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14 кримінальних справ і 10 вироків зафіксовано в липні щодо жителів окупованого Криму за відмову від служби в армії РФ, - правозахисники

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14 кримінальних справ і 10 вироків зафіксовано в липні щодо жителів окупованого Криму за відмову від служби в армії РФ, - правозахисники

У липні поточного року правозахисники зафіксували 14 нових кримінальних справ і 10 вироків щодо жителів окупованого Криму за ст. 328 КК РФ (Ухилення від служби в Збройних силах РФ).

Про це повідомляє Кримська правозахисна група (КПГ) в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Всього на кінець липня КПГ зафіксувала 258 кримінальних справ за ухилення від служби в ЗС РФ, переданих на розгляд в "суди" Криму. За 232 з них вже винесено вирок, ще 26 перебувають на стадії розгляду", - сказано в повідомленні.

Правозахисники наголосили, що здійснення призову жителів окупованих територій в армію країни, яка окуповує, а також веде безперервну пропаганду на території Криму порушують ст. 51 Конвенції про захист цивільного населення під час війни (Четвертої Женевської Конвенції).

Крім того, переміщення громадян України на службу в регіони Росії порушує ще й ст. 49 цієї конвенції.

Також читайте: В окупованому Криму відкрили ще 17 кримінальних справ за відмову служити в армії РФ, - правозахисники

"Згідно з українським законодавством, громадяни, які проживають зараз в окупованому Криму, навіть якщо вони змушені були взяти російські паспорти, все одно є громадянами України", - пояснює керівник Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник.

Автор: Анастасія Потіха
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А зря, Чечня, Дагестан, Магадан, Камчатка - романтика!😁😁😁
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31.08.2021 16:09 Відповісти
Вообще это гениально. Людей на случайно выбранной территории объявить своими гражданами и требовать от них службы в вооруженных силах.
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31.08.2021 16:15 Відповісти
В стиле гениальности профессора Мориарти.Разве,шо такой преступной гениальности.На самом деле обычная уголовщина международного геополитического уровня за которую придётся отвечать в Гааге 14 кримінальних справ і 10 вироків зафіксовано в липні щодо жителів окупованого Криму за відмову від служби в армії РФ, - правозахисники - Цензор.НЕТ 1047
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31.08.2021 16:35 Відповісти
 
 