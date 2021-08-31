У столичних школах вимагатимуть від батьків учнів COVID-сертифікат або ПЛР-тест при вході
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
У Києві встановлено низку заборон, які діятимуть в установах освіти й інклюзивного-ресурсних центрах з 1 вересня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.
Так, у разі встановлення "зеленого" рівня епідеміологічної безпеки забороняється:
- проведення масових (освітніх, наукових, тематичних та інших) заходів без одягнутих усіма учасниками засобів індивідуального захисту;
- вхід групами та масове перебування в закладі батьків здобувачів освіти;
- індивідуальне відвідування закладів батьками та вхід і перебування у закладі освіти осіб, які не є учасниками освітнього процесу, без наявності документа, що посвідчує отримання повного курсу вакцинації або негативного результату тестування на СOVID-19, що проведене не більше як за 72 години до відвідування закладу.
У разі встановлення "жовтого" і "помаранчевого" рівнів епідемічної небезпеки забороняється:
відвідування закладів освіти здобувачами освіти та проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участю здобувачів освіти у разі відсутності у більш як 20 відсотків персоналу закладу освіти документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; відвідування закладів освіти здобувачами освіти у разі, коли на самоізоляції через контакт із особою з СOVID-19 перебуває більше як 50 відсотків здобувачів освіти та персоналу закладу;
- проведення у закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участю здобувачів освіти з більш ніж однієї групи (класу) та за присутності глядачів (відвідувачів);
- відвідування закладів особами, які не є учасниками освітнього процесу;
- вхід групами та масове перебування у закладі батьків здобувачів освіти;
- індивідуальне відвідування закладів батьками здобувачів освіти без наявності документа, що посвідчує отримання повного курсу вакцинації або негативного результату тестування на СOVID-19, що проведене не більше як за 72 години до відвідування закладу.
У разі встановлення "червоного" рівня епідеміологічної безпеки забороняється:
- відвідування закладів незалежно від форм власності її здобувачами, крім здобувачів закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів освіти та учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, здобувачів, які беруть участь у атестації, а також осіб, які беруть участь у заходах з оцінювання якості освіти за умови наявності більш як у 80 відсотків персоналу закладу документа, що посвідчує отримання повного курсу вакцинації.
Крім того, в разі встановлення "жовтого" та "помаранчевого" рівнів епідемічної небезпеки у закладах загальної середньої освіти/окремих класах, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, кількість здобувачів освіти в яких перевищує проектну потужність закладу/перевищує нормативи, має бути організовано у "змішаному (комбінованому)" форматі – як дистанційно, так і в закладі освіти із дотриманням протиепідемічних вимог.
Згідно з документом, також необхідно забезпечити організацію проведення батьківських консультацій / зборів в онлайн-режимі.
Будь ласка, зачекайте...
У розумних батьків - розумні діти. У зелених батьків - діти відповідно...
или этот срань-тест который вы сделали неделю назад,тоже является гарантией?
если да,то почему даже для срань-сертификата и срань-теста,ношение намордника обязательно?
До 12 лет не вакцинируют!
В администрацию только дебилов набирают?
Раньше требовали деньги!!
Забороніть також спільне проживання батьків з дітьми!
Це буде кінцевою стадією єпанутості.
До сих пор как будто в голове щёлкнуло затвором
В Одесской области предлагают отложить начало учебного года до 20 сентября
Ехали вы ехали, да на хромой кобыле
В Одессе мэрия не позволила отложить начало учебного года ради бархатного сезона
Охиревшие твари, вы че головой ********???
В мэрии напоминают, что в законе о среднем образовании говорится, что учебный год начинается в День знаний - 1 сентября, длится не менее 175 учебных дней и заканчивается не позднее 1 июля следующего года. Если 1 сентября приходится на выходной день, учебный год начинается в первый за ним рабочий день.
Решили, что божью благодать для ваших финансовых коррупционных схем вместе с кабаньей мордой ухватили...
В столичных школах будут требовать от родителей учеников COVID-сертификат или ПЦР-тест при входе
Охиревшие вконец твари. Охиревшие.
Нищими, сирыми и убогими будете, вместе с вашей приохиревшей лицидейской тварью ➡️Сегодня у Зеленского запланированы встречи в Минэнергетики, Пентагоне, Госдепе, ВБ и NASA⬅️