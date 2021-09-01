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Зеленський у США презентував План трансформації України: 80 проєктів загальною вартістю $277 млрд

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський у США презентував План трансформації України: 80 проєктів загальною вартістю $277 млрд

У межах робочого візиту до США Президент України Володимир Зеленський взяв участь у презентації Плану трансформації України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Президент зазначив, що попри всі труднощі і загрози Україна сьогодні є країною свободи, надії, руху тільки вперед і розвитку.

За його словами, зараз немає жодної іншої країни, яка б проводила такі системні реформи в умовах збройного протистояння одній з найпотужніших армій у світі.

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Зеленський розповів, що в Україні зміцнюється антикорупційна архітектура, корупціонерів притягають до відповідальності, було відкрито ринок землі, ухвалюються закони про підтримку українських та іноземних інвесторів, а безумовним пріоритетом є верховенство права та реформа судової системи.

"Ми маємо чітке бачення, якою має стати Україна через п'ять-десять років. Це амбітний План трансформації нашої держави. Більше справедливості, більше можливостей – будуємо успішну та стійку Україну", – зазначив він.

Президент пояснив, що документ, який має назву A Greater Justice and Opportunity – Building Prosperous and Resilient Ukraine, окреслює бачення розбудови України на найближчі роки як "безпекового форпосту, цифрового, інфраструктурного та аграрного хабу".

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Глава держави підкреслив, що план перетворення економіки України визначає амбітні цілі щодо розвитку людського капіталу, забезпечення "зеленої" трансформації та енергетичної безпеки країни.

Зеленський додав, що документ є інструментом для розвитку стратегічного партнерства України зі США в економіці й містить конкретні спільні економічні, інвестиційні проєкти. "Закладені в плані понад 80 проєктів – це амбітні проєкти на загальну суму 277 млрд доларів. Вони передбачають фінансування коштом державного бюджету України, а також залучення програм міжнародної допомоги, кредитів, інвестицій", – сказав він.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+53
Зеленский в США презентовал План трансформации Украины: 80 проектов общей стоимостью $277 млрд - Цензор.НЕТ 7743
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01.09.2021 10:16
+38
Зеленский в США презентовал План трансформации Украины: 80 проектов общей стоимостью $277 млрд - Цензор.НЕТ 541
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01.09.2021 10:19
+36
со ссылкой на пресс-службу ЗЕ

Ну все все поняли. Зеленский в США презентовал План трансформации Украины: 80 проектов общей стоимостью $277 млрд - Цензор.НЕТ 4032 Театр одного актера.
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01.09.2021 10:17
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Джо дай денех!!! я и 80 олигархических кланов стОим 300 лярдов америконских рублей..........
где овации где гром апплодисментов ??? мы тут целую неделю подсчитывали блть....
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01.09.2021 16:25 Відповісти
План остапа бендера і коламойші.
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01.09.2021 17:25 Відповісти
Белый Дом: визит Порошенко "стоит тысячи слов" России
18 сентября 2014...

https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2014/09/140918_ru_s_poroshenko_usa_visit.amp
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01.09.2021 18:06 Відповісти
Выступление Порошенко 25 раз прерывалось аплодисментами Конгресса США
18 сентября президент Украины Петр Порошенко выступил в Конгрессе США, его речь постоянно останавливали аплодисменты присутствующих сенаторов и конгрессменов
Как выяснило НВ, всего во время выступления главы украинского государства, которое переживает непростые времена из-за агрессии путинской России, аплодисменты звучали 25 раз...

Более десяти раз эти аплодисменты перерастали в овации, когда присутствующие в зале вставали с места, чтобы выразить свою поддержку тезисам Порошенко.

Всего выступление президента Украины длилось без малого 42 минуты. Оно завершилось традиционным для украинцев приветствием "Слава Украине!", которое Порошенко произнес на украинском языке.

Стоит подчеркнуть, что часть присутствующих не растерялись, и ответили украинскому президенту: "Героям Слава!", что можно услышать на видеозаписи выступления...

https://www.google.com/amp/s/nv.ua/amp/vystuplenie-poroshenko-25-raz-preryvalos-aplodismentami-kongressa-ssha-12528.html
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01.09.2021 18:09 Відповісти
И что из этого после вышло? Все тот же пшик.
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01.09.2021 21:52 Відповісти
"пшик" вышел уже после голосования "мудрого наріда" в 2019 году ... Такой зеленый, гундосый "пшик"...😆
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01.09.2021 22:12 Відповісти
100 шкіл вже построїв
100 дітсадків теж
та й 100 мостів як й обіцяи
100 аєропортів
мільард дерев вже посадив
та ви думаєте кляті порохоботи що зеленский й теперь ********?))
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01.09.2021 18:57 Відповісти
Ниправда. То всё Гончарук строил. Всё на него...
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01.09.2021 21:54 Відповісти
Что-то не заслушанное парламентом, не согласованное с кабмином...не донесенное до избирателей оно понесло там расказывать...пацан и вправду мнит себя императором...в тайне от главврача... Бо такая интравертная психика это диагноз... просто дело врачей...
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01.09.2021 19:11 Відповісти
Клоун - трансформер ?
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01.09.2021 20:16 Відповісти
Ну слава Богу! А я думал, сказку про светлое будущее отменили или забыли. Но нью коммунистен не подвели, опять запели про молочные реки и кисельные берега.
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01.09.2021 20:18 Відповісти
Пять лярдов деревьев уже посадил, теперь можно и 80 проектов начинать.
Кстати, кто знает, сколько деревьев уже посажено (ну, не считая "деревьев" канабиса для ОП)?
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01.09.2021 20:24 Відповісти
де він ті системні реформи побачив? Зеленський у США презентував План трансформації України: 80 проєктів загальною вартістю $277 млрд - Цензор.НЕТ 3712
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01.09.2021 20:51 Відповісти
В рамках рабочего визита в США Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в презентации Плана трансформации Украины. Источник: https://censor.net/ru/n3285684

Хоч не в Малоросію маю надію він хоче трансформувати Україну Зеленський у США презентував План трансформації України: 80 проєктів загальною вартістю $277 млрд - Цензор.НЕТ 4966
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01.09.2021 21:49 Відповісти
Дурне поїхало в турне ...
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01.09.2021 21:54 Відповісти
Он уверен, что там "12 стульев" не читали)).
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01.09.2021 22:00 Відповісти
ТАКОЙ ХОРОШИЙ ДЕВУШКА, А ОТЕЦ БАРЫГА, СПЕКУЛЯНТ !)
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02.09.2021 01:29 Відповісти
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