Зустріч із Байденом планую розпочати з питань окупованого Криму і Донбасу, - Зеленський
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Першим питанням на зустрічі з президентом США Джо Байденом Володимир Зеленський планує обговорити тему окупованого Донбасу і Криму.
Про це президент заявив "Суспільному", інформує Цензор.НЕТ.
"У нас буде не просто питання-відповідь. У нас буде серйозна зустріч, декілька буде секторів нашої розмови. Складно сказати, з якого саме питання почати. Багато речей на які хочеться отримати не відповідь, а отримати бачення. Тим більше, що питання не в тому, що запитує Україна і що відповідає Америка. Мені здається, що у кожної сторони є питання і відповіді", — заявив Зеленський.
Окрім того, за словами Зеленського, на зустрічі з Байденом буде підійматися тема інвестицій: "Ми подякуємо президенту США за підтримку, вона відчувається в розбудові енергетичної системи України".
Також на зустрічі лідери України та США обговорять питання "Північного потоку-2".
"У нас є болюче питання "Північний потік-2". Якщо він буде добудований, а всі говорять, що він буде добудований, то ми поборемося з тим, як він буде працювати. У разі працюючого "Північного потоку-2", ми хотіли б домовитися про конкретні речі й гарантії з боку США", — зазначив Зеленський і підкреслив, що має на увазі введення нових санкцій проти РФ.
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Все остальные вопросы это только затягивание войны и безсмысленная гибель наших граждан о которых так заботятся как ООН так и ОБСЕ и активно мониторят.
Для початку потрібно створити умови, щоб касапи не мали змоги надіслати підкріплення на фронт.
Теперь ЗЕ свои юмористические заготовки постит. Допостится до того, что встречи вобще не будет.
Байден, що якийсь Карандаш, Куклачов чи Олєг Папов?
- Бадя, а пачему нє будєт спільної пресконференції?
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1h
Мы немного удивились, когда увидели практически полное отсутствие официальных представителей Госдепа на прилете Зеленского. Потому задали этот вопрос "нашим там". Оттуда пришел ответ " Визиту президента Украины Зеленского не присвоен никакой ранг дипломатического сопровождения"
state visit государственный визит
working visit рабочий визит
visit by invitation визит по приглашению
ad visit визит по объявлению ☹️
Лично для себя Байден оставил самое интересное - тест на союзнические обязательства для человека возбудившего уголовное дело против его сына - требование выдачи Коломойского и еще троих лиц США.
Коломойский оригинально предупредил Зеленского о возможных последствиях недружественных действий против себя.
Он направил съемочную группу телеканала 1+1 на утреннюю прогулку Зеленского возле отеля в котором он остановился.
Прошлый раз он просто отключил Зеленскому свет в ОПУ.*
*Вызов принят. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_12.html
Вот и посмотрим, что решит наш величайший. И что ему дороже - страна или трон в стране