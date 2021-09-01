Зеленський у США презентував План трансформації України: 80 проєктів загальною вартістю $277 млрд
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У межах робочого візиту до США Президент України Володимир Зеленський взяв участь у презентації Плану трансформації України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
Президент зазначив, що попри всі труднощі і загрози Україна сьогодні є країною свободи, надії, руху тільки вперед і розвитку.
За його словами, зараз немає жодної іншої країни, яка б проводила такі системні реформи в умовах збройного протистояння одній з найпотужніших армій у світі.
Зеленський розповів, що в Україні зміцнюється антикорупційна архітектура, корупціонерів притягають до відповідальності, було відкрито ринок землі, ухвалюються закони про підтримку українських та іноземних інвесторів, а безумовним пріоритетом є верховенство права та реформа судової системи.
"Ми маємо чітке бачення, якою має стати Україна через п'ять-десять років. Це амбітний План трансформації нашої держави. Більше справедливості, більше можливостей – будуємо успішну та стійку Україну", – зазначив він.
Президент пояснив, що документ, який має назву A Greater Justice and Opportunity – Building Prosperous and Resilient Ukraine, окреслює бачення розбудови України на найближчі роки як "безпекового форпосту, цифрового, інфраструктурного та аграрного хабу".
Глава держави підкреслив, що план перетворення економіки України визначає амбітні цілі щодо розвитку людського капіталу, забезпечення "зеленої" трансформації та енергетичної безпеки країни.
Зеленський додав, що документ є інструментом для розвитку стратегічного партнерства України зі США в економіці й містить конкретні спільні економічні, інвестиційні проєкти. "Закладені в плані понад 80 проєктів – це амбітні проєкти на загальну суму 277 млрд доларів. Вони передбачають фінансування коштом державного бюджету України, а також залучення програм міжнародної допомоги, кредитів, інвестицій", – сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
где овации где гром апплодисментов ??? мы тут целую неделю подсчитывали блть....
18 сентября 2014...
https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2014/09/140918_ru_s_poroshenko_usa_visit.amp
18 сентября президент Украины Петр Порошенко выступил в Конгрессе США, его речь постоянно останавливали аплодисменты присутствующих сенаторов и конгрессменов
Как выяснило НВ, всего во время выступления главы украинского государства, которое переживает непростые времена из-за агрессии путинской России, аплодисменты звучали 25 раз...
Более десяти раз эти аплодисменты перерастали в овации, когда присутствующие в зале вставали с места, чтобы выразить свою поддержку тезисам Порошенко.
Всего выступление президента Украины длилось без малого 42 минуты. Оно завершилось традиционным для украинцев приветствием "Слава Украине!", которое Порошенко произнес на украинском языке.
Стоит подчеркнуть, что часть присутствующих не растерялись, и ответили украинскому президенту: "Героям Слава!", что можно услышать на видеозаписи выступления...
https://www.google.com/amp/s/nv.ua/amp/vystuplenie-poroshenko-25-raz-preryvalos-aplodismentami-kongressa-ssha-12528.html
100 дітсадків теж
та й 100 мостів як й обіцяи
100 аєропортів
мільард дерев вже посадив
та ви думаєте кляті порохоботи що зеленский й теперь ********?))
Кстати, кто знает, сколько деревьев уже посажено (ну, не считая "деревьев" канабиса для ОП)?
Хоч не в Малоросію маю надію він хоче трансформувати Україну