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Новини Політика України
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Зеленський (17459) привітання (704) Естонія (1040) Алар Каріс (50)

"Сподіваюся на продовження тісної співпраці", - Зеленський привітав Каріса з обранням президентом Естонії

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Президент України Володимир Зеленський привітав Алара Каріса (Alar Karis) з обранням президентом Естонії, висловивши сподівання на продовження тісної співпраці між країнами.

Про це він написав у своєму Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Щиро вітаю Алара Каріса з обранням президентом Естонії за результатами голосування депутатів Рійгікогу. Сподіваюся на продовження тісної співпраці України та Естонії на благо наших народів", - зазначив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Президентом Естонії обрано директора Національного музею Алара Каріса

Як повідомлялося, сьогодні, 31 серпня, парламент Естонії на позачерговій сесії закритим голосуванням обрав президентом республіки директора Національного музею Естонії Алара Каріса.

За його кандидатуру проголосували 72 депутати зі 101, незаповненими виявилися вісім бюлетенів. У голосуванні взяли участь 80 депутатів.

Уперше за 30 років президент Естонії був обраний на безальтернативній основі.

Каріса обрано в ході другого туру голосування.У ході першого туру в понеділок за нього проголосували 63 депутати зі 101. Для обрання йому необхідно було набрати не менш як 68 голосів.
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Топ коментарі
+6
Карис скажет ЗЕ то же самое - ваше место на параше.
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31.08.2021 16:22
+5
Вони праві на сто відсотків-Україні зараз не місце в ЄС.
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31.08.2021 16:24
+5
Эстония - друг и союзник Украины, а друзям дозволено говорить правду, порой даже горькую. У Эстонии путь в ЕС занял 13 лут усердной работы над коррупцией, финансовой дисциплиной, экономической и политической стабильностью итд. У Украины к сожалению начальная позиция гораздо хуже, особенно по коррупции и кумовству. Непиятно, но факт, а на факты обижаться глупо.
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31.08.2021 18:06
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Вони праві на сто відсотків-Україні зараз не місце в ЄС.
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31.08.2021 16:24 Відповісти
ЗЕлино счастье:
эстонская президентша за несколько дней до отставки повозюкала Вовку в его собственных какашках как шкодливого кота 😂
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31.08.2021 16:59 Відповісти
А теперь, Вова, пришел КАРИЕС 😂
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31.08.2021 17:01 Відповісти
Карис скажет ЗЕ то же самое - ваше место на параше.
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31.08.2021 16:22 Відповісти
А транда, Керсти Кальюлайд, которая заявляла, что мол Украина не вступит в ЕС раньше чем через 20 лет и что-то там вякала про НАТО, пошла уже лесом!
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31.08.2021 16:25 Відповісти
Эх, такую тётку эсты не зацепили! Пусть переезжает в Украину. Здесь ей найдется работа.
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31.08.2021 17:49 Відповісти
Эстония - друг и союзник Украины, а друзям дозволено говорить правду, порой даже горькую. У Эстонии путь в ЕС занял 13 лут усердной работы над коррупцией, финансовой дисциплиной, экономической и политической стабильностью итд. У Украины к сожалению начальная позиция гораздо хуже, особенно по коррупции и кумовству. Непиятно, но факт, а на факты обижаться глупо.
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31.08.2021 18:06 Відповісти
Очевидно что она права. К сожалению
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31.08.2021 22:34 Відповісти
Зеля надеется , что новый президент Эстонии не будет его так сильно опускать как предыдущая.
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31.08.2021 16:26 Відповісти
Интересные были выборы из одного кандидата.
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31.08.2021 16:29 Відповісти
Вова, пора ехать за вторым велосипедом!!!
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31.08.2021 17:36 Відповісти
Бросай Америку!
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31.08.2021 17:37 Відповісти
Кидай Америку!
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31.08.2021 17:50 Відповісти
 
 