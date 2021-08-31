Спалах COVID-19 стався в одному з дитячих садків у Чернівецькій області, - ОДА

У Чернівецькій області в одному з дитячих садків стався спалах коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти ICTV", про це під час брифінгу 31 серпня 2021 року розповіла заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак.

"За останні кілька тижнів ми маємо спалах коронавірусу в одному із дитсадків області. Нині там вживають усіх необхідних заходів для зменшення поширення цієї хвороби", – зазначила Наталія Гусак.

Крім того, вона повідомила, що наразі у лікарнях регіону перебуває 36 дітей з коронавірусом та з підозрою інфікування.

З 1 вересня діти повернуться до шкіл та знову почнуть навчатися очно. Через це, за словами експертів, існує ризик погіршення загальної епідситуації в Україні.

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Крім того, у країні поширюється більш небезпечний штам коронавірусу Дельта. Щоб уникнути спалаху захворюваності українцям рекомендують зробити щеплення від коронавірусу. Вакцина вбереже від тяжкого перебігу хвороби та смерті у разі інфікування. Першочергово це стосується людей, які через особливості роботи вимушені контактувати з великою кількістю громадян.