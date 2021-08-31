5 блоків АЕС побудують в Україні за участі американської Westinghouse Electric, - Зеленський
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НАЕК "Енергоатом" і компанія Westinghouse Electric підписали меморандум про будівництво в Україні п'яти енергоблоків АЕС вартістю до $30 млрд.
Про це повідомив у Твіттері президент України Володимир Зеленський, який перебуває з візитом в США, інформує Цензор.НЕТ.
"Вітаю підписання меморандуму між НАЕК "Енергоатом" і Westinghouse Electric про спільне будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС як пілотного проєкту, а в подальшому ще чотирьох блоків за їхньою технологією. Загальна вартість проєкту - до $30 млрд", - написав він.
Як уточнює пресслужба президента України, документ передбачає залучення технології компанії Westinghouse Electric до будівництва ядерного реактора проєкту АР1000 з електричною потужністю близько 1,1 ГВт.
"Реалізація меморандуму відкриє можливість залучити інвестиції для будівництва п'яти блоків вартістю близько $25 млрд - крім обліку прямих інвестицій, буде локалізована частина виробництва, бюджет отримає додаткові податкові надходження", - наголошують у повідомленні.
Як повідомлялося, будівництво енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС потужністю по 1000 МВт кожний увійшли до затвердженого урядом України в листопаді 2020 року переліку пріоритетних для держави інвестиційних проєктів на період до 2023 року. Завершення будівництва енергоблоків планувалося в 2026 році.
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Только гидро и тепловые могут быстро увеличивать или уменьшать количество производимой энергии. У СЭС зависит от облачности, от времени суток и очень сильно от времени года (угол наклона по отношению к Солнцу). ВЭС вообще практически ничего не производят, если скорость ветра меньше 4,6 м/с, кроме того их надо каждый год обслуживать (в отличии от солнечных) и их вибрация прогоняет из почвы тех же червей, а значит их нельзя втыкать где заблогороссудится.
Похоже на то, как мы с вами нагреваем чайник - меньше газа и котёл просто не остывает, надо увеличить количество пара для турбины и нагревается вода в котлах.
По техническим условиям для котельных, существовала норма - три плановых остановки в год, а четвертая уже считалась аварийной, потому что могла треснуть огнеупорная конструкция. И остывание проводилось постепенно.
Надо не забывать, что наши ТЭС и ТЭЦ еще и обеспечивают летом горячей водой близ лежащие дома и предприятия, так что уменьшенная подача теплоносителя вполне достаточна для горячего водоснабжения, которое всё равно нужно и летом.
Обычно на ночь прикрывают подачу теплоносителя, а с ростом потребления электроэнергии её увеличивают.
В упрощенном виде, это работает так.
А летом вы пьёте исключительно холодный чай и холодную каву?
И что, моетесь только в речке, если доедите до неё?
А зачем генератору "диск сцепления, если простая задвижка перекрывает подачу пара НА ГЕНЕРАТОР? Вы просто не подумали, понимаю. Ну то таке.
"теплоэлектро" и "тепло электро", разница в пробеле, через который подается пар, для подогрева теплоносителя в дома. горячую воду в квартиры паром из турбин не греют.
В Украине работают 4-е атомных электростанций.
Они имеют 15 энергоблоков.
15, Карл, вполнесебеобеспечивающихУкраинуэлектричествомреакторов.!!!!!!!!
Если кому-то "захотелось", и половина!!!!!!! этих энергоблоков остановилась на капремонт, то это еще не повод вваливать кучугуру кредитных средств хрен знает куда,не ???