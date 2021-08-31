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Новини Політика України
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вибори (6162) Держдума (675) Крим (12756) МЗС (3560) окупація (5842) Ніколенко (154) ОРДЛО (299)

Участь жителів окупованих територій у виборах до Держдуми зробить їх нелегітимними, а результати - юридично нікчемними, - речник МЗС Ніколенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Участь жителів окупованих територій у виборах до Держдуми зробить їх нелегітимними, а результати - юридично нікчемними, - речник МЗС Ніколенко

Голосування на виборах в Державну думу жителів ОРДЛО і Криму зробить їх нелегітимними. Крім того, це підставить під сумнів правомочність всього виборчого процесу в Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Вибори до Держдуми РФ в тимчасово окупованих Криму і на Донбасі будуть нелегітимними, а їх результати - юридично нікчемними", - сказав він.

Ніколенко підкреслив, що організація Росією голосування на тимчасово окупованих територіях України поставить під сумнів легітимність всього російського виборчого процесу.

"Заяви МЗС РФ про нібито провокації нашої держави розраховані на внутрішнього російського споживача. Саміт Кримської платформи чітко продемонстрував, що міжнародне співтовариство солідарне з Україною в політиці невизнання спроби анексії частини української території", - уточнив представник МЗС.

Він додав, що Україна продовжить системну роботу над залученням Росії як держави в цілому, так і її окремих представників, до відповідальності за грубе порушення норм міжнародного права та українського законодавства.

Також читайте: Жителі ОРДЛО з російськими паспортами зможуть голосувати на виборах до Держдуми РФ онлайн

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Это все верно. Но русня "выборы" таки проведет и результат нарисует. А хватит ли правительству Украины мужества признать результат ничтожным,а соответственно - и "парламент" московии( и все его последующие решения) нелигитимным?
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31.08.2021 17:05
+6
Та давно уже нелигитимные. Начиная с выборов в Крыму. Будьте последовательны и логичными.
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31.08.2021 17:11
+5
Украина должна не признавать выборы как с Лукашенко.Вообще по большому счёту с момента оккупации Крыма,Пуйло нелегитимен.
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31.08.2021 17:28
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Та понятно, что всех, включая ИГИЛ, вы победили этой непонятной платформой. Еще полгода слушать о ее невиданном успехе в своей безрезультатности?
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31.08.2021 17:00 Відповісти
Ящо вони голосуватимуть, то до них вже нема питань, стосовно того, якої вони країни громадяни.
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31.08.2021 17:02 Відповісти
Пусть голосуют, это делает нелегитимной госдуру в глазах мирового сообщества. Николенко, ты рабсиян от их же ошибок предостерегаешь?
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31.08.2021 17:03 Відповісти
ой да ладно, штаты и европа признают все равно
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31.08.2021 17:03 Відповісти
Это все верно. Но русня "выборы" таки проведет и результат нарисует. А хватит ли правительству Украины мужества признать результат ничтожным,а соответственно - и "парламент" московии( и все его последующие решения) нелигитимным?
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31.08.2021 17:05 Відповісти
ага...счас... шоб сватов в ********* прикрыли?
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31.08.2021 17:09 Відповісти
ути -пути... та ти шо... и че наше ЗеМИД сделает, или гейропа с бидоном пиндосовочем? неужели выразят очередное обеспокоенние? ))) рахиты обеспокоенные....
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31.08.2021 17:06 Відповісти
Та давно уже нелигитимные. Начиная с выборов в Крыму. Будьте последовательны и логичными.
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31.08.2021 17:11 Відповісти
Фейковые граждане фейковой страны
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31.08.2021 17:16 Відповісти
Украина должна не признавать выборы как с Лукашенко.Вообще по большому счёту с момента оккупации Крыма,Пуйло нелегитимен.
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31.08.2021 17:28 Відповісти
І як же тепер вести перемовини? Небуде там легітимних.
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31.08.2021 17:46 Відповісти
Все верно. Только Европа с этими нелегитимными вполне себе вась-вась.
И боинг сбитый этому не мешает, и последовательная захватническая война и оккупация территорий, и куча других преступлений Раши совершенно не мешают другим странам обстряпывать с ними дела.
И что? И ничего.
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31.08.2021 23:58 Відповісти
 
 