Україна розглядає кілька шляхів залучення США до участі в Нормандському форматі, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Україна розглядає кілька шляхів залучення США до участі в Нормандському форматі з метою мирного врегулювання ситуації на сході України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив президент Володимир Зеленський, представляючи для аналітичних центрів Америки програму трансформації України в музеї-садибі Джорджа Вашингтона неподалік столиці США.
"Ми серйозно думаємо, як розбудовувати Нормандський формат для мирного врегулювання ситуації, - сказав він. - І запросили США для участі в декількох моделях і гадаємо, як правильно і безпечно зробити це для регіону".
Питання України сьогодні - це "не питання лише в Україні", додав він. Воно стосується всього регіону, зокрема Молдови, країн Балтії, а також незалежності Білорусі.
"Не тільки Україна, а всі мають бути зацікавлені в пошуку відповіді на ці питання", - зазначив президент.
Після презентації він уточнив журналістам, що порушуватиме це питання на переговорах з Президентом Джо Байденом, і можливо, почне з цього зустріч.
Як повідомлялося, Президент Зеленський перебуває у Вашингтоні з робочим візитом на запрошення Президента США Джозефа Байдена. 1 вересня мають відбутися перемовини Глав держав.
Будь ласка, зачекайте...
Петрусь волав, что мы Европу защищаем. Там бы, типа, уже и трава не росла. Вроде, до Европы только через Украину дотянуться можно. И этот маланец туда же. Мы, типа, не за себя, за коллектив переживаем.
представь на секунду, если бы Украина завтра присоединилась к Московии с своим 40млн населением и ресурсами - где бы оказались Европа и США с своими амбициями и планами на будущее?
- в жопе..
- возродилась бы кровавая Империя со всей своей мощью и пожар разгорелся бы ярко во всех уголках Мира..
Казахстан и другие пост.советские республики были бы оккупированы по умолчанию снова в рекордно короткие сроки
закрываем тему..
"На данный момент, я полагаю, участие США в нормандском формате, - это, наверное, не то, что поможет решить проблему."(с). Мне не кажется что этот чудик способен пороть какую-то отсебятину.
Гля кого жи "эта вы дураком" рисуете, а соски путинские.🤔🤔🤔