Instagram видалив пост "голови" окупаційного "парламенту" Криму Константінова про терориста Захарченка

Константінов розмістив в американській соцмережі хвалебну оду Захарченку, назвавши його "захисником русского мира". Публікацію видалили через згадки насильства або небезпечних організацій.

Про це розповіла речниця Константінова Крістіна Попкова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

Константінов назвав Захарченка "невтомним захисником русского мира". Він писав, що ватажок угруповання "ДНР" "був другом Криму, неодноразово відвідував півострів".

За словами Попкової, Instagram видалив публікацію, повідомивши при цьому, що в ній містилося насильство або згадка небезпечних організацій.

Також читайте: Бутусов: сьогодні - річниця ліквідації ватажка терористів Захарченка

Нагадаємо, в березні 2020 року окупаційна "міськрада Сімферополя" "назвала" одну з вулиць міста ім'ям ліквідованого ватажка терористів "ДНР" Захарченка.