УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5294 відвідувача онлайн
Новини СуспільствоЗдоров'я Коронавірус і карантин
2 186 7
Буковина (707) діти (4406) дитячий садок (321) карантин (16095) статистика (2134) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Спалах COVID-19 стався в одному з дитячих садків у Чернівецькій області, - ОДА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Спалах COVID-19 стався в одному з дитячих садків у Чернівецькій області, - ОДА

У Чернівецькій області в одному з дитячих садків стався спалах коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти ICTV", про це під час брифінгу 31 серпня 2021 року розповіла заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак.

"За останні кілька тижнів ми маємо спалах коронавірусу в одному із дитсадків області. Нині там вживають усіх необхідних заходів для зменшення поширення цієї хвороби", – зазначила Наталія Гусак.

Крім того, вона повідомила, що наразі у лікарнях регіону перебуває 36 дітей з коронавірусом та з підозрою інфікування.

З 1 вересня діти повернуться до шкіл та знову почнуть навчатися очно. Через це, за словами експертів, існує ризик погіршення загальної епідситуації в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не хочете вакцинуватися - заяву на звільнення": Мер Івано-Франківська Марцінків поставив ультиматум нещепленим співробітникам міськради

Крім того, у країні поширюється більш небезпечний штам коронавірусу Дельта. Щоб уникнути спалаху захворюваності українцям рекомендують зробити щеплення від коронавірусу. Вакцина вбереже від тяжкого перебігу хвороби та смерті у разі інфікування. Першочергово це стосується людей, які через особливості роботи вимушені контактувати з великою кількістю громадян.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сча дети в школу еще пойдут, "и понеслась"! Вспышка COVID-19 произошла в одном из детских садиков в Черновицкой области, - ОГА - Цензор.НЕТ 526
показати весь коментар
31.08.2021 15:05 Відповісти
Антиваксеры, вы там фиксируете результаты испытаний вируса на детях? Это все не без вашей пламенной помощи происходит.
показати весь коментар
31.08.2021 15:09 Відповісти
А что? Дети тоже почитуют Цензор что ли? И набераются гадостей у его писателей?
показати весь коментар
31.08.2021 15:14 Відповісти
У 36 дітей з'явились сопельки??? Ніколи такого не було, і от знову?
показати весь коментар
31.08.2021 15:38 Відповісти
Когда это ты тех детей обследовать успел? Или просто набрехал, как обычно?
показати весь коментар
31.08.2021 16:38 Відповісти
Так зашугали населення, що тільки чхнула дитина, вже біжать робити тести ... Назви ГРВІ Ковідом, і буде вам щастя...
показати весь коментар
31.08.2021 15:41 Відповісти
Чипировать!
показати весь коментар
31.08.2021 15:10 Відповісти
 
 