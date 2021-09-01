Зеленський привітав українців з 1 вересня: Не імітуйте навчання, будьте відкритими і завжди шукайте нові знання
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Президент України Володимир Зеленський привітав жителів України з Днем знань.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент України повідомив на своїй сторінці в Telegram.
"1 вересня – безумовно, радісний і важливий день. Час повертатися до навчання.
Багато людей ще не зовсім відчувають, які фундаментальні зміни у глобальному світі можливі вже найближчими десятиліттями. Нові технології, економічні процеси, соціальні відносини – все розвивається дуже стрімко й створює раніше небачені виклики для держав, бізнесу та успіху кожної людини. Щоб адаптуватися до такої трансформації, треба не просто здобути певні знання й компетенції, а зробити досконалим власне вміння навчатися й завжди шукати нові знання, не зупинятися", - зазначив глава держави.
За словами Зеленського, держава виконує свою частину завдання: "Ми оновлюємо школи по всій країні й за найближчі роки зробимо освітню інфраструктуру України справді сучасною. Уряду поставлена чітка вимога щороку забезпечувати зростання державних видатків на освітню галузь. Це має бути враховано й при підготовці бюджету-2022.
Уже запрацювала програма "Здорова Україна", значна частина якої присвячена саме активностям школярів і студентів. Культура спорту і здоров'я – це те, чого також потрібно навчатися, щоб мати якісне життя. А умови для цього держава гарантує".
"Але ключове – це мотивація. Її неможливо забезпечити рішенням будь-якої посадової особи чи реалізацією будь-якої реформи. Мотивація навчати й навчатися – це завжди найбільша інвестиція у фаховість людини. Тож саме цього й хочеться побажати сьогодні кожному. Не імітуйте навчання, будьте відкритими для нового та шукайте для себе тим більше освіти, чим більше успіху хочете досягти в житті", - резюмував президент.
Нагадаємо, сьогодні, 1 вересня, в світі відзначають День знань.
Щорічно 1 вересня в школах проходять урочисті лінійки з нагоди початку навчального року. Прийнято в цей день дарувати квіти своїм вчителям. У школах проводиться перший святковий урок, який щорічно має різні теми. Цього року Міносвіти запропонувало присвятити перший урок 1 вересня 30-й річниці незалежності України.
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- а теперь последний вопрос к абитуриенту - почему вы выбрали именно наш прекрасный ВУЗ ? может потому что у него славная история? или большое разнообразие факультетов? или огромное количество знаменитых выпускников? или умные и высокопрофессиональные преподаватели, во главе со мной... не последнем человеке в этом заведении...
- ну пап...ну хватит прикалываться...
а карають люди, які ******* тільки себе (або своє місце в Історії)...або відверті довбо*** ))) які не розуміють що роблять, бо так поприкольно))) особливо в перший час...
- Зеля наглядный пример, что старание в учебе ничего почти не решает в карьере..
Везение и подходящий папик решает - быть тебе большим начальником или нет..
каждый судит по себе.
...
І досі вчитись не бажаєш, нєдоросль...
Знает о чем говорит, шлимазл криворогий