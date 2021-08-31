УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15167 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
6 570 60
ГТС (179) Північний потік (1369) Галущенко (251) транзит газу (307)

Україна не зможе утримувати ГТС, якщо після запуску "Північного потоку - 2" транзит газу скоротиться до 15 млрд куб. м, - міністр Галущенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна не зможе утримувати ГТС, якщо після запуску

Якщо газопровід "Північний потік - 2" буде використовуватися наполовину, транзит газу через Україну може скоротитися до 18 млрд куб. м.

Про це міністр енергетики Герман Галущенко розповів в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Він висловив упевненість, що Росія використовує газ як політичний інструмент, а не товар. На думку Галущенка, якщо можливість експорту мали якісь компанії, крім "Газпрому", а Третій енергопакет застосували повністю, ситуація була б іншою. Однак "коли монополія очевидна, це величезна проблема з точки зору можливої ​​втрати транзиту. І не тільки для нас, але і для Європи".

Галущенко спрогнозував майбутні втрати України: "Є розрахунки, до якого обсягу може впасти транзит за умови стовідсоткової експлуатації "Північного потоку-2". Якщо буде використовуватися наполовину, то можемо говорити про 18 млрд куб. м. Це критично мало". За словами міністра, якщо транзит буде на рівні 15 млрд куб. м, "то цілком очевидно, що ми не зможемо навіть утримувати нашу ГТС".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Північний потік-2" може стати катастрофою для всієї Європи. Зеленський має чітко сказати Байдену, що газопровід потрібно зупинити, - The New York Times

Зараз ведуться переговори щодо газу з Туреччиною, іншими компаніями і країнами, зокрема для забезпечення газом українців у разі скорочення транзиту. За його словами, треба збільшувати видобуток, - цього року його скорочення прогнозується на 5%.

"На жаль, цьому є об'єктивні пояснення, зокрема виснаження родовищ. Але чому не розвиваємо нові, де знаємо точно, що газ є?", - резюмував він.

Зазначимо, що за минулий рік через українську газотранспортну систему до Європи прокачали 55,8 млрд куб. м газу. Це на 38% менше, ніж роком раніше.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+7
Нічого страшного. Можно створити Міністерство ржавих труб та Департамент сдачі металобрухту. Думаю що "вітчизняні металурги" будуть задоволені, зважаючи на прогресуючу тенденцію дефіциту брухту.
показати весь коментар
31.08.2021 18:34
+7
Фишка в том что теперь чем больше газа пойдет по Украине тем меньше через Германию и фрау Меркель это прекрасно понимает) думаю она хочет как можно больше себе.. тут ничего личного, просто бизнес.
показати весь коментар
31.08.2021 18:36
+7
Путлер объявил газовую войну Евросоюзу...Мавзолейное дерьмо всегда поступает одинаково....,а Северное дерьмо вылезет боком хмырям Путлера.... Украина не сможет содержать ГТС, если после запуска "Северного потока - 2" транзит газа сократится до 15 млрд куб. м, - министр Галущенко - Цензор.НЕТ 3620
показати весь коментар
31.08.2021 18:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У вас было время нужно было перепрофилировать трубу
показати весь коментар
31.08.2021 18:32 Відповісти
Не переживай, пєрєпрофіліруют. Дай їм ще сто днів😁
показати весь коментар
31.08.2021 18:35 Відповісти
все эти стогнания из серии как же мы будем жить без домов в италиях и автомашин Бентли в Монако... все понты чтобы удешевить трубу а потом узнать как у Медведчука что никому не нужный убыточный трубопровод нефти украли из государства в частные руки так и с ГТС..думают шобла сделать сначала вбросы ой не могем ой дорого ой убыточно а потом какому вонючему еврею олигарху все убытки в прибыль придут... этих стогнущих тварей в расход все под будьдозер..и давно причем...
показати весь коментар
31.08.2021 18:55 Відповісти
А где наш газ?
показати весь коментар
31.08.2021 18:53 Відповісти
Его нагло воруют.
Смешко недавно рассказал, что по его информации (а он был головой СБУ) в Украине добывают не 17 млрд. кубов газа, как утверждает кошерный Витренко, а минимум 40 млрд кубов.
Есть аналитические расчеты другого эксперта, который говорит про минимум 70 млрд кубов в год.
показати весь коментар
31.08.2021 21:07 Відповісти
Нічого страшного. Можно створити Міністерство ржавих труб та Департамент сдачі металобрухту. Думаю що "вітчизняні металурги" будуть задоволені, зважаючи на прогресуючу тенденцію дефіциту брухту.
показати весь коментар
31.08.2021 18:34 Відповісти
Можно, но не нужно, так как по ГТС идет и газ для внутренних потребностей. Когда Газпром хотел купить распределительные трубопроводы в Великобритании, то на запрос правительства Скотланд Ярд посоветовал этого не делать...
показати весь коментар
31.08.2021 21:09 Відповісти
хоть одна здравая мысль по сп-2, и гансам ннада абяснить что все эти недочёты оплачивать будут ани, а не с нашего(по их словам) коррумпированого бюджета
показати весь коментар
31.08.2021 18:34 Відповісти
как говорила меркель -привыкайте платить за газ сами )
показати весь коментар
31.08.2021 18:40 Відповісти
Там хуже. Могут прокачивать газ за пару летних месяцев, когда будут свои потоки ставить на регламентные работы. А тогда, в другое время, газа не будет, а диаметр труб большой и поддержать давление не хватит газа (а может и хватит, если правда то, что президенты воруют минимум 25 млрд кубов в год).
показати весь коментар
31.08.2021 21:11 Відповісти
Фишка в том что теперь чем больше газа пойдет по Украине тем меньше через Германию и фрау Меркель это прекрасно понимает) думаю она хочет как можно больше себе.. тут ничего личного, просто бизнес.
показати весь коментар
31.08.2021 18:36 Відповісти
прилагательное русский, это тебе на бутылке рассказали?
показати весь коментар
31.08.2021 18:45 Відповісти
Вот только не нужно мне свои привычки пытаться приписать Украина не сможет содержать ГТС, если после запуска "Северного потока - 2" транзит газа сократится до 15 млрд куб. м, - министр Галущенко - Цензор.НЕТ 6246 вполне нормально умному человеку как та же Меркель бизнес делать а таким как ты как раз только разве что на сухом пайку в нищете на пустой трубе подложив под попу бутылку так на ней и сидеть Украина не сможет содержать ГТС, если после запуска "Северного потока - 2" транзит газа сократится до 15 млрд куб. м, - министр Галущенко - Цензор.НЕТ 6928
показати весь коментар
31.08.2021 18:56 Відповісти
Ого)) баба меркель навіть розумна)) у тебе, москалю смердячий, усі розумні хто за гроші підсирають іншим а ще розповідають тим іншим про європейські цінності у котрих не має корупції і москальських хабарів які тепер називаються "бізнесом"...
показати весь коментар
31.08.2021 21:23 Відповісти
Фішка у твоїй москальській довбешці замість розуму Україна не зможе утримувати ГТС, якщо після запуску "Північного потоку - 2" транзит газу скоротиться до 15 млрд куб. м, - міністр Галущенко - Цензор.НЕТ 6889
показати весь коментар
31.08.2021 21:25 Відповісти
Путлер объявил газовую войну Евросоюзу...Мавзолейное дерьмо всегда поступает одинаково....,а Северное дерьмо вылезет боком хмырям Путлера.... Украина не сможет содержать ГТС, если после запуска "Северного потока - 2" транзит газа сократится до 15 млрд куб. м, - министр Галущенко - Цензор.НЕТ 3620
показати весь коментар
31.08.2021 18:36 Відповісти
С евросоюзм у гебнявого будет все ОК. Гебнявый вложил лярды в проект, проект свои функции выполнил - лишил Украину транзита газа. Цена зашкальная, но и цель понятна...
бЯлая русь поглощается, Украина становится полуостровом, точки напряжения есть (про крым можно забыть, он часть схемы окружения), даунбас стал приднестровьем, но подпитка ПРЯМАЯ. Параша в среднесрочной перспективе добилась ВСЕГО, чего хотела.
Дальше будет хуже, Турчинов красиво расписал расстановку сил.
И еще - Украина осталась сама, еврогейцы (поляки и прибалты не решают) не помогут, даже США не решатся на РЕАЛЬНУЮ (не по мелочи, а серьезно!) военную помощь(
Ну не помогают утопленнику. Выбираем больше овощей и ********, и все встанент на свои места - тупорылым будет награда.
показати весь коментар
31.08.2021 18:56 Відповісти
И Германия получит стратегическое преимущество в ЕС, что не понравится Старой Европе. Вон ВБ уже покинула ЕС...
показати весь коментар
31.08.2021 21:18 Відповісти
Укрепит!
показати весь коментар
31.08.2021 21:24 Відповісти
Якшо десь трохи бабахне то це не по землі добиратись на аварію... Україна не зможе утримувати ГТС, якщо після запуску "Північного потоку - 2" транзит газу скоротиться до 15 млрд куб. м, - міністр Галущенко - Цензор.НЕТ 9846
показати весь коментар
31.08.2021 19:50 Відповісти
Пусть со своей пенсии Меркель содержит
показати весь коментар
31.08.2021 18:44 Відповісти
Гарантую, що Меркель незабаром буде у правлінні грязьпрому.
показати весь коментар
31.08.2021 18:46 Відповісти
У Путлера 2 варианта,газовый краник и шантаж,других вариантов нет... Украина не сможет содержать ГТС, если после запуска "Северного потока - 2" транзит газа сократится до 15 млрд куб. м, - министр Галущенко - Цензор.НЕТ 9341В ЕС такие идиоты,что не знают эти варианты плешивого дебила...
показати весь коментар
31.08.2021 18:50 Відповісти
А як же "велічайше" досягнення?
"Відкликання позовів проти "грязьпрома" на МЛРДи доларів, заради транзиту газу на 5 років, з прологнгацією на 10"?
показати весь коментар
31.08.2021 18:53 Відповісти
Жил когда в поселке в котором находилось предприятие по перекачке газа с РФ, так вот у меня тогда з/п была 3800 грн, а у них минималка 15 000.Да и последние новости о премиях в Нафтогазе говорят о том, что ясен пень они не смогут содержать трубу, а точнее удовлетворить свои запросы.
показати весь коментар
31.08.2021 18:53 Відповісти
Лично я замерзаю без РАБссиянского газу с 1982 года,когда вошел в строй Уренгой=Помары=Ужгород,а знаете почему? Я им не пользуюсь .... Украина не сможет содержать ГТС, если после запуска "Северного потока - 2" транзит газа сократится до 15 млрд куб. м, - министр Галущенко - Цензор.НЕТ 6353
показати весь коментар
31.08.2021 18:55 Відповісти
Если верить Дмитрию Ведмедеву,что уровень газификации РАБссии 47,7 % то чем отапливаются остальные 52,3 % РАБссиянцев? Украина не сможет содержать ГТС, если после запуска "Северного потока - 2" транзит газа сократится до 15 млрд куб. м, - министр Галущенко - Цензор.НЕТ 9604Шарой ГрязьПрома?Подарками Путлера? Ждите карман шире...Путлер Жлоб и это знают даже в Пентагоне.. Украина не сможет содержать ГТС, если после запуска "Северного потока - 2" транзит газа сократится до 15 млрд куб. м, - министр Галущенко - Цензор.НЕТ 3989 .
показати весь коментар
31.08.2021 19:00 Відповісти
Коли розкрадали кошти за транзит ніхто так не репетував і всі казали що гроші ******* тишу,
то чому ж тепер так голосно репетуєте коли забрали корито?
показати весь коментар
31.08.2021 19:01 Відповісти
Україна займає друге місце в Европі після Норвегії по запасам природного газу, це 280 млрд. куб. метрів. І тому чомусь зовсім не зрозуміло, а чому,власне,ми самі не розробляєм ці родовища та не торгуємо цим газом торохи дешевше,ніж кацапи?
показати весь коментар
31.08.2021 19:02 Відповісти
Чем быстрее Украина уйдет от этого РАБссиянского дерьма,тем быстрее станет Польшей... Україна не зможе утримувати ГТС, якщо після запуску "Північного потоку - 2" транзит газу скоротиться до 15 млрд куб. м., - міністр Галущенко - Цензор.НЕТ 1549
показати весь коментар
31.08.2021 19:06 Відповісти
Украина добывает 20 млрд, потребляет 18. Стоимость добычи 70-100$. Продают нам же наш собственный газ по рыночным ценам, на сегодня это 600$!
Для кого эти сказки для бедных? Олигархат стрежет народ Украины 30 лет, кладя прибыль себе в карман. Поднатужитесь и завяжите пояса еще круче...
показати весь коментар
31.08.2021 19:28 Відповісти
Якщо б лише стригли! Але вони практично монополізували всю економіку за допомогою створеної ними глобальної корупційної системи і тим заблокували приплив зовнішніх інвестицій на десятки років. Усе це зроблено заради безтурботного видоювання прихватизованих ресурсів, не заморочуючись розвитком. Без них наш ВВП на сьогодні скдадав би трильйон доларів мінімум.
показати весь коментар
31.08.2021 21:35 Відповісти
Вообще рассчитывать на транзит вечно как то глупо, когда есть куча вариантов обхода.
Как то глупо рассчитывать на уголь, если это относительно невозобновляемый природный ресурс. Живет же Швейцария как то, без добычи угля и транзита газа?
Потому что там руководство страны думает, как жить и как развиваться! Намек понятен?!
показати весь коментар
31.08.2021 19:32 Відповісти
Якщо газопровід не буде використовуватися - який сенс його утримувати і платити величезні кошти за обслуговування? Не буде потрібен - тоді демонтувати та й усе. Щойно кацапня почала будувати газопроводи в обхід України стало очевидним що транзиту більше не буде і до цього слід було готуватися заздалегідь - часу було вдосталь.
показати весь коментар
31.08.2021 19:45 Відповісти
воруют до последнего, какие приготовления?
показати весь коментар
31.08.2021 21:20 Відповісти
Сама наявність транзитної труби породжує ілюзорні мрії про "халяву". Трубу порізати на 30 км. від кордону і використовувати мережу як внутрішню. Забути про транзит назавжди і розвивати своє - видобуток, альтернативні джерела, енергозбереження, енергоефективність, енергоємність акумуляторів, АЕС. Крапка! Хай тепер Європа відчує на собі сповна що таке мати справу з кацапами. І чим швидше це станеться тим краще.
показати весь коментар
31.08.2021 20:13 Відповісти
что то строить? не воровать и не пилить? неее... так не могут.
показати весь коментар
31.08.2021 21:21 Відповісти
Докерувалися і докралися
показати весь коментар
31.08.2021 20:57 Відповісти
Россия уже начала частичную разборку газопроводов Помары - Елец- Ужгород.
показати весь коментар
31.08.2021 21:02 Відповісти
Чем меньше воровских денег - тем простым людям в Украине будет лучше.
Прийдётся правительству принимать законы для украинцев, а не для воров в АП и депутатском корпусе. А то кушать в АП будет нечего.
В целом этих денег итак никогда не видели.

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
показати весь коментар
31.08.2021 21:47 Відповісти
100% с вами согласен!
показати весь коментар
31.08.2021 22:00 Відповісти
От трубы простому люду ни чего не капало!Абсолютно!Какието дяди и тети отьедали до 40% от суммы транзита газа!И чистыми капало в бюджет не более 1.6 - 1.7 миллиарда доллароа в лудшие годы!А это копейки при бюджете 40-45 млрд долларов.За последние годы мы даже и этого не получали...Если гтс будет убыточной,то ее целесообразнее продать Германии,Франции или Италии.Немцы умеют договариваться с путиным и транзит будет идти через Украину.А обеспечение газа Украинских потребителей можно оговорить в контракте через эту гтс.Продать можно за 10-15 млрд долларов.Тем самым покрыть внешние долги или кинуть эти деньги на Армию и впк.Украина ни чего не потеряет,а потеряют только дяди и тети ,которые наплодили кучу фирм на этой гтс и имеют с транзита хорошие бабки.Вот эти дяди и тети запереживали,что останутся без кормушки...Вы думаете они переживают об Украине и украинцах?Та им всем плевать на нас и на нашу страну.Им нужны только деньги и все!Для них Украина это бизнес проэкт и многие просто даже не живут в Украине!
показати весь коментар
31.08.2021 21:58 Відповісти
Ну да!
А як же без ********** премій та *********** асигнувань з відкатами.
Де ж ці суки нафтогазівські харчуватися будуть???
показати весь коментар
31.08.2021 22:42 Відповісти
 
 