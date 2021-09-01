Зеленський про "Північний потік-2" і гарантії від США: "Ми ще поборемося"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Україна розраховує на гарантії з боку США у разі добудови та введення в експлуатацію "Північного потоку-2".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив Президент України Володимир Зеленський журналістам після презентації програми трансформації України для аналітичних центрів США.
"Якщо добудують, то ми ще поборемося – як він буде працювати... - сказав Глава держави, - Якщо працюватиме, то обговоримо конкретні речі й гарантії".
На уточнювальне запитання журналістів, чи йдеться про санкції, він сказав: "Так, маю на увазі санкції".
Він також зазначив, що у Вашингтоні в нього відбулися переговори з міністром енергетики Дженніфер Ґренгольм, і було підписано важливий меморандум між НАЕК Енергоатом та Westinghouse electric про спільне будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС. За його словами Штати інвестують в українську енергетику від 5 до 30 млрд доларів.
Як повідомлялося, Президент Зеленський перебуває у Вашингтоні з робочим візитом на запрошення Президента США Джозефа Байдена.
1 вересня мають відбутися перемовини глав держав.
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- НО читая СМИ московии я вижу, как они обсирают визит Зели точно так же как некоторые коментаторы на Цензоре..
- мы должны сейчас поддерживать его и желать ему и Украине успехов во время его визита в США - это же очевидно?
- вам нет?
Живеш в Україні-вчи мову москаль.
до чего же неприятный хрипатый мужчина то.... любитель совка малоросс
Вова, понтовитый ты наш, мы не в той весовой категории..
Немного про нормы ЕС к СП-2.
"Осталось уложить на дно Балтийского моря 5,824 км труб.Если не случится новых пауз, окончания трубоукладки можно ожидать 6 сентября, а полного завершения строительства с учетом надводного захлеста - 12 сентября 2021 г."
в стране - жирует и бесчинствует ворьё,
зарплаты в конвертах, люди бегут в Польшу, а пенсий, слуги говорят -не ждите...
а под подъездами, не подойти к дому, сверкают краской джипы всех мастей, на которые ты заработал этим работодателям и слугам народа, когда брал у них в конверте, потому что деваться -некуда,
поборемся...