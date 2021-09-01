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Втрати військ РФ за серпень на Донбасі: 18 "двохсотих", 23 поранених

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Втрати військ РФ за серпень на Донбасі: 18

Із 27 липня 2020 року безповоротні втрати російських окупантів становлять 339 найманців.

Про це у Twitter повідомив офіцер української розвідки Сергій Нещадим, передає Цензор.НЕТ.

"Втрати орків з 01.08.21 по 31.08.21 склали 41 особу, небойові:

Безповоротні (200) - 18
Санітарні (300) - 23

Втрати з 27.07.20 по 31.07.21 - 761 особа:

Безповоротні (200) - 339 (небойові 330, бойові 9)
Санітарні (300) - 422 (небойові 415, бойові 7)
ОВТ- 13од (ББМ-1, БПЛА-7, АТТ-5)", - розповів Нещадим.

Також читайте: Втрати російських окупантів за червень на Донбасі: 33 "двохсотих", 44 поранених

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Потери войск РФ за август на Донбассе: 18 "двухсотых", 23 раненых - Цензор.НЕТ 7861
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01.09.2021 10:29
+8
Мінус 18 курячих паспортів.
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01.09.2021 10:32
+5
Втрати військ РФ за серпень на Донбасі: 18 "двохсотих", 23 поранених - Цензор.НЕТ 1424
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01.09.2021 10:44
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Потери войск РФ за август на Донбассе: 18 "двухсотых", 23 раненых - Цензор.НЕТ 7861
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01.09.2021 10:29 Відповісти
Життя одного українського героя - за життя двох орків? Раніше було співвідношення принаймні один проти чотирьох.
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01.09.2021 10:50 Відповісти
Ні,пане Василю. Загалом втрати наступаючих відносно оборонців вскладають 1:3 відповідно. Це ще ф-ла генерала Карбишева на кшталт: 1 батальон-1 година-1 ряд дротяних загороджень- 1 кілометр. Ф-ли виправдані у ході 2 Світової війни.
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01.09.2021 11:45 Відповісти
Перепрошую,3:1
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01.09.2021 11:57 Відповісти
Любо!
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01.09.2021 10:32 Відповісти
Мінус 18 курячих паспортів.
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01.09.2021 10:32 Відповісти
Тут бы Эрдоган сказал шо - Мало.вато ваты поджарили Потери войск РФ за август на Донбассе: 18 "двухсотых", 23 раненых - Цензор.НЕТ 2106
он то умеет делать - шашлык из ублюдков
бродячие собаки только ЗА - поджаренное мясо совковое - это нормасик(ням ням ням)
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01.09.2021 10:36 Відповісти
Откуда дохлые цапы беруися, если живых ихтамнет?
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01.09.2021 10:41 Відповісти
Втрати військ РФ за серпень на Донбасі: 18 "двохсотих", 23 поранених - Цензор.НЕТ 1424
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01.09.2021 10:44 Відповісти
Потери с 27.07.20 по 31.07.21- 761 человек:

Безвозвратные (200) - 339 (небоевые 330, боевые 9)!!!!!!!---- Понятия не имею какие там потери у сепаратистов но то что публикует этот человек по моему лишь его фантазия.. при этом с фантазией слабовато у него Втрати військ РФ за серпень на Донбасі: 18 "двохсотих", 23 поранених - Цензор.НЕТ 151
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01.09.2021 10:52 Відповісти
Батальон виходить по наведеним цифрами.
Звичайно так хочеться щоб було правдою, але також не вірю навіть в тримісячному періоді.
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01.09.2021 11:01 Відповісти
Втрати військ РФ за серпень на Донбасі: 18 "двохсотих", 23 поранених - Цензор.НЕТ 7058 Втрати військ РФ за серпень на Донбасі: 18 "двохсотих", 23 поранених - Цензор.НЕТ 6317
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01.09.2021 11:11 Відповісти
Я аж прослезился от горя 🤣🤣🤣
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01.09.2021 11:28 Відповісти
Об чем радуемся? Почти все - небоевые, т. е.орки практически безнаказанно расстреливают наших как в тире!
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01.09.2021 11:32 Відповісти
Якби не було команди " Не відповідати!", то кацапських втрат було би на порядки більше. А до речі:які втрати наші за цей же період?
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01.09.2021 11:53 Відповісти
Бессмысленно сравнивать потери орд одичалых, вылезших из вонючих северных болот и воинов защитников Украины
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01.09.2021 15:29 Відповісти
Малувато буде!
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01.09.2021 18:03 Відповісти
они всё списывают на небоевые.
а сколько там боевых неизвестно.
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01.09.2021 18:57 Відповісти
 
 