В Україні проти COVID-19 вакцинували ще 157 тисяч осіб. Загалом уже зробили понад 9,2 млн щеплень

157 049 осіб вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 31 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 54 355 осіб, повністю імунізовані - 102 694 людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МОЗ у Facebook.

За даними МОЗ, протягом доби працювали 981 мобільна бригада, 2962 пункти щеплення, 327 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 413 772 людини, з них отримали одну дозу – 5 413 770 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 825 401 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 9 239 171 щеплення.

Докладніше про захворюваність та вакцинацію від COVID-19 - за посиланням: https://bit.ly/2Rr4iW5.

Також читайте: "Не хочете вакцинуватися - заяву на звільнення": Мер Івано-Франківська Марцінків поставив ультиматум нещепленим співробітникам міськради