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Зеленський привітав українців з 1 вересня: Не імітуйте навчання, будьте відкритими і завжди шукайте нові знання

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Зеленський привітав українців з 1 вересня: Не імітуйте навчання, будьте відкритими і завжди шукайте нові знання

Президент України Володимир Зеленський привітав жителів України з Днем знань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент України повідомив на своїй сторінці в Telegram.

"1 вересня – безумовно, радісний і важливий день. Час повертатися до навчання.

Багато людей ще не зовсім відчувають, які фундаментальні зміни у глобальному світі можливі вже найближчими десятиліттями. Нові технології, економічні процеси, соціальні відносини – все розвивається дуже стрімко й створює раніше небачені виклики для держав, бізнесу та успіху кожної людини. Щоб адаптуватися до такої трансформації, треба не просто здобути певні знання й компетенції, а зробити досконалим власне вміння навчатися й завжди шукати нові знання, не зупинятися", - зазначив глава держави.

За словами Зеленського, держава виконує свою частину завдання: "Ми оновлюємо школи по всій країні й за найближчі роки зробимо освітню інфраструктуру України справді сучасною. Уряду поставлена чітка вимога щороку забезпечувати зростання державних видатків на освітню галузь. Це має бути враховано й при підготовці бюджету-2022.

Також читайте: В Одесі скасували лінійки в школах на 1 вересня, - міськрада

Уже запрацювала програма "Здорова Україна", значна частина якої присвячена саме активностям школярів і студентів. Культура спорту і здоров'я – це те, чого також потрібно навчатися, щоб мати якісне життя. А умови для цього держава гарантує".

"Але ключове – це мотивація. Її неможливо забезпечити рішенням будь-якої посадової особи чи реалізацією будь-якої реформи. Мотивація навчати й навчатися – це завжди найбільша інвестиція у фаховість людини. Тож саме цього й хочеться побажати сьогодні кожному. Не імітуйте навчання, будьте відкритими для нового та шукайте для себе тим більше освіти, чим більше успіху хочете досягти в житті", - резюмував президент.

Нагадаємо, сьогодні, 1 вересня, в світі відзначають День знань.

Щорічно 1 вересня в школах проходять урочисті лінійки з нагоди початку навчального року. Прийнято в цей день дарувати квіти своїм вчителям. У школах проводиться перший святковий урок, який щорічно має різні теми. Цього року Міносвіти запропонувало присвятити перший урок 1 вересня 30-й річниці незалежності України.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+16
Сказал КВН-щик с купленым дипломом, ни дня не работавший по своей специальности. Зеленский поздравил украинцев с 1 сентября: Не имитируйте обучение, будьте открытыми и всегда ищите новые знания - Цензор.НЕТ 4781
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01.09.2021 10:19
+13
Сказал туповатый блазень с 3мя классами образования Зеленский поздравил украинцев с 1 сентября: Не имитирует обучение, будьте открытыми и всегда ищите новые знания - Цензор.НЕТ 5622
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01.09.2021 10:15
+12
чувак, который не учившись в Юр институте, получил диплом юриста и всю жизнь гримасничает, говорит что-то о знаниях..
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01.09.2021 10:16
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Сказал туповатый блазень с 3мя классами образования Зеленский поздравил украинцев с 1 сентября: Не имитирует обучение, будьте открытыми и всегда ищите новые знания - Цензор.НЕТ 5622
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01.09.2021 10:15 Відповісти
чувак, который не учившись в Юр институте, получил диплом юриста и всю жизнь гримасничает, говорит что-то о знаниях..
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01.09.2021 10:16 Відповісти
***
- а теперь последний вопрос к абитуриенту - почему вы выбрали именно наш прекрасный ВУЗ ? может потому что у него славная история? или большое разнообразие факультетов? или огромное количество знаменитых выпускников? или умные и высокопрофессиональные преподаватели, во главе со мной... не последнем человеке в этом заведении...
- ну пап...ну хватит прикалываться...
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01.09.2021 10:32 Відповісти
Ну прямо отец нации ,(и предводитель дворянства по совместительству)
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01.09.2021 10:18 Відповісти
Сказал КВН-щик с купленым дипломом, ни дня не работавший по своей специальности. Зеленский поздравил украинцев с 1 сентября: Не имитируйте обучение, будьте открытыми и всегда ищите новые знания - Цензор.НЕТ 4781
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01.09.2021 10:19 Відповісти
Не імітуйте, кажеш? От, пілять, а воно ж то професіонал в тому... Воно ж, типу, юрист, чи хто там?
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01.09.2021 10:20 Відповісти
воно зна шо каже ))))
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01.09.2021 10:33 Відповісти
А я про що? То ж найвеличніший імітатор, блін. Воно ж все імітує, навіть розумову діяльність його мозку. Точніше, того, що там ще залишилось. О то Господь нас покарав...
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01.09.2021 10:36 Відповісти
ні! Господь не карає тих кого любить...він посилає випробування яке буде під силу нам...
а карають люди, які ******* тільки себе (або своє місце в Історії)...або відверті довбо*** ))) які не розуміють що роблять, бо так поприкольно))) особливо в перший час...
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01.09.2021 10:41 Відповісти
те кто хорошо учится на отлично, работают над собой, посещают разные там факультеты и не вылазят с библиотек - будут обслуживать таких недоучей и дыбилов как Зеля Зеленский поздравил украинцев с 1 сентября: Не имитируйте обучение, будьте открытыми и всегда ищите новые знания - Цензор.НЕТ 1632
- Зеля наглядный пример, что старание в учебе ничего почти не решает в карьере..
Везение и подходящий папик решает - быть тебе большим начальником или нет..
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01.09.2021 10:23 Відповісти
Зеленский поздравил украинцев с 1 сентября: Не имитируйте обучение, будьте открытыми и всегда ищите новые знания - Цензор.НЕТ 9701
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01.09.2021 10:25 Відповісти
))))))а само то имитировало -"юрист",лять
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01.09.2021 10:28 Відповісти
Не имитируйте обучение
каждый судит по себе. Зеленський привітав українців з 1 вересня: Не імітуйте навчання, будьте відкритими і завжди шукайте нові знання - Цензор.НЕТ 179
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01.09.2021 10:32 Відповісти
Зеленський привітав українців з 1 вересня: Не імітуйте навчання, будьте відкритими і завжди шукайте нові знання - Цензор.НЕТ 7937

...
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01.09.2021 10:34 Відповісти
'Дєті, нє будьтє как я - нє курітє за школой, а то вирастітє маленькімі і с пратівнимі галасамі'
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01.09.2021 10:35 Відповісти
"Не будьте таким як я", - сказава припіздент
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01.09.2021 11:01 Відповісти
Чому ж ти не вчився???
І досі вчитись не бажаєш, нєдоросль...
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01.09.2021 11:16 Відповісти
"Не имитируйте обучение" как я Зеленський привітав українців з 1 вересня: Не імітуйте навчання, будьте відкритими і завжди шукайте нові знання - Цензор.НЕТ 9617
Знает о чем говорит, шлимазл криворогий Зеленський привітав українців з 1 вересня: Не імітуйте навчання, будьте відкритими і завжди шукайте нові знання - Цензор.НЕТ 6147
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01.09.2021 12:03 Відповісти
Зеленський привітав українців з 1 вересня: Не імітуйте навчання, будьте відкритими і завжди шукайте нові знання - Цензор.НЕТ 1115
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01.09.2021 13:17 Відповісти
 
 