Втрати військ РФ за серпень на Донбасі: 18 "двохсотих", 23 поранених
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Із 27 липня 2020 року безповоротні втрати російських окупантів становлять 339 найманців.
Про це у Twitter повідомив офіцер української розвідки Сергій Нещадим, передає Цензор.НЕТ.
"Втрати орків з 01.08.21 по 31.08.21 склали 41 особу, небойові:
Безповоротні (200) - 18
Санітарні (300) - 23
Втрати з 27.07.20 по 31.07.21 - 761 особа:
Безповоротні (200) - 339 (небойові 330, бойові 9)
Санітарні (300) - 422 (небойові 415, бойові 7)
ОВТ- 13од (ББМ-1, БПЛА-7, АТТ-5)", - розповів Нещадим.
Топ коментарі
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он то умеет делать - шашлык из ублюдков
бродячие собаки только ЗА - поджаренное мясо совковое - это нормасик(ням ням ням)
Безвозвратные (200) - 339 (небоевые 330, боевые 9)!!!!!!!---- Понятия не имею какие там потери у сепаратистов но то что публикует этот человек по моему лишь его фантазия.. при этом с фантазией слабовато у него
Звичайно так хочеться щоб було правдою, але також не вірю навіть в тримісячному періоді.
а сколько там боевых неизвестно.