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зброя (5763) ракети (2815) танк (1664) Турчинов (1084) ЗСУ (5721)

Забезпеченість ЗСУ ракетами для комплексу "Корсар" становить 10% від потреби, "Стугна-П" - 50%, - Турчинов

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Забезпеченість ЗСУ ракетами для комплексу

Якщо взяти до уваги кількість ворожих танків і бронетехніки, що розташована біля кордонів України і на окупованих територіях, то ключовим питанням захисту держави стають можливості нашої протитанкової оборони.

Про це в статті "План Б" для Цензор.НЕТ пише секретар РНБО в 2014-2019 роках, керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов.

На озброєнні Збройних Сил України є різні протитанкові ракетні комплекси, однак практика застосування ПТРК "Фагот" і ПТРК "Конкурс" виявила значну непридатність цих комплексів в умовах сучасного бою, а FGM-148 "Джавелін" заборонений до застосування на першій лінії оборони.

"Єдиними ефективними засобами протитанкової боротьби в Збройних Силах України є комплекси "Стугна-П" і "Корсар" вітчизняного виробництва. Ці комплекси довели свою майже 100% ефективність у бойовому застосуванні під час відсічі та стримування агресії РФ в Україні. Комплекси користуються значним попитом на міжнародних ринках озброєння, що є додатковим свідченням якості цих протитанкових комплексів вітчизняного виробництва", - зазначив політик.

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"Забезпеченість Збройних Сил України ракетами для комплексу "Корсар" становить 10% від потреби, ракетами "Стугна-П" - 50% від потреби. Потреба розрахована на основі заявленої" тиші "на фронті і є дуже заниженою. Загальна кількість пускових комплексів "Стугна П" і "Корсар" у Збройних силах України, включаючи склади і арсенали - не більш як 300 і 100 одиниць, відповідно. При цьому мінімальна потреба ЗСУ, з урахуванням кількості бронетехніки РФ на наших кордонах, становить не менш як 1500 пускових "Стугна-П" і 500 пускових "Корсар", - наголосив Турчинов.

Він переконаний, що в умовах, коли значно переважають бронетанкові сили противника, головними засобами протитанкової оборони є виключно сучасні протитанкові ракетні комплекси.

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"Виробник комплексів "Стугна-П" і "Корсар", Київське конструкторське бюро "Луч", має вільні виробничі потужності й можливості для повномасштабного забезпечення Збройних Сил України протитанковими комплексами, ракетами і тренажерами в кількості, достатній для підготовки розрахунків, забезпечення військової стратегії стримування і знищення броньованої техніки супротивника в разі можливого наступу. Сучасні методи ведення військових дій виявили необхідність підвищення мобільності протитанкових розрахунків, створення мотопіхотних з'єднань протитанкової боротьби. Самохідні протитанкові радянські ракетні комплекси 9П148 із ракетами "Конкурс" на базі БРДМ-2 і "Штурм-с" застаріли і потребують заміни на сучасні, колісні, високопрохідні легкоброньовані платформи, оснащені бойовими модулями з вітчизняними ПТРК типу "Стугна-П", сучасними всепогодними засобами наведення та управління вогнем", - резюмував Турчинов.

Повний текст статті Олександра Турчинова "План Б" читайте ТУТ.
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Топ коментарі
+28
Прочитайте полный текст Пастора и поймёте, что у власти в Украине предатели. Обеспеченность ВСУ ракетами для комплекса "Корсар" составляет 10% от потребности, "Стугна-П" - 50%, - Турчинов - Цензор.НЕТ 9161
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31.08.2021 17:26
+23
Було

Обеспеченность ВСУ ракетами для комплекса "Корсар" составляет 10% от потребности, "Стугна-П" - 50% от потребности, - Турчинов - Цензор.НЕТ 268

Здобули

Обеспеченность ВСУ ракетами для комплекса "Корсар" составляет 10% от потребности, "Стугна-П" - 50% от потребности, - Турчинов - Цензор.НЕТ 4804
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31.08.2021 17:25
+21
"...є вільні виробничі потужності для виробництва Корсарів." Але ж потрібно 7,2 млрд гривень для зєліного гуніверситету майбутнього. Тому ЗСУ обійдуться без ПТРК.
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31.08.2021 17:52
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Сторінка 2 з 2
Это что? Новый вид передачи сведений врагу? От агента-сексота через Цензор нет, шифрограмма: Мой любимый фюрер, Хубло Таврический, докладываю, что Украина ракетами не обеспечена. Награжденный медалью "За взятие Крыма" тов. Турчинов.
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31.08.2021 18:28 Відповісти
А ты думаешь Ермак ему об этом каждый день не докладывает? И для него это секрет?
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31.08.2021 18:32 Відповісти
Я думаю, что: и кроме Ермака там хватает сексотов-ябед. В своем комментарии, я обратил внимание именно на этот случай. С уважением.
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31.08.2021 18:39 Відповісти
Турчинов: "Забезпеченість ЗСУ ракетами для комплексу "Корсар" становить 10% від потреби, "Стугна-П" - 50%."
БлаЗЕнь: "А какая разніца! Я вайну в сваєй галавє уже закончіл."
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31.08.2021 18:43 Відповісти
Правильно, нащо ПТУРи, якщо ми "проста пєрєсталі стрєлять"?
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31.08.2021 18:49 Відповісти
"FGM-148 "Джавелин" запрещен к применению на первой линии обороны." И кем запрещен, путиным?
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31.08.2021 18:52 Відповісти
США
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31.08.2021 22:11 Відповісти
они отличат первую от второй?
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31.08.2021 23:36 Відповісти
На данный момент да... В случае полномасштабных боевых действий естественно уже никто не отличит...
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01.09.2021 00:18 Відповісти
Дык таварищ Путен запретил дальнейшее производство в связи с евоными осенними учениями
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31.08.2021 18:54 Відповісти
Зелена пліснява тільки балаболить про те, що ЗСУ захистять, а чим захистять - голими руками? Чи добровольці з рушницями виручать?
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31.08.2021 19:20 Відповісти
І міністр Таран до цих пір не звільнений? За злочинну бездіяльність він вже повинний знаходитись під слідством і перебувати в СІЗО!
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31.08.2021 20:08 Відповісти
а зелох швыряет бабки направо и налево на всякую дичь, а по новому асфальту приедут танки русни
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31.08.2021 20:16 Відповісти
Похоже, зелень все для этого делает: проект Путина! Не забывайте, ГДЕ СНИМАЛОСЬ КИНО!
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01.09.2021 08:30 Відповісти
Цікаво, а скільки "Корсарів" та "Стугн-П" можна було придбати за списані Ахмєтову і Ко. мільярди? А ще ж є всякі дебільні "совкові" інсталяції, дитячі майданчики, перевитрати на дороги і т.п. Витрачають гроші на будь-що, аби не на обороноздатність країни. Покидьки.
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31.08.2021 20:50 Відповісти
реструктуризировали а не списали твои долги что бы зимой тебе дать отопление и ты дальше мог не платить за комуналку,
списали ширафы и пеню а не задолженность за газ
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01.09.2021 07:41 Відповісти
В этом вопросе Турчинов абсолютно прав.
Но нам нужны еще и ПЗРК, типа "Стингер", для борьбы с боевыми вертолетами и штурмовиками в случае обострения на фронтах.
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31.08.2021 21:27 Відповісти
Кстати , это самый интересный вопрос: боевые действия уже 7 лет, и никто не подымает вопрос про стингеры, или подобное ручное ПВО. А они нам нужны гораздо больше , чем турецкие корветы.
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31.08.2021 22:13 Відповісти
Конечно есть деньги. У нас было полторы сотни шахт, с направленными против США ракетами. Каждая установка стоила минимум миллиард долларов США. Украина выполнила свои обязательства, по международному договору о нераспространении ядерного оружия, а США не выполнили свои обязательства по сохранению территориальной целостности и независимости Украины, сдавшей своё, направленное на США ядерное оружие. Значит США нам должны минимум 160 млрд долларов. На часть этих денег Украина готова взять не безналом, а Стингерами, Джавелинами, Пэтриот и оборудованием для наших стратегических предприятий.
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01.09.2021 12:07 Відповісти
Неправда, брехня, во время своего правления у него состояние как раз уменьшилось с 1,5 миллиарда до 600 миллионов, он за свой счет много сделал. Это за последние 2 года у него выросло состояние.
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31.08.2021 22:43 Відповісти
патаму шта, таким дегенератам как ты, лень поинтересоваться, что Корсар окончательно принят на вооружение в 2018 году. он может и хотел за свой счет, но не успел, быдло выбрало клоуна. а "Стугна-П" производят с 2015, там он успел. понятно тебе, зебилло?
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31.08.2021 22:55 Відповісти
Если война это постановочный спектакль кагала для прыкрытия манипулирования обществом, то зачем тратить на сам спектакль лишние деньги, которые можно украсть на цели манипулирования. Чем кормить тучи политологов, социологов, журналистов, активистов, режиссеров и певцов светлого полового будущего?
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01.09.2021 01:11 Відповісти
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