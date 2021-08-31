Головні новини 31 серпня: Зеленський у США, справу Трухіна передали в ДБР

Президент розпочав візит до Сполучених Штатів, справу про ДТП за участі "слуги народу" Трухіна розслідуватиме ДБР, половині українців може не вистачити стажу для виходу на пенсію в 60 - головні новини 31 серпня.

Зеленський у Штатах

Президент розпочав візит до Сполучених Штатів. Зеленський провів зустріч із міністром енергетики США Гренхолм, обговоривши загрози "Північного потоку-2". Крім того, за участі американської компанії в Україні побудують 5 блоків АЕС. Також президент побував у НАСА, обговоривши там спільні космічні проєкти, і поклав вінки до меморіалу жертвам Голодомору, а зараз зустрічається в Пентагоні з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Справа Трухіна

Провадження про ДТП за участі нардепа "СН" Олександра Трухіна передали з Нацполіції в Державне бюро розслідувань. У ДБР матеріалів поки не отримали.

Підсанкційна дружина нардепа "ОПЗЖ" Козака змінила ім'я і прізвище

Тепер Наталію Миколаївну Лавренюк звуть Світланою Петрівною Жучковою. Саме Жучковій зараз належать паспорт та ідентифікаційний код цивільної дружини Козака Лавренюк.

Половині українців не вистачить стажу для пенсії з 60 років

Про це заявили в Пенсійному фонді. Вся справа в неофіційній зайнятості: через те, що українці працюють без оформлення, їхній стаж не зараховують. У середньому 53% жінок і 65,5% чоловіків не матимуть права на пенсію при досягненні 60 років. Зараз для того, щоб вийти на пенсію в 60, потрібно до цього моменту вже офіційно відпрацювати 25 років, виплачуючи ЄСВ.

В Івано-Франківську обіцяють звільнити невакцинованих співробітників міськради

"Подобається-не подобається, ми приклад для всіх. Не хочете робити щеплення - заява на звільнення. Інакше буде депреміювання і скорочення", - заявив підлеглим мер міста Марцинків. На те, щоб зробити щеплення, він дав співробітникам термін у 2 тижні.

13 медалей за день на Паралімпіаді

За день збірна України завоювала 3 золотих, 6 срібних і 4 бронзових медалі. Отже, всього в нас вже 67 медалей. У загальному медальному заліку Україна перебуває на 5 місці.

Україна може залишитися без зими

Якщо клімат буде мінятися з тією ж швидкістю - "через 20-25 років зими в Україні взагалі не буде", - заявив директор гідрометцентру Микола Кульбіда.