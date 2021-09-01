В Україні проти COVID-19 вакцинували ще 157 тисяч осіб. Загалом уже зробили понад 9,2 млн щеплень
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я
157 049 осіб вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 31 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 54 355 осіб, повністю імунізовані - 102 694 людини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МОЗ у Facebook.
За даними МОЗ, протягом доби працювали 981 мобільна бригада, 2962 пункти щеплення, 327 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 413 772 людини, з них отримали одну дозу – 5 413 770 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 825 401 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 9 239 171 щеплення.
Докладніше про захворюваність та вакцинацію від COVID-19 - за посиланням: https://bit.ly/2Rr4iW5.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Насторожує лише той факт, що в Ізраїлі різкий стрибок захворюваності. А там був найбільший процент вакцинації і вакцинувались вони "пфайзером" та "модерною".
В ответ министр иностранных дел Яир Лапид сказал, что беседовал по этому поводу с министром иностранных дел Украины. «Там очень встревожены тем, что творилось на подступах к Умани в прошлом году, и намерены использовать накопленный опыт, чтобы не допустить повторения прошлогодних событий», - сообщил Лапид."
Хасиды неконтролируемы. Решение правительства Украины о допуске этой шайки в Умань - преступление.
И только 600 человек на ИВЛ. Несравнимо с прошлогодней ситуацией, когда больных в коридорах приходилось ложить - и это в ИЗРАИЛЕ!
Если у вас есть данные по количеству вакцинаций по прапаратам (Пфайзер/Модерна) в Израиле, то интересно было бы взглянуть, т.к. я такой информации не нашёл (по крайней мере на наглийском).