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Путін і Лукашенко 9 вересня мають намір схвалити стратегію щодо інтеграції Росії та Білорусі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Пакет "дорожніх карт" щодо інтеграції планується схвалити 9 вересня під час зустрічі в Москві президента РФ Володимира Путіна і Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі.
Про це повідомив посол Білорусі в РФ Володимир Семашко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"9 вересня в Москві президенти зустрічаються, Союзний уряд - засідання буде, де будуть підписані ці всі "дорожні карти" і загальна карта поглиблення інтеграції", - сказав Семашко на зустрічі з губернатором Воронезької області Олександром Гусєвим і віцеспікером Держдуми Олексієм Гордєєвим.
Як відомо, Росія і Білорусь понад 20 років ведуть переговори про створення Союзної держави.
Топ коментарі
+16 Volodymyr Volodymyr 47e311b5
показати весь коментар31.08.2021 15:36
+12 Eight Wonder 56eae116
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+10 Володимир Мик
показати весь коментар31.08.2021 15:34
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если опять хитро не вильнет ягодицами
и им по ходу уже все пох
Были и нет их
Лукашенко - свою власть не отдаст никому. А побубнитть про углублённую интеграцию - бога ради!
дружба - дружбой а денежки порознь
Все будет нормально
Не такой простой -Лукашенко
Лишь бы для 90%населения было лучше
А пока так и есть у Лукашенко
Союз распался а экономика ориентирована на союз
Мы обошлись без СНД
И что даже молдавия обогнала -по уровню жизни
Украинофобия - это не патритизм
Патриоты думают о народе в первую очередь
О его благосостоянии тогда и приходит сознание
Своей идентичности
А наши ''слуги''30 лет обещают
Ни один депутат не ушел с рады не став миллионером