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Новини Політика України
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Зеленський (17463) нормандська четвірка (1523)

Україна розглядає кілька шляхів залучення США до участі в Нормандському форматі, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна розглядає кілька шляхів залучення США до участі в Нормандському форматі, - Зеленський

Україна розглядає кілька шляхів залучення США до участі в Нормандському форматі з метою мирного врегулювання ситуації на сході України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив президент Володимир Зеленський, представляючи для аналітичних центрів Америки програму трансформації України в музеї-садибі Джорджа Вашингтона неподалік столиці США.

"Ми серйозно думаємо, як розбудовувати Нормандський формат для мирного врегулювання ситуації, - сказав він. - І запросили США для участі в декількох моделях і гадаємо, як правильно і безпечно зробити це для регіону".

Питання України сьогодні - це "не питання лише в Україні", додав він. Воно стосується всього регіону, зокрема Молдови, країн Балтії, а також незалежності Білорусі.

"Не тільки Україна, а всі мають бути зацікавлені в пошуку відповіді на ці питання", - зазначив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна може розраховувати на підтримку США в боротьбі з агресією РФ, - глава Пентагону Остін

Після презентації він уточнив журналістам, що порушуватиме це питання на переговорах з Президентом Джо Байденом, і можливо, почне з цього зустріч.

Як повідомлялося, Президент Зеленський перебуває у Вашингтоні з робочим візитом на запрошення Президента США Джозефа Байдена. 1 вересня мають відбутися перемовини Глав держав.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Представитель нариков и алкашей расматривает что то?Такое может быть?
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01.09.2021 08:07
+3
Есть такой советник Госдепа США- Дерек Шолле. Так он, полтора месяца назад, сказал буквально следующее:
"На данный момент, я полагаю, участие США в нормандском формате, - это, наверное, не то, что поможет решить проблему."(с). Мне не кажется что этот чудик способен пороть какую-то отсебятину.
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01.09.2021 08:15
+2
Вопрос Украины сегодня - это "не вопрос только в Украине", добавил он. Он касается всего региона, в частности Молдовы, стран Балтии, а также независимости Беларуси.

Петрусь волав, что мы Европу защищаем. Там бы, типа, уже и трава не росла. Вроде, до Европы только через Украину дотянуться можно. И этот маланец туда же. Мы, типа, не за себя, за коллектив переживаем. Украина рассматривает несколько путей привлечения США к участию в Нормандском формате, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1860
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01.09.2021 08:05
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Вопрос Украины сегодня - это "не вопрос только в Украине", добавил он. Он касается всего региона, в частности Молдовы, стран Балтии, а также независимости Беларуси.

Петрусь волав, что мы Европу защищаем. Там бы, типа, уже и трава не росла. Вроде, до Европы только через Украину дотянуться можно. И этот маланец туда же. Мы, типа, не за себя, за коллектив переживаем. Украина рассматривает несколько путей привлечения США к участию в Нормандском формате, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1860
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01.09.2021 08:05 Відповісти
ну а в принципе - в чем он не прав?
представь на секунду, если бы Украина завтра присоединилась к Московии с своим 40млн населением и ресурсами - где бы оказались Европа и США с своими амбициями и планами на будущее?
- в жопе..
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01.09.2021 08:10 Відповісти
Почему в жопе? И какие у них планы на будущее?
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01.09.2021 08:17 Відповісти
в жопе - потому что им нужно было бы срочно отставить все существующие до этого планы и копать противотанковые рвы на границах стран Балтии и Польши Україна розглядає кілька шляхів залучення США до участі в Нормандському форматі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9423
- возродилась бы кровавая Империя со всей своей мощью и пожар разгорелся бы ярко во всех уголках Мира..
Казахстан и другие пост.советские республики были бы оккупированы по умолчанию снова в рекордно короткие сроки
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01.09.2021 08:23 Відповісти
Так у кацапов и так общая граница с Балтией. Сильно там копают? А если Азия - в рекордно короткие сроки, то почему бы Вове оттуда и не начать?
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01.09.2021 08:27 Відповісти
потому что Украина повисла гирями на ногах и руках..
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01.09.2021 08:29 Відповісти
Какой гирей? А до 14 года, без всякой Украины, шо ж он в Европу или Азию не кинулся?
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01.09.2021 08:37 Відповісти
кто то с великих сказал - "Из 2-х спорящих один ВСЕГДА идиот, а другой проходимец"
закрываем тему..
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01.09.2021 08:42 Відповісти
так Европа, да и Азия и заинтересована в рынке сбыта и в России и Украине и сырьевых придатках...
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01.09.2021 09:15 Відповісти
В США їх, ці ініціативи" розглядають чи підтримують?
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01.09.2021 18:02 Відповісти
Представитель нариков и алкашей расматривает что то?Такое может быть?
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01.09.2021 08:07 Відповісти
Есть такой советник Госдепа США- Дерек Шолле. Так он, полтора месяца назад, сказал буквально следующее:
"На данный момент, я полагаю, участие США в нормандском формате, - это, наверное, не то, что поможет решить проблему."(с). Мне не кажется что этот чудик способен пороть какую-то отсебятину.
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01.09.2021 08:15 Відповісти
Похмелюга від Афгану зараз у кацапів почнеться.
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01.09.2021 08:26 Відповісти
Фрицы, в лице Меркель,по сей день лоббируют на всех уровнях интересы рашиста в благодарность за вывод совковых войск с Германии,не исключено,что талибы будут по своему "благодарить" США .за вывод войск с Афганистана и международное их признание,которое без США практически не возможно Україна розглядає кілька шляхів залучення США до участі в Нормандському форматі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9184
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01.09.2021 08:58 Відповісти
" Уж сколько раз твердили миру..." Давно вже потрібно визнати панунцеві ЗЕ те,що Мінський,що Нормандський формати-фуфло і, як говорив один із гашеківських героїв "Швейка": -гівна не варте. Допоки на підерефії правлять бал *****,лошадь, шмойгу і іже із ними придурки-доти для України, у сенсі мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, "кіна не буде". Ніколи отая шобла не погодиться зняти "донбасську гирю" із "ноги" України. Так що не треба,пане Президенте,позорити ні себе,ні Україну загалом перед світовим цивілізованим товариством запрошеннями ***** до мирного "танцю".
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01.09.2021 09:12 Відповісти
Ой, коломойский вы перед кем так прыгаете? Хм. Пасматри на эта тупое быдла ахметавско_авакавскова синемашаройопла " рассматривает несколько путей привлечения США к участию в Нормандском формате, - Зеленский" Владимира Владимировича Путина.
Гля кого жи "эта вы дураком" рисуете, а соски путинские.🤔🤔🤔
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01.09.2021 09:28 Відповісти
После Штатов, Шмаркля поймет, что кокс в Украине сильно подяжат.
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01.09.2021 09:50 Відповісти
 
 