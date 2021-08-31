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Глава Мінкульту Ткаченко проігнорував засідання Київради, де розглянуть питання охорони культурної спадщини столиці, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Київські новини

Глава Мінкульту Ткаченко проігнорував засідання Київради, де розглянуть питання охорони культурної спадщини столиці, - Кличко

Міністр культури Ткаченко проігнорував засідання Київради, де розглянуть питання охорони культурної спадщини столиці. Лідер "УДАРу", мер Києва Віталій Кличко зазначив, що бездіяльність міністерства призводить до руйнування пам'ятників.

Про це повідомляє офіційний сайт Київської міської ради, передає Цензор.НЕТ.

"На сьогоднішнє засідання у зв'язку зі зверненнями депутатів Київради, ми запросили міністра культури і інформаційної політики Олександра Ткаченка, щоб заслухати інформацію про діяльність в сфері охорони культурної спадщини в столиці. Міністр культури на наше запрошення прийти на засідання через соцмережі передав, що, мовляв, "не на тих напали". І це, мовляв, він Віталія Кличка до себе викличе. Ну якось некультурно для міністра культури… Олександра Ткаченка хочуть послухати депутати Київради, яких, нагадаю, обрали кияни. І подібний тон спілкування – це неповага і до депутатів, і до громади міста. Якось тримайте себе в руках, пане міністре", - зазначив мер столиці.

Кличко зазначив, що міністерство культури не реагує адекватно на руйнування пам'ятників культури, попри протести суспільства.

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"Пам’ятки, перебуваючи в приватній власності чи оренді, руйнуються або їх руйнують власники. Громада протестує. Громада протестує, а Міністерство культури і поліція на це адекватно не реагують. Так, наприклад, з садибою Барбана. Будівля, яку недавно зніс забудовник, не внесена Мінкультом до Реєстру об'єктів культурної спадщини. І міністерство погодило історико-містобудівне обґрунтування та проєктну документацію об'єкта будівництва на Обсерваторній, 6. Поліція ж не припинила незаконне знесення. І це - не єдиний подібний випадок. Саме тому ми і хотіли сьогодні почути, які дії планує Міністерство культури, щоб ми - всі разом - ці виклики подолали", - зазначив Кличко.

Лідер "УДАРу" наголосив, що тільки за останні 3 роки та перше півріччя цього року столична влада направила 35 подань до Мінкульту. У них сказано про те, щоб занести 1542 пам'ятники і нововиявлені об'єкти культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Протягом квітня 2021 року в Департамент надійшли накази від міністерства за 2018-2021 роки про занесення всього 73 об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Тобто ще 1469 об'єктів досі не включені до Держреєстру.

Кличко нагадав, що ще на початку 2018 року Київрада зверталася до парламенту внести зміни до Закону України "Про охорону культурної спадщини", щоб у місцевої влади було більше повноважень щодо захисту історичних пам'яток. Адже через бездіяльність або протиправних дій деяких власників, історичні будівлі руйнуються, а місцева влада не має важелів впливу в такій ситуації.

Автор: Анастасія Потіха
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засцал Виталю...
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31.08.2021 16:22 Відповісти
Вор государственного значения Ткаченко-спеиалист по культурному наследию Украины. Ткаченко сфальсифікував документи та здійснив рейдерське захоплення культурної національної спадщини народу України - Одеської кіностудії , державне підприємство "Одеська кіностудія художніх фільмів" було знищено, а майно незаконно передано третім особам- Ткаченко перетворив Одеську кіностудію на кладовище, - звернення "Гільдії кінематографістів Одеси" до Зеленського
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31.08.2021 16:24 Відповісти
И вот так - если сретесь - то давай "скрины" как и через(из-за чего)что отказался.
Ибо "встреча Меркель", говорят, вообще не в компетенции мэра была, так что Бокс вроде обосрался, да и тем более что даже Антиколорадос после Дубинского сказал шо Виталя как мэр - .... то что любят миллионы мух. Глава Минкульта Ткаченко проигнорировал заседание Киевсовета, где рассмотрят вопрос охраны культурного наследия столицы, - Кличко - Цензор.НЕТ 5245
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31.08.2021 16:25 Відповісти
А нащо скріни? Ткаченко сам публічно заявив, що у відпустц - тому і відмовився...

А щодо Меркель, то в минулі рази він її зустрічав, тому там неясно - може по протоколу він мав бути і не пустили, а може протокол змінили і виключили Віталю... Доказів немає!
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31.08.2021 16:34 Відповісти
там протокол есть шо мэр не встречает. то есть он зная шо его тупо не может там быть .... "полупрорывался"
насколько я понял что мэр по протоколу там и близко не должен быть.
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31.08.2021 16:46 Відповісти
Ткаченко що, самовбивець? Його прихід на засідання міг би поставити хрест за зносі історичних пам'яток, а значить перекрити потік відкатів йому та ОПу.
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31.08.2021 16:40 Відповісти
Глава Мінкульту Ткаченко проігнорував засідання Київради, де розглянуть питання охорони культурної спадщини столиці, - Кличко - Цензор.НЕТ 3594Глава Мінкульту Ткаченко проігнорував засідання Київради, де розглянуть питання охорони культурної спадщини столиці, - Кличко - Цензор.НЕТ 7043
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31.08.2021 16:44 Відповісти
95 квартал-вот культурное наследие
новой зеленой элиты
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31.08.2021 17:06 Відповісти
Якщо федеральний міністр буде звітувати перед кожною сільрадою, то наступний звіт його викличуть зробити в Моринцях на Черкащині - адже там - пам'ятка Т.Г. Шевченка. Потім - у Херсонесі. І тільки міністр персонально - бо так хоче місцева влада.
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01.09.2021 02:33 Відповісти
 
 