Зеленський обговорив із міністром енергетики США Гренхолм загрози "Північного потоку-2", - ОП
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У рамках візиту до Вашингтона Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром енергетики Сполучених Штатів Америки Дженніфер Гренхолм.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
Зеленський подякував міністру за участь на чолі президентської делегації США в установчому саміті "Кримської платформи" і підтримку її державою України.
На зустрічі сторони обговорили питання енергетичної безпеки України, зокрема, загрози "Північного потоку - 2".
"Російський газ - найбрудніший у світі через значні викиди метану в процесі видобутку і транспортування, а також через корупцію, шантаж і маніпуляції", - зазначив президент України.
Він наголосив на важливості створення ефективних запобіжників від використання Росією газу як зброї. Один із механізмів, на думку Зеленського, - тристоронні консультації в форматі Україна - Німеччина - США з питань збереження українського транзиту і гарантування європейської енергетичної безпеки.
Сторони детально обговорили шляхи активізації співпраці між Україною та Сполученими Штатами в сфері енергетики, протидії кліматичним змінам і "зеленої" трансформації.
Також сторони обговорили співпрацю у сфері ядерної енергетики та реалізації проєктів із будівництва додаткових реакторів на українських АЕС, використання малих модульних реакторів.
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В интерпретации ЗЕопы это "обсудили".
Раз новость о Подоляка, значит звиздеж. Сфотались и разбежались.
Покурлыкали, погрустили. развели руками..
Вчора о 18:50 ·
Ігор Цветов, який виборов медаль на Паралімпіаді в Токіо, фотографуватися з росіянами не зміг.
І нічого, і ′′ чудові спортивні традиції, самі розумієте ′′ не завадило.
Він не сержант ЗСУ, не ′′ мила дівчина, ну що ти на неї напала ", він справжній, він крутий, і моя йому повага.
Слава Україні.
Я сегодня обсудил с кентами за пивком угрозы "Северного потока-2.... результат думаю будет аналогичным
аж побелела тварь от злости...
И какое штатам дело до СП2,строго говоря.