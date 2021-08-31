УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14205 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
1 539 17
вакцина (3528) Зеленський (17459) клімат (111) Паралімпіада (159) пенсія (922) США (14482) Трухін (153)

Головні новини 31 серпня: Зеленський у США, справу Трухіна передали в ДБР

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Головні новини 31 серпня: Зеленський у США, справу Трухіна передали в ДБР

Президент розпочав візит до Сполучених Штатів, справу про ДТП за участі "слуги народу" Трухіна розслідуватиме ДБР, половині українців може не вистачити стажу для виходу на пенсію в 60 - головні новини 31 серпня.

Зеленський у Штатах

Президент розпочав візит до Сполучених Штатів. Зеленський провів зустріч із міністром енергетики США Гренхолм, обговоривши загрози "Північного потоку-2". Крім того, за участі американської компанії в Україні побудують 5 блоків АЕС. Також президент побував у НАСА, обговоривши там спільні космічні проєкти, і поклав вінки до меморіалу жертвам Голодомору, а зараз зустрічається в Пентагоні з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Справа Трухіна

Провадження про ДТП за участі нардепа "СН" Олександра Трухіна передали з Нацполіції в Державне бюро розслідувань. У ДБР матеріалів поки не отримали.

Підсанкційна дружина нардепа "ОПЗЖ" Козака змінила ім'я і прізвище

Тепер Наталію Миколаївну Лавренюк звуть Світланою Петрівною Жучковою. Саме Жучковій зараз належать паспорт та ідентифікаційний код цивільної дружини Козака Лавренюк.

Половині українців не вистачить стажу для пенсії з 60 років

Про це заявили в Пенсійному фонді. Вся справа в неофіційній зайнятості: через те, що українці працюють без оформлення, їхній стаж не зараховують. У середньому 53% жінок і 65,5% чоловіків не матимуть права на пенсію при досягненні 60 років. Зараз для того, щоб вийти на пенсію в 60, потрібно до цього моменту вже офіційно відпрацювати 25 років, виплачуючи ЄСВ.

В Івано-Франківську обіцяють звільнити невакцинованих співробітників міськради

"Подобається-не подобається, ми приклад для всіх. Не хочете робити щеплення - заява на звільнення. Інакше буде депреміювання і скорочення", - заявив підлеглим мер міста Марцинків. На те, щоб зробити щеплення, він дав співробітникам термін у 2 тижні.

13 медалей за день на Паралімпіаді

За день збірна України завоювала 3 золотих, 6 срібних і 4 бронзових медалі. Отже, всього в нас вже 67 медалей. У загальному медальному заліку Україна перебуває на 5 місці.

Україна може залишитися без зими

Якщо клімат буде мінятися з тією ж швидкістю - "через 20-25 років зими в Україні взагалі не буде", - заявив директор гідрометцентру Микола Кульбіда.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
Главные новости 31 августа: Зеленский в США, дело Трухина передали в ГБР - Цензор.НЕТ 1998
показати весь коментар
31.08.2021 22:39
+4
А гордон обтік питання про трухіна, яке воно противне та продажне. Ворон ворону око не виклює. Главные новости 31 августа: Зеленский в США, дело Трухина передали в ГБР - Цензор.НЕТ 3386
показати весь коментар
31.08.2021 22:46
+3
Там пока что ЗЕ по интересным местам водят те, у кого других дел нет. Главные новости 31 августа: Зеленский в США, дело Трухина передали в ГБР - Цензор.НЕТ 2386

Завтра в зоопарк сводят, если время будет.
показати весь коментар
31.08.2021 22:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Главные новости 31 августа: Зеленский в США, дело Трухина передали в ГБР - Цензор.НЕТ 1998
показати весь коментар
31.08.2021 22:39 Відповісти
Там пока что ЗЕ по интересным местам водят те, у кого других дел нет. Главные новости 31 августа: Зеленский в США, дело Трухина передали в ГБР - Цензор.НЕТ 2386

Завтра в зоопарк сводят, если время будет.
показати весь коментар
31.08.2021 22:44 Відповісти
І в Дісней-ленд. Там його вже чекають...)))

Главные новости 31 августа: Зеленский в США, дело Трухина передали в ГБР - Цензор.НЕТ 4529
показати весь коментар
31.08.2021 22:51 Відповісти
После обосцаного петуха под ОП Диснейленд для ЗЕ - это крушение мировозрения. Главные новости 31 августа: Зеленский в США, дело Трухина передали в ГБР - Цензор.НЕТ 3201
показати весь коментар
31.08.2021 22:53 Відповісти
Йому ПОХ. Головне, побільше встигнути нашаткувати у свої офшори спіжжених у нас грошей....(((
показати весь коментар
31.08.2021 23:04 Відповісти
хм
- Байден тоже тот еще поц и левак - по ходу самый жалкий и бездарный президент США за всю их Историю..
показати весь коментар
31.08.2021 22:44 Відповісти
А гордон обтік питання про трухіна, яке воно противне та продажне. Ворон ворону око не виклює. Главные новости 31 августа: Зеленский в США, дело Трухина передали в ГБР - Цензор.НЕТ 3386
показати весь коментар
31.08.2021 22:46 Відповісти
А якщо йому вуха обрізати ,то на що він схожий ???)))
показати весь коментар
31.08.2021 22:54 Відповісти
Він сам казав про це. Як по формі, так і за вмістом.
показати весь коментар
31.08.2021 23:03 Відповісти
А по сколько денег ОП отслюнявил "свободной прессе", чтобы дело Трухина не упоминали? Или их , просто, запугали закрытием и уголовными делами? Даже при Януковиче такого не было... Похоже, Зе-кукла хочет полностью копировать кремлёвскую крысу....Быть таким же великим и страшным карликом...
показати весь коментар
31.08.2021 22:54 Відповісти
200 баксов - красная цена "независимых" СМИ.
показати весь коментар
31.08.2021 22:58 Відповісти
Там ця справа і помре !!)))
показати весь коментар
31.08.2021 22:55 Відповісти
Главные новости 31 августа: Зеленский в США, дело Трухина передали в ГБР - Цензор.НЕТ 2318
показати весь коментар
31.08.2021 22:58 Відповісти
Недолуге знов будуватиме космодром?
показати весь коментар
31.08.2021 23:05 Відповісти
Мирослава Гонгадзе щойно повідомила, що по ініціативі шести американстких конгресменів Зе все ж таки зустрінеться з ними. Вони перервуть свою відпустку, і прилетять у Вашингтон.
показати весь коментар
31.08.2021 23:10 Відповісти
ПРЯМОМУ відмовили в акредитації на зустрічі за вказівкою потерпілого. Знов обісрався.
показати весь коментар
31.08.2021 23:24 Відповісти
Зато Белый Дом их аккредитовал.
показати весь коментар
31.08.2021 23:37 Відповісти
 
 