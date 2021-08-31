В Україні не виплачується допомога з часткового безробіття на період карантину, - Денісова

У 2021 році Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття не здійснюється фінансування заяв страхувальників для отримання допомоги з часткового безробіття на період карантину та/або надзвичайної ситуації, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Про це уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила в своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Вона наголосила, що дане порушення прав громадян на соціальний захист є наслідком відсутності фінансування через незатвердження Кабінетом Міністрів України бюджету Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на 2021 рік.

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У зв'язку з цим омбудсмен звернулася до першого віце-прем'єр-міністра - міністра економіки України Олексія Любченка по "невідкладне вирішенням питання про затвердження бюджету зазначеного Фонду".