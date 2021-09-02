Київський безпековий форум проведе онлайн-дискусію про підсумки зустрічі Зеленського і Байдена. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Київський безпековий форум 2 вересня починає новий сезон онлайн-дискусій за участі українських та світових політиків, дипломатів і експертів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт форуму, пряма трансляція пройде з 16:00 до 17:00.

"У центрі уваги першої дискусії - результати очікуваної зустрічі Президента України Володимира Зеленського з президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом, яка відбудеться 31 серпня.

Яке значення візиту Володимира Зеленського в Білий дім?

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Які результати переговорів двох президентів і який вигляд матимуть перспективи українсько-американських відносин?

Який міжнародний контекст саміту Україна і США і як вплинуть на нашу безпеку домовленості Сполучених Штатів і Німеччини та події в Афганістані?", - анонсують у повідомленні.

Зазначають, що ці та інші питання обговорять:

- Арсеній Яценюк, голова Київського безпекового форуму, прем'єр-міністр у 2014-2016 роках;

- Олександр Вершбоу, заступник генерального секретаря НАТО в 2012-2016 роках;

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- Віола фон Крамон, депутат Європейського парламенту;

- Джон Гербст, посол США в Україні в 2003-2006 роках;

- Віталій Портніков, журналіст;

- Данило Лубківський, директор Київського безпекового форуму.

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Дискусія транслюватиметься в четвер, 2 вересня, з 16:00 до 17:00 на таких ресурсах:

YouTube Фонду "Відкрий Україну";

Facebook Арсенія Яценюка;

Facebook і сайт форуму.