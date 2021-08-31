Довибори до ВР: 1 вересня стартує виборчий процес у Херсонській та Черкаській областях

У Херсонській і Черкаській областях 1 вересня розпочинається виборчий процес - в двох округах в останню неділю жовтня пройдуть довибори до Верховної Ради.

Офіційні постанови Центральної виборчої комісії про проведення проміжних виборів опубліковані 31 серпня в парламентській газеті "Голос України", інформує Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, Олександр Скічко склав мандат у кінці березня, оскільки був призначений головою Черкаської ОДА, а Ігор Колихаєв - після перемоги на виборах мера Херсона.

9 квітня ЦВК призначила на 31 жовтня проміжні вибори народних депутатів у двох округах - 197-му в Черкаській області та 184-му на Херсонщині.

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