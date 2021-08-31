Україна не зможе утримувати ГТС, якщо після запуску "Північного потоку - 2" транзит газу скоротиться до 15 млрд куб. м, - міністр Галущенко
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Якщо газопровід "Північний потік - 2" буде використовуватися наполовину, транзит газу через Україну може скоротитися до 18 млрд куб. м.
Про це міністр енергетики Герман Галущенко розповів в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.
Він висловив упевненість, що Росія використовує газ як політичний інструмент, а не товар. На думку Галущенка, якщо можливість експорту мали якісь компанії, крім "Газпрому", а Третій енергопакет застосували повністю, ситуація була б іншою. Однак "коли монополія очевидна, це величезна проблема з точки зору можливої втрати транзиту. І не тільки для нас, але і для Європи".
Галущенко спрогнозував майбутні втрати України: "Є розрахунки, до якого обсягу може впасти транзит за умови стовідсоткової експлуатації "Північного потоку-2". Якщо буде використовуватися наполовину, то можемо говорити про 18 млрд куб. м. Це критично мало". За словами міністра, якщо транзит буде на рівні 15 млрд куб. м, "то цілком очевидно, що ми не зможемо навіть утримувати нашу ГТС".
Зараз ведуться переговори щодо газу з Туреччиною, іншими компаніями і країнами, зокрема для забезпечення газом українців у разі скорочення транзиту. За його словами, треба збільшувати видобуток, - цього року його скорочення прогнозується на 5%.
"На жаль, цьому є об'єктивні пояснення, зокрема виснаження родовищ. Але чому не розвиваємо нові, де знаємо точно, що газ є?", - резюмував він.
Зазначимо, що за минулий рік через українську газотранспортну систему до Європи прокачали 55,8 млрд куб. м газу. Це на 38% менше, ніж роком раніше.
Будь ласка, зачекайте...
Смешко недавно рассказал, что по его информации (а он был головой СБУ) в Украине добывают не 17 млрд. кубов газа, как утверждает кошерный Витренко, а минимум 40 млрд кубов.
Есть аналитические расчеты другого эксперта, который говорит про минимум 70 млрд кубов в год.
бЯлая русь поглощается, Украина становится полуостровом, точки напряжения есть (про крым можно забыть, он часть схемы окружения), даунбас стал приднестровьем, но подпитка ПРЯМАЯ. Параша в среднесрочной перспективе добилась ВСЕГО, чего хотела.
Дальше будет хуже, Турчинов красиво расписал расстановку сил.
И еще - Украина осталась сама, еврогейцы (поляки и прибалты не решают) не помогут, даже США не решатся на РЕАЛЬНУЮ (не по мелочи, а серьезно!) военную помощь(
Ну не помогают утопленнику. Выбираем больше овощей и ********, и все встанент на свои места - тупорылым будет награда.
"Відкликання позовів проти "грязьпрома" на МЛРДи доларів, заради транзиту газу на 5 років, з прологнгацією на 10"?
то чому ж тепер так голосно репетуєте коли забрали корито?
Для кого эти сказки для бедных? Олигархат стрежет народ Украины 30 лет, кладя прибыль себе в карман. Поднатужитесь и завяжите пояса еще круче...
Как то глупо рассчитывать на уголь, если это относительно невозобновляемый природный ресурс. Живет же Швейцария как то, без добычи угля и транзита газа?
Потому что там руководство страны думает, как жить и как развиваться! Намек понятен?!
Прийдётся правительству принимать законы для украинцев, а не для воров в АП и депутатском корпусе. А то кушать в АП будет нечего.
В целом этих денег итак никогда не видели.
Героям Слава!!! Слава Украине!!!
А як же без ********** премій та *********** асигнувань з відкатами.
Де ж ці суки нафтогазівські харчуватися будуть???