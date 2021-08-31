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В Україні не виплачується допомога з часткового безробіття на період карантину, - Денісова

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В Україні не виплачується допомога з часткового безробіття на період карантину, - Денісова

У 2021 році Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття не здійснюється фінансування заяв страхувальників для отримання допомоги з часткового безробіття на період карантину та/або надзвичайної ситуації, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Про це уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила в своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Вона наголосила, що дане порушення прав громадян на соціальний захист є наслідком відсутності фінансування через незатвердження Кабінетом Міністрів України бюджету Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на 2021 рік.

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У зв'язку з цим омбудсмен звернулася до першого віце-прем'єр-міністра - міністра економіки України Олексія Любченка по "невідкладне вирішенням питання про затвердження бюджету зазначеного Фонду".
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Топ коментарі
+7
В Украине не выплачиваются помощь по частичной безработице на период карантина, - Денисова - Цензор.НЕТ 8696
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31.08.2021 18:45
+7
Ну і що далі ??? Хто винен??Хто покаран?? Чи порушення прав громадян це зовсім не порушення ???))))
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31.08.2021 18:56
+6
Яку ще вам помощь? Зеленим самим не вистачає, а тут ще ви. Брись!
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31.08.2021 18:49
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В Украине не выплачиваются помощь по частичной безработице на период карантина, - Денисова - Цензор.НЕТ 8696
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31.08.2021 18:45 Відповісти
После сушняка иль косяка?)
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31.08.2021 19:04 Відповісти
у тебя лицо гнустное, тебе никто денег не даст
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31.08.2021 23:03 Відповісти
так а нахеR? главное шоб пенсии в лугандон шли, которое никогда не станет Украиной... В Украине не выплачиваются помощь по частичной безработице на период карантина, - Денисова - Цензор.НЕТ 3263
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31.08.2021 18:48 Відповісти
Яку ще вам помощь? Зеленим самим не вистачає, а тут ще ви. Брись!
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31.08.2021 18:49 Відповісти
Хер знает кому та помощь идет. Кто хочет - тот работает.В любой сфере. Ничего не стало, как некоторые жалуются. А ленивым или хитрожопым мордам накуси выкуси. Есть более горящие места для использования гос средств,- те же больницы, армия.
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31.08.2021 18:50 Відповісти
То відмініть Конституцію ,відмовтесь офіційно від виконання власних державних обов"язків !!!)))
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31.08.2021 18:58 Відповісти
Не понял к чему ты это сказал. Сейчас бабло на помощь по якобы карантинной безработице( которой нет) идет жулью или ленивым алкогольным харям, и тут я считаю что эти деньги лучше пускать на содержание воинов, медицину и пенсионеров, которые зимой будут сосульку смоктать да книги для сугреву жечь.
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31.08.2021 19:03 Відповісти
Тобто громадянин повинен виконувати Конституційні обов"язки та чинне законодавство ,а державна влада може не виконувати власні обов"язки ???)))
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31.08.2021 19:19 Відповісти
Так, мохнатікі з потапами та квартальними зебілами плодяться в геометричній прогресії. А на озброєння вже ані сил, ані коштів не залишилося. Тікі сцивохо обісцяний може відлякувати рассєян своєю смердючою сечєю.(
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31.08.2021 19:12 Відповісти
Ну і що далі ??? Хто винен??Хто покаран?? Чи порушення прав громадян це зовсім не порушення ???))))
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31.08.2021 18:56 Відповісти
В том-то и прелесть.
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31.08.2021 19:15 Відповісти
это канэшна трагэдия, но вы это...как у классика-губа не дура
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31.08.2021 19:02 Відповісти
Боже, какие мелочи, пани Денисова! Тут слугам на велике крадівництво не вистачає, а ви...
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31.08.2021 19:02 Відповісти
так ви і дородових не виплачуєте. акурат у день пологів вспоминаєте, що не виплатили.
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31.08.2021 19:03 Відповісти
Как я и говорил, страховку у нас будут дерибанить и присваивать все кому не лень. То же самое произойдет и со страхоаой частью пенсий, буде она появится, это золотое дно для бесчестных людей, коих в нашем правительстве большинство.
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31.08.2021 19:14 Відповісти
Зате корупціонерам (які попалися на хабарях але поділилися з суддями) виплачують величезні компенсації за ніби-то вимушені прогули величезні суми (на це кошти є), як і на непомірно високі премії, дорогі автівки для чиновників та величезні пенсії продажним суддям. Лише для простих смертних грошей немає, бо прості смертні потрібні виключно для того аби було кому воювати, сплачувати податки та працювати за мізерну платню поки гімноеліта розважається.
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31.08.2021 20:57 Відповісти

"Эх, мне бы только бы это суметь! Она бы весь рот открыла!"
Вовка в тридевятом царстве
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31.08.2021 22:09 Відповісти
Виплати по бізробіттю не платять...
Борг по лікарняним 3 мільйярди (на червень місяць, зараз мабуть вже більше)
Ціни зростають
Комірне зростає
Борг по соціальним виплатам військовим, більше 1,5 мільйярда
Вчора Бірюков повідомив, що почались затримки з виплатами бойових військовим (за два роки жодного підвищення зарплат)...
Лише вчителі як сир у маслі - з чотирма тисячями баксів зарплатні...
Зате пиляється бюджет, виводячи з під «прозоро» сотні мільйярдів... скільки бубочке перепадає відсотків???- мабуть клован вже доларовий мільйярдер...
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31.08.2021 22:10 Відповісти
 
 