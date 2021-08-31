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Новини Політика України
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напад (1014) Новіков (164) Порошенко (13234) розслідування (1960) Кононенко Віктор (36) Головань Ігор (110) Офіс Генпрокурора (2351)

Група нападників на Порошенка вже ідентифікована, але влада не зацікавлена в розслідуванні, - адвокат Новіков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Група нападників на Порошенка вже ідентифікована, але влада не зацікавлена в розслідуванні, - адвокат Новіков

Особи, причетні до нападу на п’ятого Президента Петра Порошенка під час Маршу Патріотів 24 серпня, вже ідентифіковані.

Про це під Печерським судом, де мала розглядатись скарга на бездіяльність прокуратури, повідомив адвокат Ілля Новіков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС".

Він наголосив – влада блокує розслідування і не зацікавлена в розкритті цього злочину.

"Сьогодні не відбулося засідання по нашій скарзі на Офіс Генерального прокурора. Ми мали надію, що суд нас вислухає, що ми зможемо зробити комунікацію з Офісом прокурора, хоч вони не хочуть з нами розмовляти", – говорить Новіков.

Він також повідомив, що після оприлюднення кадрів з ймовірними учасниками нападу на Петра Порошенка вдалося їх ідентифікувати.

"Там був не один нападник. Там було їх кілька, вони вже ідентифіковані. Ми очікуємо, що правоохоронці або за власною ініціативою, хоч у це не дуже віриться, або будучи примушеними, через рішення, які мав би ухвалити суд, викликають їх на допит. Очевидно, що коли це була група, коли вони погоджували свої дії, відстежували цю ходу, очікували на такий момент, щоб здійснити цей напад – це вже не хуліганство. Це напад на державного діяча, тому ми очікуємо на конструктивний діалог з офісом Генерального прокурора. І на те, що буде порушено кримінальне провадження за належною статтею", – зазначає Ілля Новіков.

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Генерал СБУ, депутат Київради Віктор Кононенко, який був одним із свідків нападу на Порошенка, повідомив, що досі органи слідства з ним навіть не поспілкувались.

"Наші заяви не розглядаються, розгляд блокується. Я ще не допитаний, зі мною не спілкувалося слідство. Усе це, і судове засідання сьогодні дає нам підстави говорити, що злочин не лише не розслідується, а він свідомо покривається владою. Влада не зацікавлена, щоб він розслідувався", – переконаний Кононенко.

Він також подякував небайдужим людям, які допомогли ідентифікувати осіб, причетних до нападу.

"Ми вчора після публікації цих фотографій вже протягом години знали дані двох із трьох нападників. На сьогодні на ранок ми знаємо все про їхніх родичів, які проживають в Україні і за її межами. Ми знаємо спортзал, де вони займаються, ми знаємо інших членів угруповання, з якими вони контактують. Ми із задоволенням передамо ці матеріали поліції. Але поліція не зацікавлена їх отримати, вони саботують роботу. Вони ігнорують ту інформацію, яка є у нас", – констатує Віктор Кононенко.

"Ми зараз вже знаємо точно, що це організована, скоординована група людей, які за нашою інформацією мають серйозну кримінальну історію участі у різних протиправних діях, таких як рейдарські захоплення в сфері сільського господарства. Тобто це відомі "тітушки", тепер ми їх можемо називати "зеленими тітушками", які скоординовано, сплановано здійснили напад на п’ятого Президента Петра Порошенка під час святкування державного свята, під час урочистої ходи", – зазначає адвокат Ігор Головань.

"Безпосередній виконавець нападу був затриманий, але майже одразу відпущений, прикритий представниками поліції. Потім, наскільки ми знаємо, його доставили на його батьківщину, потім привезли назад. Тобто я особисто переконаний, що цих людей, як наприклад і сумнозвісного суддю Чауса, зараз просто ховають від суспільства і від слідства", – зауважує Головань.

"Навіть Управління держохорони не тільки не подало жодних заяв за фактом цього злочину, але і не забезпечило явку своїх працівників для допиту поліції як свідків стосовно того, що сталося. Тобто ми бачимо абсолютно скоординовану з найвищих кабінетів діяльність державних правоохоронних органів, спрямовану на приховування і прикриття злочинних дій, вчинених явно на замовлення влади. І звичайно ми все це будемо викривати, показувати суспільству і домагатися покарання винних", – резюмує Головань.
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Топ коментарі
+15
73/43%Зебіл, тебе коли деактивували? І, нагадай, який в тебе логін був?
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31.08.2021 16:12
+12
В свій час в Польщі різних "слуг народу" через вікна разом з кріслами викидали і ніхто скарг нікуди не писав. Перевиховували. Группа нападавших на Порошенко уже идентифицирована, но власть не заинтересована в расследовании, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 6054
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31.08.2021 16:05
+12
Влада боїться вийти на себе...
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31.08.2021 16:13
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В свій час в Польщі різних "слуг народу" через вікна разом з кріслами викидали і ніхто скарг нікуди не писав. Перевиховували. Группа нападавших на Порошенко уже идентифицирована, но власть не заинтересована в расследовании, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 6054
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31.08.2021 16:05 Відповісти
Там по викидали і слуг і олігархів і комуняк і свинопесів і тих що з качанівки ,тому і живуть люди, бо не обирали президентів комуняк і олігархів, а жили гірше ніж ми.
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31.08.2021 16:11 Відповісти
Це самий головний злочин який не розслідується? Більше поліцаям нічого робити -злочинність подолана. Группа нападавших на Порошенко уже идентифицирована, но власть не заинтересована в расследовании, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 2370 Группа нападавших на Порошенко уже идентифицирована, но власть не заинтересована в расследовании, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 7993
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31.08.2021 16:08 Відповісти
73/43%Зебіл, тебе коли деактивували? І, нагадай, який в тебе логін був?
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31.08.2021 16:12 Відповісти
Тебе деактивованим народили.з 8% розуму. Группа нападавших на Порошенко уже идентифицирована, но власть не заинтересована в расследовании, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 2098
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31.08.2021 16:16 Відповісти
Ватник зедебильный,ты с кем беседу ведешь?У кого спрашиваешь?
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31.08.2021 16:27 Відповісти
Не з тобою.Я кацапів гидую і презираю.
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31.08.2021 16:37 Відповісти
Все они - "бостуги"))
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31.08.2021 16:18 Відповісти
Кажной "бостуге" - по "куприку"...
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31.08.2021 16:26 Відповісти
Это Виктор Ли под баном.
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31.08.2021 16:19 Відповісти
Пецю обдрыстали зеленкой .Как теперь жить ?
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31.08.2021 16:27 Відповісти
Якщо проти тебе скоять злочин, то цей злочин буде ще менш головним. Так що, не розслідувати?
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31.08.2021 16:13 Відповісти
Соромлюсь спитати скільки злочинів розслідували з2014р по 2019 р по майдану і всіх решта і кого притягнули з беркутні,ригів,зрадників,корупціонерів? Теж не вистачило часу ,чи бажання не вийти на себе?
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31.08.2021 16:21 Відповісти
Можна, можна. Концерти 95 кварталу наприклад охороняти. Робота відповідальна і почесна.
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31.08.2021 16:13 Відповісти
Шо там цікавить нинішню презекоМандовську владу то проблема другого плану, тим паче що вини замовники всього цього цирку.
Головне Панове імена, просто дайте імена.
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31.08.2021 16:12 Відповісти
одне тобі відоме - тітушка з Козельця Пустогваров
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31.08.2021 16:14 Відповісти
И что тебе дадут имена?
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31.08.2021 16:18 Відповісти
Конкретно мені багато (якщо хтось з них живе неподалік чи я їх знаю чи пожиттю пересікався) оскільки кожна порядочний Українець знає цих людей чи вони живуть в доступності до неї зобовязана загнати цих прплаченеих пропіда.російсько - зелекомандовських імбецилів за поребрик, попередньо задавжи їм відповідного прочухану, оскільки вчудити таке з кращим Президентом України (можливо після Ющенка) то великий промах і позор, а може навіть ............
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31.08.2021 16:32 Відповісти
У Питраликсеича 85% антирейтинг.Скорей добавят,чем будут "загонять")
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31.08.2021 16:39 Відповісти
ті антирейтинги малює центр розумкова та ініші убогі піарконтори, а у кого не спитай ніхто не голосував за зелупу й ніхто не збирається, проте може це через те що в мене адекватне оточення!
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31.08.2021 18:11 Відповісти
Если бы так было ,то тебя бот от подляка тут бы не было.А так по тихоньку штаны мочите.
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01.09.2021 14:20 Відповісти
ЦЕ І Є В ДІЇ ПРАВООХОРОНА РЕФОРМА ПОРОХА В ДІЇ.
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31.08.2021 19:30 Відповісти
если тебе дадут очень точный и передовой станок, а ты его если не сломаешь, то будешь делать на нем кривые детали, то это не вина станка, и того , кто тебе его дал - а твоя , потому что - это ты рукожоп, а в данном случае - не только рукожоп, но и саботажник
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01.09.2021 03:37 Відповісти
Влада боїться вийти на себе...
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31.08.2021 16:13 Відповісти
... а галстучек у адвоката Новикова в цветах триколора Группа нападавших на Порошенко уже идентифицирована, но власть не заинтересована в расследовании, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 3773
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31.08.2021 16:13 Відповісти
это был ермак?
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31.08.2021 16:15 Відповісти
Нє, то був Хабаров...
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31.08.2021 16:28 Відповісти
"Нападение"? Группа нападавших на Порошенко уже идентифицирована, но власть не заинтересована в расследовании, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 1594Как на Яныка яйцом? Группа нападавших на Порошенко уже идентифицирована, но власть не заинтересована в расследовании, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 1594 Группа нападавших на Порошенко уже идентифицирована, но власть не заинтересована в расследовании, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 1594
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31.08.2021 16:17 Відповісти
Мені вже одне зебілятко написало, що то Яник сам замовив Група нападників на Порошенка вже ідентифікована, але влада не зацікавлена в розслідуванні, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 4959
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31.08.2021 16:22 Відповісти
А че ты с ВПН-ом сидишь?
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31.08.2021 16:23 Відповісти
Ні хріна це сам Зеленський зробив у масці того тітушки...Він жеж актор...от і зіграв дурня перед дурнями...Ати що не зрозумів цього..****..ну тоді звісно ти по падаєш в групу глядячів як ПетроОлексійович..
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31.08.2021 17:01 Відповісти
Вы наверное много нюхаете как и ваш зеля, такого бреда нагородили
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31.08.2021 17:24 Відповісти
Ні...Курю ..Горілочку іноді пью.... А ви як курить мабуть не курете а от по зеленоскі виступаєте А?? Лічетесь? Як Петро Олексійовия?? Ну все правильно робите лічіться.. Україні потрібні здорові на голову люди ... а ви щось виглядаєте не дуже...Там в неті вже є сайт .. Петро Олексійович вже проводить лікування в сетях називається "Спосіб лікування зеленко по Петру Прошенко" Ваших там вже дочорта ідіть вступайте в спільноту лікуюшихся зеленкою
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31.08.2021 17:34 Відповісти
Что ты куришь? Сформулируй мысль,возьми силу воли в руки как нелох.
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01.09.2021 14:23 Відповісти
Почему Порошенко не заинтересован в расследовании? Это ж он - власть
Что он от нас скрывает о периоде своего президентства и о созданной им машине террора?
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31.08.2021 16:17 Відповісти
Пистолетов ,ты только терминами и названиями комуняк владеешь? Ты же тупой зедебил ,уже всем сказал ок.
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31.08.2021 16:30 Відповісти
Хай розслідують...Не тому що Петра Олексійовича полічили трохи ..хай трохи зпустится на грішну землю.. А тому що треба будувати законну державу і тих хто заказа це лікування незаконне... повинні буть покарані.. А от куди слідство приведе це саме цікаве...Ой тут може буде такий крутий поворот. До речі ПетроОлексійович самолікування погана штука))))
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31.08.2021 16:18 Відповісти
Группа нападавших на Порошенко уже идентифицирована, но власть не заинтересована в расследовании, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 1136 Группа нападавших на Порошенко уже идентифицирована, но власть не заинтересована в расследовании, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 1136 Группа нападавших на Порошенко уже идентифицирована, но власть не заинтересована в расследовании, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 1136
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31.08.2021 16:19 Відповісти
"Мы надеялись, что суд нас выслушает, что мы сможем наладить коммуникацию".
На это многие надеялись....
Какую судебную систему оставил после себя Петр - та и расследует. На что они жалуются?
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31.08.2021 17:01 Відповісти
Вони не жалуются вони уповають до Господа Бога... "Ну будь ласка ну зроби Петра Олексійовича дважди баригой призеденського значенення ну дуже треба.. А то скоро і рошен по ..пи...за вітром піде..Треба утримати". А Боженька Петре ну як же тобі не соромно ну тобі було дано і час і можливості зробити Землю божим куточком для дітей моїх ..Ну а ти що.. ..Ні Петре..твій час вичерпано на посаді президента Йди і вирошюй капусту..Як положено політику на пенсії"
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31.08.2021 17:06 Відповісти
Так це стиль роботи міліції-поліції, що відточувався десятиліттями.
Коли у 2014 - 2019 р.р. майданівці, солдати і волонтери скаржилися тодішньому Президентові на ОЦІ методи "роботи" поліції і прокурватури, то ці скарги спускалися із АПУ тим самим поліцаям і прокурворам, на яких скаржилися.
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31.08.2021 16:20 Відповісти
Група нападників на Порошенка вже ідентифікована, але влада не зацікавлена в розслідуванні, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 5004
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31.08.2021 16:26 Відповісти
На данный момент патриоты 1000 раз безнаказанно обливали зеленкой, кого хотели, вот по ним и нужно расследовать.
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31.08.2021 16:28 Відповісти
Не зрозумів, так ці хлопи теж патріоти, чи нє?
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31.08.2021 16:35 Відповісти
Ты хоть сам понимаешь что ты изрыгнул. Или же свидетелям секты Петровой мозги не обязательно ,главное лайкать друг друга и спамить тех кто не придерживается вашего маразма.
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31.08.2021 17:28 Відповісти
Кстати, а как там расследование о расистском нападении на Беленюка? Это было такое важное событие, что сам президент выступил с заявлением грозился взять под личный контроль! Нашли расистов-то? Как там продвигается всё?
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31.08.2021 16:33 Відповісти
Конечно вышли на бригаду от дермака.
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31.08.2021 16:36 Відповісти
Реакция на зелёнку на лице Петра должна быть ровным счетом такой же как и реакции при Президенте Порошенко на другие зелёнки на других рожах. Ни больше, ни меньше. Чому рекцыя на ******* зеленкою громадянина Петра, мая бути іншою чим на ******* наприклад громадянина Саакашвілі?
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31.08.2021 18:15 Відповісти
сУЛУГУНИ - НЕ был президентом Украины...
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31.08.2021 20:49 Відповісти
А що це змінює? Він також був Президентом, навіть довше чим солоденький.
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31.08.2021 21:33 Відповісти
по ньому тюрма плаче-чекає, з уже чинним вироком. А за злочинця - менша відповідальність. Хоча - а нехай би сАбаков знайшов би тих тітушок, яких вілкул найняв, нехай би не забоявся рижої мразі... Так що претензії висувай на вказану тобі адресу.
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01.09.2021 00:18 Відповісти
Добре, кажеш злодій, в бігах. Тоді доведи свою правоту, покажи розшук по лінії інтерпола того злодія?
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01.09.2021 00:27 Відповісти
Не подобається тобі Саакашвілі, добре, Аваков, Яценюк, Чорновол Татьяна, Луценко.. яка реакція на ці випадки? От така реакція повинна бути ві на випадок з Петром. Не меньша і не більша. Ну і головне, передай Петру, що самолікування зеленкою не лікує від його паталогічних хвороб.
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01.09.2021 00:35 Відповісти
Почитав. Штраф 100 грн.
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01.09.2021 00:48 Відповісти
Вот и все что нужно знать о нашей "полиции" и "прокуратуре", живущих за счет украинцев. Они нам нужны?
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31.08.2021 23:44 Відповісти
Гниды зеленые, тупые и мелочные!
Сегодня потерпевший не дал аккредитацию "Прямому" на освещение визита дурня в США...
Такую аккредитацию "Прямому" дали США )))
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01.09.2021 01:22 Відповісти
зеленая ..потерпевшая.. гнида ведет себя так вроде сейчас ПРЕЗИДЕНТ ПОРОШЕНКО . а оно кандидат на эту посаду ---- вот когда еще на крещатике будут перед парадом президентов вспоминать . то про шестого скажут что кроме него **** на пианино никто не пробовал собачий вальс изобразить --- этим оно и запомнится в истории УКРАИНЫ
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01.09.2021 06:29 Відповісти
Хорошо было бы, если бы ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь Порохатому Барыге надел бы на голову ведро с зелёнкой, а Порохатый Мародёр, в свою очередь, незамедлительно надел бы на голову ЗЕ-фигляру ведро с расплавленным шоколадом. Но было бы ещё в миллион сто тысяч крат лучше, если бы в обоих вёдрах оказалось бы самое омерзительное и самое смердящее на свете ферментированное гавнище наивысшей вонючести.
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01.09.2021 14:44 Відповісти
 
 