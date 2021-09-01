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Новини Політика України П'яна ДТП "слуги народу" Трухіна
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ДТП (4211) Слуга народу (2544) Корнієнко (649) Трухін (153)

Корнієнко: Трухіна кілька днів не бачили, у нього справи - сімейні чи сімейно-медичні

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Корнієнко: Трухіна кілька днів не бачили, у нього справи - сімейні чи сімейно-медичні

Партія "Слуга народу" кілька днів не може вийти на зв'язок зі своїм депутатом Олександром Трухіним, який раніше потрапив у ДТП, імовірно, в стані алкогольного сп'яніння.

Про це "Радіо Свобода" розповів голова партії Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ.

Корнієнко розповів, що бачився з Трухіним після ДТП 28 серпня на нараді в ОП. Аварію вони не обговорювали - за словами Корнієнка, він на той момент про неї не знав.

"Останні кілька днів із ним немає контакту. У нього якісь сімейні справи, або медико-сімейні, я до кінця не зрозумію, але він теж не може поки зв'язатися", - зазначив голова "СН".

Він уточнив, що Трухін перебуває у відпустці, і зв'язку з ним немає.

"Ну, я сподіваюся, що стан нормальний у нього. Якби він перебував у якомусь поганому стані, то він би, напевно, повідомив", - додав Корнієнко.

Голова "СН" зазначив, що очікує на інформацію про цю справу від правоохоронних органів, але ніяких додаткових запитів для її отримання не писав.

Також Корнієнко сказав, відповідаючи на питання журналістки, що Трухін як і раніше залишається головою осередку "Слуги народу" в Полтавській області, а звільнити його може тільки обласна конференція.

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Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня, о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР.
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Топ коментарі
+30
УБОГОЕ ШАПИТО!!!
А не "партия"...
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31.08.2021 23:44
+22
семейно-медицинские дела ?

в вендиспансере что ли ? Корнієнко: Трухіна кілька днів не бачили, у нього справи - сімейні чи сімейно-медичні - Цензор.НЕТ 852
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31.08.2021 23:55
+18
Корнієнко: Трухіна кілька днів не бачили, у нього справи - сімейні чи сімейно-медичні - Цензор.НЕТ 197
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31.08.2021 23:39
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сын Чауса ??
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31.08.2021 23:30 Відповісти
семейно-медицинские дела ?

в вендиспансере что ли ? Корнієнко: Трухіна кілька днів не бачили, у нього справи - сімейні чи сімейно-медичні - Цензор.НЕТ 852
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31.08.2021 23:55 Відповісти
В психлікарні!!!
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01.09.2021 07:39 Відповісти
сын криминального авторитета из 90-х
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01.09.2021 10:32 Відповісти
Определение чиновничьей трусости когда он прикрывается семьей или болезнью дали еще в СССР - "Он на сохранении".
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31.08.2021 23:31 Відповісти
мабуть в США Київстар не бере ...
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31.08.2021 23:31 Відповісти
Корниенко: Трухина несколько дней не видели, у него дела - семейные или семейно-медицинские - Цензор.НЕТ 2387
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31.08.2021 23:33 Відповісти
я был в Трускавце
и в общей тетради -
записывал "речи" в конспект ...
мой вывод в конце :
то не слуги - а . ляди,
а тем, кто их выбрал -
RESRECT ! Корнієнко: Трухіна кілька днів не бачили, у нього справи - сімейні чи сімейно-медичні - Цензор.НЕТ 3299
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31.08.2021 23:35 Відповісти
лежит под капельницей, чтобы вышло быстее
завтра вылезет с заявлением, что готов сдать все анализы
скучно...
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31.08.2021 23:37 Відповісти
100%. И постоянно мониторит новости, ждет, чтобы кто-то вляпался в скандал и перетянул на себя информволну.
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01.09.2021 00:46 Відповісти
Корнієнко: Трухіна кілька днів не бачили, у нього справи - сімейні чи сімейно-медичні - Цензор.НЕТ 197
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31.08.2021 23:39 Відповісти
УБОГОЕ ШАПИТО!!!
А не "партия"...
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31.08.2021 23:44 Відповісти
Советую почитать его политическую биографию, ты будешь крайне удивлег,когда узнаешь чьих он выкормыш и какая партия дала ему путевку в жизнь.
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01.09.2021 07:05 Відповісти
А ! Просто здалеку зайшли - зрозумів , Порошенко його напоїв !
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01.09.2021 08:13 Відповісти
Точно такая как и папередник с его партией.
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01.09.2021 09:53 Відповісти
да нє,не порівнюй незрівнянне))
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01.09.2021 09:55 Відповісти
Я,нащастя, в гатунках лайна не розбираюсь.
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01.09.2021 09:57 Відповісти
Вот и жду от такого опытного эксперта как вы,разбирающегося с сортах ,квалифицированного ответа, чем сорт шоколадный предпочтительнее сорта отдающего зеленью?
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01.09.2021 20:50 Відповісти
а самому посидіти,подумати,провести паралелі...нє?
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03.09.2021 07:29 Відповісти
банда голохвастов
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01.09.2021 08:45 Відповісти
Трухін струхнув (вибачте за каламбур). Прикро також, що він був в БПП. Мабуть цінний кадр для всіх політичних партій. Що їх гріє ? Навіть боюсь подумати...
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01.09.2021 00:09 Відповісти
чому прикро ? всьому гівну, до якого ПРижилась ЗЕ -інфекція -ТУДИ Й ДОРОГА!!! Період ЗЕсцарювання навіки просіє політиків на ЗЕнечисть та інших...
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01.09.2021 00:31 Відповісти
А доречі, а скільки ще таких, хто хотіили попасти та не встигли обмазатись об зегівно...Чорт утік, а його Гандоша-чортеня продовжує служити ...
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01.09.2021 00:43 Відповісти
Заготовка Мадуро

Не нравилась Винницуэла? Значит, будет Венесуэла.
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01.09.2021 01:56 Відповісти
Какое членограй 🤢🤡🐲👹, таковы и члены !
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01.09.2021 00:12 Відповісти
корниенко ? там вся партия говнюки ...
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01.09.2021 02:51 Відповісти
Спочатку в 2019 му ви вибирали гввно , а тепер виганяєте ? Жріть , на здоров'я !
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01.09.2021 08:16 Відповісти
зєбіли, вони такі....
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01.09.2021 09:51 Відповісти
сховався шлімазл??? чи вже на больничку косить???
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01.09.2021 06:33 Відповісти
Где друг домовой, ему отвечали - запой.
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01.09.2021 06:58 Відповісти
У Пальчинского в больничке справку покупает .
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01.09.2021 07:25 Відповісти
прокапается сначала - а потом уже справка )))
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01.09.2021 09:00 Відповісти
дают мерзавцу возможность сдрыснуть...
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01.09.2021 08:04 Відповісти
""Корниенко рассказал, что виделся с Трухиным после ДТП 28 августа на совещании в ОП. Аварию они не обсуждали - по словам Корниенко, он на тот момент о ней не знал""
. Источник: https://censor.net/ru/n3285636
"он на тот момент о ней не знал" Корниенко,мягко говоря, пиз БРЕШЕ!!
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01.09.2021 08:45 Відповісти
Корниенко -лицемер. Он делает вид, что не знает, что Трухин в США вместе со шмарклей.
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01.09.2021 08:51 Відповісти
более того - если случилось такое ЧП..то нормальная реакция позвонить к этому хрену и узнать - что, где, когда....чтоб составить свое мнение...а не свистеть про какие-то проблемы (откуда узнал???) и так обтекаемо "проблемы" - чтоб не забрехаться окончательно
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01.09.2021 09:02 Відповісти
Мерзавца Корниенко, специалиста по бабам-да, туда же гнать!...С&олочи-мерзавцы, а не партия. Гнать поганой метлой!
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01.09.2021 09:06 Відповісти
вчера два близнеца-ублюдка напали на женщину. ищу инфу. почему, за что, кто они, из какой семьи и тд. НИХРЕНА!!! а за какого то ...андона гулят все сми. как понимать преоритеты журналистов???
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01.09.2021 09:42 Відповісти
Скорее всего аварии с можновладцями случаются прстоянно, но мы про них не знаем, так как решают на месте,но в этом случае решалось все так криво...та еще и этот иностранец Лучи.
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01.09.2021 09:46 Відповісти
Труха, одним словом. Ще один зелений сцикун... Ховається, поки папашки "решают вопрос". Покидьки...
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01.09.2021 10:02 Відповісти
Якби мені дали роздруківку всього трешу, який наробили слуги за ці 2 роки, від велюру і анал-табу до юрченків і брагарів - без зазначення того, хто ці люди, - в мене б сумнівів не було, що це "кращі люди" молодих терористичних республік. Гіві і мотороли розважаються.😒
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01.09.2021 10:12 Відповісти
мразь
и корниенко
и трухин
и клован
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01.09.2021 10:15 Відповісти
шо его искать, оно наверное в Израиль рвануло, прошвырнуться по культовым местам, за одно и пути для отхода протоптать ...
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01.09.2021 10:28 Відповісти
@Трухина несколько дней не видели@

" ищут пожарные , ищет милиция..."
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01.09.2021 11:26 Відповісти
может, мобильный долго не пополнял, вот и заблочил оператор, бывает такое и часто!
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01.09.2021 11:36 Відповісти
 
 