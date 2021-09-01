Зеленський у США презентував План трансформації України: 80 проєктів загальною вартістю $277 млрд

У межах робочого візиту до США Президент України Володимир Зеленський взяв участь у презентації Плану трансформації України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Президент зазначив, що попри всі труднощі і загрози Україна сьогодні є країною свободи, надії, руху тільки вперед і розвитку.

За його словами, зараз немає жодної іншої країни, яка б проводила такі системні реформи в умовах збройного протистояння одній з найпотужніших армій у світі.

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Зеленський розповів, що в Україні зміцнюється антикорупційна архітектура, корупціонерів притягають до відповідальності, було відкрито ринок землі, ухвалюються закони про підтримку українських та іноземних інвесторів, а безумовним пріоритетом є верховенство права та реформа судової системи.

"Ми маємо чітке бачення, якою має стати Україна через п'ять-десять років. Це амбітний План трансформації нашої держави. Більше справедливості, більше можливостей – будуємо успішну та стійку Україну", – зазначив він.

Президент пояснив, що документ, який має назву A Greater Justice and Opportunity – Building Prosperous and Resilient Ukraine, окреслює бачення розбудови України на найближчі роки як "безпекового форпосту, цифрового, інфраструктурного та аграрного хабу".

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Глава держави підкреслив, що план перетворення економіки України визначає амбітні цілі щодо розвитку людського капіталу, забезпечення "зеленої" трансформації та енергетичної безпеки країни.

Зеленський додав, що документ є інструментом для розвитку стратегічного партнерства України зі США в економіці й містить конкретні спільні економічні, інвестиційні проєкти. "Закладені в плані понад 80 проєктів – це амбітні проєкти на загальну суму 277 млрд доларів. Вони передбачають фінансування коштом державного бюджету України, а також залучення програм міжнародної допомоги, кредитів, інвестицій", – сказав він.

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