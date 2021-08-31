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Зеленський (17459) США (14482) енергетика (1653)

Зеленський обговорив із міністром енергетики США Гренхолм загрози "Північного потоку-2", - ОП

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський обговорив із міністром енергетики США Гренхолм загрози

У рамках візиту до Вашингтона Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром енергетики Сполучених Штатів Америки Дженніфер Гренхолм.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Зеленський подякував міністру за участь на чолі президентської делегації США в установчому саміті "Кримської платформи" і підтримку її державою України.

На зустрічі сторони обговорили питання енергетичної безпеки України, зокрема, загрози "Північного потоку - 2".

"Російський газ - найбрудніший у світі через значні викиди метану в процесі видобутку і транспортування, а також через корупцію, шантаж і маніпуляції", - зазначив президент України.

Він наголосив на важливості створення ефективних запобіжників від використання Росією газу як зброї. Один із механізмів, на думку Зеленського, - тристоронні консультації в форматі Україна - Німеччина - США з питань збереження українського транзиту і гарантування європейської енергетичної безпеки.

Сторони детально обговорили шляхи активізації співпраці між Україною та Сполученими Штатами в сфері енергетики, протидії кліматичним змінам і "зеленої" трансформації.

Також сторони обговорили співпрацю у сфері ядерної енергетики та реалізації проєктів із будівництва додаткових реакторів на українських АЕС, використання малих модульних реакторів.

Також читайте: 5 блоків АЕС побудують в Україні за участі американської Westinghouse Electric, - Зеленський
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Топ коментарі
+6
со ссылкой на пресслужбу ЗЕопы

Раз новость о Подоляка, значит звиздеж. Сфотались и разбежались.
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31.08.2021 20:41
+5
я так понял,что это поездка для по3,14здеть...
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31.08.2021 20:49
+4
Ну вот после встречи и сфотались.

В интерпретации ЗЕопы это "обсудили".
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31.08.2021 20:42
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Так вони нещодавно бачились
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31.08.2021 20:40 Відповісти
Ну вот после встречи и сфотались.

В интерпретации ЗЕопы это "обсудили".
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31.08.2021 20:42 Відповісти
Ленка попросила задержать Вову подольше Зеленский обсудил с министром энергетики США Грэнхолм угрозы "Северного потока-2", - ОП - Цензор.НЕТ 731
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31.08.2021 20:43 Відповісти
Пішли по другому колу.
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31.08.2021 20:48 Відповісти
со ссылкой на пресслужбу ЗЕопы

Раз новость о Подоляка, значит звиздеж. Сфотались и разбежались.
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31.08.2021 20:41 Відповісти
Детальный и отдельный диалог кроме Крымской платформы с этой Леди был необходим...
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31.08.2021 20:42 Відповісти
Зеленский обсудил с министром энергетики США Грэнхолм угрозы "Северного потока-2", - ОП

Покурлыкали, погрустили. развели руками.. Зеленский обсудил с министром энергетики США Грэнхолм угрозы "Северного потока-2", - ОП - Цензор.НЕТ 7315
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31.08.2021 20:42 Відповісти
Цікаво, а Гренхолм хоч про то догадується, що він щось там з Зеленським обговорював?
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31.08.2021 20:44 Відповісти
Це вона Лена почала ревнувати
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31.08.2021 20:48 Відповісти
То что РАБссиянский газ самый грязный в Мире после добычи об этом знают даже дети.... Зеленский обсудил с министром энергетики США Грэнхолм угрозы "Северного потока-2", - ОП - Цензор.НЕТ 1331
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31.08.2021 20:45 Відповісти
Этому зеидиоту хоть дозы до конца 'обсуждения' хватило?!)
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31.08.2021 20:49 Відповісти
я так понял,что это поездка для по3,14здеть...
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31.08.2021 20:49 Відповісти
И поглазеть.
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31.08.2021 20:52 Відповісти
Украина вторая в Европе после Норвегии по запасам газа,но....его разработка законсервирована на неопределенное время...,украинский газ по качеству не уступает норвежскому.... Зеленський обговорив із міністром енергетики США Гренхолм загрози "Північного потоку-2", - ОП - Цензор.НЕТ 1739
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31.08.2021 20:51 Відповісти
Разговоры, разговоры, слово к слову тянется, разговоры стихнуть скоро и нихрена не останется.
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31.08.2021 20:51 Відповісти
СМішно
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31.08.2021 20:52 Відповісти
втирают хотелки вове в голову, веселый приедет рассказывать будет как хотели, хотели..., а что конкретно подписали?
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31.08.2021 20:52 Відповісти
Та якийсь мумурандум підпишуть або дадуть подпіську.
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31.08.2021 20:55 Відповісти
это ж не *****************.....Бидон мумурандумы подписывать не станет!)))
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31.08.2021 21:08 Відповісти
Зіграв хоч? По клавішах бацнув?
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31.08.2021 20:53 Відповісти
Потеряет квалификацию наш Вовчик, ох, потеряет...
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31.08.2021 20:57 Відповісти
Зеленский правильно все сказал...РАБссия Говно....ГрязьПрома.....называть вещи своими именами ДАВНО пора.... Зеленський обговорив із міністром енергетики США Гренхолм загрози "Північного потоку-2", - ОП - Цензор.НЕТ 6893
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31.08.2021 20:54 Відповісти
Рабсія - гавно давно, а що конкретно?
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31.08.2021 20:58 Відповісти
Мартин Брест

Вчора о 18:50 ·

Ігор Цветов, який виборов медаль на Паралімпіаді в Токіо, фотографуватися з росіянами не зміг.

І нічого, і ′′ чудові спортивні традиції, самі розумієте ′′ не завадило.

Він не сержант ЗСУ, не ′′ мила дівчина, ну що ти на неї напала ", він справжній, він крутий, і моя йому повага.

Слава Україні.
Зеленський обговорив із міністром енергетики США Гренхолм загрози "Північного потоку-2", - ОП - Цензор.НЕТ 8726
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31.08.2021 20:58 Відповісти
Польша станет перевалочной базой американских СПГ в Европу,а это значит Дуда и Зеленский подписали какую то бумагу,которая очень не понравится Путлеру.... Зеленський обговорив із міністром енергетики США Гренхолм загрози "Північного потоку-2", - ОП - Цензор.НЕТ 4298
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31.08.2021 20:58 Відповісти
Нигде не найду кто встречал президента в Вашингтоне, походу вообще никто кроме пары абстрактных солдафонов в мундирах.
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31.08.2021 21:01 Відповісти
А в Дісней-ленд Вовік заскочить? Там без нього ніяк. І купа стратегічних проектів....

Зеленський обговорив із міністром енергетики США Гренхолм загрози "Північного потоку-2", - ОП - Цензор.НЕТ 5260
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31.08.2021 21:02 Відповісти
Зеленський обговорив із міністром енергетики США Гренхолм загрози "Північного потоку-2", - ОП - Цензор.НЕТ 7638 Зеленський обговорив із міністром енергетики США Гренхолм загрози "Північного потоку-2", - ОП - Цензор.НЕТ 4298этот украинский гигант поможет Илану Маску развивать космос...РАБссиянцы не партесь....Байден 27 августа разорвал контракт с РАБссинским Роскосмосом болвана Рагозина
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31.08.2021 21:05 Відповісти
Зеленский обсудил с министром энергетики США Грэнхолм угрозы "Северного потока-2"

Я сегодня обсудил с кентами за пивком угрозы "Северного потока-2.... результат думаю будет аналогичным Зеленський обговорив із міністром енергетики США Гренхолм загрози "Північного потоку-2", - ОП - Цензор.НЕТ 2365
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31.08.2021 21:09 Відповісти
Мавзолейные болваны,вы просрали Северное дерьмо по имени ПОТОП.... Зеленський обговорив із міністром енергетики США Гренхолм загрози "Північного потоку-2", - ОП - Цензор.НЕТ 4420Судья города Дюссельдорф обосрал вас по самые Мавзолеи Зеленський обговорив із міністром енергетики США Гренхолм загрози "Північного потоку-2", - ОП - Цензор.НЕТ 4420пишите жалобу в ЕСПЧ....
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31.08.2021 21:12 Відповісти
а ********* перемывает ЗЕле кости,
аж побелела тварь от злости...Зеленський обговорив із міністром енергетики США Гренхолм загрози "Північного потоку-2", - ОП - Цензор.НЕТ 4204
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31.08.2021 21:12 Відповісти
Фишка тут в другом...чтобы запустить говно Путлера нужен Страховой Полис от известнейшей Страховой компании Мира,чтобы рискнула своей репутацией и связалась с этим дерьмом....,Вряд ли такая найдется... Зеленський обговорив із міністром енергетики США Гренхолм загрози "Північного потоку-2", - ОП - Цензор.НЕТ 8935
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31.08.2021 21:17 Відповісти
Обсудил... Подписал заявление о диалоге... Сходил на экскурсию в НАСА... Сплошные прорывы!
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31.08.2021 21:19 Відповісти
Недавний взрыв на Газогоне ЯМАЛ-Европа и остановка добычи на 50% говорит о том что РАБссия не надежный партнер... Зеленський обговорив із міністром енергетики США Гренхолм загрози "Північного потоку-2", - ОП - Цензор.НЕТ 5436
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31.08.2021 21:20 Відповісти
Позорище на весь мир
И какое штатам дело до СП2,строго говоря.
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31.08.2021 21:23 Відповісти
Говноеды РАБссии...читайте Директиву ЕвроСоюза по газу за 2019 год...болваны долбанные.. Зеленський обговорив із міністром енергетики США Гренхолм загрози "Північного потоку-2", - ОП - Цензор.НЕТ 767 юридическое образование хоть у кого из вас есть?.
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31.08.2021 21:25 Відповісти
Байден його ще не приймав ?
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31.08.2021 21:40 Відповісти
Рояль настраивают...
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31.08.2021 22:18 Відповісти
зелох йому розказував про енергєтічєскіє *********** палочькі?
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31.08.2021 21:45 Відповісти
Объясняю популярно: вопросы, которые зеля готовился обсуждать с Байденом - байден отправил его обсуждать с шестёрками....С министрами - ваащета - беседуют министры. А президенты - ваащета - беседуют с президентами..Особенно, если визит официальный и по приглашению президента... И если президент пригласил президента , а отправил его к министрам и на экскурсию в НАСА - это место у параши.
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31.08.2021 22:46 Відповісти
Тобто Зеля відповів біля дошки, що вивчив те, що пані міністр казала на Кримській Платформі?
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31.08.2021 23:04 Відповісти
 
 