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Новини За кордоном Агресія Росії проти України
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Україна може розраховувати на підтримку США в боротьбі з агресією РФ, - глава Пентагону Остін

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Україна може розраховувати на підтримку США в боротьбі з агресією РФ, - глава Пентагону Остін

Також Штати продовжать допомагати Україні в євроатлантичних прагненнях.

Про це міністр оборони США Ллойд Остін сказав під час зустрічі в Пентагоні з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Остін наголосив, що Україна може розраховувати на підтримку з боку Сполучених Штатів Америки в боротьбі з російською агресією. Також Штати допомагатимуть прагненню нашої країни до вступу в НАТО.

Зеленський своєю чергою висловив співчуття американській стороні у зв’язку із загибеллю військових в Афганістані.

"Ми прекрасно розуміємо це, - сказав він, - бо теж втрачаємо військових на сході України, де восьмий рік іде війна і де Україна захищає свій суверенітет і незалежність".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрічається з міністром оборони США Остіном

Також Зеленський висловив задоволення з приводу того, що Сполучені Штати "однозначно" підтримують Україну й подякував міністрові оборони за підтримку й за те, що США "визнають суб’єкт цієї війни". Він висловив вдячність за збільшення військової допомоги з боку США і за реабілітаційну підтримку поранених на Донбасі. Президент зауважив, що угоди, підписані між міністерствами оборони, - це крок вперед у відносинах між країнами.

"Зараз складно говорити, наскільки історичними будуть ці документи і наскільки вони виводять відносини на новий рівень, - сказав він, - але я точно дуже цього хочу".

Також читайте: Україна і США уклали меморандум у сфері безпеки космічних польотів

Автор: Наталя Джума
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Ранее сообщалось, что правительство готовит программу перехода на российское программное обеспечение Украина может рассчитывать на поддержку США в борьбе с агрессией РФ, - глава Пентагона Остин - Цензор.НЕТ 3329
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01.09.2021 00:38 Відповісти
Украина может рассчитывать на поддержку США в борьбе с агрессией РФ, - глава Пентагона Остин - Цензор.НЕТ 5198

B добрый путь,****....
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01.09.2021 00:44 Відповісти
Ни чего нового, абсолютно. Помощь Штатов была и до Шмаркли
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01.09.2021 00:38 Відповісти
при якубовиче не было..
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01.09.2021 00:39 Відповісти
Ага, афганці також розраховували...
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01.09.2021 08:22 Відповісти
просто заявление о поддержке, со стороны Штатов, это неплохо. но без конкретики, это что-то сродни Будапештскому Меморандуму. видимо Штаты не готовы предоставить Украине статус основоного союзника вне НАТО
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01.09.2021 00:45 Відповісти
Ну, расследование по вагнергейту зеленые замели под ковер. А в операции участие принимали спецслужбы стран НАТО. Так шо уровень доверия тут чуть ниже, чем головенка Нелоха.
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01.09.2021 00:49 Відповісти
Многое чего не скажут по оборонной программе,секрет фирмы соблюдать надо... Украина может рассчитывать на поддержку США в борьбе с агрессией РФ, - глава Пентагона Остин - Цензор.НЕТ 2582 Украина может рассчитывать на поддержку США в борьбе с агрессией РФ, - глава Пентагона Остин - Цензор.НЕТ 3159Тем временем РАБссия перебросила в Севастополь танки Т-72 с системой защиты от Джавелинов.... Украина может рассчитывать на поддержку США в борьбе с агрессией РФ, - глава Пентагона Остин - Цензор.НЕТ 3159Стадо баранов почепило решетки на люки типа защита...
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01.09.2021 01:09 Відповісти
... сегодня первое сентября и давайте пожелаем нашему Минобразу, больше часов выделять для учеников на огневую подготовку. И соответственно свободное ношение оружия... для всех!
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01.09.2021 05:03 Відповісти
если бы-"Украина может рассчитывать на поддержку США в борьбе с агрессией РФ эквивалентно суме поддержки США Афганистана ,тогда другой кампот,а так типа помощь "джавелинами " ,из которых низя без разрешения американцев "пулять " по рашистам
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01.09.2021 08:25 Відповісти
73%ные зебилы-приколисты, как вам жЫвётся?, когда ЭТО: уклонист, предатель, барыга, ссыкло, брехло, неуравновешенная наркоша, закомплексоованное, мелочномстительное существо, неукраинец (не по национальности, а по духу) представляет Украину?.. стыд и позор..
ОНО и вы все вместе обнулили статус Президента Украины..(
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01.09.2021 08:26 Відповісти
СЛОВА, СЛОВА... ГДЕ ВАША СЛАДОСТЬ? СЛОВА УШЛИ... ОСТАЛАСЬ ГАДОСТЬ.
Будапештский меморандум схавали, кормим этим же дерьмом и дальше, раз заходит.
Байден говорит одно, а делает совсем другое! СП2 тому доказательство.
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01.09.2021 10:27 Відповісти
 
 