Український легкоатлет Коваль зі світовим рекордом взяв золото на Паралімпіаді в Токіо, Яровий - завоював срібло

Двоє українських легкоатлетів Максим Коваль та Олександр Яровий зійшли на п'єдестал пошани в секторі для штовхання ядра на Паралімпійських іграх у Токіо.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на xsport.ua.

Максим Коваль виграв золоту медаль, встановивши світовий рекорд із результатом 17,34 метра. Слідом за ним розташувався Олександр Яровий - 17.30 м.

Бронзовим призером став представник Греції Ефстратіос Николаїдіс із результатом - 15,93 м.

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Так, збірна України завоювала вже 15 золотих медалей на Паралімпіаді в Токіо.