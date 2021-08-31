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КС (1154) Шкарлет (329) Совгиря (52)

КС відхилив подання про скасування рішення ВР щодо призначення Шкарлета міністром освіти, - "слуга народу" Совгиря

Новини Цензор.НЕТ Політика України

КС відхилив подання про скасування рішення ВР щодо призначення Шкарлета міністром освіти, -

Конституційний Суд відхилив подання щодо конституційності призначення Шкарлета міністром освіти.

Про це в Telegram повідомила народний депутат "Слуги народу", представник Верховної Ради в Конституційному Суді України Ольга Совгиря, передає Цензор.НЕТ.

"Конституційний Суд відмовив у відкритті провадження у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо конституційності Постанови Верховної Ради України "Про призначення Шкарлета С. М. міністром освіти і науки України".

Постанова є остаточною", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, 17 грудня 2020 року Верховна Рада призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України. У той же час, під час голосування за призначення Шкарлета був зафіксований факт кнопкодавства. 46 депутатів направили в КС подання про скасування рішення ВР щодо призначення Шкарлета міністром освіти.

Автор: Анастасія Потіха
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В этом царстве-государстве трудно ожидать чего-то положительного.
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31.08.2021 17:35 Відповісти
олосования за назначение Шкарлета был зафиксирован факт кнопкодавства. /В воровском кодлане Коломойского Шкарлет правильный пацан.Ректор ЧТУ Шкарлет купил себе элитный автомобиль за $60 тыс. университетских средств. Зеленский настаивает на назначении Шкарлета на должность министра образования. /Комитет ВР не стал рассматривать вопрос о кнопкодавстве за Шкарлета . Видео кнопкодавства за Шкарлета исчезло.
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31.08.2021 17:38 Відповісти
Это не министр образования, а специалист по макро-менеджменту. Послушать студентов, расценки прям на все и вся есть. Микро и макро транзакции рулят. И зеленый гаденыш, еще и обещал из тени вывести все)Он видимо забыл, что уравновешивать нужно, когда нахлобучиваешь одно, переваливает в другом.КС відхилив подання про скасування рішення ВР щодо призначення Шкарлета міністром освіти, - "слуга народу" Совгиря - Цензор.НЕТ 6942
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31.08.2021 17:44 Відповісти
такими кадрами, Зе!Бені не розкидуються: ригоанал, дипломований неук та й взагалі- чийсь партнер з ОПушки...
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31.08.2021 17:55 Відповісти
Почему члены так называемого "КС" до сих пор не арестованы?
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31.08.2021 23:31 Відповісти
Эта банда под названием "КС" должна сидеть в тюрьме!
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31.08.2021 23:32 Відповісти
Плагиатор шкарлет, при поддержки гауляйтера Украины от руSSкого мира, -ермака-Козыря, сведет в могилу высшее образование и науку в Украине, в этом его задача. На все будут свои расценки.
Имена героев голосовавших за шкарлета (зеленая сопля + заЖОПу):
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=8804
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31.08.2021 23:40 Відповісти
Разве только высшее? А школы, детские сады. Вы бы видели кадры в районо! О каком образовании может идти речь, разве только дебилизация поколения.
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01.09.2021 01:07 Відповісти
 
 