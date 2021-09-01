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Новини Політика України
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Висування кандидатів у мери Харкова почнеться 21 вересня, - календарний план виборів

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Висування кандидатів у мери Харкова почнеться 21 вересня, - календарний план виборів

Центральна виборча комісія (ЦВК) оприлюднила календарний план позачергових виборів міського голови Харкова. Вони призначені на 31 жовтня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт громадянської мережі "ОПОРА".

Згідно з документом, виборчий процес розпочинається 11 вересня.

До 16 вересня включно виборці можуть подати в орган ведення Державного реєстру виборців заяви про зміну виборчої адреси;

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з 21 до 30 вересня включно триватиме процес висунення кандидатів від місцевих осередків партій та шляхом самовисування;

до 8 жовтня включно територіальна виборча комісія має оприлюднити інформацію про реєстрацію кандидатів;

до 6 жовтня включно кандидати вносять подання щодо кандидатур до складу виборчих комісій на дільницях;

до 13 жовтня включно тервиборчком має затвердити текст виборчого бюлетеня і встановити ступінь його захисту;

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до 21 жовтня дільниці мають надіслати кожному виборцю іменне запрошення;

31 жовтня з 8:00 до 20:00 відбудеться голосування щодо виборів Харківського міського голови. Результати виборів мають бути встановлені до 12 листопада включно.

Нагадаємо, в ніч на 17 грудня 2020 року в Німеччині помер мер Харкова Геннадій Кернес. Вперше його обрали міським головою Харкова в 2010 році. У 2015 році він переобрався на цей пост, вигравши вибори в першому турі. 4 листопада 2020 року Харківська міська територіальна виборча комісія знову визнала Кернеса обраним міським головою. Він набрав найбільшу кількість голосів виборців, які взяли участь у виборах - за нього проголосували 60,34% виборців.

Він не з'являвся на публіці з кінця серпня, коли в нього діагностували COVID-19 і двостороннє запалення легень. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували в Берлін на лікування в клініку "Шаріте".

4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала Кернеса переможцем виборів міського голови - за нього проголосували 60,34% виборців. 9 грудня Харківська ТВК визналавідсутнього Кернеса таким, що склав присягу мера. Того ж дня секретарем Харківської міськради обрали колишнього першого заступника Кернеса Терехова.

1 січня 2021 року стало відомо, що секретар Харківської міської ради Ігор Терехов направив до Верховної Ради клопотання про призначення позачергових виборів мера міста. Однак у комітеті ВР заявили, що подано неповний пакет документів - не вистачало рішення міськради, яким береться до відома факт смерті мера.

Харківська міська рада на сесії 24 лютого ухвалила рішення про дострокове припинення повноважень міського голови Геннадія Кернеса. 30 березня Верховна Рада призначила позачергові вибори міського голови Харкова на 31 жовтня 2021 року.

Автор: Наталя Джума
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Выдвижение кандидатов в мэры Харькова начнется 21 сентября, - календарный план выборов - Цензор.НЕТ 9609
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01.09.2021 00:08 Відповісти
Гена Кернес під яким номером заявлений?
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01.09.2021 00:15 Відповісти
Гепа всігда живий.Выдвижение кандидатов в мэры Харькова начнется 21 сентября, - календарный план выборов - Цензор.НЕТ 1724
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01.09.2021 00:33 Відповісти
Заглохни , Владимир Владимирович ( Путина ввиду имею).
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01.09.2021 00:20 Відповісти
Там - тихий ужас.
Полная вата (Добкин, невменяемый) против полуваты (Терехов, вменяемый).
Выбор невелик: плохо или очень плохо.
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01.09.2021 00:23 Відповісти
Ватный Харьков за Добкина проголосует. Запомните эти слова
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01.09.2021 00:23 Відповісти
Черговий маланскій міжсобіічик.
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01.09.2021 00:42 Відповісти
Страшно і уявити яке ж "лайно потече по трубам", та і виборці можуть повторити "успіх" 2019 р.
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01.09.2021 06:53 Відповісти
 
 