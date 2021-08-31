Кожен населений пункт України має стати фортецею, здатною безжально перемелювати живу силу противника, - Турчинов про тероборону
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Одним з головних інструментів завдання ворогові безпрецедентних втрат повинна стати розгалужена і ефективно діюча система територіальної оборони (ТРО).
Про це в статті "План Б" для Цензор.НЕТ пише Секретар РНБО в 2014-2019 роках, керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов.
"Кожен регіон, кожен населений пункт нашої країни повинні стати фортецею, здатною безжально перемелювати живу силу противника, швидко знешкоджувати його десантні і диверсійні підрозділи, надійно захищати стратегічні військові та інфраструктурні об'єкти. В умовах військової агресії РФ у 2014 році були закладені основи побудови в Україні системи ТРО. В кожному регіоні були створені батальйони тероборони, на базі яких з часом були сформовані бригади територіальної оборони", - заявив політик.
"В липні 2021 року був ухвалений Закон з яскравою назвою "Про основу національного спротиву". Така амбіційна назва була потрібна Офісу президента, щоб вибити з розгляду внесені значно раніше достатньо збалансовані законопроєкти про ТРО. Але останнім часом окрім піару та гучних патріотичних гасел в цьому важливому напрямку практичних заходів не реалізується. Для того, щоб не перетворювати це надважливе для обороноздатності країни питання на черговий піар влади, необхідно під час розробки і ухвалення доктринальних документів і положень замість гасел і побажань передбачити детальний план підготовки і розгортання сил ТРО в особливий період, визначити та забезпечити реальну потребу в озброєнні, боєприпасах, військовій, спеціальній та іншій техніці, в матеріально-технічних ресурсах тощо. Забезпечити комплектацію, професійну підготовку та навчання підрозділів і служб ТРО. Визначити бойові задачі, стратегію і тактику дій сил ТРО з урахуванням специфіки і особливостей кожного регіону", - пояснив Турчинов.
"Складні завдання, зокрема, ведення бойових дій в повному оточенні або у ворожому тилу вимагають формувати підрозділи ТРО виключно на добровольчій основі. Героїчна історія і традиції добровольчого руху в Україні є запорукою ефективної реалізації цього завдання.
Відбір, морально-психологічний стан та підготовка бійців сил ТРО повинні забезпечити не тільки високий рівень володіння ними зброєю, але і довіру для надійного її зберігання", - підкреслив Турчинов.
Повний текст статті Олександра Турчинова "План Б" читайте ТУТ.
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вопросы к Турчинову у него, понимаешь! чучело диванное!!!!!!
І вигадливі до смішного.
Але тоді телилися, бо займалися шкурняком, потім ще 5 років телилися, а коли третій рік не при владі, то прокинулися.
Якщо організацією ТРО займається армія то, організацією спротиву займається служба безпеки. І тут екзістенціально постає питання довіри. СБУ явно, навіть з далеку не нагадує Моссад. А в тилу ворога сотні людей маєть довіряти своє життя і життя воїх близьких півробітникам СБУ. Я вже не згадую тут МВС. Про що можна говорити далі?
Люди, яким всерівно кому служити і в якому мундирі можуть бути гарними спеціалістами, як німецька поліція: спочатку вони ловили націонал-соціалістів, потім під керівництвом націонал-соціалістів ловили всих інших, а після війни продовжили звичну справу.
Территориальная оборона - это когда меня, порядочного гражданина, считают за рецидивиста и отказывают мне в праве защищать свою жизнь и достоинство с оружием в руках? Или уже приняли закон про легализацию короткоствола? Нет? Тогда подождем.
Паниковский вас всех продаст,купит и снова продаст, но уже дороже...
я возьму КПВТ на станке,калибром 14,5,и ПК,калибром 7,62. ну и по 10 ящиков патронов.
звучить звісно класно, але наш противник не армія з європи, а орки. вони знищили вщент свій власний Грозний разом з цівільним населенням. Що вони зроблять з нашими містами , навіть важко уявити.
тому як на мене - ніяких боїв у містах. армія повинна тримати орків по переметру, або молоти їх в полі.
упастора ще в самого совок з його нелюдською тезою "мужики ще настругають а баби ще нарожають" невивітрився.
А выбрав - позор - получим И ВОЙНУ И ПОЗОР!!!
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