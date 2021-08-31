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5 блоків АЕС побудують в Україні за участі американської Westinghouse Electric, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

5 блоків АЕС побудують в Україні за участі американської Westinghouse Electric, - Зеленський

НАЕК "Енергоатом" і компанія Westinghouse Electric підписали меморандум про будівництво в Україні п'яти енергоблоків АЕС вартістю до $30 млрд.

Про це повідомив у Твіттері президент України Володимир Зеленський, який перебуває з візитом в США, інформує Цензор.НЕТ.

"Вітаю підписання меморандуму між НАЕК "Енергоатом" і Westinghouse Electric про спільне будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС як пілотного проєкту, а в подальшому ще чотирьох блоків за їхньою технологією. Загальна вартість проєкту - до $30 млрд", - написав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна і США підписали заяву про діалог у сфері енергетики та клімату, - Зеленський

Як уточнює пресслужба президента України, документ передбачає залучення технології компанії Westinghouse Electric до будівництва ядерного реактора проєкту АР1000 з електричною потужністю близько 1,1 ГВт.

"Реалізація меморандуму відкриє можливість залучити інвестиції для будівництва п'яти блоків вартістю близько $25 млрд - крім обліку прямих інвестицій, буде локалізована частина виробництва, бюджет отримає додаткові податкові надходження", - наголошують у повідомленні.

Також читайте: Сьогодні в Зеленського заплановано зустрічі в Міненергетики, Пентагоні, Держдепі, СБ і NASA. Будуть підписані стратегічні документи, - Никифоров

Як повідомлялося, будівництво енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС потужністю по 1000 МВт кожний увійшли до затвердженого урядом України в листопаді 2020 року переліку пріоритетних для держави інвестиційних проєктів на період до 2023 року. Завершення будівництва енергоблоків планувалося в 2026 році.
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Топ коментарі
+32
Меморандум не контракт 5 блоков АЭС построят в Украине при участии американской Westinghouse Electric, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3562 поясните это вове 5 блоков АЭС построят в Украине при участии американской Westinghouse Electric, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7862
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31.08.2021 19:15
+18
Оно целый юрист, таких мелких мелочей оно не знает.
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31.08.2021 19:20
+17
Ну да, ну да... І стояти атомні блоки будуть посеред мільярда висаджених дерев🥴
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31.08.2021 19:16
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Потому что технически такое невозможно. Без тепловой невозможна стабильная работа атомной. Собственно их надо сводить в единый комплекс + ГЭС и ГАЭС.
Только гидро и тепловые могут быстро увеличивать или уменьшать количество производимой энергии. У СЭС зависит от облачности, от времени суток и очень сильно от времени года (угол наклона по отношению к Солнцу). ВЭС вообще практически ничего не производят, если скорость ветра меньше 4,6 м/с, кроме того их надо каждый год обслуживать (в отличии от солнечных) и их вибрация прогоняет из почвы тех же червей, а значит их нельзя втыкать где заблогороссудится.
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31.08.2021 21:02 Відповісти
как регулировать гидро, понятно, на колесо пустили воду, пошла энергия. как регулируют тепловыми? )))) их останавливают?
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31.08.2021 23:10 Відповісти
Прикручивают вентиль газа или меньше угля бросают в топку.
Похоже на то, как мы с вами нагреваем чайник - меньше газа и котёл просто не остывает, надо увеличить количество пара для турбины и нагревается вода в котлах.

По техническим условиям для котельных, существовала норма - три плановых остановки в год, а четвертая уже считалась аварийной, потому что могла треснуть огнеупорная конструкция. И остывание проводилось постепенно.
Надо не забывать, что наши ТЭС и ТЭЦ еще и обеспечивают летом горячей водой близ лежащие дома и предприятия, так что уменьшенная подача теплоносителя вполне достаточна для горячего водоснабжения, которое всё равно нужно и летом.
Обычно на ночь прикрывают подачу теплоносителя, а с ростом потребления электроэнергии её увеличивают.

В упрощенном виде, это работает так.
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01.09.2021 11:46 Відповісти
смешно. турбина медленней крутится, или генератор, когда в топку кидают меньше угля? и про ТЭС и горячую воду летом тоже)))
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01.09.2021 11:56 Відповісти
Когда под вашим чайником работает мармит, то свисток чайника не свистит - пара для этого мало. Но горячая водичка по трубам подается в жилой сектор, а генератор просто остановлен. Извините, писал упрощенно, думал вы такие нюансы поймёте, впредь, для вас, буду писать более развёрнуто.

А летом вы пьёте исключительно холодный чай и холодную каву?
5 блоків АЕС побудують в Україні за участі американської Westinghouse Electric, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7315
И что, моетесь только в речке, если доедите до неё?
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01.09.2021 12:17 Відповісти
"а генератор просто остановлен"-это шедевр, 95! ))))) там муфта, или диск сцепления? ))) я просто думал, что на ТЭЦ отборы пара для подогрева, а ТЭС только эл энергия. ошибался.
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01.09.2021 13:15 Відповісти
ТЭЦ работает и для генерации и для подачи тепла.

А зачем генератору "диск сцепления, если простая задвижка перекрывает подачу пара НА ГЕНЕРАТОР? Вы просто не подумали, понимаю. Ну то таке.
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01.09.2021 16:02 Відповісти
гений)) пар на генератор это шедевр! против моего ктн из энергетики-вы академик 95 всех наук. наверное играли в квн?
"теплоэлектро" и "тепло электро", разница в пробеле, через который подается пар, для подогрева теплоносителя в дома. горячую воду в квартиры паром из турбин не греют.
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01.09.2021 23:01 Відповісти
Зеленая энергетика все остановит. 5 блоків АЕС побудують в Україні за участі американської Westinghouse Electric, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9553
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31.08.2021 20:59 Відповісти
Прозвучу неоригинально, но где же космодром наконец-то?
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31.08.2021 21:17 Відповісти
Сто процентов правда!Зеля молодчага!Строить нужно и сейчас,а не потом!Возобновлчемая электроэнергия - это очень хорошо!Но Украина полностью сможет на нее перейти через 60-80 лет в лудшем случае!А электроэнергия аэс - самая дешевая в мире!Тем более,что тэс все уже вычерпали свой срок эксплуатации.У мменя друзья живут в Сеуле.Так у них нет газа.У них теплый пол электро подогрев и стоит не дорого.Если дорогой газ,то можно обеспечить всю Украину дешевой электроэнергией.Это реально!!!
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31.08.2021 22:12 Відповісти
дефективный, ты имеешь представление, сколько времени проходит, между желанием построить, решении о строительстве, и пуском? утвердить место под площадку 2 года, утвердить проект привязанный к этой площадке 2 года, подготовительные работы до начала строительства 1 год. а там еще МАГАТЭ. если быстро, минимум 4 года, + само строительство первого блока 3. остальных 2. в лучшем случае "Строить нужно и сейчас" - это 2028.
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31.08.2021 23:18 Відповісти
А ось і вихлопна труба Європи, вони "зелені" а ми з радіацією. Німеччина свої атомні закривають, бо дуже зелені. Треба побудувати а потім продавати тим придуркам за тридорого, як москалі газ, через нордстрім2.
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31.08.2021 23:51 Відповісти
Свєжо питание, да сєрється с трудом...
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31.08.2021 23:54 Відповісти
ЧИтаю каменты и душа радуется, что на цензоре такое количество профессиональных электриков-атомщиков
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01.09.2021 00:38 Відповісти
Вот скажите мне зачем Украине ещё 5 атомных энергоблоков за 30 млрд долларов, если у нее 15 существующих атомных энергоблоков используются наполовину, а сам Енергоатом банкрот?! 5 блоків АЕС побудують в Україні за участі американської Westinghouse Electric, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9208
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01.09.2021 00:40 Відповісти
Новость в целом положительная: меморандум лучше, чем мимо рыла.
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01.09.2021 00:44 Відповісти
Я дико извиняюсь, но у меня вопрос. А нахренА ?
В Украине работают 4-е атомных электростанций.
Они имеют 15 энергоблоков.
15, Карл, вполнесебеобеспечивающихУкраинуэлектричествомреакторов.!!!!!!!!
Если кому-то "захотелось", и половина!!!!!!! этих энергоблоков остановилась на капремонт, то это еще не повод вваливать кучугуру кредитных средств хрен знает куда,не ???
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01.09.2021 22:41 Відповісти
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