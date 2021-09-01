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Новини Події Окуповані території - Крим і Донбас
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Instagram видалив пост "голови" окупаційного "парламенту" Криму Константінова про терориста Захарченка

Новини Цензор.НЕТ Події

Instagram видалив пост

Константінов розмістив в американській соцмережі хвалебну оду Захарченку, назвавши його "захисником русского мира". Публікацію видалили через згадки насильства або небезпечних організацій.

Про це розповіла речниця Константінова Крістіна Попкова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

Константінов назвав Захарченка "невтомним захисником русского мира". Він писав, що ватажок угруповання "ДНР" "був другом Криму, неодноразово відвідував півострів".

За словами Попкової, Instagram видалив публікацію, повідомивши при цьому, що в ній містилося насильство або згадка небезпечних організацій.

Також читайте: Бутусов: сьогодні - річниця ліквідації ватажка терористів Захарченка

Нагадаємо, в березні 2020 року окупаційна "міськрада Сімферополя" "назвала" одну з вулиць міста ім'ям ліквідованого ватажка терористів "ДНР" Захарченка.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Фельдмаршал куринных войск Рейкъявик Бомбасский решил пройти через всю гейропу и дойти до Ла-Манша, после чего штурмануть проклятую анличанку, которая вечно гадит. Но неудачно сходил попить чайку в "сепарок", где люстры взрываются
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01.09.2021 01:25
+6
Что тут рассуждать.Одним словом - ДОЛБО...Б !!! И тема ЗАКРЫТА
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01.09.2021 01:54
+5
Instagram удалил пост "главы" оккупационного "парламента" Крыма Константинова о террористе Захарченко - Цензор.НЕТ 2888 Ватажок самопроголошеної «Донецької народної республіки» Олександр Захарченко шокував та насмішив соціальні мережі своїми останніми заявами. Керівник «ДНР» сказав, що його мета не Київ і навіть не Берлін. Він заявив, що «потрібно брати Великобританію, щоб повернути Росії колишню славу».
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01.09.2021 01:16
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Instagram удалил пост "главы" оккупационного "парламента" Крыма Константинова о террористе Захарченко - Цензор.НЕТ 2888 Ватажок самопроголошеної «Донецької народної республіки» Олександр Захарченко шокував та насмішив соціальні мережі своїми останніми заявами. Керівник «ДНР» сказав, що його мета не Київ і навіть не Берлін. Він заявив, що «потрібно брати Великобританію, щоб повернути Росії колишню славу».
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01.09.2021 01:16 Відповісти
Фельдмаршал куринных войск Рейкъявик Бомбасский решил пройти через всю гейропу и дойти до Ла-Манша, после чего штурмануть проклятую анличанку, которая вечно гадит. Но неудачно сходил попить чайку в "сепарок", где люстры взрываются
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01.09.2021 01:25 Відповісти
Ну, как по мне, то до Лондона ему даже с грунтовым водами не удастся дойти.Instagram удалил пост "главы" оккупационного "парламента" Крыма Константинова о террористе Захарченко - Цензор.НЕТ 6323
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01.09.2021 07:57 Відповісти
надо было постить в исконно срусский интернет .... он называеться - ихтамнет ... и его нет, потому что деды вайавалЕ за исконно рускую скрепу .... а она исконно находиться в монголии.. должна поддерживаться операционной системой кобзона , выведена на орбиту чибурашкой на шариках в космос и передаваться по проводу что бы солдаты НАТО не смогли перехватить сигнал с орбиты.
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01.09.2021 01:44 Відповісти
Что тут рассуждать.Одним словом - ДОЛБО...Б !!! И тема ЗАКРЫТА
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01.09.2021 01:54 Відповісти
он к захеру в гости просится.
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01.09.2021 02:25 Відповісти
Он наверное Кабзона тоже любит.
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01.09.2021 02:53 Відповісти
ага, как раз сидит на его концерте
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01.09.2021 04:09 Відповісти
ну и коменты видать " хороший " был человек что куска тола на него жалко
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01.09.2021 06:22 Відповісти
Для трупа константинова тоже припасена "хвалебная ода" в виде струи мочи.
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01.09.2021 06:28 Відповісти
Прошу, "РУССКИЙ МИР" визнати терористичною організацію .
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01.09.2021 07:52 Відповісти
 
 