35 країн Європи відкриті сьогодні для мандрівників з України: умови в'їзду. ІНФОГРАФІКА
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Громадяни України на сьогодні можуть подорожувати в 35 країн Європи.
Про це повідомляє пресслужба МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.
"МЗС працює над тим, щоб українці могли вільно і безпечно подорожувати по світу, навіть у нинішніх складних умовах пандемії", - зазначив глава МЗС Дмитро Кулеба.
Так, сьогодні без ПЛР-тесту і сертифіката про вакцинацію українці можуть подорожувати до трьох країн: Албанії, Естонії та Іспанії.
Для в'їзду до Ісландії та Чехії потрібен сертифікат про повну вакцинацію від COVID-19.
І 30 країн Європи українці можуть відвідати за наявності негативного ПЛР-тесту на COVID-19 або повної вакцинації. Це: Австрія, Бельгія, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Велика Британія, Греція, Данія, Ірландія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Північна Македонія, Португалія, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія , Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чорногорія, Швейцарія і Швеція.
Будь ласка, зачекайте...
https://infocovid.viaggiaresicuri.it/returningtoitaly.html
https://www.avianews.com/travel/2021/08/07/entry_to_hungary_from_ukraine_from_7august2021/
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