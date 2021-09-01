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Афганістан (450) біженці (1023) Велика Британія (3678) Джонсон Борис (533)

Операція "Теплий прийом": Велика Британія надасть евакуйованим афганцям право на безстрокове проживання в країні

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Операція

Рішенням британського уряду в межах операції "Теплий прийом" усі евакуйовані афганці, які співпрацювали з британськими військовими і в Афганістані, зможуть залишатися у Великій Британії без будь-яких обмежень за часом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в пресрелізі на урядовому сайті Сполученого Королівства.

Усі вони повинні отримати "життєво важливу підтримку, необхідну для відновлення життя, пошуку роботи, продовження освіти та інтеграції до своїх місцевих громад", наголошується в документі.

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив: "Ми в величезному боргу перед тими, хто працював зі Збройними силами в Афганістані, і я сповнений рішучості надати їм та їхнім сім'ям підтримку, необхідну для відновлення свого життя тут, у Великій Британії".

"Я знаю, що це буде неймовірно складний час, але я сподіваюся, що вони підбадьоряться від хвилі підтримки і щедрості, вже висловленої британською спільнотою", - додав прем'єр.

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У пресрелізі повідомляється, що в межах допомоги уряд виділяє щонайменше 12 млн фунтів-стерлінгів на створення для афганських дітей додаткових шкільних місць, буде надано до 300 стипендій для афганських студентів і аспірантів в університетах Великої Британії.

Ще 3 млн фунтів-стерлінгів передбачені на отримання цією категорією афганців доступу до медичного обслуговування, всім пропонується вакцинація проти COVID-19.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
ничему Европа не научилась Операция "Теплый прием": Великобритания предоставит эвакуированным афганцам право на бессрочное проживание в стране - Цензор.НЕТ 195
через сколь ко то лет эти афганцы вместе с другими переселенцами устроят вам такой теплый пример, что не будите знать куда бежать..
Кстати уже - еще несколько лет назад разговаривал с несколькими британцами на эту тему, - и ДА, многие именно по этой причине ищут или уже уехали с собственной когда то страны..
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01.09.2021 07:30
+10
Все они должны получить "жизненно важную поддержку, необходимую для восстановления жизни, поиска работы, продолжения образования и интеграции в свои местные общины"

Для интеграции не в европейский образ жизни, а В СВОИ МЕСТНЫЕ ОБЩИНЫ. Е..нуться. Расчищайте места для мечетей. Бараны, **** Операция "Теплый прием": Великобритания предоставит эвакуированным афганцам право на бессрочное проживание в стране - Цензор.НЕТ 1208
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01.09.2021 07:33
+7
Я первый раз был во Франции в 1993 году. И мне уже тогда местные сказали: чёрных здесь пять миллионов. И их уже больше, чем нас. Операция "Теплый прием": Великобритания предоставит эвакуированным афганцам право на бессрочное проживание в стране - Цензор.НЕТ 4775
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01.09.2021 07:35
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ничему Европа не научилась Операция "Теплый прием": Великобритания предоставит эвакуированным афганцам право на бессрочное проживание в стране - Цензор.НЕТ 195
через сколь ко то лет эти афганцы вместе с другими переселенцами устроят вам такой теплый пример, что не будите знать куда бежать..
Кстати уже - еще несколько лет назад разговаривал с несколькими британцами на эту тему, - и ДА, многие именно по этой причине ищут или уже уехали с собственной когда то страны..
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01.09.2021 07:30 Відповісти
Я первый раз был во Франции в 1993 году. И мне уже тогда местные сказали: чёрных здесь пять миллионов. И их уже больше, чем нас. Операция "Теплый прием": Великобритания предоставит эвакуированным афганцам право на бессрочное проживание в стране - Цензор.НЕТ 4775
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01.09.2021 07:35 Відповісти
Среднестатистический француз имеет смуглую кожу и темные кучеряшки. Про их сборную по футбику вообще молчу. Но это уже их проблемы. Был в Марокко. В Касабланке и Танжере. Там белых людей больше чем в Париже. Там оседают европейские пенсы. Подальше от арабских кварталов Марселя и Парижа.
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01.09.2021 10:20 Відповісти
Саранча. Что ка-пы, что арабы.
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01.09.2021 07:41 Відповісти
Вы видимо дальше РФ никуда не выезжали, так вот в Великобритании всегда была историческая традиция принимать людей помогавших стране, например индусов строителей железной дороги в Африке. Что касается Германии, то "немцы" готовые покинуть свою страну из-за сирийских и афганских мигрантов - это российские мигранты, которые оказались не способны ассимилироваться в Германии и постоянно сидящие на социале. Такие себе жители социального дна, но регулярно смотрящие российское ТВ. В Берлине их полно, к сожалению...
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01.09.2021 07:43 Відповісти
хм
я объездил вообще то почти весь Мир - легче назвать страну где не был Операция "Теплый прием": Великобритания предоставит эвакуированным афганцам право на бессрочное проживание в стране - Цензор.НЕТ 7416
так что мимо..
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01.09.2021 07:47 Відповісти
А сирийские беженцы успешно интегрировались в Германии ?
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01.09.2021 07:48 Відповісти
Они, как и прочие мусульмане, везде, в т.ч. и в Германию, тащат свой бессмысленный Коран и, за редким исключением, нигде не ассимилируются с коренным населением. Так и живут замкнутыми общинами.
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01.09.2021 08:03 Відповісти
Конкретно эти не устроят. Британцы вывезли афганскую интеллигенцию, со знанием языка, хорошим образованием и опытом сотрудничества с британцами. Это люди, которые не любят талибов и всяческую шариатчину еще больше, чем сами британцы.
Бояться нужно других. Которые понаехали нелегально, надеясь подсесть на велфэрчик.
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01.09.2021 07:56 Відповісти
Вчера буквально смотрел новости и рассказывали о них что их некуда селить и у них нет права здесь работать.Только право работать здесь автоматически предусматривает и право на получение всеобразных пособий.Вот они вряд ли пойдет на работу а будут просить у государства дом пособия и так как у многих малые дети и многодетных семей то они попадают в первую очередь что значит семья с 4-5 детьми получит дом от государства на 3-4 комнаты плюс гостиная тут так считают гостиная не в счёт.Плюс полное медицинское страхование,кучу выплат.Кстати среднему работающему человеку здесь приобрести такой дом понадобится лет 20-30 вкалывать.
Конечно это не нравится нам.Максимум давать на год и все кто может работать должны работать и платить аренду работ сегодня море было бы желание.Но реально будет по другому.
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01.09.2021 11:20 Відповісти
Операція "Теплий прийом": Велика Британія надасть евакуйованим афганцям право на безстрокове проживання в країні - Цензор.НЕТ 6396
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01.09.2021 12:03 Відповісти
Все они должны получить "жизненно важную поддержку, необходимую для восстановления жизни, поиска работы, продолжения образования и интеграции в свои местные общины"

Для интеграции не в европейский образ жизни, а В СВОИ МЕСТНЫЕ ОБЩИНЫ. Е..нуться. Расчищайте места для мечетей. Бараны, **** Операция "Теплый прием": Великобритания предоставит эвакуированным афганцам право на бессрочное проживание в стране - Цензор.НЕТ 1208
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01.09.2021 07:33 Відповісти
Есть цифры. В этом странном 21-м веке в Британии открыто 423 мечети и закрыты около 500 церквей. Точнее, за последние 15 лет.
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01.09.2021 07:45 Відповісти
Операция "Теплый прием": Великобритания предоставит эвакуированным афганцам право на бессрочное проживание в стране - Цензор.НЕТ 9851 Ну, если честно, то я своим котам позволяю всё. Особенно спасенной мною, бездомной кошке Большой Берте. Так уж вышло... Правда, она нигде не ссыт и из кастрюль не есть не пытается. Операция "Теплый прием": Великобритания предоставит эвакуированным афганцам право на бессрочное проживание в стране - Цензор.НЕТ 2518
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01.09.2021 07:57 Відповісти
Это она ещё мечеть не начала строить.
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01.09.2021 07:59 Відповісти
Некоторые города такие как Лютон недалеко от Лондона там процентов 80 мусульмане живут.
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01.09.2021 11:22 Відповісти
Операция "Теплый прием": Великобритания предоставит эвакуированным афганцам право на бессрочное проживание в стране - Цензор.НЕТ 5114
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01.09.2021 07:34 Відповісти
дайте счет я им денег скину на первое время Операция "Теплый прием": Великобритания предоставит эвакуированным афганцам право на бессрочное проживание в стране - Цензор.НЕТ 9607
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01.09.2021 07:44 Відповісти
везет же людям..чё я не афганец?
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01.09.2021 07:44 Відповісти
есть шанс мотнуться в Кабул и принять гражданство. талибы тебе, с таким именем и фамилией, безусловно будут рады
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01.09.2021 11:51 Відповісти
ну чмо..а тебе с таким именем дальше гэндэлыка суваца некуда
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01.09.2021 15:39 Відповісти
то что ты чмо и так понятно. а суватся всегда есть куда.суваю тебе за щеку собака ты сутулая
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01.09.2021 16:19 Відповісти
Тогда сразу переименуйте страну в Бритостан .
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01.09.2021 07:45 Відповісти
Як би його афганське громадянство отримати?
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01.09.2021 07:56 Відповісти
А потому что для Запада украинцы-второй сорт
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01.09.2021 08:09 Відповісти
Походу это все с их бывших колоний. Как и Франция была лояльна к жителям бывших колоний - то сейчас что Париж что Марсель в основном негритянско арабские города.
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01.09.2021 09:02 Відповісти
молодцы сирийцев африканцев которые будут воровать насиловать и постоянный вид на жительства зато для остальных включая нас виза даже на туризм отказы куча проверок отказы в британской визе даже некоторым деятелям искусства что б не дай бог могли остаться в этой чистой стране где живет чистая британская раса
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01.09.2021 08:09 Відповісти
Ну ну когда начнут взрывать и горло вам резать вспомните про теплый прием
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01.09.2021 08:11 Відповісти
Оо, це дарма. Невже в Лондоні і без того мало арабів?
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01.09.2021 08:56 Відповісти
Шкода Бритів, з ЄС вони звалили, але схоже так нічого і не зрозуміли...
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01.09.2021 09:16 Відповісти
Британия Британией но Украина ничем не лучше, самолёты не прекращают свои рейсы из Афганистана.
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01.09.2021 09:24 Відповісти
... даже то...что уже вторые сутки все аэропорты Афганистана закрыты... наши продолжают летать? От отчаянные.....!!!))))
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01.09.2021 09:36 Відповісти
Ну, в Британии плюс пару тысяч авганцев ,это вообще ни о чем.
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01.09.2021 10:26 Відповісти
А что здесь необычного АФган был колонией Англии Пусть в политическом плане но был ею Вот и оказывают поддержку афганцам .И это нормально
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01.09.2021 10:34 Відповісти
Не знаю сколько их там, но эту цифру через год можно будет умножать на 20 минимум. Там как правило родственники подтянуться. Разговаривал с одним коллегой бельгийцем. Арабы практически не интегрируются в местное население, НО ... они оччень быстро и эффективно организовывают и расширяют свои общины. Опыт у них в этом плане большой, потому как культура большинства стран, откуда приехали эти ребята, до сих пор строиться на родово-племенном принципе. Плюс традиционно высокая рождаемость, плюс хорошая социалка по их меркам (семьи не прихотливые, денег им хватает на самое необходимое, можно рожать - государство оплатит). На нормальное образование при этом денег как правило не хватает. В отличии от европейского населения, которое если и заводит ребенка то одного-двух для того чтобы можно было оплатить школу или университет. Потому на выходе получаются те же выходцы из арабских кварталов с европейским гражданством, но арабским менталитетом. В общем что-то типа наших гопников, только без пиваса и в гораздо больших количествах. Что интересно чел с которым общался сам индус по происхождению) Но те же индусы, латиносы да и те же китайцы гораздо быстрее ассимилируются. В американских чайнатаунах американцев живет наверное больше чем самих выходцев с Китая. В целом это конечно дело ихнее, но проблема ведь не в цвете кожи, а в тех ценностях и мировоззрении которые арабы несут с собой. (подчеркну не мусульмане, а именно арабы). Потому что в последний раз когда я был на экскурсии на Елисейских полях, гид настойчиво рекомендовала не отбиваться от группы и обходить десятой стороной кучки смуглых личностей которые там тусовались в немалых количествах. Ажаны, грит, все равно не помогут.
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01.09.2021 10:44 Відповісти
 
 