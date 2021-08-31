Від початку доби війська РФ 4 рази порушили перемир'я: втрат серед українських військовослужбовців немає, - штаб ООС

Від початку доби зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню з боку російських військ.

Про це йдеться в повідомленні штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

Так, у напрямку Широкиного російські найманці обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля Новозванівки противник застосовував міномети 120-го калібру.

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Поблизу Нью-Йорка збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік від Красногорівки ворог здійснив обстріли українських позицій із мінометів 120-го калібру і протитанкових гармат МТ-12.

На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь.

За поточну добу бойових втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

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Про всі факти порушень із боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.