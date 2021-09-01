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Новини Політика УкраїниЗа кордоном
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Афганістан (450) Байден (2326) Китай (1922) Росія (47263)

США цілком можуть робити відразу дві речі: боротися з тероризмом та протистояти загрозам з боку РФ і Китаю, - Байден

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

США цілком можуть робити відразу дві речі: боротися з тероризмом та протистояти загрозам з боку РФ і Китаю, - Байден
Фото: CNN

Американський президент Джо Байден у вівторок заявив, що США повинні одночасно боротися з тероризмом і протистояти загрозам, зокрема, з боку Росії і Китаю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Світ змінюється. Ми перебуваємо в серйозній конкуренції з Китаєм, ми стикаємося з викликами на багатьох напрямах з боку Росії, ми стикаємося з кіберзагрозами і з проблемою розповсюдження ядерної зброї", - сказав Байден у зверненні до нації.

"Ми цілком можемо робити відразу дві речі: боротися з тероризмом і боротися з новими загрозами, які є зараз і які триватимуть", - зазначив президент США.

За його словами, "Китай і Росія хотіли б найбільше в цій гонці, щоб США загрузли в ще одному десятилітті (війни. - Ред.) в Афганістані".

Також читайте: Байден: евакуація з Афганістану - це надзвичайний успіх

Говорячи про тероризм, Байден зазначив, що якщо колись ця проблема стосувалася переважно Афганістану, то тепер "географія" тероризму значно розширилася, і США слід боротися проти терористичних угруповань у різних частинах планети.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
"бороться с терроризмом и противостоять угрозам со стороны РФ и Китая", это не "две вещи" - это одна вещь!
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01.09.2021 07:24
+4
Стало быть борьба с росией это согласиться достроить СП2 , заплатить росийским хакерам , передать список куйлу какие объекты в США нельзя кибератаковать . С Китаем даже не знаю с чего начать . Там борьба еще серьезнее.
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01.09.2021 07:32
+2
В борьбе з не распространение ядерного оружия, пока, побеждена лишь Украина, да и то обманом.
А так очень похоже на выступление Генерального секретаря Демократической партии США тов. Байдена.
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01.09.2021 08:04
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01.09.2021 07:24 Відповісти
по Афганістану - видно, на що здатні, а по росії, якось ... незамітно...
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01.09.2021 18:06 Відповісти
С бюджетом Пентагона почти триллион долларов можно делать все что угодно....на РАБссіі денег нет,но держацца за Сєвєрное дерьмо что Шариков за работу у Швондера... США вполне могут делать сразу две вещи: бороться с терроризмом и противостоять угрозам со стороны РФ и Китая, - Байден - Цензор.НЕТ 7272
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01.09.2021 07:24 Відповісти
"бороться с терроризмом и противостоять угрозам со стороны РФ и Китая", это не "две вещи" - это одна вещь!
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01.09.2021 07:24 Відповісти
США вполне могут делать сразу две вещи: бороться с терроризмом и противостоять угрозам со стороны РФ и Китая, - Байден
США вполне могут делать сразу две вещи: бороться с терроризмом и противостоять угрозам со стороны РФ и Китая, - Байден - Цензор.НЕТ 3019 США вполне могут делать сразу две вещи: бороться с терроризмом и противостоять угрозам со стороны РФ и Китая, - Байден - Цензор.НЕТ 8756 Может и может. Но после того, как еле ноги унесли от афганских цыган, побросав и людей, и технику, нужно было бы хотя бы паузу сделать, прежде чем с такими заявлениями выступать.
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01.09.2021 07:28 Відповісти
Телепромт читать не мешки ворочать . Можно и без паузы .
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01.09.2021 07:34 Відповісти
так года, какая пауза,оно уже еле ходит и вообще не мыслит
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01.09.2021 07:39 Відповісти
США нахолятся рядом с Китаем и РАБссией территориально... США вполне могут делать сразу две вещи: бороться с терроризмом и противостоять угрозам со стороны РФ и Китая, - Байден - Цензор.НЕТ 2629 США вполне могут делать сразу две вещи: бороться с терроризмом и противостоять угрозам со стороны РФ и Китая, - Байден - Цензор.НЕТ 8432
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01.09.2021 07:28 Відповісти
Реальная карта матушки Земли....
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01.09.2021 07:32 Відповісти
Стало быть борьба с росией это согласиться достроить СП2 , заплатить росийским хакерам , передать список куйлу какие объекты в США нельзя кибератаковать . С Китаем даже не знаю с чего начать . Там борьба еще серьезнее.
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01.09.2021 07:32 Відповісти
Андрей Илларионов дебил с его бреднями у Марка Фейгина...нашли кого слушать Штирлица Путлера...,своей башни нет? США вполне могут делать сразу две вещи: бороться с терроризмом и противостоять угрозам со стороны РФ и Китая, - Байден - Цензор.НЕТ 6147
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01.09.2021 07:35 Відповісти
Дональд Трамп разрешил достроить Северное дерьмо братана мавзолейного Пыни до 92 % США вполне могут делать сразу две вещи: бороться с терроризмом и противостоять угрозам со стороны РФ и Китая, - Байден - Цензор.НЕТ 2626США вполне могут делать сразу две вещи: бороться с терроризмом и противостоять угрозам со стороны РФ и Китая, - Байден - Цензор.НЕТ 514
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01.09.2021 07:38 Відповісти
На РАБссии праздник....танк Срамата отправлен на модернизацию еще не поступив в серию...такая же фигня и с СУ-57... 5-го поколения и тоже не поступив в серию...анаГОВНЕТ...типа...зато вяличие прет со всех дыр....вояки блин... США цілком можуть робити відразу дві речі: боротися з тероризмом та протистояти загрозам з боку РФ і Китаю, - Байден - Цензор.НЕТ 717
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01.09.2021 07:48 Відповісти
"Мы вполне можем делать сразу две вещи: бороться с терроризмом и бороться с новыми угрозами, которые есть сейчас и которые будут продолжаться", - отметил президент США. о чем четко указывает американское бегство из Афганистана.оставленное на сотни млн теророистам оружие ,и разрешение мировому террористу рашисту достроить газовую трубу для пополнения карманов ,из которых идет финансирование терроризма по всему миру и оккупация Украины.Две вещи,которые сделал байда
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01.09.2021 08:01 Відповісти
В борьбе з не распространение ядерного оружия, пока, побеждена лишь Украина, да и то обманом.
А так очень похоже на выступление Генерального секретаря Демократической партии США тов. Байдена.
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01.09.2021 08:04 Відповісти
Байден дурак! К сожалению, это решенный вопрос. Еще есть возможность у Госдепа затоптать афганский позор и сдачу Хутину "добрыми" делами, но придется постараться господину Блинкеу, он тоже опозорился но пока на фоне Байдена. Непонятые и неожиданны действия американского президента, возможно держат его кацапы на поводке имени наркомана сыночка Хантера. Увидим дальше
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01.09.2021 08:48 Відповісти
вы уже показали что можете в Афгане... оружие бросать - Да. Украине отказвать в оружии - Да!
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01.09.2021 22:10 Відповісти
 
 