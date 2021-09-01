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Норвегія (370) енергетика (1653)

Подальші інвестиції в Україну залежать від виконання урядом зобов'язань перед інвесторами в "зелену" енергетику, - МЗС Норвегії

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Подальші інвестиції в Україну залежать від виконання урядом зобов'язань перед інвесторами в

Подальші інвестиції норвезьких компаній у сектор відновлюваної енергетики України залежать від того, чи буде український уряд виконувати взяті на себе зобов'язання щодо врегулювання заборгованості за "зелену" електроенергію.

Про це заявив державний секретар міністерства закордонних справ Королівства Норвегія Аудун Халворсен.

"Останні роки норвезькі компанії інвестують в Україну сотні мільйонів євро. Вони мають амбітні плани продовжувати таку співпрацю. Однак це залежить від того, якими будуть умови державної програми. І як будуть випущені "зелені" облігації (для врегулювання боргів перед інвесторами у ВДЕ. - Прим.)", - заявив дипломат в ефірі телеканалу "Україна24".

За словами голови правління Української вітроенергетичної асоціації Андрія Конеченкова, борги перед виробниками "зеленої" енергії поки що лише зростають.

"Тенденція щодо зменшення сплати сьогодні накопичується, тобто за травень вже було 73%, за липень - вже 68%. І ось ця тенденція дуже непокоїть", - заявив Конеченков.

За словами інвесторів, ще сильнішого удару по "зелених" проєктах можуть завдати урядові ініціативи щодо запровадження нового акцизу на "зелену" електроенергію.

Нагадаємо, розвиток відновлюваної енергетики в Україні сповільнився через політичні ризики і боргової кризи.

Уряд порушив зобов'язання щодо оплати "зеленої" електроенергії, накопичивши борг у 18,4 млрд грн.

Крім того, Кабінет Міністрів оголосив про намір запровадити акцизний податок на "зелену" енергію в Україні в розмірі 3,2%. Проти такої ініціативи різко виступили міжнародні організації та галузеві об'єднання.

Усі асоціації відновлюваної енергетики заявили, що наміри Кабміну запровадити акцизний податок на "зелену" електроенергію є порушенням наданих раніше державою гарантій і порушенням зобов'язань перед міжнародними інвесторами.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
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01.09.2021 10:44
+2
инвесторы пришли грабить Украину??? они понимают рынок? рассчитаться с ними по рыночным ценам и закрыть вопрос... но никак не по тех грабительских ценах почти по 6гр. за квт.
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01.09.2021 10:46
+2
Это не инвестиции,это аферизм,потрох и гроська обещали пусть сами и платят,налогоплательщик не давал им права заставлять его платить дорого за то,что можно купить намного дешевле.
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01.09.2021 10:57
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01.09.2021 10:44 Відповісти
Я не против зеленой энергетики, только пусть киловатт/час такой энергии стоит как обычный киловатт/час Дальнейшие инвестиции в Украину зависят от выполнения правительством обязательств перед инвесторами в "зеленую" энергетику, - МИД Норвегии - Цензор.НЕТ 8334
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01.09.2021 10:46 Відповісти
Ну то дай грошей на обладнання
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01.09.2021 10:48 Відповісти
Слово "зелёный" в Украине приобрело негативный оттенок...
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01.09.2021 11:20 Відповісти
Бене не в масть
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01.09.2021 10:46 Відповісти
инвесторы пришли грабить Украину??? они понимают рынок? рассчитаться с ними по рыночным ценам и закрыть вопрос... но никак не по тех грабительских ценах почти по 6гр. за квт.
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01.09.2021 10:46 Відповісти
Договори потрібно виконувати. Знайомий таксист привіз німця за 20 марок як домовлялись. Колеги сказали йому що це в 20 раз більше за звичайну ціну. Проте німець сказав, що від домовився за 20 марок і їх заплатить. Тільки кацапи і "кацапствующие" недотримуються договорів. Дальнейшие инвестиции в Украину зависят от выполнения правительством обязательств перед инвесторами в "зеленую" энергетику, - МИД Норвегии - Цензор.НЕТ 5183
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01.09.2021 10:51 Відповісти
за прошлий час питань немає... але включити "стоп-кран", хто хоче працювати дальші, ось вам ринкові умови.., хто нехоче, звільняйте землю під "кукурузу"...
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01.09.2021 11:12 Відповісти
В сраці я мав, як казав Вовка, ті площі під "кукурудзу" Подальші інвестиції в Україну залежать від виконання урядом зобов'язань перед інвесторами в "зелену" енергетику, - МЗС Норвегії - Цензор.НЕТ 4528
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01.09.2021 19:44 Відповісти
ого, яка в тебе срака, там і сад горіховий можна посадити? чи шовковиці посадку, ще й шовкопрядів завести.
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01.09.2021 21:46 Відповісти
виміряй спочатку сраку у Вовочки, сракомір. Подальші інвестиції в Україну залежать від виконання урядом зобов'язань перед інвесторами в "зелену" енергетику, - МЗС Норвегії - Цензор.НЕТ 6474
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02.09.2021 08:18 Відповісти
хто такий вовочка, х\з... так ніжно його називаєш, напевне твій друг... але розмова про тебе і про твою дупу в яку можна даже трактором заїхати... сам признався Подальші інвестиції в Україну залежать від виконання урядом зобов'язань перед інвесторами в "зелену" енергетику, - МЗС Норвегії - Цензор.НЕТ 2229
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02.09.2021 09:46 Відповісти
Давай Стецю, співай, співай.
https://www.youtube.com/watch?v=GwCVsWPmH9k Подальші інвестиції в Україну залежать від виконання урядом зобов'язань перед інвесторами в "зелену" енергетику, - МЗС Норвегії - Цензор.НЕТ 8487
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02.09.2021 10:56 Відповісти
Пора заканчивать с этой зеленой энергетикой, как это сделали в Европе. Что то не хорошая карма в нашей стране от всего что связано с зеленым.
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01.09.2021 10:47 Відповісти
ну зеленая энергетика началась намного раньше при любимом твоем прездизенте
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01.09.2021 11:59 Відповісти
Когда бы не началась и не зависимо от ваших пристрастий или антипатий к президентам, а заканчивать с ней пора как это сделали в Европе.
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01.09.2021 12:01 Відповісти
Это не инвестиции,это аферизм,потрох и гроська обещали пусть сами и платят,налогоплательщик не давал им права заставлять его платить дорого за то,что можно купить намного дешевле.
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01.09.2021 10:57 Відповісти
Ви - зробили це разом . Подальші інвестиції в Україну залежать від виконання урядом зобов'язань перед інвесторами в "зелену" енергетику, - МЗС Норвегії - Цензор.НЕТ 4670 . ! Але винуватий Порох і Грося . Подальші інвестиції в Україну залежать від виконання урядом зобов'язань перед інвесторами в "зелену" енергетику, - МЗС Норвегії - Цензор.НЕТ 6063 .

Подальші інвестиції в Україну залежать від виконання урядом зобов'язань перед інвесторами в "зелену" енергетику, - МЗС Норвегії - Цензор.НЕТ 5019.
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01.09.2021 11:38 Відповісти
И что,ты думаешь,что круто проадвокатствовал потрогросе?закон об этой афере принял бэпэпэ за не просто так,зеленые лягушки просто воспользовались петиной схемой воровства,зеленых и соевых противопоставлять не нужно,это одна банда - попередники и их наследники.
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01.09.2021 12:07 Відповісти
Подальші інвестиції в Україну залежать від виконання урядом зобов'язань перед інвесторами в "зелену" енергетику, - МЗС Норвегії - Цензор.НЕТ 3302 .О , так Порошенко вже й зелену енергетику покрав?? Круто Подальші інвестиції в Україну залежать від виконання урядом зобов'язань перед інвесторами в "зелену" енергетику, - МЗС Норвегії - Цензор.НЕТ 8319 ..!! А що ще видасть твій хворий мозок . ?
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01.09.2021 12:39 Відповісти
Плохо выкручиваешься,неумело,езжай строить завод на липецке,больше пользы от тебя будет хозяину.
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01.09.2021 12:50 Відповісти
Ахметов говорил, что он главный инвестор в Украине, так его никто и не обижает, о чём конкретно хотят сказать ахметовские лобби из Норвегии ?
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01.09.2021 11:28 Відповісти
даешь народу 1 кв за 20 гр!!!!!!!!!!!!!!!!
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01.09.2021 11:58 Відповісти
Инвестиции в зеленую энергетику оказались мошеннической аферой. Кто-то хорошо нагрел ручки загребущие, а за последствия дерут с ограбленных людей. Кто лобировал и заключал эти грабительские договора, тот и должен ответить.
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01.09.2021 13:39 Відповісти
 
 