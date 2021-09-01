Україна може розраховувати на підтримку США в боротьбі з агресією РФ, - глава Пентагону Остін

Також Штати продовжать допомагати Україні в євроатлантичних прагненнях.

Про це міністр оборони США Ллойд Остін сказав під час зустрічі в Пентагоні з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Остін наголосив, що Україна може розраховувати на підтримку з боку Сполучених Штатів Америки в боротьбі з російською агресією. Також Штати допомагатимуть прагненню нашої країни до вступу в НАТО.

Зеленський своєю чергою висловив співчуття американській стороні у зв’язку із загибеллю військових в Афганістані.

"Ми прекрасно розуміємо це, - сказав він, - бо теж втрачаємо військових на сході України, де восьмий рік іде війна і де Україна захищає свій суверенітет і незалежність".

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Також Зеленський висловив задоволення з приводу того, що Сполучені Штати "однозначно" підтримують Україну й подякував міністрові оборони за підтримку й за те, що США "визнають суб’єкт цієї війни". Він висловив вдячність за збільшення військової допомоги з боку США і за реабілітаційну підтримку поранених на Донбасі. Президент зауважив, що угоди, підписані між міністерствами оборони, - це крок вперед у відносинах між країнами.

"Зараз складно говорити, наскільки історичними будуть ці документи і наскільки вони виводять відносини на новий рівень, - сказав він, - але я точно дуже цього хочу".

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