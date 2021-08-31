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Виведені з обігу 25-копійчані монети можуть врятувати життя дітям: акція "Монетки дітям" від НБУ та Фонду "Пігулки"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Виведені з обігу 25-копійчані монети можуть врятувати життя дітям: акція

Національний Банк України і благодійний фонд "Пігулки" оголосили про старт всеукраїнської акції "Монетки дітям" зі збору коштів на допомогу дітям з онкозахворюваннями.

Як пояснив у Facebook голова НБУ Кирило Шевченко, для участі в акції достатньо принести до відділення одного з банків-партнерів монети номіналом 25 копійок, які вже виведені з обігу, але продовжують зберігатися вдома в українців.

"Сьогодні разом із засновницею благодійного фонду "Таблеточки" Ольгою Кудіненко ми розпочали всеукраїнську благодійну акцію "Монетки дітям". Ця акція відбувається за підтримки Міністерства освіти і науки. Разом із банками-партнерами ми будемо збирати допомогу для онкохворих дітей", - написав Шевчекно.

За його словами, на руках у українців, як і раніше, близько півтора мільярда монет номіналом 25 копійок на загальну суму близько 400 млн гривень.

"Цими монетами вже майже рік неможливо скористатися, бо вони виведені з обігу. Монети лежать вдома по скарбничках, кишенях, полицях тощо. Проте їх можна вільно обміняти в банках на монети тих номіналів або банкнот, що залишаються в обігу. За бажанням, ці гроші можна направити на допомогу дітям", - пише голова НБУ.

В акції беруть участь 6 банків: Ощадбанк, Райффайзен банк, ПУМБ, ОТП банк, МТБ банк та Індустріалбанк. У їхніх відділеннях благодійник може здати монети номіналом 25 копійок і дати згоду на перерахування цих коштів на рахунок фонду "Таблеточки".

Зібрані кошти підуть на купівлю ліків, спеціального харчування, паліативну допомогу, реабілітацію та лікування за кордоном сотень хворих дітей.

"Зі свого боку прошу співгромадян взяти участь у акції та допомогти маленьким українцям у боротьбі з їхньою хворобою. Завдяки нам із вами історія їхніх перемог може зрости!" - додає Кирило Шевченко.

Дитяча онкологія - одна з найгостріших проблем у сучасному світі. Тільки минулого року в Україні було діагностовано 1442 випадки онкології у дітей до 14 років, і лише 60% дітей в Україні одужують. При цьому досвід сучасної медицини доводить, що дитяча онкологія виліковна. У європейських країнах, наприклад, відсоток позбавлення від злоякісних пухлин і лейкозів у дітей доходить до 75-80%.

Нагадаємо, нещодавно Кирило Шевченко заявив, що банківська система України за 30 років незалежності стала прозорою і відкритою для світу.
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Топ коментарі
+4
Не, у меня лежат, надо будет поискать по свободе
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31.08.2021 16:06
+3
Под болты.
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31.08.2021 20:21
+2
Здесь все средства хороши.
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31.08.2021 16:02
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Здесь все средства хороши.
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31.08.2021 16:02 Відповісти
опоздали ! все уже эти монеты давно выбросили !
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31.08.2021 16:02 Відповісти
Не, у меня лежат, надо будет поискать по свободе
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31.08.2021 16:06 Відповісти
какое блюзнірство.....
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31.08.2021 16:05 Відповісти
Не могу поменять затертые сто баксов 2003 года. Ни в одном банке не берут
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31.08.2021 16:07 Відповісти
Подарите их Таблеточкам
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31.08.2021 16:21 Відповісти
Мне самой надо) Заплатить за услуги)
Кто бы мне подарил))
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31.08.2021 16:22 Відповісти
Сдайте их на инкассо. В главное отделение Ощадбанка вашего города, может долларов 60 и удастся получить. Но не сразу, а после проведения операции с иностранным банком-контрагентом. Быстро не получится.
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31.08.2021 16:40 Відповісти
Да, одни говорят, что от двух месяцев и другие банки - до двух лет ЛЕТ ждать))
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31.08.2021 16:46 Відповісти
Есть проще вариант. Смотаться в США, сдать лично.
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31.08.2021 16:49 Відповісти
супер))
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31.08.2021 17:27 Відповісти
Турция пойдет?
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01.09.2021 23:27 Відповісти
Терминалы 1 банка принимают
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31.08.2021 16:35 Відповісти
Не заграбастает себе по видом фальшивки?))
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31.08.2021 16:49 Відповісти
Не попробушь не узнаешь, мне как то в обменике подсунули 50 в краске, ну терминал скушал на ура ее
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31.08.2021 17:01 Відповісти
А поменял или только скушал?)
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31.08.2021 17:26 Відповісти
Я ожидал что только скушает, но поменял нормально)
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31.08.2021 19:47 Відповісти
С 1 октября монетами 25 копеек нельзя будет расплачиваться. Однако до 30 сентября 2021 года их можно сдать во все банки, а до 30 сентября 2023 года - в Нацбанк и четыре уполномоченных банка: Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ. Затем монеты утилизируют.
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31.08.2021 16:08 Відповісти
Дело благородное, но снова' з миру по нитці-голому сорочка", позор баригам олигархам хапугам мажорам итд.
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31.08.2021 16:14 Відповісти
Все пазор, а тибе нет, где-то так.
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31.08.2021 16:21 Відповісти
Нет никакого подвоха. Люди не несут эти "копейки" в банки на утилизацию, потому что многим лень идти в банк ради пары гривен (вряд ли у многих дома 25-копеечных монет на сотни гривен). А так для благой цели кто-то может и пошевелиться, поискать и отнести в банк.
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31.08.2021 16:30 Відповісти
Нац. Банк на ломе этих монет заработает в два раза больше номинала.
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31.08.2021 16:31 Відповісти
Ну заработайте вы на ломе. Поставьте ёмкость, как для сбора использованных батареек, проведите информационную акцию и собирайте сливки.
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31.08.2021 16:45 Відповісти
Монетки 1,2,5,25 коп. - чудова заготовка для шайби. Готових таких не знайдеш. А ще дешево і сердито. Виведені з обігу 25-копійчані монети можуть врятувати життя дітям: акція "Монетки дітям" від НБУ та Фонду "Пігулки" - Цензор.НЕТ 9805
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31.08.2021 19:30 Відповісти
Мелких у меня полно. По 1, 2 и 5 копеек) Что за шайбы?
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31.08.2021 19:54 Відповісти
Под болты.
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31.08.2021 20:21 Відповісти
Знайомий просвердлив в них дірки і використав замість широкополих шайб ( ціна шайби - 50 коп.) при монтажу даху гаража . Каже , що не іржавіють , на відміну від шайб + вдвічі дешевше .
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01.09.2021 00:12 Відповісти
пускай пару депов из нашего ОПГ скинуться недельной зп и от тебе 400кк. мрази, тьху!
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01.09.2021 20:30 Відповісти
 
 