ДБР ще не отримало від Нацполіції матеріалів справи про ДТП із Трухіним
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Слідчі Державного бюро розслідувань поки не отримали і не вивчили матеріалу справи про ДТП за участі депутата "СН" Олександра Трухіна.
Про це в коментарі Цензор.НЕТ заявила спікер ДБР Ольга Чиканова.
"У ДБР бачили в ЗМІ інформацію про те, що Національна поліція направила в Бюро справу про ДТП за участі народного депутата України. Однак ці документи ще не надійшли в ДБР в установленому порядку", - сказала вона.
Чиканова пообіцяла, що як тільки слідчі отримають і вивчать справу - про це обов'язково повідомлять суспільству.
Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня, о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.
За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.
Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.
У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР.
Будь ласка, зачекайте...
Жодного шансу на об'ективне розслідування і хоч якесь покарання.
И шо с предыдущими? Уже сидят небось? Или может хотя бы депутатского мандата лишились?
чу-чу-чу - ударіл пулємьот!
вся парахаботіна на голову разбіта,
а Вову Зєлєнскага ніхто нє переб'йот!
#какаяразніца
В любом случае, это будут материалы в стиле старенького американского ужастика, где автомобиль убивал людей в маленьком городке...