Венедіктова про розслідування Іловайської трагедії: Зеленському це болить і він постійно просить надати відповіді
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що президент Зеленський постійно цікавиться ходом справи Іловайської трагедії.
Як інформує Цензор.НЕТ, в ефірі "Право на владу", журналіст Юрій Бутусов запитав у генпрокурора, чи ставив Зеленський їй такі ж питання, як і під час передвиборних дебатів Петрові Порошенку. Зокрема про те, чому досі ніхто не сидить за Іловайськ і Дебальцеве.
"Хочу сказати, що президенту Зеленському це болить... Президента Зеленського це дуже обурювало, він запитував весь рік, що в нас відбувається, які ми можемо зараз надати відповіді. Усі відповіді, які я можу зараз надати - я надаю", - зазначила генпрокурор.
Крім того, Венедіктова заявила, що Україна контролює судові справи щодо найманців РФ за межами нашої країни.
"У понад 32 країнах проходять провадження. Сподіваюся, що рішення національних судів інших держав нам знадобляться", - наголосила вона.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.youtube.com/watch?v=DmhfPoQrnxc
Іловайськ: чому потрібен суд та чому його не буде при зеленському?
вові болить а шаб його не трогали по його зашкварах або про уХйла й його агресію, й він й надалі відмовчуватиметься там, де немає погроз Пороху...
Гнида квартальная.
Они о....Путинели что ли? Сволочи не скажут что Путин виновен? И не скажут в этих всех ОО-нах что Путин убийца, и что он даже перед этим убивал тысячами?
И вот чо сказать? - надеюсь что в "аду" будете "гореть".... как и ваш Сралин, правда и он не "горит", так что Гейпрокурватура идет на.... ну хотя бы на Бокассу, или что там. тот шо тупо кушал своих врагов - вот так и тут - открыли дело на тех кому вообще до лампочки. Еще на петрова с его Бошировым откройте - шоб Бункерный дедок посмеялси
Вони страшенно бояться того , що Порошенко зможе стати знову діючим Президентом !
―Я его натурально съем, и меня повезут в дурдом.
―Но зачем?
―Не плющит меня в солдаты идти.
Вот так у вовы болит.
- А, это вы Вадимир
- На
- Ага
- Что?
- Отсрочку
- Ага
Да(этого дебила минимум еще три раза подоим)
―Так точно. Ссусь.
―Ну это, солдат, не беда. Такая сегодня экологическая обстановка. Все ссутся. Я ссусь. И даже главком пысается, бывает. Но по ситуации. Что ж нам из-за этого, последний долг Родине не отдавать? Твой позорный недуг мы в подвиг определим, пошлем в десантники. Там ты еще и сраться начнешь. Мне больше вот это нравится.
вот так. другой вопрос - что там платила эта Зеля, но реально - не совок же - и надо видеть что если от кого то там будет толк - бумажки перебирать, а тут - платить налоги, так шо не надо в принципе спорить не имея фактов - шо та Зеля платила с налогов и т.д.
Еще давно купцы тупо выставляли пару солдиков с экипировкой шоб не идти самим - и это правильно - поставь сто солдиков к управлению "фирмы" или как там называлось - разорится. а так - всем было нормально - солдики дохли, а купец .. куплял и платил налоги
Вся Страна должна Знать!
Иначе не выбрали бы в 2019 году во время войны тупого ватного наркомана ЗЕ президентом.
Они составные части одной Системы....
Насправді шукають винних добробатів або генералів , щоб знову посалдити і вимагати мілліонні застави !
Мерзотники зелені , вам не боляче за Україну і за загиблими Героями вас не болить , бо ви нікчеми і відверті вороги нашої краіни !
а вот если не имеют, то тогда кто-то запретил иметь - Обама - всегда круче всех
2. ЗЕ болит рейтинг Порошенко, который ему уже в затылок дышит. Поэтому манипуляции на костях Иловайска - очередная провальная попытка копнуть под Пороха и не более.
3. Венедиктова уже даже не стесняется говорить, что выполняет личные хотелки наркомана ЗЕ.
Зеленский требует дать ему ПРАВИЛЬНЫЕ ответы!
Собственно, ЗЕ - дитя Рыгов и у них на корпоративах деньги клянчил. Так что ничего странного.
"Заслуженный фабрикант судебных экспертиз Украины Александр Рувин "
Рувин Александр Григорьевич - отъявленный аферист, профессор мошеннического дела, а ни какой не доктор, тем более не имеющий абсолютно никакого отношения к генеральскому составу правоохранительных органов. Все награды его муляж!
Он же являлся главным режиссером «театра» Януковича и самолично прописывал сценарии судебных дел касательно: Т. Чорновола, Д.Булатова, В. Кличко, О. Тягнибока, Ю. Яценюка, Ю.Тимошенко, Ю.Луценко и это далеко не полный список представителей оппозиционной политической элиты Украины. Фикция в деле Павличенко, а также против других неугодных бизнесменов режима Виктора Федоровича, срежиссировано тем же театром.
Знаємо, як йому "болить". Хлопці гинут під кацапськими обстрілами, через те що йому "болить" чи наср.ть, чи какаяразніца?
Беня-діктова, коли суд?
Іловайськ: чому ПОТРІБЕН суд?
https://www.youtube.com/watch?v=DmhfPoQrnxc
Смотрите shaposhnikov news
https://www.youtube.com/watch?v=PaiqCPzwi8M
Може.процитувати екс-начштабу ЗСУ,Муженка,що впіймав її на брехнях ?(Тим більш,з його особистою заявою до цієї брехухи ,виправитись).
Хомчак руководил этой операцией, полез договариваться с кацапней на месте о корридоре, при первом обстреле сдрыснул оттуда на бронированном авто--три дня его найти не могли...