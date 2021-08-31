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Український легкоатлет Коваль зі світовим рекордом взяв золото на Паралімпіаді в Токіо, Яровий - завоював срібло

Новини Цензор.НЕТ Спорт

Український легкоатлет Коваль зі світовим рекордом взяв золото на Паралімпіаді в Токіо, Яровий - завоював срібло

Двоє українських легкоатлетів Максим Коваль та Олександр Яровий зійшли на п'єдестал пошани в секторі для штовхання ядра на Паралімпійських іграх у Токіо.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на xsport.ua.

Максим Коваль виграв золоту медаль, встановивши світовий рекорд із результатом 17,34 метра. Слідом за ним розташувався Олександр Яровий - 17.30 м.

Бронзовим призером став представник Греції Ефстратіос Николаїдіс із результатом - 15,93 м.

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Так, збірна України завоювала вже 15 золотих медалей на Паралімпіаді в Токіо.
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Украинский легкоатлет Коваль с мировым рекордом взял золото на Паралимпиаде в Токио, Яровой - завоевал серебро - Цензор.НЕТ 9540

Украинский легкоатлет Коваль с мировым рекордом взял золото на Паралимпиаде в Токио, Яровой - завоевал серебро - Цензор.НЕТ 4212
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31.08.2021 16:47 Відповісти
Вся Украина Вами гордится и прославляет!
Український легкоатлет Коваль зі світовим рекордом взяв золото на Паралімпіаді в Токіо, Яровий - завоював срібло - Цензор.НЕТ 7443
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31.08.2021 18:30 Відповісти
МОЛОДЦЫ!
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31.08.2021 16:48 Відповісти
Не пойму, в какой команде в Украине инвалиды. Мучают подозрения, что где то, что то перепутали.
Ребята молодцы.
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31.08.2021 17:04 Відповісти
Как обычно на золото не везет. По серебряным медалям мы уже скоро Китай догоним. Сейчас на 2-м месте по количеству серебра.
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31.08.2021 17:07 Відповісти
ВІТАЄМО !!!
Український легкоатлет Коваль зі світовим рекордом взяв золото на Паралімпіаді в Токіо, Яровий - завоював срібло - Цензор.НЕТ 5955

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31.08.2021 17:39 Відповісти
Дивишся на це все і думаєш - не тих людей називають інвалідами.
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31.08.2021 17:53 Відповісти
А ще не вечір, сподіваємся і бажаємо наступних перемог.
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31.08.2021 17:54 Відповісти
МОЛОДЦІ !!! ТАК ТРИМАТИ !!!ГОРДІСТЬ УКРАЇНИ !! СЛАВА УКРАЇНІ !!!!
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31.08.2021 20:15 Відповісти
 
 