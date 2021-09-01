Україна розглядає кілька шляхів залучення США до участі в Нормандському форматі, - Зеленський

Україна розглядає кілька шляхів залучення США до участі в Нормандському форматі з метою мирного врегулювання ситуації на сході України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив президент Володимир Зеленський, представляючи для аналітичних центрів Америки програму трансформації України в музеї-садибі Джорджа Вашингтона неподалік столиці США.

"Ми серйозно думаємо, як розбудовувати Нормандський формат для мирного врегулювання ситуації, - сказав він. - І запросили США для участі в декількох моделях і гадаємо, як правильно і безпечно зробити це для регіону".

Питання України сьогодні - це "не питання лише в Україні", додав він. Воно стосується всього регіону, зокрема Молдови, країн Балтії, а також незалежності Білорусі.

"Не тільки Україна, а всі мають бути зацікавлені в пошуку відповіді на ці питання", - зазначив президент.

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Після презентації він уточнив журналістам, що порушуватиме це питання на переговорах з Президентом Джо Байденом, і можливо, почне з цього зустріч.

Як повідомлялося, Президент Зеленський перебуває у Вашингтоні з робочим візитом на запрошення Президента США Джозефа Байдена. 1 вересня мають відбутися перемовини Глав держав.