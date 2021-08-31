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Путін і Лукашенко 9 вересня мають намір схвалити стратегію щодо інтеграції Росії та Білорусі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Путін і Лукашенко 9 вересня мають намір схвалити стратегію щодо інтеграції Росії та Білорусі

Пакет "дорожніх карт" щодо інтеграції планується схвалити 9 вересня під час зустрічі в Москві президента РФ Володимира Путіна і Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі.

Про це повідомив посол Білорусі в РФ Володимир Семашко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"9 вересня в Москві президенти зустрічаються, Союзний уряд - засідання буде, де будуть підписані ці всі "дорожні карти" і загальна карта поглиблення інтеграції", - сказав Семашко на зустрічі з губернатором Воронезької області Олександром Гусєвим і віцеспікером Держдуми Олексієм Гордєєвим.

Також читайте: Лукашенко: Білорусь і Росія допрацьовують останні деталі інтеграції

Як відомо, Росія і Білорусь понад 20 років ведуть переговори про створення Союзної держави.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
сначала белорусы отказались от своей мовы, истории и флага, а теперь и от самого государства..
и им по ходу уже все пох
Были и нет их
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31.08.2021 15:36
+12
Это "заглатывание" Путин и Лукашенко 9 сентября намерены одобрить стратегию по интеграции России и Беларуси - Цензор.НЕТ 3569
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31.08.2021 15:41
+10
Пуйло и Лукашенко 9 сентября намерены одобрить стратегию по окончательной колонизации Беларуси рашкой
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31.08.2021 15:34
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в усатого будут углублять.
если опять хитро не вильнет ягодицами
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31.08.2021 15:32 Відповісти
таракана будут не просто углублять, а "углублённо интегрировать"... аж до вылезания у него усов в районе мордовии..
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31.08.2021 15:53 Відповісти
страна «одобрямс»
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31.08.2021 15:32 Відповісти
шо там, Колінькє владу у спадок передадуть?
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31.08.2021 15:33 Відповісти
Беларускую область передадут
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31.08.2021 15:53 Відповісти
Нельзя запрячь в одну упряжку.... козла и таракана !
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31.08.2021 15:34 Відповісти
Але таракана і ***** можна.
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31.08.2021 17:04 Відповісти
Пуйло и Лукашенко 9 сентября намерены одобрить стратегию по окончательной колонизации Беларуси рашкой
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31.08.2021 15:34 Відповісти
Путин и Лукашенко 9 сентября намерены одобрить стратегию по интеграции России и Беларуси - Цензор.НЕТ 1261
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31.08.2021 15:35 Відповісти
Усатый уже заявлял, что осталось ему недолго...
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31.08.2021 15:35 Відповісти
сначала белорусы отказались от своей мовы, истории и флага, а теперь и от самого государства..
и им по ходу уже все пох
Были и нет их
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31.08.2021 15:36 Відповісти
а билі лі?...
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31.08.2021 15:38 Відповісти
Беларусы никогда не отказывались от своей мовы и флага . За это их нещадно убивали и убивают при царе , комуняках и теперешней росийской оккупации . .
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31.08.2021 19:14 Відповісти
Чому тоді переважна більшість розмовляє москальською?)))
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31.08.2021 21:36 Відповісти
Потому как по приказу из москвы лукашенко закрыл все беларуские школы и даже часные лицеи где преподавание велось по беларуски . Массовые убийства и депортации беларусов , вынужденная миграция и заселение республиками выходцами из росии .
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31.08.2021 21:41 Відповісти
Потому как у білорасєї ніколи не було білорасєйських шкіл, навіть старі люди у селах не говорять білорасєйською, ода приватна була під мєнском...
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31.08.2021 21:47 Відповісти
Были и школы и люди . Гниды московские физически уничтожили все беларуское . Расстреливали людей прямо во дворах .
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31.08.2021 22:12 Відповісти
Не мели дурниць, білорасєян винайшли більшовики, історично на тих територіях жили жемайти і литвини, ніхто не від чого не відмовлявся...)))
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31.08.2021 21:34 Відповісти
Статут Великого Княжества Литовского был написан на старобеларуском языке . жемайцы тогда жили в лесных землянках . росийская императрица Екатерина ,а не большевики назвали народ беларуссами .
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31.08.2021 21:44 Відповісти
Так это слияние или поглощение Путин и Лукашенко 9 сентября намерены одобрить стратегию по интеграции России и Беларуси - Цензор.НЕТ 1693 Путин и Лукашенко 9 сентября намерены одобрить стратегию по интеграции России и Беларуси - Цензор.НЕТ 8323
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31.08.2021 15:37 Відповісти
Это "заглатывание" Путин и Лукашенко 9 сентября намерены одобрить стратегию по интеграции России и Беларуси - Цензор.НЕТ 3569
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31.08.2021 15:41 Відповісти
Побачимо що з цього вийде...... а там все може бути.
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31.08.2021 15:38 Відповісти
Оце самий мудрий коментар...Всім би брати з нього приклад...
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31.08.2021 16:58 Відповісти
Фсё?
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31.08.2021 15:39 Відповісти
фсе - можно выпускать новые карты, где вместо Беларусь будет белорусский округ РФ
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31.08.2021 15:42 Відповісти
Думаете, что "округ" себе вышкрябают? Или расширят смоленскую, псковскую и брянскую области и утрут потные ручонки?
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31.08.2021 16:20 Відповісти
все таки округ будет - заслужили, потому что сдались без борьбы на милость Великого Хана Московии Путін і Лукашенко 9 вересня мають намір схвалити стратегію щодо інтеграції Росії та Білорусі - Цензор.НЕТ 815
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31.08.2021 16:52 Відповісти
Вы боролись , но посадили на все ключевые гос должности росийских агентов . Это была основная цель ?
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31.08.2021 19:16 Відповісти
Щупальця рузького миру окутують все щільніше, ах ти ж кортопельник лукавий, так ганебно здаєш цей скарб під назвою Незалежність
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31.08.2021 15:39 Відповісти
Каждая собака знает, кто её кормит.
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31.08.2021 15:40 Відповісти
Осталось утрясти детали. Это будет Минский федеральный округ или федеральный округ Беларусь. Бульбанфюрер сдулся... Сейчас его сынулю в депутаты госдуры возьмет тупин как заложника и все ок. Рабсеяне радуются очередным территориям и продолжают молится на своего бункерфюрера.
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31.08.2021 15:42 Відповісти
Брачный контракт все никак не пропишут.Путин и Лукашенко 9 сентября намерены одобрить стратегию по интеграции России и Беларуси - Цензор.НЕТ 6930
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31.08.2021 15:44 Відповісти
Объединения в одно государство там не будет, подпишут пару документов о сотрудничестве в такой то и такой то сфере да и все.
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31.08.2021 15:45 Відповісти
халва-халва
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31.08.2021 15:48 Відповісти
Ну так и халва, выгода от торговли и сотрудничества будет обоим государствам но слияния в нечто единое не будет.. Лука будет рулить у себя , Путин у себя.
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31.08.2021 15:52 Відповісти
Влажная мечта ***** - возрождение совка. Поэтому максимум, на шо может рассчитывать бульбофюрер - должность гауляйтера.
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31.08.2021 16:09 Відповісти
Руководство РФ это больше барыги чем имперцы.. им гнать на запад нефть и газ и получать за это доллары чтобы положить потом их в западные же банки, периодически они показывают зубки ( чтоб враги боялись, чтоб не насмехались) но на какие то смелые, радикальные действия имперского характера я не верю что они способны.
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31.08.2021 16:16 Відповісти
Nevizu tolko iz takix sojuzov ekonomiceskom plane,obe strani jest bednyje jesli smotret na zyzn liudej,kakoj tam mozet byt rynok?Ekonomika v obojix stranax nerazvetaja takze,tak perspektiv u nix netu
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31.08.2021 16:36 Відповісти
Вы о чем? Я тоже бедный.. то по вашей логике мне теперь лечь на кровать, сложить руки крестиком и умереть? Пока не буду) возьму свою копеечную з.п и пойду в магазин *экономические соглашения* заключать ) пусть даже и смехотворно мелкомасштабные)) ((
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31.08.2021 16:42 Відповісти
Tak primer u Belorus mogla bit ES strani,a ne idti za bednoj rosijej.Nevizu smysla takix soglaseniji gde prostim liudiam nicego nedast
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31.08.2021 16:51 Відповісти
Nezobute ecio pro sankciji kotoryje zdali te strani.Poskolku status takoj strani kak Belorus budet smotretsia kak Abxaziji,prednestrovija so storoni ES stran
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31.08.2021 16:54 Відповісти
Ваші ЄС-страні і довели Білорусь в союз з рашкою. Ви дуже постарались, тепер вам полегшає -- ви свого добились, і російська армія буде у вас, і в нас на кордоні.
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31.08.2021 18:23 Відповісти
Priciom tut ES strani i Belorus?On uze 20 let vediot peregovori,tocnej prodajiot dalse Belorus za dengi samozvanec lukosenka.Pri niom nikogda i nebylo drugogo varianta kak zdat Belorus raske
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31.08.2021 18:40 Відповісти
свято наближається ...)
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31.08.2021 15:47 Відповісти
да какая разница, все равно Беларусь нежизненноспособная страна, которая без России не может существовать
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31.08.2021 15:57 Відповісти
Так и России тоже.. хочешь, не хочешь а с интересами Беларуси считаться нужно так как соседей по глобусу не выбирают и как то надо уживаться с соседом чтобы он например во враждебный лагерь не перебежал.
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31.08.2021 16:04 Відповісти
Путин и Лукашенко 9 сентября намерены одобрить стратегию по интеграции России и Беларуси - Цензор.НЕТ 9170
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31.08.2021 15:58 Відповісти
Не говорите ерунды!
Лукашенко - свою власть не отдаст никому. А побубнитть про углублённую интеграцию - бога ради!
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31.08.2021 15:58 Відповісти
"... не отдаст". Як тільки підпише інтеграцію, з ним зроблять, як з Машеровим.
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31.08.2021 18:29 Відповісти
білоруси розчарували - холопи
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31.08.2021 15:59 Відповісти
А в нас йолопи.
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31.08.2021 18:30 Відповісти
Путин и Лукашенко 9 сентября намерены одобрить стратегию по интеграции России и Беларуси - Цензор.НЕТ 6674
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31.08.2021 16:04 Відповісти
Не долго Лука еще будет топтать ету землю. Как только подпишет последнюю бумажку сразу же *сопьется* как Ельцин где то в ***бенях.
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31.08.2021 16:04 Відповісти
Цікаво, в складі РФії буде одна Білоруська область чи декілька?
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31.08.2021 16:05 Відповісти
Два нелегитимных брата акробата,конечно могут,щось подписать.Но этот документ не будет для истории иметь веса Путін і Лукашенко 9 вересня мають намір схвалити стратегію щодо інтеграції Росії та Білорусі - Цензор.НЕТ 4673
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31.08.2021 16:13 Відповісти
Если будет интеграция
дружба - дружбой а денежки порознь
Все будет нормально
Не такой простой -Лукашенко
Лишь бы для 90%населения было лучше
А пока так и есть у Лукашенко
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31.08.2021 16:16 Відповісти
Бачу ти фахівець по білорасєї))) коли там був останній раз що п..диш про 90% яким калхозенфюрер робить файне життя...?
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31.08.2021 21:43 Відповісти
Юмористы! Совок развалился в 1991-м. Лука начал интеграцию с расеей в 1993-м. До сих пор не могут проинтегрироваться. Интеграторы хреновы. Без Украины ни хрена не интегрируется, оказывается.
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31.08.2021 16:25 Відповісти
)(уйло и под)(уйлок
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31.08.2021 16:26 Відповісти
Ой не тіште себе ілюзіями - БССР вже давно де-факто західна губернія РСФСР. Коли Лукашеску міг реально щось робити самостійно всупереч москалям? Там тільки в бумажках залишилось трохи підправити формулювання і йому вже можна переїжджати до підмосковʼя на пенсію.
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31.08.2021 16:32 Відповісти
Тільки не плутайте демонстративні "вибрики" (щось на зразок: "уйді пратівний") з реальною готовністю підставити зад по першому натяку.
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31.08.2021 16:38 Відповісти
"стратегию по интеграции России и Беларуси" скорее по интеграции Беларуси в Россию. Это правильнее будет.
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31.08.2021 17:40 Відповісти
Огромный рынок сбыта для наших товаров. Да и газ дешевше.
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31.08.2021 17:52 Відповісти
І пофіг санкції.
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31.08.2021 18:34 Відповісти
Так, вашим гівняним таварам місце лише у агромнам ринкє расєї... Путін і Лукашенко 9 вересня мають намір схвалити стратегію щодо інтеграції Росії та Білорусі - Цензор.НЕТ 4111
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31.08.2021 21:40 Відповісти
Интеграцию экономики за один день не делается
Союз распался а экономика ориентирована на союз
Мы обошлись без СНД
И что даже молдавия обогнала -по уровню жизни
Украинофобия - это не патритизм
Патриоты думают о народе в первую очередь
О его благосостоянии тогда и приходит сознание
Своей идентичности
А наши ''слуги''30 лет обещают
Ни один депутат не ушел с рады не став миллионером
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31.08.2021 18:51 Відповісти
и эти люди любят вякать про суверенитет, а сами отдают органы управления парашке...
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31.08.2021 20:12 Відповісти
А що там ще інтегрувати?)))) це ж і так расєйська колонія...
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31.08.2021 21:37 Відповісти
 
 