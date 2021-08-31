Путін і Лукашенко 9 вересня мають намір схвалити стратегію щодо інтеграції Росії та Білорусі

Пакет "дорожніх карт" щодо інтеграції планується схвалити 9 вересня під час зустрічі в Москві президента РФ Володимира Путіна і Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі.

Про це повідомив посол Білорусі в РФ Володимир Семашко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"9 вересня в Москві президенти зустрічаються, Союзний уряд - засідання буде, де будуть підписані ці всі "дорожні карти" і загальна карта поглиблення інтеграції", - сказав Семашко на зустрічі з губернатором Воронезької області Олександром Гусєвим і віцеспікером Держдуми Олексієм Гордєєвим.

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Як відомо, Росія і Білорусь понад 20 років ведуть переговори про створення Союзної держави.