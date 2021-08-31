Німеччина хоче, щоб Росія продовжила транзит газу через Україну на 5-10 років, - посол Фельдгузен

Німеччина хотіла б продовження договору про транзит російського газу через Україну на 5-10 років.

Про це посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила в ефірі "Радіо НВ", інформує Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що наша ідея - продовжити цей контракт, який є між "Нафтогазом" і "Газпромом", який ми також допомогли укласти в 2019 році. Якщо ми можемо це продовжити на 5 або навіть на 10 років, із гарантіями, якщо не транзиту, то грошей для України", - сказала Фельдгузен.

Посол зазначила, що Україна повинна стати виробником та експортером енергії, а не транзитною країною.

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"Транзит - це завжди погано, тому що це можна зупинити. Виробляти, бути важливим експортером для Європи - це набагато важливіше, на мою думку", - пояснила вона.