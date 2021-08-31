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Турчинов (1084) тероборона (334)

Кожен населений пункт України має стати фортецею, здатною безжально перемелювати живу силу противника, - Турчинов про тероборону

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кожен населений пункт України має стати фортецею, здатною безжально перемелювати живу силу противника, - Турчинов про тероборону

Одним з головних інструментів завдання ворогові безпрецедентних втрат повинна стати розгалужена і ефективно діюча система територіальної оборони (ТРО).

Про це в статті "План Б" для Цензор.НЕТ пише Секретар РНБО в 2014-2019 роках, керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов.

"Кожен регіон, кожен населений пункт нашої країни повинні стати фортецею, здатною безжально перемелювати живу силу противника, швидко знешкоджувати його десантні і диверсійні підрозділи, надійно захищати стратегічні військові та інфраструктурні об'єкти. В умовах військової агресії РФ у 2014 році були закладені основи побудови в Україні системи ТРО. В кожному регіоні були створені батальйони тероборони, на базі яких з часом були сформовані бригади територіальної оборони", - заявив політик.

"В липні 2021 року був ухвалений Закон з яскравою назвою "Про основу національного спротиву". Така амбіційна назва була потрібна Офісу президента, щоб вибити з розгляду внесені значно раніше достатньо збалансовані законопроєкти про ТРО. Але останнім часом окрім піару та гучних патріотичних гасел в цьому важливому напрямку практичних заходів не реалізується. Для того, щоб не перетворювати це надважливе для обороноздатності країни питання на черговий піар влади, необхідно під час розробки і ухвалення доктринальних документів і положень замість гасел і побажань передбачити детальний план підготовки і розгортання сил ТРО в особливий період, визначити та забезпечити реальну потребу в озброєнні, боєприпасах, військовій, спеціальній та іншій техніці, в матеріально-технічних ресурсах тощо. Забезпечити комплектацію, професійну підготовку та навчання підрозділів і служб ТРО. Визначити бойові задачі, стратегію і тактику дій сил ТРО з урахуванням специфіки і особливостей кожного регіону", - пояснив Турчинов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парад на День Незалежності України показав, що за чинної влади припинилася розробка нових видів озброєння і техніки, - Турчинов

"Складні завдання, зокрема, ведення бойових дій в повному оточенні або у ворожому тилу вимагають формувати підрозділи ТРО виключно на добровольчій основі. Героїчна історія і традиції добровольчого руху в Україні є запорукою ефективної реалізації цього завдання.

Відбір, морально-психологічний стан та підготовка бійців сил ТРО повинні забезпечити не тільки високий рівень володіння ними зброєю, але і довіру для надійного її зберігання", - підкреслив Турчинов.

Повний текст статті Олександра Турчинова "План Б" читайте ТУТ.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+19
Каждый населенный пункт Украины должны стать крепостью, способной безжалостно перемалывать живую силу противника, - Турчинов о теробороне - Цензор.НЕТ 3820
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31.08.2021 16:25
+13
Ты в каких полках служил, воин???? в тех же что и ЗЕлефил - четырежды дезертирских??? - почему Крым с оружием от русских в 2014-м не оборонял???
вопросы к Турчинову у него, понимаешь! чучело диванное!!!!!!
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31.08.2021 16:31
+12
Пастор. сейчас не избирательная гонка. нужно трезво смотреть на вещи. Для начала власть должна быть ПРОУКРАИНСКОЙ! а потом про крепости...
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31.08.2021 16:23
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31.08.2021 16:22 Відповісти
......Человечище!.....по сравнению с Зелёной Мухой на ЕГО ботинке.....
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31.08.2021 17:05 Відповісти
Пастор. сейчас не избирательная гонка. нужно трезво смотреть на вещи. Для начала власть должна быть ПРОУКРАИНСКОЙ! а потом про крепости...
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31.08.2021 16:23 Відповісти
С Флобером в кормане, крепость... говоришь
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31.08.2021 20:11 Відповісти
Каждый населенный пункт Украины должны стать крепостью, способной безжалостно перемалывать живую силу противника, - Турчинов о теробороне - Цензор.НЕТ 3820
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31.08.2021 16:25 Відповісти
Ты в каких полках служил, воин???? в тех же что и ЗЕлефил - четырежды дезертирских??? - почему Крым с оружием от русских в 2014-м не оборонял???
вопросы к Турчинову у него, понимаешь! чучело диванное!!!!!!
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31.08.2021 16:31 Відповісти
f37cf7d2 - это Ваш порядковый номер в ботоферме?
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31.08.2021 16:31 Відповісти
І до тебе є.
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31.08.2021 16:41 Відповісти
Ха! Йому лайкнув юлькобот Володимир Миколаєць. Певно делікатно забув про Юлькине ;Жоден танк не має виїхати із казарми; Каждый населенный пункт Украины должны стать крепостью, способной безжалостно перемалывать живую силу противника, - Турчинов о теробороне - Цензор.НЕТ 6612
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31.08.2021 16:42 Відповісти
Які ви усі розумні, аж страшно.
І вигадливі до смішного.
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31.08.2021 16:53 Відповісти
Не вопрос, раздавайте народу оружие. Боитесь? Тогда молчите.
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31.08.2021 16:26 Відповісти
Ти ручаєшся що твої сусіди воюватимуть за Україну, а не оголосять якесь ВНР чи ХНР?
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31.08.2021 16:49 Відповісти
А він і роздавав всім охочим боронити Україну у 14-му році. Малоросів це не стосується.
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31.08.2021 17:05 Відповісти
поляки против краснопузых всех своих вооружили шо было на складах вплоть до кремнёвок и отбились от банд буденого,тут никто оружие не раздает, боится власть народа
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31.08.2021 17:14 Відповісти
Весь юго-восток ватный,какое там сопротивление?При всем уважении к Пастору,я бы сначала лишил гражданства ватный биомусор,а потом бы организовывал оборону.А то будет как в 14-м на донбасе - наши своих же продают кацапам,а "месного" населения просто нет,то все выродки сепарские и кадровые кацапы.
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31.08.2021 16:30 Відповісти
Не тільки " юго- восток" по всій країні вистачає біосміття , якому какая разніца , аби брюхо повне було бурштин копати , контробанду ганяти
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31.08.2021 22:43 Відповісти
Закон про тероборону із "швейцарськими" нормами про видачу зброї (включно із ПЗРК і гранатометів) військовозобов'язаним повинен був бути позачерговим у 2014 році і прийнятим не пізніше липня 2014 р.
Але тоді телилися, бо займалися шкурняком, потім ще 5 років телилися, а коли третій рік не при владі, то прокинулися.
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31.08.2021 16:32 Відповісти
Виборча компанія почалася занадто рано.
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31.08.2021 16:40 Відповісти
Може бути.
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31.08.2021 16:54 Відповісти
І коли ж це ми "комусь" так заборгували?
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31.08.2021 16:33 Відповісти
Игорь Васечкин f37cf7d2 и Иван Сидоренко c5025651 - ники вас вообще не палят))) По методичкам сказали грузить Пастора?
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31.08.2021 16:33 Відповісти
А ми на полігон їздимо. Тероборона, не мисливці як ти
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31.08.2021 16:44 Відповісти
я не охотник. ни разу в жизни не был на охоте и не собираюсь.
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31.08.2021 16:45 Відповісти
Ти по контракту в теробороні, чи просто любитель попухкати?
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31.08.2021 16:46 Відповісти
с чего такие вопросы? если я просто гражданин, владею несколькими единицами оружия, умею ним пользоваться и хочу поддерживать свои навыки, где мне их поддерживать? не в смешной сумской теробороне, собирающейся раз в год, точно я по весне долго смеялся, глядя на их комичное, как же это там называли, противостояние ДНР, вроде бы так, точно не помню.
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31.08.2021 16:57 Відповісти
Ну так вступил бы, научил людей, привил свои навыки. Чо мешало? И не надо в Харьков езхить: https://censor.net/ru/resonance/3284601/sbory_sumskoyi_brigady_tro_pod_ugrozoyi_vtorjeniya_rossii_rasskaz_komandira_roty
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31.08.2021 17:01 Відповісти
меркантильность мешает. благотворительность не мой конек, а там не хотят понять, что задаром можно только на звезды любоваться, и то, только ночью. в итоге эта тероборона сильно мне напоминает "военные" игры старшеклассников "зарница", были такие. собрались, побегали-попрыгали, постреляли из положения лежа, военные посмотрели на это все с улыбкой и все разошлись до следующего года довольные, с чувством выполненного долга. все удовлетворены, затраты минимальные, галочку можно ставить, остаток выделенного бабла пробухать.
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31.08.2021 17:13 Відповісти
Зрозуміло. Любитель попухкати.
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31.08.2021 17:37 Відповісти
Другие пусть гибнут,а "оно" будет сидеть в своём особнячке.. Нет уж, дёшево очень)))))
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31.08.2021 16:39 Відповісти
Ти вже загинула?
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31.08.2021 16:47 Відповісти
После тебя,урод))))
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31.08.2021 16:51 Відповісти
А може ти перша, русская?
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31.08.2021 17:38 Відповісти
Саме цікаве в тім що ти дійсно віриш що росіяни прийдуть щоб зробити тобі добро. Дивися, дочекаєшся що сини стануть євнухами в гаремі Рамзана Кадирова. Це ж краще ніж загинути в бою за свою країну, Інга?
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31.08.2021 17:55 Відповісти
Таке враження що він проснувся після перепою і йому сказали що йде повномасштабна війна...Він тут же дорвався до мікрофону і почав ораторствовати...Точнісінько як підпоручик Дуб з "Бравого Швейка",майже такими ж словами...
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31.08.2021 16:40 Відповісти
Едем за опытом в Албанию! Каждый населенный пункт Украины должны стать крепостью, способной безжалостно перемалывать живую силу противника, - Турчинов о теробороне - Цензор.НЕТ 1977
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31.08.2021 16:41 Відповісти
Почати з того що, ТРО відрізняється від сил спротиву у ворожому тилу. У них кардинально різні завдання та підготовка.
Якщо організацією ТРО займається армія то, організацією спротиву займається служба безпеки. І тут екзістенціально постає питання довіри. СБУ явно, навіть з далеку не нагадує Моссад. А в тилу ворога сотні людей маєть довіряти своє життя і життя воїх близьких півробітникам СБУ. Я вже не згадую тут МВС. Про що можна говорити далі?
Люди, яким всерівно кому служити і в якому мундирі можуть бути гарними спеціалістами, як німецька поліція: спочатку вони ловили націонал-соціалістів, потім під керівництвом націонал-соціалістів ловили всих інших, а після війни продовжили звичну справу.
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31.08.2021 16:51 Відповісти
О, як тут не згадати справу "Равликів".
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31.08.2021 16:52 Відповісти
Пастор как всегда, всех на фарш без разговоров.Може дать шанс и реализовать таки программу"Два раба в одни руки" Каждый населенный пункт Украины должен стать крепостью, способной безжалостно перемалывать живую силу противника, - Турчинов о теробороне - Цензор.НЕТ 8696
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31.08.2021 16:53 Відповісти
2 алкана мне не нужны
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31.08.2021 17:07 Відповісти
Прав на 100%
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31.08.2021 16:55 Відповісти
Говорити когани навчились гарно,лохам подобається,татарам треба було зброю дати в Криму.Видали?От і вся куйня малята,коган дістане свій комсомольський квиток та зустрічатиме ***** із квітами.
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31.08.2021 17:05 Відповісти
Ой, старые песни о главном...

Территориальная оборона - это когда меня, порядочного гражданина, считают за рецидивиста и отказывают мне в праве защищать свою жизнь и достоинство с оружием в руках? Или уже приняли закон про легализацию короткоствола? Нет? Тогда подождем.
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31.08.2021 17:06 Відповісти
Мій Герою, ти збрався на війну з короткостволом?
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31.08.2021 17:40 Відповісти
Разве я об этом написал?
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01.09.2021 07:26 Відповісти
Як там: розділяй і владарюй....нічого не змінюється і "доброго" царя не може бути...
Паниковский вас всех продаст,купит и снова продаст, но уже дороже...
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31.08.2021 17:08 Відповісти
Підтримую Турчинова на 100%.
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31.08.2021 17:16 Відповісти
Все, що допоможе нищити москальську нечисть, на користь Україні. Модель Швейцарії захисту держави була ефективною ще під час Другої Світової.
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31.08.2021 17:22 Відповісти
так то оно так,но для начала надо оружие раздать.
я возьму КПВТ на станке,калибром 14,5,и ПК,калибром 7,62. ну и по 10 ящиков патронов.
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31.08.2021 17:16 Відповісти
Важкувато буде тягати таке "залізо", треба щось мобільніше.
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31.08.2021 17:24 Відповісти
ничего...ради кацапского мяса,я потерплю))
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31.08.2021 17:29 Відповісти
Я не проти ізраїльського міні-Uzi.
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31.08.2021 17:26 Відповісти
это для ближнего боя...для открытого пространства не пойдёт.
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31.08.2021 17:30 Відповісти
Для мегаполіса в самий раз. І сховати легко під одяг.
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31.08.2021 18:05 Відповісти
AR15 для любого боя .
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31.08.2021 22:22 Відповісти
Кожен населений пункт України має стати фортецею, здатною безжально перемелювати живу силу противника, - Турчинов про тероборону - Цензор.НЕТ 3520
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31.08.2021 17:52 Відповісти
//Каждый населенный пункт Украины должен стать крепостью//

звучить звісно класно, але наш противник не армія з європи, а орки. вони знищили вщент свій власний Грозний разом з цівільним населенням. Що вони зроблять з нашими містами , навіть важко уявити.
тому як на мене - ніяких боїв у містах. армія повинна тримати орків по переметру, або молоти їх в полі.
упастора ще в самого совок з його нелюдською тезою "мужики ще настругають а баби ще нарожають" невивітрився.
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31.08.2021 19:06 Відповісти
Не надо, вот этим - пугать! Можно выбрать ТОЛЬКО - позор или войну. И только!
А выбрав - позор - получим И ВОЙНУ И ПОЗОР!!!
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31.08.2021 20:38 Відповісти
От би його президентом!!
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31.08.2021 21:24 Відповісти
Нет вопросов . Примите закон о праве на оружие в Украине и проблема сама по себе решиться . Вооруженные граждане гарантия того на на страну не нападет внешний враг .

.
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31.08.2021 22:20 Відповісти
так с ким ми - адин на рот ?.. Кожен населений пункт України має стати фортецею, здатною безжально перемелювати живу силу противника, - Турчинов про тероборону - Цензор.НЕТ 1728 Кожен населений пункт України має стати фортецею, здатною безжально перемелювати живу силу противника, - Турчинов про тероборону - Цензор.НЕТ 5795
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31.08.2021 22:40 Відповісти
А хтош спорит, пушкин чисто мардовская паганялово, перекрученное пукшин от пукша - хлопушка. Аткель пукать. 50% лексики расийскава азика мардовского происхождения, 30% татарского, 10% финскава. Кожен населений пункт України має стати фортецею, здатною безжально перемелювати живу силу противника, - Турчинов про тероборону - Цензор.НЕТ 490 Кожен населений пункт України має стати фортецею, здатною безжально перемелювати живу силу противника, - Турчинов про тероборону - Цензор.НЕТ 490 Кожен населений пункт України має стати фортецею, здатною безжально перемелювати живу силу противника, - Турчинов про тероборону - Цензор.НЕТ 490 Кожен населений пункт України має стати фортецею, здатною безжально перемелювати живу силу противника, - Турчинов про тероборону - Цензор.НЕТ 490
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01.09.2021 01:01 Відповісти
А що завадило пастору за п"ять років створити цю саму тероборону?
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01.09.2021 02:36 Відповісти
 
 