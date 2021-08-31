УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13613 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
2 290 4
Кабмін (6265) призначення (1020) ДФС (2573)

Т.в.о. голови ДФС призначений директор департаменту стратегічного розвитку Александров, - розпорядження Кабміну

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Т.в.о. голови ДФС призначений директор департаменту стратегічного розвитку Александров, - розпорядження Кабміну

Кабінет Міністрів призначив директора департаменту стратегічного розвитку та міжнародного співробітництва Державної фіскальної служби (ДФС) Анатолія Александрова тимчасовим виконувачем обов'язків голови ДФС.

Відповідне розпорядження від 30 серпня №1019-р розміщено на "Урядовому порталі", інформує Цензор.НЕТ.

38-річний Александров у 2014-2017 роках був помічником народного депутата на громадських засадах, у 2017-2018-му - також на громадських засадах був радником голови ДФС. У травні 2018-го обійняв посаду заступника директора департаменту - начальника управління міжнародних зв'язків у департаменті організації роботи ДФС, повідомляє Інтерфакс-Україна. У жовтні того ж року очолив департамент стратегічного розвитку.

Нагадаємо, 20 серпня уряд оприлюднив розпорядження про звільнення Вадима Мельника з посади голови Державної фіскальної служби і його призначення керівником Бюро економічної безпеки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бюро экономической безопасности унаследует карательные методы работы ГФС, - Романенко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Слуг" вже принципово неможливо відрізнити від терористів "парламенту наваросії" 14-го. Чи всі ці угашені брагарі, юрченки, тіщенки, трухіни дубінські і бужанські чимось відрізняються від того біосміття, яке стало "королями життя" в окупованому Донбасі влітку 14-го? ...(с)
показати весь коментар
31.08.2021 23:42 Відповісти
Якби мені дали роздруківку всього трешу, який наробили слуги за ці 2 роки, від велюру та анал-табу - без зазначення того, хто ці люди, - в мене б сумнівів не було, що це "кращі люди" молодих терористичних республік... гіві і мотороли розважаються..(с)
показати весь коментар
31.08.2021 23:44 Відповісти
и зачем народу Украины нужно содержать целый департамент бездельников "стратегического развития и международного сотрудничества" сганой налоговой инспекции?
показати весь коментар
01.09.2021 00:00 Відповісти
Все стратразвитие будет заключаться в отъеме денег у людей - нулевая декларация, дополнительные поборы и прочее.
показати весь коментар
01.09.2021 06:56 Відповісти
 
 