КС відхилив подання про скасування рішення ВР щодо призначення Шкарлета міністром освіти, - "слуга народу" Совгиря

Конституційний Суд відхилив подання щодо конституційності призначення Шкарлета міністром освіти.

Про це в Telegram повідомила народний депутат "Слуги народу", представник Верховної Ради в Конституційному Суді України Ольга Совгиря, передає Цензор.НЕТ.

"Конституційний Суд відмовив у відкритті провадження у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо конституційності Постанови Верховної Ради України "Про призначення Шкарлета С. М. міністром освіти і науки України".

Постанова є остаточною", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, 17 грудня 2020 року Верховна Рада призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України. У той же час, під час голосування за призначення Шкарлета був зафіксований факт кнопкодавства. 46 депутатів направили в КС подання про скасування рішення ВР щодо призначення Шкарлета міністром освіти.