 16:42 Відповісти
не угадали - всего около 30 000 ))))
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31.08.2021 23:17 Відповісти
они сами себе подняли свой пенсионный возраст, потому что главная причина отсутствия необходимого стажа - неофициальная занятость. ну конечно же , сами *** виноваты,что зарплаты такие, пожрать толком не за что....вся молодежь за бугром лярды баксов в страну пересылает.....докерувались до ручки зешмаркли
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31.08.2021 15:48 Відповісти
Пенсия в 2000-3000, - это не пенсия, это геноцид
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31.08.2021 15:51 Відповісти
А типа люди соглашаются на зарплату в конверте потому что там огромные деньги платят .Попробуйте устроится в швеёй официально например в Харькове , хотя треьуются выше крыши , а куда вы пойдете на Маоышева или Хтщ а нхххй вы там кому то нуджы
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31.08.2021 15:58 Відповісти
Цитата: "То есть более чем половине будущих пенсионеров придется работать..."
Ребята Вы смеетесь!? Да работать придётся всем вне зависимости от стажа ибо не такую пенсию можно только ласты клеить (исключения, конечно: судьи, парламентарии....)
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31.08.2021 16:01 Відповісти
Всё с пенсиями может измениться в лучшую сторону, если законом исключить специальные пенсии судьям, прокурорам, депутатам и прочим самым полезным членам общества.
Всем пенсии - на общих основаниях с одинаковой формулой. Тогда начнёт налаживаться.
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31.08.2021 16:14 Відповісти
уже не важно, что там сделал гнойсман. некий использованный контрацептив по фамилии марченко, а по совместительству министр финансов, доступно объяснил: хрен вам, а не пенсии. можете не ждать, не зависимо от того, платили вы взносы, или нет.
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31.08.2021 16:31 Відповісти
а куда деваются взносы тех, кто 1-2 года не дожил до этого счастья а имел по 35-40 лет стажа??? правильно...осели в ПФ для выплат вип-пенсий... те с*ки живут до 100 лет , ибо и больнички у них свои и льготами всю жизнь пользовались....а чем они заслужили вип-пенсию?
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31.08.2021 23:20 Відповісти
Тут головне аби на достойне утримання працівників соцзабезпечення коштів вистачило...

Половині майбутніх пенсіонерів не вистачить стажу для виходу на пенсію в 60 років, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 6928
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31.08.2021 16:31 Відповісти
Я предлагаю вообще ликвидировать пенсионный фонд. Установить пособие по старости всем. К примеру - доработал до 60 лет - пособие 2000. Всем без разбору. Судьям прокурорам бывшим президентам шмыгалям и ляшкам.
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31.08.2021 16:40 Відповісти
Да Вы что такое говорите ? Если всех уровнять, то и по 10тыс получится.
Но нельзя давать столько денег на руки нариду, сопьются!
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31.08.2021 17:18 Відповісти
А представьте - разогнали всех чиновников пенсионного фонда. Нечего считать, нечего продавать...
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31.08.2021 18:54 Відповісти
17,4% людей, які отримують найбільшу пенсію, сумарно отримують більше, ніж 53,9% людей, що отримують найменші пенсії. Також 3,9% найбільш "заможних" пенсіонерів разом отримують більше. 15,6% найменш заможних. Нафіга така солідарність? Адже пільговики не з своїх сплачених ЕСВ таку пенсію собі сформували.
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31.08.2021 16:47 Відповісти
Нехрен на страну вкалывать. Стоило эти 40 лет потратить на себя и свое развитие. А теперь то что, теперь дружно за щеку. Это все карма для кто не хотел думать своей башкой и все ждал пока ему дадут занятость. Потом не пенсии не здоровья. А через годик, придется пояснять, откуда деньки на коммуналку берешь, если не работаешь и без пенсии. Половині майбутніх пенсіонерів не вистачить стажу для виходу на пенсію в 60 років, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 1395
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31.08.2021 16:56 Відповісти
Обирайте янєлоха ще раз, зробить 150 років мінімум стаж для пенсії...
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31.08.2021 16:57 Відповісти
Янелох пенсійну рехворму не вигадав і не почав. Чи пам"ять відбило зовсім?
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01.09.2021 22:11 Відповісти
А разве пенсионная реформа была принята не в 2011 году?
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31.08.2021 17:13 Відповісти
У 35 років % тих хто не мають права на вихід на пенсію 66%Ч, 49%Ж, а хто ті щасливчики у залишку хто в 35 вже напрацював собі стаж та може вийти на пенсію?
А взагалі хай ідуть до біса.
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31.08.2021 17:19 Відповісти
ПРИЙДЕТСЯ СТАНОВИТЬСЯ ОХОТНИКАМИ И БРАТЬ В РУКИ ОРУЖИЕ !)
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31.08.2021 17:33 Відповісти
тогда мы будем пенсии из вас - падл выдавливать.... и из ваших семеек.....
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31.08.2021 19:05 Відповісти
Наш Пенсионный Фонд гробит пенсионеров, вместо того, чтобы их спасать. Причем делает это избирательно.
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31.08.2021 19:28 Відповісти
опять гройсман зелибобам в штаны наклал
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31.08.2021 20:01 Відповісти
ЗАЛИШИЛАСЬ У ЛЮДЕЙ СОВКОДРОЧЕРНА ПСИХОЛОГІЯ - НАКАЗАТИ, А НЕ ЗАПОБІГТИ ПРОБЛЕМІ Половині майбутніх пенсіонерів не вистачить стажу для виходу на пенсію в 60 років, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 6091
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31.08.2021 20:36 Відповісти
Який поганий Гройсман - це він винен що У Зе ВЛАДИ ДІРА В БЮДЖЕТІ В ДЕСЯТКИ МЛРД. ГРИВЕНЬ, БО КЛОУНИ БЕЗДАРНІ КЕРУЮТЬ КРАЇНОЮ Половині майбутніх пенсіонерів не вистачить стажу для виходу на пенсію в 60 років, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 2098
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31.08.2021 20:38 Відповісти
дыра в бюджете с сотни лярдов гривень была и при Гройсмане, статья о том что для выхода в 60 лет на пенсию теперь людям не хватает трудового стажа
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01.09.2021 07:20 Відповісти
Та ну.
Звездиш ти файно.
При Пороху таких дефіцитів бюджету і близько не було.
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01.09.2021 21:45 Відповісти
Бо регулярно кредити виклянчував...
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01.09.2021 22:13 Відповісти
Лахта, хто тебе питає
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01.09.2021 22:21 Відповісти
Придурку, бпп твого ідола віддало за цю рехворму 122 голоси. Тому запхай язика в шоколадну сраку і замовкни.
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01.09.2021 22:54 Відповісти
Лахта, ти ще і гомодріл - іди в бан до своїх колєг по параду Половині майбутніх пенсіонерів не вистачить стажу для виходу на пенсію в 60 років, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 7488
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02.09.2021 20:46 Відповісти
Що, дебіле, на гівно сходиш? Молодець. Є з-за чого. Бо твій Педро постарався, щоб ти до пенсії не дожило...
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02.09.2021 21:59 Відповісти
А чому держслужбовцю достатньо стажу тільки 10 років для повноцінної пенсії в той час коли тим за чий рахунок вони жили та дістають пенсії до 80-90% від оклада плюс надбавки потрібно 35-40 років та ще і страхової при тому що Незалежній Україні лише 30-ть а страховий стаж нараховують тільки із 2004-го року.Хоча я оплачував так званий ,,страховий,, із 2001-го але данні ПФ кудись щезли а квітанції про сплату в банк виявляється що не дійсні.
Всі говорять про стаж але ніхто так нічого конкретного не говорить що буде із стажем за часи СССР.
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31.08.2021 21:15 Відповісти
Сейчас уже эта тема ушла с 90% и 10 годами стажа для госчиновников.
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31.08.2021 21:37 Відповісти
Да,тема ушла.Только Вы не вникали куда.А тема ушла в 50% от за 5 лет который изберет себе будущий пенсионер.
А теперь сделаю ,,распальцовку,,о которой молчит ПФ
Госслужащие-50% от оклада плюс за ранги и категории.(стаж 10 лет)
Силовики-50% от оклада плюс за звания и доплата за занимаемые должностья.(стаж 25 лет)
Работяги-50% от ВЫПЛАЧЕНЫХ (выплаченых а не от зарплаты) в ПФ денег за любые,выборочно, 5 лет.(стаж 35 лет до посмертно)
Ощущаете разницу?
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01.09.2021 06:56 Відповісти
Вы не улавливаете разницу между окладом и зарплатой. В том то и фокус, что госчиновник отталкивается от оклада, пусть и 50%, а обычный - от зарплаты. Там больше 1 оклада с надбавками не считают.
Вот возьмем пример в ВУЗе. где преподы имеют право, как не обычную, так и на научную пенсию.
Оклад профессора в национальном ВУЗе - это 10800 гривен, зарплата на ставку на руки - до 16 тысяч. С нее 50% оклада - это 8 штук грубо.
А если по обычной системе, то уже будет, например весь заработок, 1,5 ставки+официальные халутры. Это уже больше штуки баксов, может даже 1200-1300. И пенсия будет реально 9,5-10 штук.
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01.09.2021 11:22 Відповісти
Фантазуєте Ви. 1,5 ставки то було давно і неправда, зараз ВУЗи жевріють, в усякому разі технічні. А у 2016 науковців на*бали, і наукові пенсії прибрали просто так не тимчасово, не частково, а ЗОВСІМ. Спочатку закинули гачок із цими пенсіями у 80-90% від окладу, коли оклади були низькими, а потім на*бали
Див. ЗАКОН УКРАЇНИ Про наукову і науково-технічну діяльність

Стаття 37. Пенсійне забезпечення наукових (науково-педагогічних) працівників
Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
№ 1774-VIII від 06.12.2016; в редакції Закону № 2148-VIII від 03.10.2017}
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02.09.2021 09:38 Відповісти
Половині майбутніх пенсіонерів не вистачить стажу для виходу на пенсію в 60 років, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 7690
1) 1,5 ставки, на кафедре где я профессор, по совместительству, имеет 100% штатных преподавателей.

2) Набор был на 1 кафедре 12 групп в прошлом году и 9 групп в этом.
3) Научная пенсия была невыгодна, потому что там расчет шел от голой зарплаты на ставку. А все приработки не считались в ней.
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02.09.2021 22:04 Відповісти
Про що Ви? Не має уже ніякої наукової пенсії. Я же посилання дав. Отримують ті, хто встиг отримати до 2016. Але, насправді, вона стає невигідною тому що у формулі, враховується середня заробітна плата на день виходу на пенсію.
Та і з приробітками, то не у всіх. Зараз у багатьох ВУЗах студентів набрати не можуть, тому годин навантаження обмаль. Працюють на 0,25.
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03.09.2021 22:39 Відповісти
Под приработками имелись ввиду все официальные прочие доходы. Они в обычную пенсию считаются, а в научную не считались НИКОГДА. А набрать студентов не могут в заборостроительных институтах. Никаких проблем с набором в Шеве, КПИ, ЛП, ЛНУ и т.д. нет и не будет.
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03.09.2021 22:49 Відповісти
На всі технічні та природничі спеціальності проблеми з набором кругом.
Що Ви усе за ту наукову пенсію, яку законодавчо прибрали. Доречі, на початку дії закону Про наукову діяльність, науковий приробіток зараховували. Це потім стали притискати.
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03.09.2021 22:55 Відповісти
Я к тому, что не каждому она выходила больше, точно также как не каждому госчиновнику больше будет.
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03.09.2021 22:59 Відповісти
Весь стаж в СССР считается. Кто тебе сказал, что нет. Моему отцу все считают и другим. Если ты отчислял нормально тогда, то знаю людей, которые максималку получают - 18 штук, имея стаж только при СССР.
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31.08.2021 21:39 Відповісти
Вы заблуждаетесь.Во первых,деньги считают только после 2000 года.И неважно,как ты зарабатывал до.Во- вторых,по всем методикам,если заработал больше максималки-дулю в нос.Надо судьям отдать!
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01.09.2021 05:57 Відповісти
Это вы ошибаетесь, учитываются все отчисления. У меня есть знакомые получающие максималку даже, которые просто не работали после 2000 года.
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01.09.2021 12:14 Відповісти
Там коэффициент средней зарплаты считается.
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01.09.2021 12:15 Відповісти
Кем работал Ваш папа?Точно не стоял у станка.
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01.09.2021 06:58 Відповісти
Конструктор самолетов.
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01.09.2021 11:14 Відповісти
И это не имеет значения кем он работал. Рабочий у станка получает в 10 раз меньше, чем я, но я в пенсион плачу минимум в 10 раз больше. Да, у него вредная работа, все дела, но в любой системе у него пенсия будет намного ниже моей. И это правильно.
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01.09.2021 11:23 Відповісти
Сюрприз! Тебе потом насчитают 25 тысяч пенсии и ,если ты не судья или чиновник,дадут 17 тыс.(10 минималок).И все!
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01.09.2021 16:57 Відповісти
Ну так и есть, а у него будет 5 штук.
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01.09.2021 17:41 Відповісти
И что это за такая работа за которую получаете в 10 раз меньше за работягу а платите налогов в 10 раз больше?
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01.09.2021 17:42 Відповісти
Какая вам разница. Топ-менеджер компании. Такой ответ устроит? Я сегодня ужинал с топ-менеджером, у которого з/п в 10 раз больше моей ))) И что? Вы считаете зарплата в 3 штуки баксов это очень много? Я так не считаю.
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01.09.2021 21:31 Відповісти
Топ-менеджер? А яку продукцію ти виробляєш, якщо не секрет?
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01.09.2021 22:18 Відповісти
Еще один экономист))) А ты в курсе, что Сингапуре доля услуг 93%? ))) У вас все тазиками меряется )))
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01.09.2021 23:03 Відповісти
Що значить "услуг"? Приміром, парикмахерська, салони краси, кінотеатри теж послуги. Але там люди щось роблять для інших людей СВОЇМИ РУКАМИ, тобто, фактично, виробляють ту ж продукцію. Ти ж, нахлібник, трутень, утриманець і альфонс суспільства, спекулюєш вже готовою продукцією, не вдаривши палець об палець при її виробництві, причому роботяги, що її безпосередньо виготовили і вклали в неї свою працю, отримують за цю свою працю в рази менше ніж ти, барига і спекулянт. Та нічого, рано чи пізно буде встановлена і справжня справедливість...
ПС. І так, без "тазіка", виробленого простими роботягами, ти голе і босе здохнеш з голоду і жертимеш свої "услуги", лежню.
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01.09.2021 23:56 Відповісти
Что ты несешь, аутист ))) Я содержу своими отчислениями в пенсионный фонд десятки пенсионеров, а ты трутень тазиками все меряешь.
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02.09.2021 03:29 Відповісти
Кого ти там "содержиш", недолуге? Ти сам живеш на утриманні тих, на чиїй праці збагачуєшся. Це вони якраз тих пенсіонерів утримують. Бо саме ти в житті будки собачої не побудувало, і без тих тазіків, ще раз повторюю, здохнеш з голоду в злиднях. Не дійшло? Ідіот? Тоді відмовся від ВСЬОГО МАТЕРІАЛЬНОГО, в тому числі і від продуктів, що створене ПРАЦЕЮ простих людей, тобто від того, що ти називаєш тазіками, хоч на тиждень, і жри весь той тиждень свої "услуги". Потім розкажеш, що важливіше, трутню. Прості роботяги без твоїх "услуг" проживуть, а чи проживеш ти без їхніх "тазіків"?
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02.09.2021 22:50 Відповісти
Что ты несешь, попучленец? Половині майбутніх пенсіонерів не вистачить стажу для виходу на пенсію в 60 років, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 8532 Я руковожу частной фирмой и плачу налоги, а ты только клювом стучать научилось по клавиатуре и ср...ть на сайте. Тазики - это такие совки как ты, которые за Зебила голосовали, а до этого за Петуховича. И ты в своей жизни ничего не создал, так что трутень тут только ты. Простые работяги проживут без услуг транспорта, связи, комунальщиков? Продукты еще нужно доставить. Или ты с поля их жрать будешь, полупокер. Что ты вообще несешь, кащенковец? Половині майбутніх пенсіонерів не вистачить стажу для виходу на пенсію в 60 років, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 7197
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03.09.2021 01:32 Відповісти
Альфонсе дурнуватий, транспорт, зв"язок і комунальники - це і є ті самі роботяги. І доставляє урожай з поля саме простий роботяга за кермом. Маючи за свою працю реально копійки. А такі, як ти, скоти, ефективні манагери, руководітєлі срані, на його мозолях і за рахунок його праці наживаються. Але нічого, прийде час і все, вкрадене в простих робітників, стане вам, падлюкам, поперек горла. Нажретесь, ушльопки...
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03.09.2021 23:41 Відповісти
Половині майбутніх пенсіонерів не вистачить стажу для виходу на пенсію в 60 років, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 5312 Ой ты плохой совсем стал Половині майбутніх пенсіонерів не вистачить стажу для виходу на пенсію в 60 років, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 9169 Дурачек, а куда и как доставлять ты посчитаешь. Меня так умиляют лишенцы вроде тебя. Ты реально живешь в США? Стране адвокатов и мэнэгеров? Половині майбутніх пенсіонерів не вистачить стажу для виходу на пенсію в 60 років, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 5312 Слышь, пролетарий, тебя с твоими воззрениями нужно пить по утрам напиток Цикорий, ездить на ПАЗике и питаться только в заводской столовой трехдневными щами Половині майбутніх пенсіонерів не вистачить стажу для виходу на пенсію в 60 років, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 9169
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03.09.2021 23:50 Відповісти
Взагалі, згідно Закону України Про державну службу
Стаття 90. 1. Пенсійне забезпечення державних службовців здійснюється відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
Там якісь мутки залишилися для тих, хто уже прослужив 10 років на момент приняття цих змін, то начеб-то вони мають право вийти на пенсію по старому закону
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02.09.2021 09:23 Відповісти
Если ты работал неофициально или меньше 25 лет к 60, то это твоя проблема. Некоторые 40 лет работают к 60. И так тут кривая система. Вообще пенсия должна быть примерно равна отчислениям в пенсионку.
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31.08.2021 21:36 Відповісти
Даже проработав 40 лет, будешь получать потом копейки, а не то что действительно заслужил
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31.08.2021 23:13 Відповісти
Мой батя проработал 50 лет. Получает почти 500 баксов пенсии.
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01.09.2021 14:32 Відповісти
Это много?
В Греции пенсионеры получают не меньше 800 доларов.
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01.09.2021 15:21 Відповісти
Для Украины это много.
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01.09.2021 17:42 Відповісти
К Вашему сведению я официально работаю и исправно оплачиваю все налоги из 1980-го года но мне никак не выходит пенсия в 18 тысяч.
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01.09.2021 17:45 Відповісти
Ну значит у вас зарплата такая. Чтобы получать 18 штук пенсии зарплата должна быть от 40 штук гривен )))
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01.09.2021 21:28 Відповісти
Ще раз питаю: що "отчисляє" в пф держслужбовець чи суддя? На основі чого їм начисляються такі захмарні пенсії?
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02.09.2021 00:00 Відповісти
Ну у них з/п по 100 штук, в пенсион они отлисляют будь здоров. Это как бы понятно, что воровство из бюджета по сути, но в пенсион они перечисляют десятки тысяч в месяц каждый.
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02.09.2021 03:26 Відповісти
Лишь бы хватило денег на пенсии в Лугандоне. И уж совсем не знаю 2000 дол. хватает ли нашим пенсионерам выехавшим на ПМЖ в Израиль. Это Зеля такой подарок сделал Израилю за будущие заслуги. Они наверное Голодомор собираются признать.
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31.08.2021 21:54 Відповісти
Зачем тогда платить в ПФ? Зачем содержать паразитов из ПФ? Почему не плаьтить не от стажа, а от внезков за количество лет!
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31.08.2021 23:07 Відповісти
Воровать надо меньше. В Британии, да и во многих европейских странах, чтобы получать государственную пенсию надо 10 лет стажа, а не 25.
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31.08.2021 23:12 Відповісти
Не хватит стажа ?
Тогда ВЕРНИТЕ ВСЁ, ЧТО ЧЕЛОВЕК ЗА 40 ЛЕТ УПЛАТИЛ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД !
С банковским процентом за пользование этими деньгами.
Там нормальная сумма.
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01.09.2021 01:09 Відповісти
Отож в банк надо откладывать деньги с молода, а не Пенсионный фонд, тогда по достижению пенсионного возраста проценты по вкладу будут как хорошая пенсия, да и тело вклада ещё остаётся. Раньше конечно с вкладами при совке ******* население, сейчас надёжнее в иностранные банки или золото вкладывать.
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01.09.2021 07:43 Відповісти
В який банк ?У мене вже 2 банку збанкрутували через які я пенсію отримував.
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01.09.2021 15:17 Відповісти
банки
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01.09.2021 15:18 Відповісти
Швейцарський.
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01.09.2021 16:00 Відповісти
Якби розмір пенсії відповідав, та забезпечував рівень життя, щоб за неї боротися та працювати прозоро. А так молодь каже, що навіщо я буду працювати офіційно за копійки, щоб прожити життя у злиднях, а потім отримувати мізерну пенсію. На прикладі, знайомий пропрацював все життя простим робочим на шкідливому підприємстві, та вийшов на пенсію за шкідливим списком в 50 років, а з підприємства пішов у 65 років, отримує максимальну пенсію, що є винятком. А зараз щоб отримати максимальну пенсію треба офіційну зарплату близько 60 тисяч гривень. Порахував, зараз маючи стаж у 40 років, та середню зарплату, пенсія буде близько 4500 грн. Та і відносно стажу, раніше ПТУ, строкова армія, та робота була більш офіційно, стаж набирали. Зараз, хто як хоче, так і крутиться. Краще відкладати кошти, ніж надіятися на таку державну пенсію.
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01.09.2021 07:36 Відповісти
а где же его взять этот стаж ?? мусора и пограничники уходят на пенсию в 40-45 лет и потом занимают рабочие места в охране. у нас в городе кроме охраны никуда не влезешь ничего не работает. в годы моей молодости пошел развал производства. все закрылось И ГДЕ ЕГО БРАТЬ ЭТОТ СТАЖ ????
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01.09.2021 10:40 Відповісти
Нужна та пенсия копеечная вообще! На нее пенсионеры жрут Мивину и попрошайничают у супермаркетов. Вбухай кучу бабок, чтоб докупить стаж и получай 2 тысячи в итоге. Жуть, как это мотивирует. Надо искать источники дохода, не надеясь на отот смех, который они гордо называют"пенсия". Например, как один из вариантов, вкладываться в недвижимость. Аренда - это всегда копеечка. А они пусть подавятся своими идиотскими пенсиями. Моя мама, отработав как дурак, получала гроши. Пока ее не научили обдурить и сделать себя инвалидом войны по малолетству. Теперь у нее большая пенсия. Она даже никому ее не озвучивает, бо умрут от зависти. (Хвала Гройсману). А у техженщин, кто получает трудовые - вошь на аркане. Не то это государство, в котором выгодно трудиться. Пусть идут к черту.
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01.09.2021 12:13 Відповісти
А деньгами от пользованиями недрами наполнить пенсионный фонд как в других странах в Украине вообще не рассматривается?
эти деньги должны идти в нужные карманы, а пенсионеров должен содержать обычный работяга работающий в белую и выживающий в этой стране?
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28.09.2021 16:44 Відповісти
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