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Зеленський (17459) Іловайськ (266) Дебальцеве (134) Венедіктова (756)

Венедіктова про розслідування Іловайської трагедії: Зеленському це болить і він постійно просить надати відповіді

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Венедіктова про розслідування Іловайської трагедії: Зеленському це болить і він постійно просить надати відповіді

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що президент Зеленський постійно цікавиться ходом справи Іловайської трагедії.

Як інформує Цензор.НЕТ, в ефірі "Право на владу", журналіст Юрій Бутусов запитав у генпрокурора, чи ставив Зеленський їй такі ж питання, як і під час передвиборних дебатів Петрові Порошенку. Зокрема про те, чому досі ніхто не сидить за Іловайськ і Дебальцеве.

"Хочу сказати, що президенту Зеленському це болить... Президента Зеленського це дуже обурювало, він запитував весь рік, що в нас відбувається, які ми можемо зараз надати відповіді. Усі відповіді, які я можу зараз надати - я надаю", - зазначила генпрокурор.

Крім того, Венедіктова заявила, що Україна контролює судові справи щодо найманців РФ за межами нашої країни.

"У понад 32 країнах проходять провадження. Сподіваюся, що рішення національних судів інших держав нам знадобляться", - наголосила вона.

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Топ коментарі
+53
Венедиктова о расследовании Иловайской трагедии: Зеленскому это болит и он постоянно просит предоставить ответы - Цензор.НЕТ 7188
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31.08.2021 17:06
+39
Ахахахаха, зеленскому болит, мухахахахаха Венедиктова о расследовании Иловайской трагедии: Зеленскому это болит и он постоянно просит предоставить ответы - Цензор.НЕТ 9773 Венедиктова о расследовании Иловайской трагедии: Зеленскому это болит и он постоянно просит предоставить ответы - Цензор.НЕТ 8889
Венедиктова о расследовании Иловайской трагедии: Зеленскому это болит и он постоянно просит предоставить ответы - Цензор.НЕТ 4926
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31.08.2021 17:07
+38
Потерпевшему свежие обстрелы Авдеевки , Песков и т.д. не болят , Ежедневные потери ВСУ - не болят , а Илловайск болит ? Врать изволит Генпрокурва .
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31.08.2021 17:09
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Венедиктова о расследовании Иловайской трагедии: Зеленскому это болит и он постоянно просит предоставить ответы - Цензор.НЕТ 7188
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31.08.2021 17:06 Відповісти
Кубань... Минимум Новороссию на Дальнем востоке.
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31.08.2021 17:08 Відповісти
у клована "так болить", шо оно аж спать не может - на курортах Омана/Катара, Буковеля))
https://www.youtube.com/watch?v=DmhfPoQrnxc
Іловайськ: чому потрібен суд та чому його не буде при зеленському?
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31.08.2021 17:20 Відповісти
Венедіктова про розслідування Іловайської трагедії: Зеленському це болить і він постійно просить надати відповіді - Цензор.НЕТ 36
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31.08.2021 17:24 Відповісти
Презренный🤢🤡🐲👹 членограй в то время имитировал , развлекая рашистских прихвостней и ржал над патриотами !
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31.08.2021 21:50 Відповісти
Ну да. Участвовал

Венедіктова про розслідування Іловайської трагедії: Зеленському це болить і він постійно просить надати відповіді - Цензор.НЕТ 8213
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31.08.2021 17:24 Відповісти
Ага. Нипанимают

Венедіктова про розслідування Іловайської трагедії: Зеленському це болить і він постійно просить надати відповіді - Цензор.НЕТ 6803
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31.08.2021 17:57 Відповісти
Ага. Что-то ты уже совсем опустился до самых тупых фейков. Деградируешь на глазах. Дальше чем воздух испортишь?

Венедіктова про розслідування Іловайської трагедії: Зеленському це болить і він постійно просить надати відповіді - Цензор.НЕТ 3695
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31.08.2021 18:18 Відповісти
***** і язик не відпаде(
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31.08.2021 17:38 Відповісти
Ахахахаха, зеленскому болит, мухахахахаха Венедиктова о расследовании Иловайской трагедии: Зеленскому это болит и он постоянно просит предоставить ответы - Цензор.НЕТ 9773 Венедиктова о расследовании Иловайской трагедии: Зеленскому это болит и он постоянно просит предоставить ответы - Цензор.НЕТ 8889
Венедиктова о расследовании Иловайской трагедии: Зеленскому это болит и он постоянно просит предоставить ответы - Цензор.НЕТ 4926
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31.08.2021 17:07 Відповісти
Понятно, -под личным контролем.
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31.08.2021 17:07 Відповісти
Коломойского
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31.08.2021 17:11 Відповісти
После будуна у него болит, а не о Иловайске
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31.08.2021 17:07 Відповісти
После будуна это у алкашей, а оно торчок. И это не фотошоп

Венедіктова про розслідування Іловайської трагедії: Зеленському це болить і він постійно просить надати відповіді - Цензор.НЕТ 5387
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31.08.2021 17:14 Відповісти
Если у него болит - пусть сыграет тем, что болит на клавишах. А вдруг поможет.
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31.08.2021 17:30 Відповісти
НАРКОТИЧЕСКОГО
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31.08.2021 21:52 Відповісти
На прісутність на пресконференціях вови у США оприлюднили запрошення тільки деяким!!! українським ЗМІ , журналістка ПРЯМОГО нагадалав ефірі, де вони, у якій країні й що перешкод не буде для будь-кого

вові болить а шаб його не трогали по його зашкварах або про уХйла й його агресію, й він й надалі відмовчуватиметься там, де немає погроз Пороху...
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31.08.2021 17:07 Відповісти
Так баліт,шо злило інфу по вагнерівцям,та повідпускало вбивць на московію в обмін на таксистів та шлюх,що ти верзеш курва?
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31.08.2021 17:08 Відповісти
Так баліт, що і шаурма в рот не лізе.
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31.08.2021 17:10 Відповісти
Этому ЗЕгавноеду болит,что нибудь нарыть на Порошенко,вот и все.
Гнида квартальная.
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31.08.2021 17:08 Відповісти
100% - +
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31.08.2021 17:45 Відповісти
Болит ему .... Ага, аж десять раз

Венедиктова о расследовании Иловайской трагедии: Зеленскому это болит и он постоянно просит предоставить ответы - Цензор.НЕТ 5631
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31.08.2021 17:09 Відповісти
А когда Журавель умирал 4 дня,что тогда проклятому клоуну болело?
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31.08.2021 17:09 Відповісти
Срака от пережора омарами и креветками.

Венедіктова про розслідування Іловайської трагедії: Зеленському це болить і він постійно просить надати відповіді - Цензор.НЕТ 3749
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31.08.2021 17:16 Відповісти
А смерть Журавля йому не болить?
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31.08.2021 17:09 Відповісти
А зараз кожний день загиблі?
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31.08.2021 18:46 Відповісти
......ну не получается к Иловайску Пороха прикрутить .......вот и болит......
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31.08.2021 17:09 Відповісти
Потерпевшему свежие обстрелы Авдеевки , Песков и т.д. не болят , Ежедневные потери ВСУ - не болят , а Илловайск болит ? Врать изволит Генпрокурва .
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31.08.2021 17:09 Відповісти
Який же "болєзнєний", хоч би дуба не врізав.
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31.08.2021 17:11 Відповісти
не сглазь! пусть врежет!
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31.08.2021 17:28 Відповісти
Та його і шаурмою не доб*єш.
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31.08.2021 17:32 Відповісти
Ну не дура? Сама признается, шо Нелох лично контролирует расследование прокуратуры, которая должна быть независимым органом. Дайте этой дуре почитать Конституцию Украины
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31.08.2021 17:10 Відповісти
если у него болит, поставьте клизму, у него там мозги
Венедиктова о расследовании Иловайской трагедии: Зеленскому это болит и он постоянно просит предоставить ответы - Цензор.НЕТ 4563
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31.08.2021 17:10 Відповісти
Клован не знает где тот Иловайск.
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31.08.2021 17:10 Відповісти
И то правда: сомневаюсь что он сможет внятно ответить что именно там произошло и как все закончилось.
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31.08.2021 17:12 Відповісти
Единственное,что может болеть у зелёного окурка-это инструмент,которым он играет
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31.08.2021 17:11 Відповісти
шоб ему прищемило Венедіктова про розслідування Іловайської трагедії: Зеленському це болить і він постійно просить надати відповіді - Цензор.НЕТ 3235
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31.08.2021 17:17 Відповісти
читаю комменты всенародной любви к перзиденту и прям сердце радуется!
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31.08.2021 17:30 Відповісти
Бо такого "найвеличнішого" ще у нас не було, померкли "лаври" Ялинковича, а інший на пасіку забіг. А ще двоє потребують догляду.
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31.08.2021 17:35 Відповісти
я вот не эзотерик, но тупо видно что то что так не должно быть. в смысле эмоций, в том же Афганистане - как то просто нереально. так и Путин что наделал в Сирии = все удивились.
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31.08.2021 17:40 Відповісти
Когда добробаты против рашисткой чумы в Иловайске Украину защищали, на каких концертах Зеленский от боли коксом гасился?
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31.08.2021 17:13 Відповісти
А где он был во время Иловайска.
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31.08.2021 17:14 Відповісти
малороссу "болит" что солдат, добровольцев подло убили те, к кому он ездил кривляться и унижать этих же добровольцев - сказала сталинистка на стопроц своя прокурорша, и вот ЭТО мы должны сглотнуть.
Они о....Путинели что ли? Сволочи не скажут что Путин виновен? И не скажут в этих всех ОО-нах что Путин убийца, и что он даже перед этим убивал тысячами?
И вот чо сказать? - надеюсь что в "аду" будете "гореть".... как и ваш Сралин, правда и он не "горит", так что Гейпрокурватура идет на.... ну хотя бы на Бокассу, или что там. тот шо тупо кушал своих врагов - вот так и тут - открыли дело на тех кому вообще до лампочки. Еще на петрова с его Бошировым откройте - шоб Бункерный дедок посмеялси
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31.08.2021 17:15 Відповісти
Зеленський ставить завдання любою ціною посадити Порошенка. І чим далі будуть змінюватися рейтинги, тим сильніше він буде це вимагати. А ця справа,є черговою спробою вмінити хоч щось. До того ж, це дуже перспективна тема для піару, обливання брудом і т.п. методів Зелених...
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31.08.2021 17:15 Відповісти
у этой зеленой сопли навязчивая идея посадить Пороха или он выполняет чьё то задание можно догадаться чьё или чьи
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31.08.2021 17:34 Відповісти
Зе в першу чергу виконує прохання Коломойші і кремлівського фюрера , який Порошенко конкретно дістав їх !
Вони страшенно бояться того , що Порошенко зможе стати знову діючим Президентом !
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31.08.2021 17:57 Відповісти
Йому болить лише можливість вільно продавати свое лайно (95 квартал) кацапам та неможливість ніяк і нізащо притягнути до "відповідальності" Порошенка.
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31.08.2021 17:19 Відповісти
Йому так боліло у 2014 році, під час іловайської трагедії, що він аж на російські корпоративи подався. Яке ж воно брехливе.
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31.08.2021 17:21 Відповісти
меня больше удивляет не этот членограй в шутовском колпаке,а мудрий нарид ,его избравший
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31.08.2021 17:35 Відповісти
ПУСТЬ ПРОДАСТ ВСЁ СВОЕ ИМУЩЕСТВО И ОТДАСТ ВСУ !!! ЕМУ И ЕГО СЕМЬЕ ДОСТАТОЧНО ГОСОБЕСПЕЧЕНИЯ !!!
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31.08.2021 17:29 Відповісти
о расследовании Иловайской трагедии: Зеленскому это болит / Для таких, как Порошенко, нужно вернуть смертную казнь, - Коломойский /Порошенко - враг номер один для Зеленского./ Зеленский пообещал посадить Порошенко /Рябошапка подтвердил, что "дела Порошенко" обсуждали с Зеленским ./Венедиктова давала задание "поймать" Порошенко! "/ По заявлениям Дубинского открываются очередные уголовные дела против Порошенко. Их количество дошло до 58. Надрывается ФСБ, надрывается СБУ- а Порошенко предъявить нечего. А тут "специалисты" с 2017г. долбят: Иловайск организовали Путин и Порошенко. Вместе. 04.07.2021 21:13 . Дурачок и обрадовался: есть предъява Порошенко.
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31.08.2021 17:31 Відповісти
04.07.2021 21:13
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31.08.2021 17:33 Відповісти
вова на медкомиссии - ―Пациент, вы деньги принесли? Простите, а зачем вам столько галоперидола?
―Я его натурально съем, и меня повезут в дурдом.
―Но зачем?
―Не плющит меня в солдаты идти.
Вот так у вовы болит.
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31.08.2021 17:31 Відповісти
но там скорее:
- А, это вы Вадимир
- На
- Ага
- Что?
- Отсрочку
- Ага
Да(этого дебила минимум еще три раза подоим)
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31.08.2021 17:59 Відповісти
―Что, солдат? Ссымся?
―Так точно. Ссусь.
―Ну это, солдат, не беда. Такая сегодня экологическая обстановка. Все ссутся. Я ссусь. И даже главком пысается, бывает. Но по ситуации. Что ж нам из-за этого, последний долг Родине не отдавать? Твой позорный недуг мы в подвиг определим, пошлем в десантники. Там ты еще и сраться начнешь. Мне больше вот это нравится.
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31.08.2021 18:01 Відповісти
а мне нравится не трогать тех кто налоги платит(я не за Зелю) - то есть если заберешь допустим директора фирмы то у тя плюс 1 ничего не умеющий баклан, а у налоговой - минус одна фирма шо платила налоги на которые снарядить мона роту солдиков.
вот так. другой вопрос - что там платила эта Зеля, но реально - не совок же - и надо видеть что если от кого то там будет толк - бумажки перебирать, а тут - платить налоги, так шо не надо в принципе спорить не имея фактов - шо та Зеля платила с налогов и т.д.
Еще давно купцы тупо выставляли пару солдиков с экипировкой шоб не идти самим - и это правильно - поставь сто солдиков к управлению "фирмы" или как там называлось - разорится. а так - всем было нормально - солдики дохли, а купец .. куплял и платил налоги
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31.08.2021 18:08 Відповісти
только Зеленскому это интересно?
Вся Страна должна Знать!
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31.08.2021 17:42 Відповісти
Не надо ляля. Большинству тупо насрать.

Иначе не выбрали бы в 2019 году во время войны тупого ватного наркомана ЗЕ президентом.
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31.08.2021 18:19 Відповісти
Не знаю как вы, но после того, как прокатили Кошулинского, я не увидел самостоятельного и адекватного во втором туре. А то, что По сидит в парламенте, убеждает, лично меня, в одном. Зе и По - ругаются "на люди", для таких как вы. Они не могут причинить друг другу вред...
Они составные части одной Системы....
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01.09.2021 00:12 Відповісти
Вові не Іловайськ болить, Вові болить, як за два вже з гаком років ну хоч щось накопати на "папірєніков", а воно, холера, не копається.
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31.08.2021 17:47 Відповісти
Цинізм висловлювання БенеДіктової , щодо того , що болить у потерпілого , просто зашкалює 😒
Насправді шукають винних добробатів або генералів , щоб знову посалдити і вимагати мілліонні застави !
Мерзотники зелені , вам не боляче за Україну і за загиблими Героями вас не болить , бо ви нікчеми і відверті вороги нашої краіни !
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31.08.2021 17:51 Відповісти
Что болит? Где? Места от шлеек болят где натерло , пока маскарад снимали? Он пока презом не стал, вообще не понимал где это. А тут вдруг болеть начало)) Если каждый день пинать в одно место, тогда да, может и будет болеть) Венедіктова про розслідування Іловайської трагедії: Зеленському це болить і він постійно просить надати відповіді - Цензор.НЕТ 9125
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31.08.2021 17:53 Відповісти
У Зеленского может жопа только болеть после корпоративов!
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31.08.2021 17:54 Відповісти
я и говорю - странно если на него не токо Беня, но и "товарищи" не имеют "папочки", ибо тупо ставь камеру скрытую и тримай компромат.
а вот если не имеют, то тогда кто-то запретил иметь - Обама - всегда круче всех Венедіктова про розслідування Іловайської трагедії: Зеленському це болить і він постійно просить надати відповіді - Цензор.НЕТ 9935
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31.08.2021 18:01 Відповісти
1. Как ЗЕ болят трагедии все увидели, когда он на месте массовой гибели защитников Майдана поставил совковые инсталляции, а на братской могиле сцену.

2. ЗЕ болит рейтинг Порошенко, который ему уже в затылок дышит. Поэтому манипуляции на костях Иловайска - очередная провальная попытка копнуть под Пороха и не более.

3. Венедиктова уже даже не стесняется говорить, что выполняет личные хотелки наркомана ЗЕ.
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31.08.2021 17:59 Відповісти
Правильные, товарищ Венедиктова!
Зеленский требует дать ему ПРАВИЛЬНЫЕ ответы!
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31.08.2021 18:03 Відповісти
Для цього вже задіяли ПРАВИЛЬНОГО "експерта". Надійний, перевірений рувін.

Венедіктова про розслідування Іловайської трагедії: Зеленському це болить і він постійно просить надати відповіді - Цензор.НЕТ 8231
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31.08.2021 18:12 Відповісти
Рыги они такие - независимые и незаангажированные.

Собственно, ЗЕ - дитя Рыгов и у них на корпоративах деньги клянчил. Так что ничего странного.
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31.08.2021 18:22 Відповісти
А коли риги ще й правИльні, то це взагалі "експерДи" беззаперечні.
Венедіктова про розслідування Іловайської трагедії: Зеленському це болить і він постійно просить надати відповіді - Цензор.НЕТ 8841

"Заслуженный фабрикант судебных экспертиз Украины Александр Рувин "

Рувин Александр Григорьевич - отъявленный аферист, профессор мошеннического дела, а ни какой не доктор, тем более не имеющий абсолютно никакого отношения к генеральскому составу правоохранительных органов. Все награды его муляж!
Он же являлся главным режиссером «театра» Януковича и самолично прописывал сценарии судебных дел касательно: Т. Чорновола, Д.Булатова, В. Кличко, О. Тягнибока, Ю. Яценюка, Ю.Тимошенко, Ю.Луценко и это далеко не полный список представителей оппозиционной политической элиты Украины. Фикция в деле Павличенко, а также против других неугодных бизнесменов режима Виктора Федоровича, срежиссировано тем же театром.
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31.08.2021 19:00 Відповісти
Надеюсь у Зебилушки скоро будет срака болеть от черенков для лопаты.
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31.08.2021 18:05 Відповісти
Знову шоу. Бубачка- челАвечнеє всех челАвек.
Знаємо, як йому "болить". Хлопці гинут під кацапськими обстрілами, через те що йому "болить" чи наср.ть, чи какаяразніца?
Беня-діктова, коли суд?
Іловайськ: чому ПОТРІБЕН суд?

https://www.youtube.com/watch?v=DmhfPoQrnxc
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31.08.2021 18:06 Відповісти
Почему до сих пор никто не сидит за Иловайск и Дебальцево?
Смотрите shaposhnikov news

https://www.youtube.com/watch?v=PaiqCPzwi8M
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31.08.2021 18:10 Відповісти
Если расследуют Иловайск - Беняциар опять будет в бегах .. Венедіктова про розслідування Іловайської трагедії: Зеленському це болить і він постійно просить надати відповіді - Цензор.НЕТ 3954
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31.08.2021 18:13 Відповісти
А куда он побежит ? Его уже везде ищут с собаками.
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31.08.2021 21:26 Відповісти
Що примушує цитувати брехні прокурора зелених ?
Може.процитувати екс-начштабу ЗСУ,Муженка,що впіймав її на брехнях ?(Тим більш,з його особистою заявою до цієї брехухи ,виправитись).
Венедіктова про розслідування Іловайської трагедії: Зеленському це болить і він постійно просить надати відповіді - Цензор.НЕТ 3644

Венедіктова про розслідування Іловайської трагедії: Зеленському це болить і він постійно просить надати відповіді - Цензор.НЕТ 8444

Венедіктова про розслідування Іловайської трагедії: Зеленському це болить і він постійно просить надати відповіді - Цензор.НЕТ 3285
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31.08.2021 18:25 Відповісти
це болить в того хто ввів перемирья за якого загинуло і поранено бійців більше чим за бої при порошенко при звільнені половину донбасу,і не вбито ніодного ворога,це в нього болить за свої промахи бездарні дії,хай дасть відповідь за вбитих сотні наших героїв, за заборону відповідати у відповідь на постріли снайперів,щоб був цей при владі в 14 році росія була б вже у львові,евреї ніколи не поймуть українську душу його прагненгня до свободи і незалежності,порошенко а по його сценарію аліев звільняли свої території з боями за покликом душі
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31.08.2021 18:36 Відповісти
100 відсотків ваша правда!Слава Украіні!
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31.08.2021 23:01 Відповісти
та на ростов это зеленое убожище гнать надо
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31.08.2021 18:42 Відповісти
Пока защитники Украины умирали по Иловайском зелёный клон скакал на концертах. Сволочь.
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31.08.2021 18:43 Відповісти
Нюхнуть нема де,того й болить.
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31.08.2021 18:46 Відповісти
Нічого йому не болить, хай Венедіктова не бреше. А питає про хід розслідування лише тому, що надіється з її допомогою щось "накопати" на Порошенка та його посадити. А ось Коломойський, Корбан, Яровий, Хомчак, Бутусов тощо для Зелі поза підозрою, на жаль.
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31.08.2021 18:53 Відповісти
ну да ну какбе да. посодют ПП іль вновь нє тот прокурор.
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31.08.2021 19:22 Відповісти
ФОРУМЧАНЕ!!!!! Кто верит этим двум уродам????? Откликнитесь....
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31.08.2021 19:22 Відповісти
бомбит что пороха к делу не может пришить
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31.08.2021 20:14 Відповісти
Апофеоз какой то. Товарищ Зеленский до посадки в кресло и некоторое время после посадки вообще не подозревал о существованиии Илловайска и трагедии там разыгравшейся. В те времена Влад Ссаныч активно осуществлял чес на московских корпоративах. И с Киркоровым там ....
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31.08.2021 20:44 Відповісти
в поисках ответов...
Венедіктова про розслідування Іловайської трагедії: Зеленському це болить і він постійно просить надати відповіді - Цензор.НЕТ 6977
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31.08.2021 20:58 Відповісти
Бенедиктовна служит одному шмаркле. Мнение народа её вообще не интересует.
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31.08.2021 21:24 Відповісти
Если у потерпевшего брехуна так "болит" Иловайск, то чего вдруг оно хомчака во главе ВСУ поставил?
Хомчак руководил этой операцией, полез договариваться с кацапней на месте о корридоре, при первом обстреле сдрыснул оттуда на бронированном авто--три дня его найти не могли...
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01.09.2021 00:43 Відповісти
Вот так поступает настоящий генерал, а не подстилка каломойши---уходит последним, а не первым...Венедіктова про розслідування Іловайської трагедії: Зеленському це болить і він постійно просить надати відповіді - Цензор.НЕТ 5741
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01.09.2021 00:45 Відповісти
 
 