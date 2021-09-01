Глава Пентагону Остін на зустрічі із Зеленським підтвердив, що новий пакет допомоги США Україні передбачає закупівлю Javelin, - ОПУ

У ході зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським міністр оборони США Ллойд Остін привітав Україну з 30-річчям незалежності і також запевнив, що США будуть стояти поруч з нашою країною, підтримувати її суверенітет і територіальну цілісність, допомагати в протидії російській агресії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Підкреслюється, що він також висловив підтримку прагненням України до набуття членства в НАТО.

"Ллойд Остін повідомив, що США ухвалили рішення про виділення додаткової безпекової допомоги Україні в обсязі $60 млн, включно із закупівлею переносних протитанкових ракетних комплексів "Джавелін"", - наводить слова Остіна пресслужба Офісу Президента.

У свою чергу Зеленський підкреслив, що Сполучені Штати є надійним партнером у сфері безпеки, і подякував за незмінну підтримку в питаннях надання щорічної допомоги Україні в цій галузі.

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Володимир Зеленський підкреслив, що налаштований на реформування української оборонної промисловості і всебічно підтримує корпоратизацію оборонних підприємств.

Раніше видання АР повідомляло, що новий пакет допомоги від США передбачає поставку Javelin в Україні.