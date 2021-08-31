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Україна і США підписали заяву про діалог у сфері енергетики та клімату, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Міністри енергетики України та США Герман Галущенко і Дженніфер Гренхолм підписали спільну заяву про стратегічний діалог у сфері енергетики і клімату.
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Між Україною і США розпочато стратегічний діалог у сфері енергетики та клімату. Відповідну спільну заяву підписали міністр енергетики України Герман Галущенко і міністр енергетики США Дженніфер Гренхолм", - написав Зеленський.
Як повідомлялося, 31 серпня у Вашингтоні українська делегація на чолі з президентом України Володимиром Зеленським проведе низку зустрічей у міністерстві енергетики, Пентагоні, Державному департаменті США, Світовому банку і NASA.
Топ коментарі
+19 vadym sestritsyn
показати весь коментар31.08.2021 18:29
+19 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар31.08.2021 18:31
+15 Сергей Гусаченко a2dcbe9d
показати весь коментар31.08.2021 18:34
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Будь ласка, зачекайте...
Ну и эпическая поза сразу выдаёт, что этот величайший лидер всей вселенной в академиях не обучался, а объяснить ему, как надо себя пристойно вести в таких ситуациях, некому.
Вокруг одни завхозы и бухгалтерши.
В общем, из этой турпоездки ничего кроме очередного срама для страны не будет.
Значит, таке народу нашему подобається.
Як американці мають до такого народа, що обирає собі у президенти оце ось таке, ставитися?
Так що це наш загальний срам, всієї держави.
А мы то думали, шо ЗЕ там ногой как топнет, писюном, как грюкнет, и польются инвестиции, оружие, приглашения в НАТО...
" Що почує Зеленський від Байдена | Віталій Портников "
https://www.youtube.com/watch?v=fndV7hYEhio
Это как типа - культурно послали, что бы не обидеть.
подписали заявление о диалогепідписали наміри про наміри.