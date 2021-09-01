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Громадянин України, який вступив до НЗФ "Народне ополчення Донбасу", засуджений на 8 років в'язниці, - контррозвідка СБУ

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Громадянин України, який вступив до НЗФ

Громадянин України, який вступив до НЗФ "Народне ополчення Донбасу", засуджений на 8 років в'язниці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Суд визнав його винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з бойовими припасами та вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Задокументовано, що зловмисник за власною ініціативою у травні 2014 року розпочав співробітництво з російськими окупантами: вступив до складу незаконного збройного формування так званого "народного ополчения Донбасса".

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За даними слідства, він з вогнепальною зброєю охороняв позиції терористичної організації "ЛНР", вів активні розвідувальні дії по збору даних про позиції підрозділів Збройних Сил України та інших українських військових формувань, задіяних у проведенні АТО/ООС. За це бойовик регулярно отримував гроші від окупантів.

Отримавши бойове поранення, він переїхав на лікування до Росії, розраховуючи отримати російське громадянство "за заслуги". Але замість паспорта РФ отримав тюремний термін за незаконні оборудки з наркотиками. Після відбуття покарання повернувся в Україну.

Контррозвідники СБУ викрили і затримали зловмисника. У ході обшуку, проведеного за місцем його мешкання, виявлено та вилучено:

  • бойові гранати РГД-5 та РГО із запалами;
  • встановлено координати місця знаходження схрону із бойовими засобами ураження, у тому числі реактивними штурмовими гранатами РШГ-1 виробництва РФ.

За вироком суду громадянина України визнано винним за участь у терористичній організації "ЛНР" та зберіганні боєприпасів і засуджено до восьми років позбавлення волі. Вирок набув законної сили.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Ребятки, если и дальше будет продолжаться порочная практика не называния имён и не показывания фото осуждённых кокочленцев, то это приведёт к окончательному недоверию нашим недоправоохранителям и широкому полю для манипуляций : кого посадили, за что и тому подобное. Страна должна знать своих "героев" в морду лица и дальнейшей работе по ним, уже после освобождения
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01.09.2021 10:50
+4
8 лет за арсенал оружия и боеприпасов, и за терроризм? Вы серьезно? Как за коробок конопли у нас дают. Афигеть у нас законы. На Рашке от 20 лет до пожизненного за такое. Почему любителей рузгогомира у нас судят не по росийским законам?
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01.09.2021 10:55
+3
Це покарання для ворога і вбивці? Таке враження що закон знущається над своїм народом.Покарання для терориста і окупанти прирівняли до дрібного *********** і хочуть перемогти ворога.Ганьба всій законодавчій і судовій мафії. Гражданин Украины, вступивший в НВФ "Народное ополчение Донбасса", осужден на 8 лет тюрьмы, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 5782
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01.09.2021 10:49
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Це покарання для ворога і вбивці? Таке враження що закон знущається над своїм народом.Покарання для терориста і окупанти прирівняли до дрібного *********** і хочуть перемогти ворога.Ганьба всій законодавчій і судовій мафії. Гражданин Украины, вступивший в НВФ "Народное ополчение Донбасса", осужден на 8 лет тюрьмы, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 5782
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01.09.2021 10:49 Відповісти
Це хоть щось. Раніше їх взагалі випускали.
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01.09.2021 10:56 Відповісти
если хотите, чтобы таких к стенке ставили - требуйте установление военного положения
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01.09.2021 11:34 Відповісти
Вимагаю на окупованих територіях військовий стан.! Громадянин України, який вступив до НЗФ "Народне ополчення Донбасу", засуджений на 8 років в'язниці, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 8081 Я все правильно зробив?
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01.09.2021 11:36 Відповісти
не погано й те, що 8 відсидить від дзвоника до дзвоника.
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01.09.2021 11:35 Відповісти
Де гарантії що відсидить, а не вийде через чотири роки,або й раніше по амністії.? До речі зе готує амністію для військових,а там татарови з подоляками та єрмаками пропхнуть всіх злочинців
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01.09.2021 11:41 Відповісти
УДЗ при таких термінах, якщо не помиляюсь, не дають. А так амністія або обмін, якщо таке лайно комусь потрібне - може й станеться) Це без гарантії, Ви праві, на жаль.
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01.09.2021 11:49 Відповісти
Надійнішої гарантії яку давали комуністи з діркою у потилиці,ще не вигадали,і амністія з обміном не загрожували б.
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01.09.2021 11:52 Відповісти
почему не на 15? а вообще, длч таких категорий и термин 20-30 нужно ввести в кодекс.
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01.09.2021 10:50 Відповісти
Ребятки, если и дальше будет продолжаться порочная практика не называния имён и не показывания фото осуждённых кокочленцев, то это приведёт к окончательному недоверию нашим недоправоохранителям и широкому полю для манипуляций : кого посадили, за что и тому подобное. Страна должна знать своих "героев" в морду лица и дальнейшей работе по ним, уже после освобождения
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01.09.2021 10:50 Відповісти
8 лет за арсенал оружия и боеприпасов, и за терроризм? Вы серьезно? Как за коробок конопли у нас дают. Афигеть у нас законы. На Рашке от 20 лет до пожизненного за такое. Почему любителей рузгогомира у нас судят не по росийским законам?
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01.09.2021 10:55 Відповісти
Убежал из Рашки в Украину потому что в отличии от Рашки у нас НАСТОЯЩИХ преступников в жопу целуют и камеру с интернетом и проститутками предоставляют.
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01.09.2021 10:58 Відповісти
Знакомьтесь - судья Волкова, Печерский суд.
А помните, в апреле 2014 года задержали командира спец-роты «Беркута», которого обвиняли в участии в 39 убийствах на Институтской?
Его потом в сентябре 2014 года суд отпустил под домашний арест, он утек и получил гражданство РФ. Кто освободил? Правильно - судья Волкова.
А помните ее уволили в 2016 году, а прокуратура даже пыталась ее посадить на 7 лет за многие гадские гадости? Конечно ее не посадили, какой же судья судью посадит?
А помните, в октябре 2019 года она торжественно восстановилась на службу в Печерский же суд? Как так, как такое, ай ай, но вот - восстановилась. Кто же помог?
А помните в январе 2020 года Печерский суд постановил, что Андрей Портнов 5 лет ПОСТОЯННО оказывается жил на территории Украины? Кто так решил? Правильно - судья Волкова.
А теперь прочтите еще раз предыдущий абзац.
А кто сегодня еще на месяц оставил в клетке генерал-лейтенанта Павловского? Правильно - судья Волкова.
Ну-ожидаемо. Судья поддержала прокуроров в полном объеме. Срок содержания под стражей продлен на 30 дней, суммы залога осталась без изменения - 470 миллионов гривен.Громадянин України, який вступив до НЗФ "Народне ополчення Донбасу", засуджений на 8 років в'язниці, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 5726
Генерал-лейтенант Павловский продолжит сидение в камере. Не дали провести заседания апелляционного суда, назначили невыполнимый и фантастический залог, не проводят никаких следственных действий. Зеленский упорно создает шоу, линчуя офицеров.
Мораль?
А мораль я озвучу так - сколько веревочке не виться… И да, таки прошу репост и розголос. Судебная система в Украине это легальный отдел ФСБ. И пробуйте его реформировать!
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01.09.2021 11:44 Відповісти
 
 