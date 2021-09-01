"Іншого шляху немає", - глава МЗС ФРН Маас виступив за переговори з "Талібаном"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) вважає, що в ситуації з Афганістаном усім зацікавленим сторонам не варто відмовлятися від прямих контактів із "Талібаном".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.
"Особисто я думаю, що просто немає іншого шляху, окрім як переговори з "Талібаном", - заявив він у вівторок, 31 серпня під час візиту в Катар.
Необхідно перешкодити виникненню нестабільності в Афганістані, яка "сприяла б піднесенню тероризму" і серйозно вплинула б на сусідні держави, зазначив Маас.
Під час переговорів із талібами мова йде не про "формальні питання визнання", а про вирішення практичних проблем, продовжив глава МЗС Німеччини. Наприклад, питання подальшої роботи аеропорту в Кабулі. При цьому країни Заходу, за словами Мааса, наполягають на виконанні низки умов: "Ми визначили чіткі передумови (для переговорів. - Ред.): дотримання прав людини, можливість для людей виїжджати, і щоб в Афганістані не переховували терористичні угруповання".
За оцінкою німецького міністра, в Афганістані залишаються ще приблизно 300 громадян Німеччини. Він уточнив, що "Талібан" висловив готовність дозволити цим людям і афганцям, які шукають притулку, виїхати з країни.
Гайко Маас також не відкидає відкриття посольства Німеччини в Афганістані при владі талібів.
"Якщо таке було б політично можливо і якщо дозволить обстановка в плані безпеки, то Німеччині варто колись знову мати своє посольство в Кабулі", - сказав він. Поки німецькі дипломати ведуть переговори з талібами в столиці Катару Досі.
Будь ласка, зачекайте...
Спонсор международного терроризма.
И ети гниды навязывают нам переговоры с *лднр* чтобы потом то же самое сказать
А зачем? Зачем в Кабуле нужен будет аэропорт в дальнейшем..
Цивилизация от туда вся эвакуировалась....а дикарям подтирающим сраку камнями аэропорт не нужен..
Он в голове
Берлин - Кабул 6692,9 км
Берлин - Киев 1356,2 км.
Что-то не рвали гансы свои задницы вести переговоры с ******
просто несколько мигрантов-афганцев залезет к этому Хайко Маасу в его дом и чисто с миротворческим намерением трахнут его жену, сына, дочку, кошку, собаку на его глазах, а на следующий день пан Министр выйдет и скажет: "Наш аграрный долг Германии перед Афганистаном - поставлять Талибану современное оружие для защиты с/п полей опиумного мака".. такова Германия..
Ислам подтягивается следом за геями
Вони б швиденько знайшли інший шлях