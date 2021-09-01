Операція "Теплий прийом": Велика Британія надасть евакуйованим афганцям право на безстрокове проживання в країні
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Рішенням британського уряду в межах операції "Теплий прийом" усі евакуйовані афганці, які співпрацювали з британськими військовими і в Афганістані, зможуть залишатися у Великій Британії без будь-яких обмежень за часом.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в пресрелізі на урядовому сайті Сполученого Королівства.
Усі вони повинні отримати "життєво важливу підтримку, необхідну для відновлення життя, пошуку роботи, продовження освіти та інтеграції до своїх місцевих громад", наголошується в документі.
Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив: "Ми в величезному боргу перед тими, хто працював зі Збройними силами в Афганістані, і я сповнений рішучості надати їм та їхнім сім'ям підтримку, необхідну для відновлення свого життя тут, у Великій Британії".
"Я знаю, що це буде неймовірно складний час, але я сподіваюся, що вони підбадьоряться від хвилі підтримки і щедрості, вже висловленої британською спільнотою", - додав прем'єр.
У пресрелізі повідомляється, що в межах допомоги уряд виділяє щонайменше 12 млн фунтів-стерлінгів на створення для афганських дітей додаткових шкільних місць, буде надано до 300 стипендій для афганських студентів і аспірантів в університетах Великої Британії.
Ще 3 млн фунтів-стерлінгів передбачені на отримання цією категорією афганців доступу до медичного обслуговування, всім пропонується вакцинація проти COVID-19.
Будь ласка, зачекайте...
через сколь ко то лет эти афганцы вместе с другими переселенцами устроят вам такой теплый пример, что не будите знать куда бежать..
Кстати уже - еще несколько лет назад разговаривал с несколькими британцами на эту тему, - и ДА, многие именно по этой причине ищут или уже уехали с собственной когда то страны..
я объездил вообще то почти весь Мир - легче назвать страну где не был
так что мимо..
Бояться нужно других. Которые понаехали нелегально, надеясь подсесть на велфэрчик.
Конечно это не нравится нам.Максимум давать на год и все кто может работать должны работать и платить аренду работ сегодня море было бы желание.Но реально будет по другому.
Для интеграции не в европейский образ жизни, а В СВОИ МЕСТНЫЕ ОБЩИНЫ. Е..нуться. Расчищайте места для мечетей. Бараны, ****