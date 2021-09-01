Війська РФ за добу 8 разів зривали режим "тиші" на Донбасі, застосовуючи 120-мм міномети і протитанкові гармати МТ-12. Бойових втрат немає, - штаб ООС
Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні
Минулої доби, 31 серпня, зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
Так, за даними штабу, в напрямку Широкиного російські найманці обстрілювали позиції ЗСУ зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Біля Новозванівки противник двічі застосовував міномети 120-мм калібру, станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети і великокаліберні кулемети.
Поблизу Нью-Йорка збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік Красногорівки ворог здійснював обстріли українських позицій з мінометів 120-мм калібру та протитанкових гармат МТ-12.
Також російсько-окупаційні війська здійснили обстріл околиць Красногорівки із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-мм калібру. Постраждалих серед місцевого населення немає.
Біля Мар’їнки противник двічі вів вогонь з мінометів 120-мм калібру, ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
"Бойових втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 1 вересня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
"Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.
Будь ласка, зачекайте...
Срывали-срывали, да так и не высрывали. ермак и его песик зюзя еще дальше
отступятотведут войска.