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Німеччина (4539) Росія (47244) транзит газу (307) Фельдгузен (108)

Німеччина хоче, щоб Росія продовжила транзит газу через Україну на 5-10 років, - посол Фельдгузен

Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном

Німеччина хоче, щоб Росія продовжила транзит газу через Україну на 5-10 років, - посол Фельдгузен

Німеччина хотіла б продовження договору про транзит російського газу через Україну на 5-10 років.

Про це посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила в ефірі "Радіо НВ", інформує Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що наша ідея - продовжити цей контракт, який є між "Нафтогазом" і "Газпромом", який ми також допомогли укласти в 2019 році. Якщо ми можемо це продовжити на 5 або навіть на 10 років, із гарантіями, якщо не транзиту, то грошей для України", - сказала Фельдгузен.

Посол зазначила, що Україна повинна стати виробником та експортером енергії, а не транзитною країною.

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"Транзит - це завжди погано, тому що це можна зупинити. Виробляти, бути важливим експортером для Європи - це набагато важливіше, на мою думку", - пояснила вона.
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Топ коментарі
+8
Хотеть не вредно да и вопрос захочет ли Россия.
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31.08.2021 19:21
+7
Хочет, и что? Я тоже хочу!
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31.08.2021 19:24
+4
Уже помалкивала бы.
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31.08.2021 19:23
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Хотеть не вредно да и вопрос захочет ли Россия.
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31.08.2021 19:21 Відповісти
Что такое "росия"?
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31.08.2021 19:25 Відповісти
Спросите у посла
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31.08.2021 19:38 Відповісти
Це теж саме що Московія, Параша, Рашка, країна 404, Ереферія.
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31.08.2021 19:51 Відповісти
Гєрманія за всьо хорошеє протів всєго плохого!
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31.08.2021 19:22 Відповісти
Уже помалкивала бы.
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31.08.2021 19:23 Відповісти
Пуйло уже сейчас прекратил прокачку - это он психует на решение суда.
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31.08.2021 19:24 Відповісти
Хочет, и что? Я тоже хочу!
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31.08.2021 19:24 Відповісти
А я хочу Анжеліну Джолі. )
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31.08.2021 22:36 Відповісти
фрицев с деньгами и с ихними прорашистскими обещания ,надо посылать прямиком и все времья на,,,й.Немецкое обещание,сродни обещаниям рашиста- оккупанта Украины
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31.08.2021 19:27 Відповісти
Транзит умер, но дажим убогим умереть не сращу.
Шикарная позиция у млядей.
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31.08.2021 19:31 Відповісти
Вы правы. По факту Германия с кацапами убили транзит через Украину. И вот что интересно. Сейчас даже никто и не вспомнит кто именно спровоцировал все это своим сейчас уже неприметным поступком в том далеком уже 2005-м году 30 марта. А потом пошли так называемые газовые войны, которые сильно напугали старушку Европу. Нужно признать, что в данном вопросе х@луша таки вышел победителем. Как бы это горько не было.
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31.08.2021 19:56 Відповісти
Причин много, основных 2. Без деталей, жадность одних и амбиции других.
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31.08.2021 20:20 Відповісти
Так и я о том же. Просто интересно какие пролонгированные последствия могут быть от необдуманного поступка, спровоцированного жадностью. Ведь только подумать - 16 лет прошло. Я не одобряю и не осуждаю этот поступок. Просто рассматриваю отстраненно как произошедший факт. Все таки как поступок одного человека может повлиять через 16 лет на ситуацию в стране.
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31.08.2021 20:30 Відповісти
Я тож задаюсь вопросами, но не жду ответов.
Идиотизм и жадность ВСЕГДА накзуемы (просто иногда задержка исчисляется сотями лет).
Иногда кажется, что наказание не пришло). Но, судя по истрии мира, оно таки приходит и совсем не там, где ожидают.
Дольше всех держится на плаву церковь папская, хотя уже и 3й рим на том же уровне и даже ниже (я не против веры!), вот сижу и гадаю... Каким боком им аукнется и где вылезет).

Мир (в локальном смысле), странное образование, явно временное и не своевременное)
Ну не доросли мартышки, до условий владения махоньким шариком.

Эт была пилосопия, а если серьезно, то плесень на теле фрукта, надо уничтожать.
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31.08.2021 21:10 Відповісти
Німеччина хоче, щоб Росія продовжила транзит газу через Україну на 5-10 років, - посол Фельдгузен - Цензор.НЕТ 2025

Німеччина хоче, щоб Росія продовжила транзит газу через Україну на 5-10 років, - посол Фельдгузен - Цензор.НЕТ 6034
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31.08.2021 21:20 Відповісти
Выгоду почувствуют продлят.. все будет зависеть от того много ли газа нужно будет Европе.
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31.08.2021 19:32 Відповісти
транзит - погано , кацапський потік - зер гуд !
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31.08.2021 19:36 Відповісти
5-10 Ніхєра сє інтервал! А какая раздніца...
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31.08.2021 19:40 Відповісти
Мерзота фашистська.
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31.08.2021 19:41 Відповісти
Ну делать вид, что хочєт це одне, а чи піде на це ***** то вже інша справа...
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31.08.2021 19:42 Відповісти
Этот посол мягко стелит...
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31.08.2021 19:47 Відповісти
фашики уже все свои хотелки показали...
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31.08.2021 20:12 Відповісти
Рубати хвоста краще один раз, а не знущатися над тваринкою... Німеччина хоче, щоб Росія продовжила транзит газу через Україну на 5-10 років, - посол Фельдгузен - Цензор.НЕТ 6051
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31.08.2021 20:18 Відповісти
Вона "хоче".. А я хочу на Марс. Дешевий піар німецьких шльондр.
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31.08.2021 20:32 Відповісти
В очередной раз Германия раздвинула ноги перед грязным русским Иваном.
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31.08.2021 20:54 Відповісти
і без гансів і без іванів зрозуміло,що транзит буде...але мінімальний - для підтримання "труби" в справному стані -як надійний резерв для північних потоків. Нас "кинули" . І ніякий Байден уже не допоможе.Пора дорослішати і розраховувати тільки на власні сили.
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31.08.2021 21:45 Відповісти
Згодна.
"Покладись на себе та свої справи вирішуй сам"
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31.08.2021 22:43 Відповісти
Почему никто из власти не подает в суд на Россию за вышки Бойко? Они находятся в свободной зоне Украины. Даже если бы Крым был российский, все равно вышки находятся на Одесском шельфе и качают украинский газ. Подать бы на Россию в суд миллиардов на 30 долларов. Как раз бы уже хватило на переход на зеленую энергетику.
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31.08.2021 22:31 Відповісти
"Хочется, перехочется, перетерпится."©
(Катаев В.П., п-сть "Белеет парус одинокий")
Действительно, разве была бы интересной жизнь, если бы у всех сбывались все хотелки?
И кто упрекнёт Анку Фельдгузен, если она разведёт руками и заявит:
"Ну не смогла я, не смогла"©
(Проигравшая на скачках лошадь из анекдота поставившему на неё все деньги игроку на ипподроме)
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31.08.2021 22:59 Відповісти
Хотят оставить нас на московской газовой игле.
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01.09.2021 07:36 Відповісти
 
 