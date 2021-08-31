Німеччина хоче, щоб Росія продовжила транзит газу через Україну на 5-10 років, - посол Фельдгузен
Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном
Німеччина хотіла б продовження договору про транзит російського газу через Україну на 5-10 років.
Про це посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила в ефірі "Радіо НВ", інформує Цензор.НЕТ.
"Я думаю, що наша ідея - продовжити цей контракт, який є між "Нафтогазом" і "Газпромом", який ми також допомогли укласти в 2019 році. Якщо ми можемо це продовжити на 5 або навіть на 10 років, із гарантіями, якщо не транзиту, то грошей для України", - сказала Фельдгузен.
Посол зазначила, що Україна повинна стати виробником та експортером енергії, а не транзитною країною.
"Транзит - це завжди погано, тому що це можна зупинити. Виробляти, бути важливим експортером для Європи - це набагато важливіше, на мою думку", - пояснила вона.
Будь ласка, зачекайте...
Шикарная позиция у млядей.
Идиотизм и жадность ВСЕГДА накзуемы (просто иногда задержка исчисляется сотями лет).
Иногда кажется, что наказание не пришло). Но, судя по истрии мира, оно таки приходит и совсем не там, где ожидают.
Дольше всех держится на плаву церковь папская, хотя уже и 3й рим на том же уровне и даже ниже (я не против веры!), вот сижу и гадаю... Каким боком им аукнется и где вылезет).
Мир (в локальном смысле), странное образование, явно временное и не своевременное)
Ну не доросли мартышки, до условий владения махоньким шариком.
Эт была пилосопия, а если серьезно, то плесень на теле фрукта, надо уничтожать.
"Покладись на себе та свої справи вирішуй сам"
(Катаев В.П., п-сть "Белеет парус одинокий")
Действительно, разве была бы интересной жизнь, если бы у всех сбывались все хотелки?
И кто упрекнёт Анку Фельдгузен, если она разведёт руками и заявит:
"Ну не смогла я, не смогла"©
(Проигравшая на скачках лошадь из анекдота поставившему на неё все деньги игроку на ипподроме)