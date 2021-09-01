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Новини Політика України
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Зеленський (17463) США (14488) Північний потік (1369)

Зеленський про "Північний потік-2" і гарантії від США: "Ми ще поборемося"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський про

Україна розраховує на гарантії з боку США у разі добудови та введення в експлуатацію "Північного потоку-2".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив Президент України Володимир Зеленський журналістам після презентації програми трансформації України для аналітичних центрів США.

"Якщо добудують, то ми ще поборемося – як він буде працювати... - сказав Глава держави, - Якщо працюватиме, то обговоримо конкретні речі й гарантії".

На уточнювальне запитання журналістів, чи йдеться про санкції, він сказав: "Так, маю на увазі санкції".

Він також зазначив, що у Вашингтоні в нього відбулися переговори з міністром енергетики Дженніфер Ґренгольм, і було підписано важливий меморандум між НАЕК Енергоатом та Westinghouse electric про спільне будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС. За його словами Штати інвестують в українську енергетику від 5 до 30 млрд доларів.

Також читайте: "Північний потік-2" може стати катастрофою для всієї Європи. Зеленський має чітко сказати Байдену, що газопровід потрібно зупинити, - The New York Times

Як повідомлялося, Президент Зеленський перебуває у Вашингтоні з робочим візитом на запрошення Президента США Джозефа Байдена.

1 вересня мають відбутися перемовини глав держав.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Да оно и так обсерится, будем мы его поддерживать или нет, это не важно. В США прямым текстом сказали, что там не с кем разговаривать, так что пусть шкварится нам на потеху Зеленский о "Северном потоке-2" и гарантиях от США: "Мы еще поборемся" - Цензор.НЕТ 1182
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01.09.2021 08:41
+8
Когда какая-то команда проигрывает с разгромным счетом, на выезде, то обычно, в интервью, тренеры и игроки говорят именно так, дословно: "Мы ещё поборемся"(с). Зэля, вроде как футбол *********... Это он оттуда срисовал, явно.
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01.09.2021 08:31
+5
борун шутками поборется?
до чего же неприятный хрипатый мужчина то.... любитель совка малоросс
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01.09.2021 08:34
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Смешная шутка от шута!
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01.09.2021 08:30 Відповісти
так же и Гебельс-медиа пишут на Московии
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01.09.2021 08:32 Відповісти
Кацап ,ти чий будеш,сєпар?
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01.09.2021 08:51 Відповісти
Чета зеленских вам не чета, он супер мен он поп звезда, он по улице идет не замечая никого, оооо Зеленский о "Северном потоке-2" и гарантиях от США: "Мы еще поборемся" - Цензор.НЕТ 1689
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01.09.2021 08:31 Відповісти
вот что - мы Зелю можем хоть линчевать в Украине, хоть утопить в выгребной яме - и вполне заслуженно
- НО читая СМИ московии я вижу, как они обсирают визит Зели точно так же как некоторые коментаторы на Цензоре..
- мы должны сейчас поддерживать его и желать ему и Украине успехов во время его визита в США - это же очевидно?
- вам нет?
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01.09.2021 08:38 Відповісти
Да оно и так обсерится, будем мы его поддерживать или нет, это не важно. В США прямым текстом сказали, что там не с кем разговаривать, так что пусть шкварится нам на потеху Зеленский о "Северном потоке-2" и гарантиях от США: "Мы еще поборемся" - Цензор.НЕТ 1182
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01.09.2021 08:41 Відповісти
Відбілюють свого агента,звичайна практика гебнявих,до Укрїни ця гнусава ослоподібна істота,має таке саме відношення як морська свинка до моря,це лялька ворога.
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01.09.2021 08:42 Відповісти
коментатор на Цензоре ,так почему нет успехов Украины ,до визита в США?.-это тоже очевидность очевидная
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01.09.2021 08:45 Відповісти
Тролль Зюзика нарисовался)))
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01.09.2021 09:04 Відповісти
Кого не влаштовує українська держава й мовний закон, сформулюйте це все перед своєю відправкою в інші країни, - Кремінь.

Живеш в Україні-вчи мову москаль. Зеленський про "Північний потік-2" і гарантії від США: "Ми ще поборемося" - Цензор.НЕТ 4051
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01.09.2021 08:53 Відповісти
ок
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01.09.2021 08:56 Відповісти
Когда какая-то команда проигрывает с разгромным счетом, на выезде, то обычно, в интервью, тренеры и игроки говорят именно так, дословно: "Мы ещё поборемся"(с). Зэля, вроде как футбол *********... Это он оттуда срисовал, явно.
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01.09.2021 08:31 Відповісти
борун шутками поборется?
до чего же неприятный хрипатый мужчина то.... любитель совка малоросс
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01.09.2021 08:34 Відповісти
Зеленский о "Северном потоке-2" и гарантиях от США: "Мы еще поборемся"

Вова, понтовитый ты наш, мы не в той весовой категории.. Зеленский о "Северном потоке-2" и гарантиях от США: "Мы еще поборемся" - Цензор.НЕТ 454
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01.09.2021 08:39 Відповісти
А у нього в запасі Беленюк є, як не як а олімпійський чемпіон, можна розраховувати на успіх в боротьбі.
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01.09.2021 09:47 Відповісти
Пукайте чаще,в целофановий пакет.
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01.09.2021 09:04 Відповісти
Какие тебе еще гарантии? Под давлением США уже принято решение о загрузке рабсеей только наполовину ей же почти построенного СП-2.
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01.09.2021 08:42 Відповісти
Оказывается это не выполнение норм ЕС, принятых еще в 2009-м году, а "давление США".
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01.09.2021 11:22 Відповісти
https://kosatka.media/category/gaz/news/severnyy-potok-2-ne-yavlyaetsya-ugrozoy-ekonomist-obyasnil-pochemu-ukraina-sohranit-tranzit-gaza

Немного про нормы ЕС к СП-2.
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01.09.2021 12:42 Відповісти
Ослік,бороться это не пороться по саунам,ти знов усе попутало.
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01.09.2021 08:44 Відповісти
Тоже мне борцун нашелся.. Зеленский о "Северном потоке-2" и гарантиях от США: "Мы еще поборемся" - Цензор.НЕТ 9281
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01.09.2021 08:45 Відповісти
Зе-борцун?!!!
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01.09.2021 08:47 Відповісти
А зачем достраивать блок на Хмельницкой АЭС?! Что бы простаивал?! Пусть лучше США построит несколько угольных ТЭС и отдаст безвозмездно Ахметову... Вот это и будет самый настоящий РЫНОЧНЫЙ подход... по украински.
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01.09.2021 08:47 Відповісти
ПУК !
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01.09.2021 08:50 Відповісти
Зеленський про "Північний потік-2" і гарантії від США: "Ми ще поборемося" - Цензор.НЕТ 6439 Зеленський про "Північний потік-2" і гарантії від США: "Ми ще поборемося" - Цензор.НЕТ 4412
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01.09.2021 08:52 Відповісти
мы ещё повоюем! Зеленський про "Північний потік-2" і гарантії від США: "Ми ще поборемося" - Цензор.НЕТ 4028
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01.09.2021 08:53 Відповісти
Дивлюся на наших "президентів", ВР, КМ та інших "керувальників" і здається мені, що ось в чому Чорнобиль "аукнувся"..... Зеленський про "Північний потік-2" і гарантії від США: "Ми ще поборемося" - Цензор.НЕТ 9556
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01.09.2021 08:53 Відповісти
для себя и своих офшоров у президентом все в порядке, для страны и народа- облом
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01.09.2021 08:57 Відповісти
Хороший комент. Каждый найдет для себя что-то хорошее, и есть в кого плюнуть)))))
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01.09.2021 10:21 Відповісти
Тролль Зюзика нарисовался)))
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01.09.2021 09:05 Відповісти
Головне всі гарантії в Будапешті підписувати, зберігати традиції.
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01.09.2021 09:08 Відповісти
Байден астанаві СП-2, ато рассєрдюсь!
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01.09.2021 09:20 Відповісти
Ага, особливо коли сам більше ніж за 2 роки нічого для цього не зробив!!!
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01.09.2021 13:28 Відповісти
Хватит ныть про этот драный поток,какие то жалкие два миллиарда,принятие нормальных законов для бизнеса,снижение налогов,привлечение инвестиций,порядок в судебной системе принесет в десятки раз больше прибыли.
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01.09.2021 09:21 Відповісти
Ну если для государства это не много. А вот для того кто их делит (пилит) очень приличные деньги
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01.09.2021 09:33 Відповісти
Для ********** оті гарантії-туалетний папір.
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01.09.2021 09:22 Відповісти
Остановите уже этого брехливого борцуна ...
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01.09.2021 09:31 Відповісти
Тю, так Меркель вже пообіцяла "гарантіі"! Що ще треба?
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01.09.2021 09:44 Відповісти
Иногда молчание - золото!
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01.09.2021 09:49 Відповісти
ты бы лучше боролся в правильном направлении когда дело вагнеровцев слил! борцун пианинный
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01.09.2021 10:04 Відповісти
Боротися зі своєю Лядью будеш. Щоночі. Або як там виходить. Чи входить.
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01.09.2021 10:04 Відповісти
... с гарантиями США ?
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01.09.2021 10:41 Відповісти
На 1 сентября ситуация такая:

"Осталось уложить на дно Балтийского моря 5,824 км труб.Если не случится новых пауз, окончания трубоукладки можно ожидать 6 сентября, а полного завершения строительства с учетом надводного захлеста - 12 сентября 2021 г."
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01.09.2021 11:13 Відповісти
Кто кого поборет тот,того попорет.
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01.09.2021 12:35 Відповісти
Вообще то,американские инвестиции очень хорошо в плане того,что они будут контролировать этих идиотов больше. Чтобы не потерять своих вложений.
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01.09.2021 15:10 Відповісти
поборемся...
в стране - жирует и бесчинствует ворьё,
зарплаты в конвертах, люди бегут в Польшу, а пенсий, слуги говорят -не ждите...
а под подъездами, не подойти к дому, сверкают краской джипы всех мастей, на которые ты заработал этим работодателям и слугам народа, когда брал у них в конверте, потому что деваться -некуда,
поборемся...
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01.09.2021 15:39 Відповісти
с таким же успехом мог бы и сказать - Мы еще подроч*м!!!!
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01.09.2021 22:13 Відповісти
 
 