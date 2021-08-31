Лавров про українську владу: "Кожен режим дедалі тупіковіший і тупіковіший. Навіть не знаю, чого очікувати"
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Міністр закордонних справ Сергій Лавров вважає, що кожен київський режим дедалі тупіковіший і тупіковіший.
Про це він сказав сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА "Новости".
"Що стосується української кризи, там в принципі кожен режим стає дедалі тупіковіший і тупіковіший. Я ж навіть не знаю, чого очікувати", - сказав глава російського МЗС.
У той же час він ні слова не сказав про агресію РФ проти України.
Топ коментарі
+25 Володимир Миколаєць
показати весь коментар31.08.2021 17:15
+20 Porol ferton
показати весь коментар31.08.2021 17:15
+16 Привет
показати весь коментар31.08.2021 17:16
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Будь ласка, зачекайте...
Вони там біднесенькі прямо з курсу збилися, всі їх очікування обламуються на президентському кріслі Банкової. Прокляте воно мабуть, один Євнухович встиг втікти і не перетворитися на бандерівця.
Владимир Ленин "О национальной гордости великороссов"(1914г) : «Великий Чернышевский сказал о россиянах: «жалкая нация, нация рабов, сверху донизу - все рабы».
- Прощай немытая Россия!
А ожидать тебе не чего, иди на мясокомбинат, колбаса из тебя получится для свинособак, диковинная!
...
...мьі сами в шоке..хз шо наступного разу учудят
Источник: https://censor.net/ru/n3285577
Атправят тібя на калбасу...