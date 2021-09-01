Зустріч із Байденом планую розпочати з питань окупованого Криму і Донбасу, - Зеленський

Першим питанням на зустрічі з президентом США Джо Байденом Володимир Зеленський планує обговорити тему окупованого Донбасу і Криму.

Про це президент заявив "Суспільному", інформує Цензор.НЕТ.

"У нас буде не просто питання-відповідь. У нас буде серйозна зустріч, декілька буде секторів нашої розмови. Складно сказати, з якого саме питання почати. Багато речей на які хочеться отримати не відповідь, а отримати бачення. Тим більше, що питання не в тому, що запитує Україна і що відповідає Америка. Мені здається, що у кожної сторони є питання і відповіді", — заявив Зеленський.

Окрім того, за словами Зеленського, на зустрічі з Байденом буде підійматися тема інвестицій: "Ми подякуємо президенту США за підтримку, вона відчувається в розбудові енергетичної системи України".

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Також на зустрічі лідери України та США обговорять питання "Північного потоку-2".

"У нас є болюче питання "Північний потік-2". Якщо він буде добудований, а всі говорять, що він буде добудований, то ми поборемося з тим, як він буде працювати. У разі працюючого "Північного потоку-2", ми хотіли б домовитися про конкретні речі й гарантії з боку США", — зазначив Зеленський і підкреслив, що має на увазі введення нових санкцій проти РФ.