Втрати військ РФ за серпень на Донбасі: 18 "двохсотих", 23 поранених

Із 27 липня 2020 року безповоротні втрати російських окупантів становлять 339 найманців.

Про це у Twitter повідомив офіцер української розвідки Сергій Нещадим, передає Цензор.НЕТ.

"Втрати орків з 01.08.21 по 31.08.21 склали 41 особу, небойові:

Безповоротні (200) - 18

Санітарні (300) - 23

Втрати з 27.07.20 по 31.07.21 - 761 особа:

Безповоротні (200) - 339 (небойові 330, бойові 9)

Санітарні (300) - 422 (небойові 415, бойові 7)

ОВТ- 13од (ББМ-1, БПЛА-7, АТТ-5)", - розповів Нещадим.

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