5 блоків АЕС побудують в Україні за участі американської Westinghouse Electric, - Зеленський

НАЕК "Енергоатом" і компанія Westinghouse Electric підписали меморандум про будівництво в Україні п'яти енергоблоків АЕС вартістю до $30 млрд.

Про це повідомив у Твіттері президент України Володимир Зеленський, який перебуває з візитом в США, інформує Цензор.НЕТ.

"Вітаю підписання меморандуму між НАЕК "Енергоатом" і Westinghouse Electric про спільне будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС як пілотного проєкту, а в подальшому ще чотирьох блоків за їхньою технологією. Загальна вартість проєкту - до $30 млрд", - написав він.

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Як уточнює пресслужба президента України, документ передбачає залучення технології компанії Westinghouse Electric до будівництва ядерного реактора проєкту АР1000 з електричною потужністю близько 1,1 ГВт.

"Реалізація меморандуму відкриє можливість залучити інвестиції для будівництва п'яти блоків вартістю близько $25 млрд - крім обліку прямих інвестицій, буде локалізована частина виробництва, бюджет отримає додаткові податкові надходження", - наголошують у повідомленні.

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Як повідомлялося, будівництво енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС потужністю по 1000 МВт кожний увійшли до затвердженого урядом України в листопаді 2020 року переліку пріоритетних для держави інвестиційних проєктів на період до 2023 року. Завершення будівництва енергоблоків планувалося в 2026 році.