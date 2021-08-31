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Пентагон: таліби не зможуть використовувати залишене США в аеропорту Кабула військове обладнання

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Пентагон: таліби не зможуть використовувати залишене США в аеропорту Кабула військове обладнання

Бойовики руху "Талібан" не зможуть використовувати у військових цілях залишене американське військове обладнання в аеропорту Кабула.

Про це заявив прессекретар Пентагону Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми зробили все, щоб залишене в аеропорту військове обладнання неможливо було використовувати. Це стосується і літальних апаратів, військового автотранспорту", - сказав він.

"Вони (бойовики. - ред.) можуть вивчати все, що хочуть. Вони можуть дивитися (на літальні апарати. - ред.), обійти навколо, але вони не зможуть на них літати. Вони не зможуть їх використовувати. Ми зробили так, щоб усе це було неможливо використовувати у військових цілях", - додав Кірбі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військові США перед відходом з Афганістану вивели з ладу 73 літаки, 70 бронемашин і систему ПРО для захисту аеропорту Кабула, - генерал Маккензі

За його словами, в аеропорту залишилося в робочому стані тільки кілька пожежних машин і навантажувачів, які можуть і надалі використовуватися, це необхідно для продовження роботи аеропорту.
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Топ коментарі
+22
наивные американцы... кацапы уже завтра купят за копейки все то оружие в талибов, или привезут свое рабочее на обмен и вывезут все в кацапию, для глубокого изучения и последующего производства...или использования идей...
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31.08.2021 21:17
+17
для кацарылых то все новое...
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31.08.2021 21:19
+14
Там в другом прикол.

Например, есть такой танк Т-64, сделанный в Харькове и совершивший прорыв в танкостроении. Это была передовая машина во всём. Но, когда этот танк подумали производить на кацапстане, получился УПС... Ни техническая база, ни человеческий ресурс оказались не готовы для такого современного изделия. И тогда появился Т-72, как танк для "даунов", на базе старого Т-62, но который был "по уму" кацапским "танкостроителям".

Другой пример - Ту-4. Когда кацапы козлили "суперкрепость", которая им досталась примерно так же (только вместо талибов были северные корейцы), они тоже не смогли осилить всю суть изделия и херачили дырки просто потому, что где-то американские работяги насверлили лишних, даже покраску делали в соответствии с той, что была на ворованом оригинале, где просто не хватило какой-то там краски и докрасили не тем цветом...

Упереть кацапы смогут, но осмыслить нет.
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31.08.2021 21:36
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Использовать не смогут , продадут китайцам .
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31.08.2021 21:33 Відповісти
Пентагон: таліби не зможуть використовувати залишене США в аеропорту Кабула військове обладнання - Цензор.НЕТ 8321 Пентагон: таліби не зможуть використовувати залишене США в аеропорту Кабула військове обладнання - Цензор.НЕТ 7955О выходе США из Афгана Байден заявил еще в апреле этого года...можно подумать что бараны во всем Мире не прочитали тогда эту новость тогда...
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31.08.2021 21:35 Відповісти
Нехило Штаты талибов вооружили.
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31.08.2021 21:35 Відповісти
Зато кучу всего другого на 85млрд долларов смогут. Обосрались, так и скажите.
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31.08.2021 21:35 Відповісти
Пентагон забыл что там куча афганцев тренированные и обученные американцами остались . Один триллион долларов потрачен не зря .
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31.08.2021 21:37 Відповісти
Угу, уже подсчитали, что из 300 тісяч афганских солдат, якобы обученных и вооруженных американцами на бумаге, в реальности существовало не более 90 тысяч - и те, плохо снабженные и необученные - командиры все продавали талибам.
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31.08.2021 23:38 Відповісти
А не проще было улететь на этих самых летательных аппаратах?
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31.08.2021 21:38 Відповісти
Видимо, не все было боеготовым. Как у нас в Крыму. Что летало, улетело, что требовало ремонта, осталось кацапам трофеями.
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31.08.2021 21:47 Відповісти
Они скорее всего даже не задумывались когда подавали эту новость. Там в головах хаос и полное не понимание происходящего, полное отсутствие стратегии и даже примитивного осознания, что делать дальше?.
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31.08.2021 21:52 Відповісти
20 + улетели в Таджикистан с остатками афганской армии .
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01.09.2021 00:19 Відповісти
Чипированная техника легко выводится из строя причем навсегда...Александр Беспалый из Харькова радиоинженер по военной технике и он есть Ютьюбе,много вам чего раскажет на этот счет...болваны...
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31.08.2021 21:39 Відповісти
Эту хирню жене своей рассказывай.
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31.08.2021 21:42 Відповісти
Фуфел тупой,я служил в ПВО сраного Сссра,дембельнулся в сентябре 1989 года...уже тогда была эта Матня...вали НАХ...
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31.08.2021 21:44 Відповісти
Дембель..........в сентябре 1989-го ? Подводное (от слова подвода) ПВО было ?
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31.08.2021 21:52 Відповісти
Матня у тебя в голове с тех пор
Одна незначителтная поломка и технике пиз.а
Без ТО регулярного может работать только ручной инструмент - кирка, лопата и носилки
А современное оружие - это чуть интереснее чем пво ссср
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31.08.2021 21:54 Відповісти
Ты сельсин датчик от сельсин приемника хрен отличишь, валянок.
А про фантастрон на пентагрине в кошмарном сне не слышал.
Чипы совдеповских рлс возили на полуприцепах.
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31.08.2021 21:55 Відповісти
ПВО понятие растяжимое . Ты на кухне или в хозвзводе служил ? Или был оператором РЛС ?

.
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31.08.2021 21:58 Відповісти
Пентагон: таліби не зможуть використовувати залишене США в аеропорту Кабула військове обладнання - Цензор.НЕТ 535
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31.08.2021 21:42 Відповісти
фашисты публикуют шокирующее видео,где талибанцы юзают амерские вертолёты аж бегом..
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31.08.2021 21:44 Відповісти
И шо???
Одна поломка - и борт с чурками до вечера закопают
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31.08.2021 22:18 Відповісти
то,что кто-то 3,14дит,что технику вывели из строя..
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31.08.2021 23:20 Відповісти
Американцы сказали, что вывели из строя технику, оставленную в аэропорте!
Они ничего не говорили, про технику, захваченную талибами ранее на афганских военных базах.
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31.08.2021 23:40 Відповісти
Пентагон: таліби не зможуть використовувати залишене США в аеропорту Кабула військове обладнання - Цензор.НЕТ 8382

Юрій Бутусов · (перепост).
Жертвы и расходы CША и их союзников в Афганистане в 2001-2021 годах в войне с Талибаном
Общие (боевые и не боевые) потери США:
- 2448 погибших;
Потери союзников США из 35 стран международной коалиции:
- более 900 погибших;
Потери созданной США Афганской национальной армии и Национальной полиции 2002-2021:
- более 70 тысяч погибших;
в том числе в рекордный по потерям 2017-й год - около 10 тысяч погибших;
Численность афганской армии и полиции на 2021-й:
- около 300 тысяч человек;
Военные расходы США на войну в Афганистане в 2001-2021:
- около 1 триллиона долларов;
Расходы США на афганскую армию и полицию за 2002-2020:
- около 86 миллиардов долларов (около 4,5 миллиардов долларов в год, цифра превышающая бюджет МО Украины в 2020-м - 4,2 млрд долларов);
в том числе потрачено:
- около 11 миллиардов долларов на закупку бронетехники и авиации;
- около 3,75 миллиардов долларов на топливо для техники в 2010-2020 годах;
- около 700 миллионов долларов в год - зарплаты служащим армии и полиции;
Расходы США на проведение реформ в Афганистане в 2001-2019:
- около 51 миллиарда долларов;
в том числе:
- 9 миллиардов долларов на борьбу с производством наркотиков и восстановление сельского хозяйства (при этом площадь посадок опиумного мака продолжает увеличиваться с каждым годом);

Результаты реформ США в гражданском секторе:

- отделение светской власти от религиозной и разделение властей на законодательную и исполнительную, сменяемость парламента и президента;

- введение деклараций высших государственных служащих для борьбы с коррупцией;
- открыто 15 тысяч новых школ, в том числе для девочек (в 2001-м при талибах было 3000 школ, девочкам учиться запрещалось);
- расширение прав женщин - 68 женщин стали депутатами парламента, это 30% состава парламента;
- создание системы здравоохранения - снижение детской смертности с 53 на 1000 новорожденных в 2003-м до 23 новорожденных на 1000 в 2018-м.

Все эти траты и жертвы теперь будут списаны в убытки, также как были списаны расходы и жертвы войны во Вьетнаме.

Афганистан скоро снова превратится в дикое поле, где правят отряды боевиков, которыми движут родо-племенные отношения, жестокий религиозный уклад, наркотики и оружие. А десятки тысяч поверивших в возможности перемен и связавших свою судьбу с новыми демократическими властями вынуждены спасаться бегством. Продвижение талибана сопровождается массовыми казнями. Такова цена не готовности нации и политического руководства США продолжать борьбу за заявленные в 2001-м ценности и принципы. Афганистан снова превращается в неконтролируемую зону терроризма и феодального беспредела.
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02.09.2021 21:20 Відповісти
Прабатьківщина арійців не знає спокою.
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31.08.2021 21:44 Відповісти
успАкойтесь, обезьяна с гранатой и обезьяна с компьютером - это две большие разницы
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31.08.2021 21:44 Відповісти
Они и букварь уже не могут использовать.😀
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31.08.2021 21:44 Відповісти
халва, халва, халва.... или хорошая мина при плохой игре.
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31.08.2021 21:46 Відповісти
я не військовий спец , тож хай мене поправлять специ . я думаю , що американцям ще ікнеться ця зброя коли її складові знайдуть при черговому теракті , можливо навіть в США. не можу досі зрозуміти , як при плановому виході можно було залишити стільки зброї і техніки ?
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31.08.2021 21:49 Відповісти
С другой стороны вывезти это оружие стоило бы дороже его себестоимости . По уму могли бы предложить союзникам забрать самим. Украина моглабы прибарахлиться , вывозя транспорной авиацией то что нужно . Банально тупая байденовская администрация провалила вывод войск и гражданских лиц.
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31.08.2021 21:56 Відповісти
ось і я про це Україні дають старі Хамери , а таліби катаються на нових моделях . якби Україна привезла хоча б одну Мрію броників та тепловізорів для нашої армії ...
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31.08.2021 22:06 Відповісти
Мрія коштує біля мильярда доларів, ті броникі того не варті, якщо з Мрією щось би трапилось у Афгані.
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31.08.2021 22:22 Відповісти
а що б сталося в травні - червні 2021 року ? звісно , що відправляти Мрію в серпні в Афган треба бути повним зеленським !
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31.08.2021 22:31 Відповісти
А что, это хоть близко напоминало плановый организованный выход? Это даже на высшем политическом уровне в Вашингтоне напоминало полный хаос и неосведомлённость. Достаточно в хронологическом порядке пересмотреть выступления и пресс-конференции Найдена и приближенных к нему лиц.
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31.08.2021 21:58 Відповісти
Армія Афганістану налічувала 300 000 осіб. Вона була повністю озброєна досить ******** зброєю та обладнанням. За самими скромними оцінками тільки зброї там залишили на суму 86 мільярдів доларів. Це дурість з якої сторони на це не дивитись. Вони сподівались що армія буде воювати як мінімум три місяці з талібами до поразки. Всього три місяці ... Тепер вся ця зброя буде спрямована на сусідів. От Вам і "миротворці" з дулею в кишені і єнотами в голові - придумали та реалізували найгірший план деокупації за всю історію людства... Байден таки дійсно в маразмі... Це ж треба змінити дебіла на маразматика... Прогрес постмодерну...
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31.08.2021 21:52 Відповісти
Не налічувала вона 300 тисяч осіб - вже підрахували, що насправді, у реальності - було не більше 90 тисяч, всі інші - мертві душі, які створювались задля отримання бабла.
Та і ті 90 тисяч сиділи без зарплатні місяцями, форму їм видавали раз на рік 1 комплект. Навчаннь майже не було.

Афганську армію перемогла корупція!
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31.08.2021 23:42 Відповісти
Якщо це так то американську також корупція поклала на лопатки.
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01.09.2021 00:57 Відповісти
талибан - многоходовочка Джо,
не токо ж фуйлу заниматься гибридными войнами...
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31.08.2021 21:55 Відповісти
Даже если оставить чуркам все оружие сша - стрелять они смогут
Недолго)))
Максимум месяц
С горем пополам смогут поднять в небо вертушки времен ссср
Только подымут истребитель - тут им и покажут интересные новинки впк сша
Кацапы каментят зраду, а я вижу неплохой повод для бомбежки точечной територии афгана странами нато при любом пуке ********
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31.08.2021 22:01 Відповісти
Та ладно. Все уже насмотрелись как США показывало последний месяц в Афгане. Не забывайте там остались спецы той армии, которую Штаты и натаскивали. Угадайте с трех раз на кого эти спецы будут вынуждены работать. Ибо цена высока. Их жизнь. И точечные бомбардировки в условиях афганской местности малоэффективны обычно. Меньше голивудских боевиков смотрите. Жизненные реалии несколько от них отличаются.
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31.08.2021 22:48 Відповісти
.. а какой там они истребитель подымут? А-29 ? Или им амеры оставили Ф-15..16.?)))) Истребительного там ничего нет. Не столь большой вертолётный парк американских моделей через полгода... максимум год будет стоять под забором. Из нескольких десятков Ми-17... с помощью рашки что то будет ещё летать. Из восьми транспортным самолётов...три уже угнали... ну а остальные они уничтожат сами..как в своё время поразбивали за год все Ан-12..что им оставил СССР... Так что уповать на талибанскую авиацию не стоит.
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01.09.2021 04:51 Відповісти
Может американцы целенаправленно оставили в Афганистане кучу оружия?
Талибан это куча группировок и если они начнут грызть друг другу глотки в борьбе за власть, американское барахлишко будет как нельзя кстати...
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31.08.2021 22:03 Відповісти
поздно оправдываться, когда обосрались.....
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31.08.2021 22:08 Відповісти
Ідіоти,вони вже дозубів озброєнні вашими воєнними ніщаками!!!
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31.08.2021 22:12 Відповісти
так это только в аэропорте, а по всей стране?
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31.08.2021 22:15 Відповісти
Талибы это произведение спецслужб Пакистана.А Пакистан имеет ядерное оружие,и там найдутся "пару ребят" способных кое с чем разобратся.
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31.08.2021 22:34 Відповісти
Афганцы практичный народ, попилят хорошую броню на мангалы и начнут бизнес по ближнему востоку. Надеюсь американцы им автогены оставили.
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31.08.2021 23:13 Відповісти
Вот только уже есть видосы талибов летающих на американских вертолетах.
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31.08.2021 23:14 Відповісти
летающих на американских вертолётах, запряжённых в ишаков?
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31.08.2021 23:42 Відповісти
Уже летают, не считая всего остального.
Taliban Biden сильно обгадился.
Лучше бы вам отдал все.
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31.08.2021 23:30 Відповісти
Ахмед бери сувенир на память
Пентагон: таліби не зможуть використовувати залишене США в аеропорту Кабула військове обладнання - Цензор.НЕТ 1588 Пентагон: таліби не зможуть використовувати залишене США в аеропорту Кабула військове обладнання - Цензор.НЕТ 6595
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01.09.2021 01:15 Відповісти
Ничего, рашебратья помогут
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01.09.2021 12:07 Відповісти
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