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ДБР ще не отримало від Нацполіції матеріалів справи про ДТП із Трухіним

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події

ДБР ще не отримало від Нацполіції матеріалів справи про ДТП із Трухіним

Слідчі Державного бюро розслідувань поки не отримали і не вивчили матеріалу справи про ДТП за участі депутата "СН" Олександра Трухіна.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ заявила спікер ДБР Ольга Чиканова.

"У ДБР бачили в ЗМІ інформацію про те, що Національна поліція направила в Бюро справу про ДТП за участі народного депутата України. Однак ці документи ще не надійшли в ДБР в установленому порядку", - сказала вона.

Чиканова пообіцяла, що як тільки слідчі отримають і вивчать справу - про це обов'язково повідомлять суспільству.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Подальше розслідування ДТП за участю "слуги народу" Трухіна доручено ДБР, - поліція Києва

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня, о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР.
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Топ коментарі
+6
Получат. Вот сам трухин посмотрит,отредактирует и всё получат. Останется найти парочку полицейских для выговора.
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31.08.2021 18:49
+6
Укр пошта,доставка за десять діб по всій Україні. ДБР ще не отримало від Нацполіції матеріалів справи про ДТП із Трухіним - Цензор.НЕТ 2249
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31.08.2021 18:58
+5
ДБР - кишенькова контора Зеленського. Як і прокуратура, СБУ, а зараз і МВД.
Жодного шансу на об'ективне розслідування і хоч якесь покарання.
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31.08.2021 18:51
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А почему полиция должна передавать документы ГБР, когда это его не касается?
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31.08.2021 18:41 Відповісти
На верблюдах везут? Там передали, тут не получили. Все дело кончелось.
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31.08.2021 18:45 Відповісти
Потік брехні...але не дивуємся. Епоха брехні закінчилася чи ще ні?
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31.08.2021 18:48 Відповісти
И самое смешное : более 30 СМИ сначала разместили, а потом удалили инфу о ДТП. От жешь проститутки информационные, за 200 долларов удавятся и народу лапшу на уши навешают не глядя. Позорище ДБР ще не отримало від Нацполіції матеріалів справи про ДТП із Трухіним - Цензор.НЕТ 4231
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31.08.2021 18:49 Відповісти
Получат. Вот сам трухин посмотрит,отредактирует и всё получат. Останется найти парочку полицейских для выговора.
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31.08.2021 18:49 Відповісти
Пошел бадминтон "валанчик не у нас". Так дело и замнут.
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31.08.2021 18:51 Відповісти
ДБР - кишенькова контора Зеленського. Як і прокуратура, СБУ, а зараз і МВД.
Жодного шансу на об'ективне розслідування і хоч якесь покарання.
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31.08.2021 18:51 Відповісти
Кстати, Тухин - это уже который слуга Коломойского, который бухой или обдолбаный ДТП устроил?

И шо с предыдущими? Уже сидят небось? Или может хотя бы депутатского мандата лишились?
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31.08.2021 18:52 Відповісти
Укр пошта,доставка за десять діб по всій Україні. ДБР ще не отримало від Нацполіції матеріалів справи про ДТП із Трухіним - Цензор.НЕТ 2249
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31.08.2021 18:58 Відповісти
Чого ви ошиваєтесь у слабенькому інформприводі, про п'яну плісняву мразоту, яка скалічила 4 дорослих і 2 дітей? В Америці - преможище! Підписали " заяву про діалог ".
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31.08.2021 19:13 Відповісти
чу-чу-чу - стучат, стучат копита,
чу-чу-чу - ударіл пулємьот!
вся парахаботіна на голову разбіта,
а Вову Зєлєнскага ніхто нє переб'йот!
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31.08.2021 19:19 Відповісти
ну, нєт - так нєт
#какаяразніца
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31.08.2021 19:06 Відповісти
Справу закрито.
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31.08.2021 19:07 Відповісти
Может Суэцкий канал опять перекрыт?
В любом случае, это будут материалы в стиле старенького американского ужастика, где автомобиль убивал людей в маленьком городке...
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31.08.2021 19:07 Відповісти
Улетел с Зелей в США,наверное политубежище просить будет,от злых Порохоботов защиты требовать.
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31.08.2021 19:09 Відповісти
Та не переживайте вы так, всё будет хорошо у вашего Трухина, министр МВД тоже ж свой человек!
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31.08.2021 21:20 Відповісти
То вже і не отримають.
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31.08.2021 22:27 Відповісти
 
 