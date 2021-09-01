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Війська РФ за добу 8 разів зривали режим "тиші" на Донбасі, застосовуючи 120-мм міномети і протитанкові гармати МТ-12. Бойових втрат немає, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Війська РФ за добу 8 разів зривали режим

Минулої доби, 31 серпня, зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, за даними штабу, в напрямку Широкиного російські найманці обстрілювали позиції ЗСУ зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Біля Новозванівки противник двічі застосовував міномети 120-мм калібру, станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

Поблизу Нью-Йорка збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Красногорівки ворог здійснював обстріли українських позицій з мінометів 120-мм калібру та протитанкових гармат МТ-12.

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Також російсько-окупаційні війська здійснили обстріл околиць Красногорівки із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-мм калібру. Постраждалих серед місцевого населення немає.

Біля Мар’їнки противник двічі вів вогонь з мінометів 120-мм калібру, ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

"Бойових втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 1 вересня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Для особо упоротых зебилоидов объясняю, после первого выстрела с той стороны после заключения режима "тишины" в 2019 году, этот самый как бы"режим тишины" перестал существовать.Он существует только во влажных мечтах зелой плесени.
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01.09.2021 08:11
+6
може вже пора згортать режим "тиші" і трохи по довбать кацапів , щоб заспокоїлись ?
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01.09.2021 07:44
+5
и раз Наев утверждает что ответка не запрещалась (но надо ставить в известность штаб))) то пора давать адекватную (по калибру) и показательную (чтоб не повадно было) ответку а разы превышающую по количеству выпущенного в нашу сторону...а потом уже доложить в штаб))) чтоб штабные не тянули кота за подробности давая разрешения...
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01.09.2021 08:53
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може вже пора згортать режим "тиші" і трохи по довбать кацапів , щоб заспокоїлись ?
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01.09.2021 07:44 Відповісти
Мерзкое издевательство над смыслом."Режим тишины".Встретил бандита в темном месте.Он восемь раз нарушил режим неприкосновенности моей морды,после чего нарушил неприкосновенность часов и денег.Я выражаю протест.Может подействует?
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01.09.2021 07:57 Відповісти
А как же, подействует....после того, как заточка войдет ему в глаз, сердце или почку(тоже, кстати, нейухово принуждает к режиму тишины)
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01.09.2021 08:14 Відповісти
Ага! Только у нас на все ответки снарядов не хватит. ЗЕ! не озаботился, у него уже мир давно
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01.09.2021 13:10 Відповісти
Для особо упоротых зебилоидов объясняю, после первого выстрела с той стороны после заключения режима "тишины" в 2019 году, этот самый как бы"режим тишины" перестал существовать.Он существует только во влажных мечтах зелой плесени.
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01.09.2021 08:11 Відповісти
и раз Наев утверждает что ответка не запрещалась (но надо ставить в известность штаб))) то пора давать адекватную (по калибру) и показательную (чтоб не повадно было) ответку а разы превышающую по количеству выпущенного в нашу сторону...а потом уже доложить в штаб))) чтоб штабные не тянули кота за подробности давая разрешения...
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01.09.2021 08:53 Відповісти
+ к тому за один выстрел в нашу сторону необходимо закрывать ВСЕ КПВВ на неделю, за одного раненого нашего бойца- на месяц, за одного убитого- минимум на пол года.
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01.09.2021 09:38 Відповісти
не на неделю - а до установления полной тишины 3 дня (минимум) - пусть кармильцы своих асвабадителей грызут за закрытые КПВВ ибо и одного дня нет тишины обещаной...
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01.09.2021 09:42 Відповісти
Ага..братья,миротворцы ж…
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01.09.2021 08:56 Відповісти
8 раз срывали режим "тишины"...

Срывали-срывали, да так и не высрывали. ермак и его песик зюзя еще дальше отступят отведут войска.
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01.09.2021 09:23 Відповісти
МТ-12 очень легко найти и уничтожить. Это пушка последней надежды. На прямой наводке стоит.
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01.09.2021 09:57 Відповісти
На сьомому році війни, чекати поки на таою голову падатиме щось важке та не давати відсіч на агресію окупантів, виглядає принизливо і неадекватно.
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01.09.2021 11:58 Відповісти
 
 