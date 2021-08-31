Глава Мінкульту Ткаченко проігнорував засідання Київради, де розглянуть питання охорони культурної спадщини столиці, - Кличко

Міністр культури Ткаченко проігнорував засідання Київради, де розглянуть питання охорони культурної спадщини столиці. Лідер "УДАРу", мер Києва Віталій Кличко зазначив, що бездіяльність міністерства призводить до руйнування пам'ятників.

Про це повідомляє офіційний сайт Київської міської ради, передає Цензор.НЕТ.

"На сьогоднішнє засідання у зв'язку зі зверненнями депутатів Київради, ми запросили міністра культури і інформаційної політики Олександра Ткаченка, щоб заслухати інформацію про діяльність в сфері охорони культурної спадщини в столиці. Міністр культури на наше запрошення прийти на засідання через соцмережі передав, що, мовляв, "не на тих напали". І це, мовляв, він Віталія Кличка до себе викличе. Ну якось некультурно для міністра культури… Олександра Ткаченка хочуть послухати депутати Київради, яких, нагадаю, обрали кияни. І подібний тон спілкування – це неповага і до депутатів, і до громади міста. Якось тримайте себе в руках, пане міністре", - зазначив мер столиці.

Кличко зазначив, що міністерство культури не реагує адекватно на руйнування пам'ятників культури, попри протести суспільства.

Читайте також: "Жах і сором", - Ткаченко про знесення будинку Барбана в Києві

"Пам’ятки, перебуваючи в приватній власності чи оренді, руйнуються або їх руйнують власники. Громада протестує. Громада протестує, а Міністерство культури і поліція на це адекватно не реагують. Так, наприклад, з садибою Барбана. Будівля, яку недавно зніс забудовник, не внесена Мінкультом до Реєстру об'єктів культурної спадщини. І міністерство погодило історико-містобудівне обґрунтування та проєктну документацію об'єкта будівництва на Обсерваторній, 6. Поліція ж не припинила незаконне знесення. І це - не єдиний подібний випадок. Саме тому ми і хотіли сьогодні почути, які дії планує Міністерство культури, щоб ми - всі разом - ці виклики подолали", - зазначив Кличко.

Лідер "УДАРу" наголосив, що тільки за останні 3 роки та перше півріччя цього року столична влада направила 35 подань до Мінкульту. У них сказано про те, щоб занести 1542 пам'ятники і нововиявлені об'єкти культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Протягом квітня 2021 року в Департамент надійшли накази від міністерства за 2018-2021 роки про занесення всього 73 об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Тобто ще 1469 об'єктів досі не включені до Держреєстру.

Кличко нагадав, що ще на початку 2018 року Київрада зверталася до парламенту внести зміни до Закону України "Про охорону культурної спадщини", щоб у місцевої влади було більше повноважень щодо захисту історичних пам'яток. Адже через бездіяльність або протиправних дій деяких власників, історичні будівлі руйнуються, а місцева влада не має важелів впливу в такій ситуації.