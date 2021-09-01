Корнієнко: Трухіна кілька днів не бачили, у нього справи - сімейні чи сімейно-медичні

Партія "Слуга народу" кілька днів не може вийти на зв'язок зі своїм депутатом Олександром Трухіним, який раніше потрапив у ДТП, імовірно, в стані алкогольного сп'яніння.

Про це "Радіо Свобода" розповів голова партії Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ.

Корнієнко розповів, що бачився з Трухіним після ДТП 28 серпня на нараді в ОП. Аварію вони не обговорювали - за словами Корнієнка, він на той момент про неї не знав.

"Останні кілька днів із ним немає контакту. У нього якісь сімейні справи, або медико-сімейні, я до кінця не зрозумію, але він теж не може поки зв'язатися", - зазначив голова "СН".

Він уточнив, що Трухін перебуває у відпустці, і зв'язку з ним немає.

"Ну, я сподіваюся, що стан нормальний у нього. Якби він перебував у якомусь поганому стані, то він би, напевно, повідомив", - додав Корнієнко.

Голова "СН" зазначив, що очікує на інформацію про цю справу від правоохоронних органів, але ніяких додаткових запитів для її отримання не писав.

Також Корнієнко сказав, відповідаючи на питання журналістки, що Трухін як і раніше залишається головою осередку "Слуги народу" в Полтавській області, а звільнити його може тільки обласна конференція.

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Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня, о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР.