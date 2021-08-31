Сьогодні в Зеленського заплановано зустрічі в Міненергетики, Пентагоні, Держдепі, СБ і NASA. Будуть підписані стратегічні документи, - Никифоров
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31 серпня у Вашингтоні українська делегація на чолі з президентом України Володимиром Зеленським проведе низку зустрічей у Міністерстві енергетики, Пентагоні, Державному департаменті США, Світовому банку і NASA.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук прессекретар президента України Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ.
"У Вашингтоні ранок. Сьогодні у президента України та української делегації заплановані зустрічі та підписання стратегічних документів у міністерстві енергетики, Пентагоні, Державному департаменті США, Світовому банку та навіть NASA. Також Володимир Зеленський візьме участь у вшанування пам'яті жертв Голодомору, презентує план трансформації України та спільно з першою леді представить український аудіогід у садибі-музеї Джорджа Вашингтона", - зазначив він.
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Ну хотя бы не всех стошнит от вида этого гидранта
- А хде дедуля?....ну и фиг с ним! Дел - как у Берии перед войной...
сколько нужно времени, что бы в Киеве встретиться в МЭ, МО, МИД.....
ишаку проведут экскурсию по городу. наверное в автобусе.
Зеленский на Луне.
ну понятно что не с 8:00,пока приедет,пока уедет,время на процедуру.
получается "галопом по евролпам",вопрос,почему надо в таком темпе это делать?
ну это же серъёзное мероприятие,а не дупе поковырять!
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
·2 мин
Путин только что устами Пескова повторил свою известную инструкцию Байдену от 16 июня: «США могут УБЕДИТЬ Украину выполнить минские соглашения». Во-первых,не смогут. Во-вторых, deep state не позволит Байдену совершить геополитическое самоубийство. Запомните этот день -1 сентября.
Никифоров , а чей ты козачек то?
Украина, да будет тебе холопу, известно, запускает ракеты с какими то фирмами сша - так что "и даже наса" - звучит как могло бы звучать из пасти Лебедева например(шпион-министв обороны был)
проверьте его там, аууууу......
(крикнул козак в пещеру и испугался услышав эхо))
Це просто математика і логіка...
Та нє, тьфу на це, нам же сказали, що ми є Велика Аграрна Країна. А, взагалі, покі ще не почав працювати шкідливий ефект "втоми матеріалу"....то можна поля рапсом засівати. Уявляєте скільки там насіння рапсу влізе!
Какой стыд, "стратегические документы" будет подписывать
лыжный инструкторклоун...
И вообще у нас много общего - у них МинЭнерго, а у нас - ОблЭнерго. . Думаю, договоримся.!!!
2 ч. ·
А ещё меньше людей могло встретить Зеленского в Вашингтоне?
Надо было «массовку» пригнать. Поставить в ряд встречающих Ермака,
Кирилла Тимошенко, Шефира, Шмыгаля, сантехника с Банковой))))))