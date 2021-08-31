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У столичних школах вимагатимуть від батьків учнів COVID-сертифікат або ПЛР-тест при вході

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

У столичних школах вимагатимуть від батьків учнів COVID-сертифікат або ПЛР-тест при вході

У Києві встановлено низку заборон, які діятимуть в установах освіти й інклюзивного-ресурсних центрах з 1 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

Так, у разі встановлення "зеленого" рівня епідеміологічної безпеки забороняється:

  • проведення масових (освітніх, наукових, тематичних та інших) заходів без одягнутих усіма учасниками засобів індивідуального захисту;
  • вхід групами та масове перебування в закладі батьків здобувачів освіти;
  • індивідуальне відвідування закладів батьками та вхід і перебування у закладі освіти осіб, які не є учасниками освітнього процесу, без наявності документа, що посвідчує отримання повного курсу вакцинації або негативного результату тестування на СOVID-19, що проведене не більше як за 72 години до відвідування закладу.

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У разі встановлення "жовтого" і "помаранчевого" рівнів епідемічної небезпеки забороняється:


  • відвідування закладів освіти здобувачами освіти та проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участю здобувачів освіти у разі відсутності у більш як 20 відсотків персоналу закладу освіти документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; відвідування закладів освіти здобувачами освіти у разі, коли на самоізоляції через контакт із особою з СOVID-19 перебуває більше як 50 відсотків здобувачів освіти та персоналу закладу;
  • проведення у закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участю здобувачів освіти з більш ніж однієї групи (класу) та за присутності глядачів (відвідувачів);
  • відвідування закладів особами, які не є учасниками освітнього процесу;
  • вхід групами та масове перебування у закладі батьків здобувачів освіти;
  • індивідуальне відвідування закладів батьками здобувачів освіти без наявності документа, що посвідчує отримання повного курсу вакцинації або негативного результату тестування на СOVID-19, що проведене не більше як за 72 години до відвідування закладу.

У разі встановлення "червоного" рівня епідеміологічної безпеки забороняється:

  • відвідування закладів незалежно від форм власності її здобувачами, крім здобувачів закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів освіти та учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, здобувачів, які беруть участь у атестації, а також осіб, які беруть участь у заходах з оцінювання якості освіти за умови наявності більш як у 80 відсотків персоналу закладу документа, що посвідчує отримання повного курсу вакцинації.

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Крім того, в разі встановлення "жовтого" та "помаранчевого" рівнів епідемічної небезпеки у закладах загальної середньої освіти/окремих класах, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, кількість здобувачів освіти в яких перевищує проектну потужність закладу/перевищує нормативи, має бути організовано у "змішаному (комбінованому)" форматі – як дистанційно, так і в закладі освіти із дотриманням протиепідемічних вимог.

Згідно з документом, також необхідно забезпечити організацію проведення батьківських консультацій / зборів в онлайн-режимі.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+14
А как же. Нельзя же понижать градус накала страстей. А то так и пандемия сойдет на нет. В столичных школах будут требовать от родителей учеников COVID-сертификат или ПЦР-тест при входе - Цензор.НЕТ 5710 Вон опыт в этом плане имеется со свинным гриппом.
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31.08.2021 15:29
+6
Ну вот за одно и проверим как оно будет и на сколько сильна дельта. А за одно и проверим эффективность вакцЫнации !
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31.08.2021 15:23
+5
Боже, что не новость, то про Ковид. В столичных школах будут требовать от родителей учеников COVID-сертификат или ПЦР-тест при входе - Цензор.НЕТ 5951 В столичных школах будут требовать от родителей учеников COVID-сертификат или ПЦР-тест при входе - Цензор.НЕТ 9774
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31.08.2021 15:21
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Дуже багато людей почали хворіти. Як тільки відкриють школи, то буде спалах епідемії т.я. діти розносять ковід безсимптомно по домівках В столичных школах будут требовать от родителей учеников COVID-сертификат или ПЦР-тест при входе - Цензор.НЕТ 2656
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31.08.2021 15:21 Відповісти
Ну вот за одно и проверим как оно будет и на сколько сильна дельта. А за одно и проверим эффективность вакцЫнации !
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31.08.2021 15:23 Відповісти
" діти розносять ковід безсимптомно по домівках" Це дуже радіє сердцю В столичных школах будут требовать от родителей учеников COVID-сертификат или ПЦР-тест при входе - Цензор.НЕТ 5262
У розумних батьків - розумні діти. У зелених батьків - діти відповідно...
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31.08.2021 15:34 Відповісти
Рашкотролі в кожній темі Зе згадують ) Так топорно працюють. Вам треба дестабілізація, анархія, Майдан, рашики ? Хоч я і голосував за По, але вбачаю загрозу від безвладдя та хаосу. Зе не такий дурень, щоб йти на поступки агресору і спровокувати Майдан3 ....
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31.08.2021 15:39 Відповісти
Боже, что не новость, то про Ковид. В столичных школах будут требовать от родителей учеников COVID-сертификат или ПЦР-тест при входе - Цензор.НЕТ 5951 В столичных школах будут требовать от родителей учеников COVID-сертификат или ПЦР-тест при входе - Цензор.НЕТ 9774
показати весь коментар
31.08.2021 15:21 Відповісти
А как же. Нельзя же понижать градус накала страстей. А то так и пандемия сойдет на нет. В столичных школах будут требовать от родителей учеников COVID-сертификат или ПЦР-тест при входе - Цензор.НЕТ 5710 Вон опыт в этом плане имеется со свинным гриппом.
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31.08.2021 15:29 Відповісти
И это правильно,

В столичных школах будут требовать от родителей учеников COVID-сертификат или ПЦР-тест при входе - Цензор.НЕТ 568
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31.08.2021 15:24 Відповісти
а интересно,этот срань-сертификат является гарантией того,что после его получения человек не заболел?
или этот срань-тест который вы сделали неделю назад,тоже является гарантией?
если да,то почему даже для срань-сертификата и срань-теста,ношение намордника обязательно?
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31.08.2021 15:27 Відповісти
Так сильно хочешь в школу, а тебя не пускают? В столичных школах будут требовать от родителей учеников COVID-сертификат или ПЦР-тест при входе - Цензор.НЕТ 3343
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31.08.2021 15:28 Відповісти
Тести за свій рахунок?
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31.08.2021 15:28 Відповісти
Сертификат бесплатно.
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31.08.2021 15:29 Відповісти
Дурко, какой сертификат?
До 12 лет не вакцинируют!
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31.08.2021 15:52 Відповісти
Т,е. тебе не хватило мозга даже заголовок прочитать до конца У столичних школах вимагатимуть від батьків учнів COVID-сертифікат або ПЛР-тест при вході - Цензор.НЕТ 3948
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31.08.2021 15:53 Відповісти
Надо быть совсем контуженным, что бы читать то, что ты сочинил вместе со своим шефом с отбитыми мозгами.
В администрацию только дебилов набирают?
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31.08.2021 16:03 Відповісти
Т.е. ты только что назвал себя совсем контуженным - ведь ты это всё прочитал У столичних школах вимагатимуть від батьків учнів COVID-сертифікат або ПЛР-тест при вході - Цензор.НЕТ 5351
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31.08.2021 16:07 Відповісти
Те, я послал тебя и твоего шефа клячко на три буквы, если тебе тяжело понять.
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31.08.2021 16:11 Відповісти
Ты можешь только себе в кальсоны напудить, посланец У столичних школах вимагатимуть від батьків учнів COVID-сертифікат або ПЛР-тест при вході - Цензор.НЕТ 6023
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31.08.2021 16:12 Відповісти
Вот это прогресс.
Раньше требовали деньги!!
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31.08.2021 16:44 Відповісти
Ідіоти!
Забороніть також спільне проживання батьків з дітьми!
Це буде кінцевою стадією єпанутості.

У столичних школах вимагатимуть від батьків учнів COVID-сертифікат або ПЛР-тест при вході - Цензор.НЕТ 767
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31.08.2021 19:02 Відповісти
И в чем логика?Родители могут принести вирус в школу,а дети из той же семьи,например заболевшей семьи нет?)
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31.08.2021 20:28 Відповісти
Но вышло так, - и стал "мой друг" предателем; и вором ➡️ Сегодня у Зеленского запланированы встречи в Минэнергетики, Пентагоне, Госдепе, ВБ и NASA. Будут подписаны стратегические документы, - Никифоров
До сих пор как будто в голове щёлкнуло затвором
В Одесской области предлагают отложить начало учебного года до 20 сентября
Ехали вы ехали, да на хромой кобыле
В Одессе мэрия не позволила отложить начало учебного года ради бархатного сезона
Охиревшие твари, вы че головой ********???
В мэрии напоминают, что в законе о среднем образовании говорится, что учебный год начинается в День знаний - 1 сентября, длится не менее 175 учебных дней и заканчивается не позднее 1 июля следующего года. Если 1 сентября приходится на выходной день, учебный год начинается в первый за ним рабочий день.
Решили, что божью благодать для ваших финансовых коррупционных схем вместе с кабаньей мордой ухватили...
В столичных школах будут требовать от родителей учеников COVID-сертификат или ПЦР-тест при входе
Охиревшие вконец твари. Охиревшие.
Нищими, сирыми и убогими будете, вместе с вашей приохиревшей лицидейской тварью ➡️Сегодня у Зеленского запланированы встречи в Минэнергетики, Пентагоне, Госдепе, ВБ и NASA⬅️
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31.08.2021 22:28 Відповісти
 
 