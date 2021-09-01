УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5100 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Захоплення влади в Афганістані
3 253 48
Афганістан (450) Талібан (136) Гайко Маас (201)

"Іншого шляху немає", - глава МЗС ФРН Маас виступив за переговори з "Талібаном"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) вважає, що в ситуації з Афганістаном усім зацікавленим сторонам не варто відмовлятися від прямих контактів із "Талібаном".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

"Особисто я думаю, що просто немає іншого шляху, окрім як переговори з "Талібаном", - заявив він у вівторок, 31 серпня під час візиту в Катар.

Необхідно перешкодити виникненню нестабільності в Афганістані, яка "сприяла б піднесенню тероризму" і серйозно вплинула б на сусідні держави, зазначив Маас.

Під час переговорів із талібами мова йде не про "формальні питання визнання", а про вирішення практичних проблем, продовжив глава МЗС Німеччини. Наприклад, питання подальшої роботи аеропорту в Кабулі. При цьому країни Заходу, за словами Мааса, наполягають на виконанні низки умов: "Ми визначили чіткі передумови (для переговорів. - Ред.): дотримання прав людини, можливість для людей виїжджати, і щоб в Афганістані не переховували терористичні угруповання".

Також читайте: Радбез ООН прийняв резолюцію щодо Афганістану

За оцінкою німецького міністра, в Афганістані залишаються ще приблизно 300 громадян Німеччини. Він уточнив, що "Талібан" висловив готовність дозволити цим людям і афганцям, які шукають притулку, виїхати з країни.

Гайко Маас також не відкидає відкриття посольства Німеччини в Афганістані при владі талібів.

"Якщо таке було б політично можливо і якщо дозволить обстановка в плані безпеки, то Німеччині варто колись знову мати своє посольство в Кабулі", - сказав він. Поки німецькі дипломати ведуть переговори з талібами в столиці Катару Досі.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+13
Разговаривайте сразу с россией.
Спонсор международного терроризма.
показати весь коментар
01.09.2021 09:32
+11
Добро пожаловать Талибану в Берлин. Другого пути нет. "Другого пути нет", - глава МИД ФРГ Маас выступил за переговоры с "Талибаном" - Цензор.НЕТ 6769
И ети гниды навязывают нам переговоры с *лднр* чтобы потом то же самое сказать
показати весь коментар
01.09.2021 09:32
+11
Сейчас в Берлине и так помойка вторая после Парижа в плане беженцев, каждый второй араб. Еще мусульмане будут и начнут прямо там между собой воевать.
показати весь коментар
01.09.2021 09:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Другого пути нет", - глава МИД ФРГ Маас выступил за переговоры с "Талибаном" - Цензор.НЕТ 8211
показати весь коментар
01.09.2021 09:31 Відповісти
"вот это поворот" - и, эти ударились в русофобию. походу, талибы для них приветливее эрэфийцев.
показати весь коментар
01.09.2021 10:00 Відповісти
Надо предупреждать, если новость шуточная. Иначе можно подставить людей которые на полном серьезе поделятся этой фейковой новостью со знакомыми.
показати весь коментар
01.09.2021 10:55 Відповісти
Я не считаю эту новость шутошной. Какие ваши доказательства?
показати весь коментар
01.09.2021 11:13 Відповісти
То, что это шутка, это очевидно. А если кто-то делиться ей как новостью не проверив первоисточник, то ему никто не виноват.
показати весь коментар
01.09.2021 11:22 Відповісти
Думай как оформляешь мысли. А то звучит как ************* наратив: "Человек с проукраинскими взглядами поверит любому фейку о параше"
показати весь коментар
01.09.2021 12:14 Відповісти
Разговаривайте сразу с россией.
Спонсор международного терроризма.
показати весь коментар
01.09.2021 09:32 Відповісти
Добро пожаловать Талибану в Берлин. Другого пути нет. "Другого пути нет", - глава МИД ФРГ Маас выступил за переговоры с "Талибаном" - Цензор.НЕТ 6769
И ети гниды навязывают нам переговоры с *лднр* чтобы потом то же самое сказать
показати весь коментар
01.09.2021 09:32 Відповісти
А что ты хотел от Германии? После поражения во 2й мировой,они теперь только задницу всем могут подставлять.
показати весь коментар
01.09.2021 10:13 Відповісти
ну прально, и теперь по логике этого немца, ЕС должна залить талибам второй триллион финансирования.... А то афганские пастухи рассердятся .... Этот маас точно не кремлевский агент ?
показати весь коментар
01.09.2021 09:33 Відповісти
Сейчас в Берлине и так помойка вторая после Парижа в плане беженцев, каждый второй араб. Еще мусульмане будут и начнут прямо там между собой воевать.
показати весь коментар
01.09.2021 09:34 Відповісти
Не воевать, а как только размножатся до большинства, утверждать ислам во всей его красе
показати весь коментар
01.09.2021 12:26 Відповісти
Например, вопроса дальнейшей работы аэропорта в Кабуле.Источник: https://censor.net/ru/n3285676

А зачем? Зачем в Кабуле нужен будет аэропорт в дальнейшем..
Цивилизация от туда вся эвакуировалась....а дикарям подтирающим сраку камнями аэропорт не нужен..
показати весь коментар
01.09.2021 09:34 Відповісти
например, для постави гуманитарных грузов по линии оон. подобные поставки оон осуществляет во многие неблагоприятные страны мира. в том числе и в афган, причем все это время.
показати весь коментар
01.09.2021 10:03 Відповісти
Втуда гуманитарку и оружие, обратно героин. Удобно же.
показати весь коментар
01.09.2021 11:05 Відповісти
похоже фрг с рф в десна сосуться а ЕС упорно этого не видит. вот что значит сильная экономика. в ...опу правила, демократия и тд, главное свой, шкурный интерес. то же и в политике сша и напрасно наивные людишки о чем то с ними договариваються. правило начальника никто не отменял. (мы посоветовались и я решил)
показати весь коментар
01.09.2021 09:35 Відповісти
слушать фрицев - иметь Афганистану потерянные территории ,создание идиловского ,типа украинского ордло, формулу"штанмаера " и войну на несколько десятилетий.
показати весь коментар
01.09.2021 09:36 Відповісти
А може все таки краще масований ракетно-артелерійський удар та коврові бомбометання?
показати весь коментар
01.09.2021 09:37 Відповісти
Ислам бомбежкой не победишь
Он в голове
показати весь коментар
01.09.2021 12:28 Відповісти
Мне со стороны даже интересно.Видеть как консолидация народа,пусть даже под чуждыми демократии идеями,смогла не только отстоять свои идеалы,но и погнать со своей земли таких гигантов войны как США и другие. Если бы такие идеи возобладали над умами украинцев...- Наши идеи ))
показати весь коментар
01.09.2021 09:37 Відповісти
Вибачте,консолідація якого народу ?
показати весь коментар
01.09.2021 09:46 Відповісти
вспомнил слова путина: мочить в сортире. а тут договариваться. кто, кого и куда хочет втянуть? сценарий развала ссср??? похоже, да.
показати весь коментар
01.09.2021 09:38 Відповісти
Виходить що "Талібан" фактично вже визнали?
показати весь коментар
01.09.2021 09:39 Відповісти
Выходит шо ты ватный дебил😂🌷×××
показати весь коментар
01.09.2021 09:42 Відповісти
вместо полного игнора изоляции эмбарго экономических финансовых банковских санкций.. прям брачный контракт..эти бибизьянкив Афгане захватив власть реально не знают КАК УПРАВЛЯТЬ СТРАНОЙ ЭКОНОМИКОЙ ПОЛИТИКОЙ ДИПЛОМАТИЕЙ ВОЕННЫМ ДЕЛОМ МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕЖДУНАРОДНО ФИНАНСОВОБАНКОВСКИЕ ВОПРОСЫ ДИПЛОМАТИЯ..нифигасе..обезьянам дали свободу а забыли оставить бананы в свободном доступе.... а Аллах как то не спешит давать все что надо....
показати весь коментар
01.09.2021 09:39 Відповісти
конец европейской цивилизации прямо на глазах((( как можно признать терр государство?????
показати весь коментар
01.09.2021 09:41 Відповісти
Что-то в последнее время от Германии смердит. И не только газпромовской трубой.... С какого перепугу такая озабоченность "соседними" с талибами государствами "Іншого шляху немає", - глава МЗС ФРН Маас виступив за переговори з "Талібаном" - Цензор.НЕТ 5383
Берлин - Кабул 6692,9 км
Берлин - Киев 1356,2 км.
Что-то не рвали гансы свои задницы вести переговоры с ******
показати весь коментар
01.09.2021 09:42 Відповісти
так, эрэфия им газ поставляет.
показати весь коментар
01.09.2021 10:07 Відповісти
Может быть немцам поплотнее заняться войной, которая идёт в Европе, а об уже всем надоевшем Афганистане позаботятся его соседи и Китай с Рашкой, и главное за свои деньги?
показати весь коментар
01.09.2021 09:43 Відповісти
Дать талибам 28 млрд долларов!)для выхода из пандемии
показати весь коментар
01.09.2021 09:45 Відповісти
Опять кацапы и немцы пляшут под одну дудку. Меркель должна сидеть в тюрьме как пособник РФ, и один из разжигателей третьей мировой гибридной войны
показати весь коментар
01.09.2021 09:45 Відповісти
эти немецкие абизянки еще и оружие будут поставлять Талибану..
просто несколько мигрантов-афганцев залезет к этому Хайко Маасу в его дом и чисто с миротворческим намерением трахнут его жену, сына, дочку, кошку, собаку на его глазах, а на следующий день пан Министр выйдет и скажет: "Наш аграрный долг Германии перед Афганистаном - поставлять Талибану современное оружие для защиты с/п полей опиумного мака".. такова Германия..
показати весь коментар
01.09.2021 09:46 Відповісти
Як це іншого шляху нема? А як же напалм, оранж на макові поля і коврові бомбардування???
показати весь коментар
01.09.2021 09:48 Відповісти
Хайко Маас ватная подстилка, он всегда говорит то, что выгодно кремлю, можете быть уверенными, что после отставки всплывет в каком то газпроме.
показати весь коментар
01.09.2021 09:50 Відповісти
Мда... Германия превратилась неизвестно во что...
показати весь коментар
01.09.2021 09:51 Відповісти
это хорошо знакомая кремлевсквая тактика: пугать западных политиков всевозможными проблемами и террористами и выбивать под это дело себе преференции и другие плюшки. Если надо убедить , кремль и пару реальных терактов может организовать. Так сказать для сговорчивости....
показати весь коментар
01.09.2021 09:53 Відповісти
Напевне для Мааса Талібан не ворог, а щонайменше - торгівельний партнер. То чи варто дивуватися перемозі Талібану? У таких ситуаціях все більше цінуєш останнього командувача УПА Василя Кука: "Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги." Зрозуміло, що мені щаувпдать, що таліби не окупували німецькі землі. Відповім, що не впевнений у цьому. Бо серед численних мігрантів, яких так щедро пропускає до себе ліберальна Німеччина, таліби точно є. Як і іділовці і інші аль-кайєдисти. А що стосується інших "торгівельний партнерів" - кацапів, то вони не лише вже окупували бауерів своїми Потоками, але й взяли в полон і Шредера, і Мєркєль, і ще купу тамтешнього політичного болота.
показати весь коментар
01.09.2021 09:58 Відповісти
Вся наркота Афганістану , наразі, прямісінько піде в Европу 😀
показати весь коментар
01.09.2021 10:16 Відповісти
"Другого пути нет" - он есть, но вам он не нужен (хлопотно, дорого, не выгодно - нужное подчеркнуть).
показати весь коментар
01.09.2021 10:47 Відповісти
Почему бы и нет. После рашестана и талибов на очереди разве что ИГИЛ и Алькаида. Если там еще есть с кем разговаривать. А там и дип. представительства и консульства подтянутся. Хотя если смотреть на то с какой скоростью европа темнеет, то может в этом и есть некий смысл на перспективу.
показати весь коментар
01.09.2021 11:04 Відповісти
Европа давно перестала быть христианской...
Ислам подтягивается следом за геями
показати весь коментар
01.09.2021 12:32 Відповісти
Адольф і його фельдмаршали в гробу перевертаються.
Вони б швиденько знайшли інший шлях
показати весь коментар
01.09.2021 11:20 Відповісти
Захватіть побільше бабла на переговори для талібів мало в них вложили ще ще ще
показати весь коментар
01.09.2021 13:16 Відповісти
А шо изобрели временной мегафон,который позволяет разговаривать с 15ым веком из 21го? "Іншого шляху немає", - глава МЗС ФРН Маас виступив за переговори з "Талібаном" - Цензор.НЕТ 2143
показати весь коментар
01.09.2021 13:31 Відповісти
идиот!!!!
показати весь коментар
01.09.2021 22:14 Відповісти
 
 