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35 країн Європи відкриті сьогодні для мандрівників з України: умови в'їзду. ІНФОГРАФІКА

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35 країн Європи відкриті сьогодні для мандрівників з України: умови в'їзду. ІНФОГРАФІКА

Громадяни України на сьогодні можуть подорожувати в 35 країн Європи.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

"МЗС працює над тим, щоб українці могли вільно і безпечно подорожувати по світу, навіть у нинішніх складних умовах пандемії", - зазначив глава МЗС Дмитро Кулеба.

Так, сьогодні без ПЛР-тесту і сертифіката про вакцинацію українці можуть подорожувати до трьох країн: Албанії, Естонії та Іспанії.

Для в'їзду до Ісландії та Чехії потрібен сертифікат про повну вакцинацію від COVID-19.

І 30 країн Європи українці можуть відвідати за наявності негативного ПЛР-тесту на COVID-19 або повної вакцинації. Це: Австрія, Бельгія, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Велика Британія, Греція, Данія, Ірландія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Північна Македонія, Португалія, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія , Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чорногорія, Швейцарія і Швеція.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Повністю вакциновані громадяни України можуть в'їжджати в Чехію

35 країн Європи відкриті сьогодні для мандрівників з України: умови вїзду 01
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Топ коментарі
+2
Но те, кто вакцинировался китайским Коронаваком, те в основном пролетают.
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31.08.2021 19:29
+2
чего это ? ...скажу тебе по секрету ... никто особо и не смотрит в эвропе за тобой, всем пофиг
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31.08.2021 19:38
+2
Уже сбрехали. Албания с 01.09 требует тесты, Испанские Канарские острова и Мальорка требуют тесты, да и на многих курортах .континентальной Испании просят тесты, Италия без уважительных причин пустит только с полной вакцинацией.И это только то, что сразу попалось на глаза
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31.08.2021 19:57
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Но те, кто вакцинировался китайским Коронаваком, те в основном пролетают.
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31.08.2021 19:29 Відповісти
чего это ? ...скажу тебе по секрету ... никто особо и не смотрит в эвропе за тобой, всем пофиг
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31.08.2021 19:38 Відповісти
Вакцинированных китайских шмурдяком, можно назвать - туристы-пролетчики. Со своим сертификатом они могут разве что пролетать над 90% стран ес, зато степашка хорошо прибарахлился.
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31.08.2021 19:43 Відповісти
для глубоких пенсов хорошая вакцина, может не такая забористая как пфайзер и т.д., но без осложнений
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31.08.2021 20:16 Відповісти
Болгари, румуни навіть не питають про ці довідки, греки дивляться, але все рівно, комусь одному з машини пхають в ніс патика, через 5 хв готовий тест, в зворотньоиу напрямку взагалі ніхто не дивиться.
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31.08.2021 19:47 Відповісти
Греки требуют ПЛР или экспресс-тест и заполнение одной на семью или группу PLF формы с занесением туда фамилий и имен тех кто с тобой едет. По прибытии тебе делают экспресс-тест. Если все нормально, то вьезжаешь, если нет, то всех записанных в форму и тебя на карантин.
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31.08.2021 20:41 Відповісти
О,моя игрушка нашлась.А чего в новости про захарченко не наложило?😂🌷÷××
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31.08.2021 20:09 Відповісти
Ты шо пьяное?Посмотрим кто копрофаг и у кого сейчас будет битва за выживание😂🌷×××
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31.08.2021 20:28 Відповісти
У вас это у кого?Пиши только быстрее😂🌷×××
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31.08.2021 20:32 Відповісти
Мощный ответ.Ты сдулся.
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31.08.2021 20:35 Відповісти
Очень скоро посмотрим кто тут глотает😂🌷×××
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31.08.2021 20:41 Відповісти
Зачем тужиться.Просто факт.А чего столько ошибок?Спешишь?Правильно делаешь😂🌷×××
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31.08.2021 20:51 Відповісти
О,газики пошли.А ты знал что спам у очень многих не открывается?😂🌷×××
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31.08.2021 20:54 Відповісти
Игрушку мою забрали😭😭😭😭🌷🌷😂😂××××
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31.08.2021 20:56 Відповісти
Уже сбрехали. Албания с 01.09 требует тесты, Испанские Канарские острова и Мальорка требуют тесты, да и на многих курортах .континентальной Испании просят тесты, Италия без уважительных причин пустит только с полной вакцинацией.И это только то, что сразу попалось на глаза
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31.08.2021 19:57 Відповісти
Италия и с уважительной причиной потребует сертификат о полной вакцинации, иначе 5-дневный карантин
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31.08.2021 20:18 Відповісти
Если у вас зеленый сертификат ЕС- вам не нужно самоизолироваться. Люди едущие по бизнесу тоже не самоизолируются
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01.09.2021 10:53 Відповісти
Так а в чем противоречие? EU Green Pass должен подтвердить полную вакцинацию, т.е. приравнивается к сертификату. Моя информация отсюда:
https://infocovid.viaggiaresicuri.it/returningtoitaly.html
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01.09.2021 11:26 Відповісти
Вчора заїжджав до Угорщини - навіть не запитували.
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31.08.2021 20:00 Відповісти
Ха, Угорщина, теж мені Європа))
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31.08.2021 22:56 Відповісти
Авжеж, комплекс власної меншовартості декого і подалі завозить 😉
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01.09.2021 05:29 Відповісти
Ви були десь ще крім Угорщини?
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01.09.2021 08:39 Відповісти
Звичайно був, але кажу про те, що хтось і в Україні європеєць, а хтось і у Франції "циган" чи "араб".
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01.09.2021 09:02 Відповісти
Так а что они собственно должны были спрашивать?

https://www.avianews.com/travel/2021/08/07/entry_to_hungary_from_ukraine_from_7august2021/
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01.09.2021 13:19 Відповісти
Ну согласно приведенной в новости инфографике тест или сертификат.
Но твоя ссылка оказалась более правдивой. 👍
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01.09.2021 13:38 Відповісти
Єгипет - і краще і дешевше .
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01.09.2021 00:32 Відповісти
100%
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01.09.2021 08:38 Відповісти
 
 