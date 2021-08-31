ДБР ще не отримало від Нацполіції матеріалів справи про ДТП із Трухіним

Слідчі Державного бюро розслідувань поки не отримали і не вивчили матеріалу справи про ДТП за участі депутата "СН" Олександра Трухіна.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ заявила спікер ДБР Ольга Чиканова.

"У ДБР бачили в ЗМІ інформацію про те, що Національна поліція направила в Бюро справу про ДТП за участі народного депутата України. Однак ці документи ще не надійшли в ДБР в установленому порядку", - сказала вона.

Чиканова пообіцяла, що як тільки слідчі отримають і вивчать справу - про це обов'язково повідомлять суспільству.

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Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня, о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР.