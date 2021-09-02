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Київський безпековий форум проведе онлайн-дискусію про підсумки зустрічі Зеленського і Байдена. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Київський безпековий форум проведе онлайн-дискусію про підсумки зустрічі Зеленського і Байдена. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Київський безпековий форум 2 вересня починає новий сезон онлайн-дискусій за участі українських та світових політиків, дипломатів і експертів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт форуму, пряма трансляція пройде з 16:00 до 17:00.

"У центрі уваги першої дискусії - результати очікуваної зустрічі Президента України Володимира Зеленського з президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом, яка відбудеться 31 серпня.

Яке значення візиту Володимира Зеленського в Білий дім?

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна і США підписали заяву про діалог у сфері енергетики та клімату, - Зеленський

Які результати переговорів двох президентів і який вигляд матимуть перспективи українсько-американських відносин?

Який міжнародний контекст саміту Україна і США і як вплинуть на нашу безпеку домовленості Сполучених Штатів і Німеччини та події в Афганістані?", - анонсують у повідомленні.

Зазначають, що ці та інші питання обговорять:

- Арсеній Яценюк, голова Київського безпекового форуму, прем'єр-міністр у 2014-2016 роках;

- Олександр Вершбоу, заступник генерального секретаря НАТО в 2012-2016 роках;

Також дивіться: Яценюк, Фрід і Лубківський обговорюють в Атлантичній Раді відносини США з Україною під час президентства Байдена. ВIДЕО

- Віола фон Крамон, депутат Європейського парламенту;

- Джон Гербст, посол США в Україні в 2003-2006 роках;

- Віталій Портніков, журналіст;

- Данило Лубківський, директор Київського безпекового форуму.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Київський безпековий форум: Дискусія про унікальні шанси партнерства України і США. ВIДЕО

Дискусія транслюватиметься в четвер, 2 вересня, з 16:00 до 17:00 на таких ресурсах:

YouTube Фонду "Відкрий Україну";

Facebook Арсенія Яценюка;

Facebook і сайт форуму.
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Топ коментарі
+4



Nataliya

@Nataliy94087733

·5 год

Ні дня без ганьби !
А ви знали, що ось цей чоловік у військовій формі, який зустрічає ЗЕ - це генерал пожежник, а люди навкруги - команда аеропорту !
Ну і ,звичайно, посол України... О це рівень ! Ппппп... А соромно чомусь мені...

Киевский форум по безопасности проведет онлайн-дискуссию об итогах встречи Зеленского и Байдена - Цензор.НЕТ 5743
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31.08.2021 20:36
+3
Схоже, що не державний візит, а викликали на "килим".
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31.08.2021 20:41
+2
Це буде цікаво.
Яценюк і Лубківський започаткували цікавий цикл передач. І цікаві гості в них,завжди.
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31.08.2021 20:09
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Правила форума Рада форумчан
Це буде цікаво.
Яценюк і Лубківський започаткували цікавий цикл передач. І цікаві гості в них,завжди.
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31.08.2021 20:09 Відповісти
До речі, на Еспресо буде транслюватися? Раніше я там дивився...
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31.08.2021 20:10 Відповісти
А чому не на Прямому, чи на 5 каналі? Головне, що шановний Арсеній Петрович наконєц то вроді би при дєлє.
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31.08.2021 20:24 Відповісти
Перспективи виглядають перспективно !!!))))
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31.08.2021 20:12 Відповісти



Nataliya

@Nataliy94087733

·5 год

Ні дня без ганьби !
А ви знали, що ось цей чоловік у військовій формі, який зустрічає ЗЕ - це генерал пожежник, а люди навкруги - команда аеропорту !
Ну і ,звичайно, посол України... О це рівень ! Ппппп... А соромно чомусь мені...

Киевский форум по безопасности проведет онлайн-дискуссию об итогах встречи Зеленского и Байдена - Цензор.НЕТ 5743
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31.08.2021 20:36 Відповісти
Схоже, що не державний візит, а викликали на "килим".
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31.08.2021 20:41 Відповісти
це називається "робочий візит".
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02.09.2021 16:39 Відповісти
яке приїхало,таке й здибало
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02.09.2021 16:11 Відповісти
ЗеДебилам всё равно. Фуражка есть, позумент так же присутствует, можно и главой Пентагона назвать, как дворника султаном Омана ранее назвали.
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02.09.2021 16:13 Відповісти
Київський безпековий форум проведе онлайн-дискусію про підсумки зустрічі Зеленського і Байдена - Цензор.НЕТ 8082
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02.09.2021 16:07 Відповісти
а навіщо цей форум?
чи може за для того щоб переконати суспільство в тому,що главКЛоун у нас ого-го?
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02.09.2021 16:09 Відповісти
Избиратели Зе и другие умственно отсталые в своём развитии, подскажите, а как там, при этой встрече, обстояли дела с безбарьерностью? Київський безпековий форум проведе онлайн-дискусію про підсумки зустрічі Зеленського і Байдена - Цензор.НЕТ 7271
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02.09.2021 16:11 Відповісти
Письков каже что РАБссия Данбасс забирет патаму шо Байден и Эрдоган вооружают Украину...
а Мымра ********* каже шо Украина уже не брацкий баранам Мавзолея нарот Київський безпековий форум проведе онлайн-дискусію про підсумки зустрічі Зеленського і Байдена - Цензор.НЕТ 5866
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02.09.2021 16:14 Відповісти
Мавзолейные Шимпанзе ....браццие у вас Талибан ХАМАС Хезбола и прочие обезьяны....Крысы позорные...
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02.09.2021 16:17 Відповісти
СССР сдох,сдохнет и РАБссия ,вопрос во времени....Карма такая у Быдло Шариковых....
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02.09.2021 16:20 Відповісти
я дивлюсь по телеканалу Еспресо
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02.09.2021 16:21 Відповісти
Мымра Ольга ********* уже СкреПОНОСит нехило....Пердаки рвет РАБссиянским баранам по полному тарифу....,украинским блогерам и делать ничего не надо.....Дура сама все сделает и сдаст Путлера....Портников Березовец Микола Рушниця Александр Кушнарь и даже Остап Дроздов могут отдыхать Київський безпековий форум проведе онлайн-дискусію про підсумки зустрічі Зеленського і Байдена - Цензор.НЕТ 3958
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02.09.2021 16:25 Відповісти
 
 