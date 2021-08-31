Український легкоатлет Коваль зі світовим рекордом взяв золото на Паралімпіаді в Токіо, Яровий - завоював срібло
Новини Цензор.НЕТ Спорт
Двоє українських легкоатлетів Максим Коваль та Олександр Яровий зійшли на п'єдестал пошани в секторі для штовхання ядра на Паралімпійських іграх у Токіо.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на xsport.ua.
Максим Коваль виграв золоту медаль, встановивши світовий рекорд із результатом 17,34 метра. Слідом за ним розташувався Олександр Яровий - 17.30 м.
Бронзовим призером став представник Греції Ефстратіос Николаїдіс із результатом - 15,93 м.
Так, збірна України завоювала вже 15 золотих медалей на Паралімпіаді в Токіо.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Ребята молодцы.
.